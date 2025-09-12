Rusia solicită Poloniei să redeschidă granița cu Belarus în contextul exercițiilor militare tensionate din regiune
Ziarul National, 12 septembrie 2025 02:00
Rusia a cerut joi Poloniei să își reevalueze decizia de a închide granița cu Belarus, decizie anunțată marți de Varșovia. Aceasta vine ca reacție l...
Acum o oră
02:00
Zelenski și trimisul lui Trump, Kellogg, discută la Kiev despre securitatea Ucrainei și presiunea asupra Rusiei # Ziarul National
Președintele Volodimir Zelenski s-a întâlnit joi cu reprezentantul special al președintelui SUA, Keith Kellogg, revenit la Kiev după mai puțin de o...
02:00
Acum 4 ore
23:00
UE vizează renunțarea totală la gazul rusesc până în 2028, sprijinindu-se pe exporturile americane de GNL # Ziarul National
Uniunea Europeană își menține scopul de a elimina complet importurile de petrol și gaze din Rusia până la 1 ianuarie 2028, a afirmat comisarul euro...
23:00
Macron trimite avioane Rafale pentru securitatea Poloniei în fața amenințărilor rusești # Ziarul National
Franța va mobiliza trei avioane Rafale pentru a ajuta la protejarea spațiului aerian al Poloniei, a anunțat președintele francez Emmanuel Macron jo...
Acum 6 ore
22:00
Maia Sandu consolidează legăturile moldo-italiene: sprijin financiar și facilități importante pentru diasporă în urma întâlnirilor din Roma # Ziarul National
Preşedinta Maia Sandu, în cadrul vizitei sale la Roma, a avut discuţii cu premierul Italiei, Giorgia Meloni, şi cu preşedintele Senatului, Ignazio ...
22:00
Rusia alocă fonduri masive pentru a influența politica din Republica Moldova și a o folosi împotriva Ucrainei, avertizează Andrei Spînu # Ziarul National
Rusia direcționează resurse financiare semnificative pentru a destabiliza Republica Moldova și a prelua controlul asupra acesteia. Se sugerează că ...
21:00
În Republica Moldova, pregătiți-vă pentru o schimbare notabilă a vremii vineri, 12 septembrie 2025. Cu temperaturi medii între 15 și 20 de grade Ce...
Acum 8 ore
20:00
UE anulează aprobarea subvențiilor pentru construcția reactoarelor nucleare rusești din Ungaria: contractul fara licitație publică, invalidad de Curtea Europeană # Ziarul National
Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) a anulat joi autorizația acordată de Comisia Europeană Budapestei pentru subvenționarea construcției d...
20:00
Moldova și România își unesc forțele pentru o strategie de dezvoltare regională comună # Ziarul National
O strategie comună de dezvoltare regională între Moldova și România va fi elaborată în cadrul unui proiect transfrontalier, lansat recent la Chișin...
19:00
Datorită UNICEF, sute de copii cu deficiențe de vedere beneficiază acum de suport și acces la dispozitive de sprijin moderne.Ai încercat vreodată...
Acum 12 ore
18:00
Moscova își intensifică influența în Moldova înainte de alegeri, dezvăluie un nou raport de securitate cibernetică # Ziarul National
Republica Moldova se confruntă cu o ofensivă amplă de manipulare din partea Rusiei în preajma alegerilor parlamentare din 28 septembrie. Un raport ...
17:00
Peste 2000 de elevi aleg învățământul dual: creștere impresionantă în instituțiile profesional tehnice # Ziarul National
Aproximativ 18 mii de elevi s-au alăturat învățământului profesional tehnic în acest an, marcând o creștere față de anul anterior, când 16 mii de e...
16:00
„Proeuropeanul” Ion Ceban, fără nicio „alternativă” de a intra în România și spațiul Schengen. Tribunalul București a respins cererea lui Ceban de a suspenda interdicția de 5 ani # Ziarul National
Curtea de Apel București a respins joi cererea primarului Chișinăului, Ion Ceban, de suspendare a interdicției de intrare în România și spațiul ...
