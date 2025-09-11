Președintele Franței, decizie importantă după incidentul din Polonia: Nu vom ceda intimidării din partea Rusiei

14:20

Vladimir Plahotniuc ar urma să fie adus în Republica Moldova pe data de 25 septembrie. Un anunț în acest sens a fost făcut de ministrul de Interne, Daniella Misail-Nichitin. Totuși, oficialul a ținut să precizeze că această dată este una preliminară. „Pe linia Interpolului a fost deja expediat demersul de extrădare. Sunt analizate toate opțiunile […] Articolul Ministrul de Interne de la Chișinău, noi detalii privind extrădarea lui Vladimir Plahotniuc apare prima dată în Vocea Basarabiei.