15:45
Republica Moldova dezvăluie noua strategie energetică pentru 2050: Detalii și obiective pe termen lung # Ziarul National
Invitație de presăRepublica Moldova dezvăluie Strategia Energetică 2050Ministerul Energiei din Republica Moldova invită reprezentanții media să...
15:45
Legea apărării din SUA trece de Camera Reprezentanților: Finanțarea pentru Ucraina și Taiwan rămâne în vigoare, în ciuda unor amendamente controversate # Ziarul National
Camera Reprezentanților din SUA a adoptat, miercuri, versiunea sa actualizată a Legii privind autorizarea apărării naționale (NDAA), aprobată pent...
15:45
Cererea lui Ceban de suspendare a interdicției de intrare în România, respinsă de justiția română: avocații contestă decizia # Ziarul National
Curtea de Apel București a respins joi cererea primarului Chișinăului, Ion Ceban, de suspendare a interdicției de intrare în România și spațiul Sch...
15:00
Statele Unite aprobă vânzarea de rachete către Finlanda, într-un context tensionat cu vizita președintelui finlandez în Ucraina # Ziarul National
Statele Unite au comunicat cu privire la aprobarea vânzării unor rachete aer-aer avansate și echipamente asociate în valoare de peste un miliard de...
Acum 24 ore
13:45
ULTIMA ORĂ // Sergiu Cleșcenco a DEMISIONAT de la naționala de fotbal a R. Moldova, deși prima reprezentativă mai păstrează șanse teoretice de a ajunge la Campionatul Mondial din 2026 # Ziarul National
Selecționerul Sergiu Cleșcenco a demisionat astăzi de la cârma echipei naționalei de fotbal a R. Moldova, după ce prima reprezentativă a suferit...
13:45
Andrei Spînu dezvăluie pericolele ingerințelor rusești în alegerile din Moldova, la ”Dialog Deschis” # Ziarul National
Invitatul emisiunii din această seară, ”Dialog Deschis”, este fostul ministru al Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Andrei Spînu, care a ...
13:00
Efort comun al țărilor europene împotriva amestecului Federației Ruse: arestarea lui Balan în România confirmată de premierul Recean # Ziarul National
Arestarea fostului adjunct al șefului Serviciului de Informații și Securitate, Alexandru Balan, în România, este parte integrantă a eforturilor ...
13:00
Polonia cere sprijin aerian, iar balticii îndeamnă SUA să mențină fondurile de apărare pentru flancul estic. # Ziarul National
Polonia a cerut aliaților asistență suplimentară sub formă de sisteme de apărare aeriană și tehnologie anti-drone pentru a se apăra mai eficient îm...
13:00
Noi orizonturi pentru elevii din învățământul profesional tehnic prin programele de studii duale în Moldova # Ziarul National
Elevii din învățământul profesional tehnic, inclusiv cei din școli profesionale și colegii, precum și absolvenții de gimnaziu, vor avea acum mai mu...
12:00
VIDEO //Premierul Recean, mesaj pentru MOLDOVENI: „Se dă ultima și cea mai încrâncenată luptă. Corupții finanțați de Kremlin spun deschis că vor ca armata rusă să ajungă la noi acasă, că nu vor primi bani de la UE și vor limita drepturile DIASPOREI” # Ziarul National
„Cei care vor să revină la putere au mai fost. Ei au scris cea mai neagră perioadă a istoriei noastre. Spun deschis că vor ca armata rusă să...
11:45
Traficanți din Chișinău și Comrat, condamnați la închisoare pentru distribuție de heroină, opium și marijuana # Ziarul National
Ca urmare a unui dosar înaintat în fața judecătorilor de procurorii PCCOCS în 2018, patru bărbați au fost condamnați de Judecătoria Chișinău la înc...
11:45
Riscuri și consecințe GRAVE pentru R. Moldova, dacă la putere forțele pro-Kremlin. Grosu: „Am întâlnit și oameni supărați, am recunoscut că s-a și greșit, dar cu toții am căzut de acord că trebuie continuăm parcursul european, să păstrăm PACEA” # Ziarul National
R. Moldova s-ar confrunta cu un scenariu dezastruos, în cazul în care la putere ar ajunge, după alegerile parlamentare din 28 septembrie, forț...
11:15
ULTIMA ORĂ//Moldovenii care reprezintă 86% din populația R. Moldova, ar urma să devină „cetățeni de mâna a doua” în propria țară, dacă la putere vin Tkaciuk, Ceban, Dodon. „Guvernul lor va prelua datoria de 11 miliarde a Transnistriei către Gazprom” # Ziarul National
Moldovenii/românii, care reprezintă 86 la sută din populația R. Moldova, conform ultimului recensământ, vor ajunge „cetățeni de mâna a doua în p...
11:00
Opt persoane reținute în urma unei operațiuni ample împotriva unei rețele de escroci online în Moldova și peste hotare # Ziarul National
Autoritățile au realizat o operațiune de destructurare a unui grup specializat în escrocherii online, reușind arestarea a opt persoane. Aș...
10:30
ULTIMA ORĂ // PAS este aproape să obțină din nou MAJORITATEA: „Calculele noastre arată că suntem foarte aproape de a obține o majoritate proeuropeană, dar mai e nevoie de puțin, puțin pentru a nu admite preluarea puterii de forțele pro-Kremlin” # Ziarul National
Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) ar fi foarte aproape să obțină din nou majoritatea în viitorul Parlament, a declarat astăzi spicherul Ig...
10:00
Avertisment de ULTIMĂ ORĂ pentru cei care se gândesc să-și dea votul pentru partidele proruse la alegerile parlamentare : „Bărbații și tinerii noștri vor deveni carne de tun în războaiele lui Putin” # Ziarul National
În cazul în care partidele proruse ajung să preia guvernarea după alegerile parlamentare din 28 septembrie curent, atunci există marele risc ca...
08:30
Libertatea presei în pericol: cel mai scăzut nivel din ultimele cinci decenii, avertizează un raport global # Ziarul National
Libertatea presei a suferit un declin semnificativ în ultimii cinci ani în întreaga lume, atingând un minim record în ultimii 50 de ani, conform un...
08:30
♈️ BerbecO oportunitate neașteptată îți poate schimba planurile. Ești încurajat să îți folosești creativitatea pentru a obține rezultate pozitive....
03:15
Tensiuni crescute: discuții telefonice Trump, Nawrocki și Macron despre dronele rusești – Zelenski cere acțiuni concrete din partea Occidentului # Ziarul National
Președintele Donald Trump a avut un comentariu foarte scurt și enigmatic despre survolarea spațiului aerian polonez de către dronele ruse. Miercuri...
Ieri
23:15
Trump aduce în prim-plan problema dronelor rusești care ar fi pătruns în spațiul aerian al Poloniei # Ziarul National
Donald Trump a subliniat o presupusă "încălcare a spațiului aerian polonez" de către Rusia într-un mesaj foarte scurt și ambiguu, exprimat aproape ...
21:15
Mărturia portarului Cristian Avram, demolat de Haaland&Co cu 11-1: „Am vorbit cu Erling după joc. Știți ce mi-a zis?” # Ziarul National
Cristian Avram, portarul de 31 de ani al naționalei Republicii Moldova, a povestit dialogul purtat cu golgheterul Norvegiei după „execuția” cu p...
21:00
Pe 11 septembrie 2025, Republica Moldova se confruntă cu o schimbare notabilă în temperatură și condiții meteorologice. Regiunile vor avea parte de...
21:00
UE analizează accelerarea renunțării la petrolul și gazele rusești sub presiunea SUA, anunță Ursula von der Leyen în Parlamentul European # Ziarul National
Uniunea Europeană ia în considerare eliminarea mai rapidă a combustibililor fosili proveniți din Rusia, ca parte a celui de-al 19-lea pachet de san...
21:00
Pretențiile Poloniei despre drone sunt respinse de Rusia drept „mituri” și acuzații de escaladare a conflictului # Ziarul National
Ministerul rus de Externe a acuzat miercuri Polonia că ar încerca să „escaladeze” conflictul din Ucraina prin răspândirea unor „mituri” referitoare...
21:00
Parlamentul European solicită accelerarea aderării Republicii Moldova la UE și intensificarea sprijinului financiar # Ziarul National
Eurodeputații au adoptat miercuri o rezoluție inițiată de Siegfried Mureșan (PPE), solicitând accelerarea negocierilor de aderare a Republicii Mold...
20:00
Dronele rusești testează apărarea NATO: Statele Unite și aliații reafirmă sprijinul pentru Polonia în fața provocărilor aeriene rusesti # Ziarul National
Statele Unite sunt alături de aliații lor, a asigurat miercuri ambasadorul american la NATO, Matthew Whitaker, după ce drone au pătruns în spațiul ...
18:45
Permisele moldovenești pot fi convertite în Italia din 8 noiembrie: anunțul Maiei Sandu după întâlnirea cu liderii italieni # Ziarul National
Conversiunea permiselor de conducere moldovenești în Italia va deveni efectivă din 8 noiembrie. Acest lucru a fost anunțat de președintele Maia San...
18:45
Universitatea Tehnică a Moldovei găzduiește întâlnirea internațională a designerilor italieni și moldoveni: creativitate și inovație în prim-plan # Ziarul National
Un eveniment internațional a avut loc astăzi, 10 septembrie 2025, la Universitatea Tehnică a Moldovei, reunind designeri italieni și moldoveni, cad...
18:45
Sprijin american pentru viitorul democratic al Republicii Moldova discutat de liderii locali cu congresmanul Mike Lawler # Ziarul National
Congresmanul american Mike Lawler s-a întâlnit cu liderii Ligii Orașelor și Comunelor. Discuțiile au avut loc în cadrul unei recepții desfășurate l...
18:45
Scădere ușoară a prețurilor în Moldova: August 2025 aduce o gură de oxigen pentru consumatori # Ziarul National
Chișinău, 10 septembrie 2025 – Conform datelor publicate de Biroul Național de Statistică, în august prețurile de consum au înregistrat o ușoară sc...
17:45
10 septembrie 2025, Chișinău - Fermierii afectați de înghețurile târzii din primăvara acestui an vor primi ajutor financiar de la Guvern. Comisia p...
17:45
Maia Sandu întărește legăturile moldo-italiene: vizită oficială la Roma pentru colaborare în domenii cheie și sprijin al diasporei # Ziarul National
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, este prezentă astăzi la Roma pentru întrevederi cu Prim-ministra Italiei, Giorgia Meloni, și cu Președin...
17:45
Rusia neagă acuzațiile Poloniei și propune discuții pentru clarificarea incidentului cu drone # Ziarul National
Armata rusă a afirmat miercuri că nu a vizat Polonia, după ce a avut loc incursiunea și distrugerea unor drone deasupra teritoriului polonez în tim...
16:45
ULTIMA ORĂ // Maia Sandu, după întrevederea cu Giorgia Meloni: „Relațiile dintre R. Moldova și Italia sunt astăzi mai bune ca niciodată”. Veste BUNĂ pentru cetățenii noștri care muncesc în Italia # Ziarul National
„Relațiile dintre Republica Moldova și Italia sunt astăzi mai bune ca niciodată”, a declarat astăzi președinta Maia Sandu, după întrevederile d...
16:30
Europa susține puternic Republica Moldova: Parlamentul European cere inițierea negocierilor de aderare la UE # Ziarul National
Parlamentul European a adoptat o Rezoluție care solicită începerea negocierilor de aderare a Republicii Moldova la UE, pe capitole. Acest anunț a f...
16:30
Nouă campanie națională pentru protecția copiilor online: „Siguranță digitală pentru fiecare copil” în acțiune! # Ziarul National
Odată cu începerea noului an școlar, Centrul de Siguranță Digitală, alături de autoritățile naționale, a lansat campania de informare „Siguranță di...
16:30
Ursula von der Leyen prezintă strategii și provocări pentru viitorul Europei în fața Parlamentului European: Flancul estic și relațiile comerciale în centrul atenției # Ziarul National
Acum cinci ani, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a ținut primul său discurs despre starea Uniunii Europene, prezentând planur...
