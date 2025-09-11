10.000 de dolari pentru a scăpa de front: Funcționar din Ministerul Apărării ucrainean, prins în flagrant într-un nou scandal de corupție - VIDEO
ProTV.md, 11 septembrie 2025 23:20
Germania elimină Slovenia lui Luka Donkic și obține ultimul loc în semifinalele EuroBasket - VIDEO # ProTV.md
Carlos Alcaraz și-a respectat promisiunea! Noul „look” al liderului mondial: „Suntem nebuni” - VIDEO # ProTV.md
Sergio Ramos își transformă emoțiile în muzică - VIDEO
Ce urmărește Rusia prin războiul declarat ideii de integrare europeană a Republicii Moldova? Noi dezvăluiri făcute de jurnalista ZdG, infiltrată în rețeaua lui Șor, la Podcastul Lorenei: „Alegerile parlamentare sunt ținta” # ProTV.md
10.000 de dolari pentru a scăpa de front: Funcționar din Ministerul Apărării ucrainean, prins în flagrant într-un nou scandal de corupție - VIDEO # ProTV.md
De la coaliții fragile și instabilitate totală, până la o majoritate pro-rusă ce ar putea deraia drumul european. Valeriu Pașa despre scenariile de după alegerile parlamentare # ProTV.md
Emisiunea În PROfunzime cu Lorena Bogza din 11.09.2025. Invitat: Valeriu Pașa și Sorin Ioniță - VIDEO # ProTV.md
Uciderea lui Charlie Kirk – FBI a publicat primele fotografii cu un suspect. Tensiune în SUA. Un post de televiziune și-a concediat prezentatorul. ”Alegerea noastră este să luptăm sau să murim” # ProTV.md
Moldova - „ochiul furtunii” în bătălia geopolitică dintre Vest și Est: Analiștii politici explică la În PROfunzime de ce Rusia vrea puterea la Chișinău # ProTV.md
Atenție, fals. UE a renunțat la accelerarea aderării Republicii Moldova din cauza Ucrainei - VIDEO # ProTV.md
Au sărit scântei la conferința de presă dinaintea unuia dintre cele mai importante dueluri ale secolului din lumea boxului - VIDEO # ProTV.md
Marile semne de întrebare pentru NATO după incursiunea dronelor în Polonia - VIDEO
Rușinea cu Norvegia ne afundă și mai mult în clasamentul FIFA - VIDEO
LIVE. Alegerile parlamentare și posibile scenarii ulterioare, astăzi În PROfunzime
Criză totală în teritoriile ocupate din Ucraina: Cozi la farmacii, lipsă de apă și alimente, iar benzina se dă pe tichete doar armatei ruse - VIDEO # ProTV.md
Partidul Moldova Mare intră în cursa electorală fără fanfară: Lansare fără eveniment public, doar cu un video pe rețelele sociale - VIDEO # ProTV.md
Lovitură rară în Marea Neagră: O navă de război rusă, grav avariată de o dronă ucraineană. Moscova nu comentează, dar ripostează cu atacuri asupra civililor - VIDEO # ProTV.md
PAS trage un semnal de alarmă: Moldova poate rata Acordul de Aderare la UE din 2028 dacă Parlamentul este dominat de forțe pro-Putin. Reacția opoziției - VIDEO # ProTV.md
„Azi un plic, mâine un rinichi”: Spotul Poliției care avertizează cetățenii că vânzarea votului aduce rușine, amenzi și riscuri penale - VIDEO # ProTV.md
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Valeria Capra - 11.09.2025
Charlie Kirk, activist conservator american și susținător vocal al lui Donald Trump, împușcat mortal la un eveniment universitar - VIDEO # ProTV.md
Serghei Cleșcenco și-a depus mandatul de selecționer, după înfrângerea rușinoasă din Norvegia - VIDEO # ProTV.md
Curtea de Apel București a respins cererea lui Ion Ceban de a suspenda decizia prin care i s-a interzis accesul în spațiul Schengen - VIDEO # ProTV.md
Cum „planul de la Kremlin” destăinuit unor clerici subordonați Mitropoliei Moldovei, participanți la așa-numitul pelerinaj de la Ierusalim, se oglindește fidel în realitățile dinaintea parlamentarelor - VIDEO # ProTV.md
„Nu poți înlocui un Charlie Kirk”. Trump anunță că îl va decora post-mortem pe influencerului MAGA împușcat în Utah cu cea mai înaltă distincție civilă din SUA # ProTV.md
Un parlamentar bulgar crede că țara sa este în pericol mai mare decât Polonia: „Trebuie să încetăm să mai credem că Putin ne este prieten” # ProTV.md
Ministerul Apărării din Suedia, nou pachet de sprijin pentru Ucraina în valoarea de peste 4,2 miliarde de euro # ProTV.md
Două mașini au ajuns în șanț în urma unui accident la Orhei. În zonă s-au format ambuteiaje – FOTO/VIDEO # ProTV.md
Accident în lanț la intrarea în Măgdăcești. Mai multe mașini au fost avariate - VIDEO
Plicurile sigilate cu testamentul lui Giorgio Armani au fost deschise
19 drone rusești în Polonia: Încă din 2008, președintele Poloniei a anticipat că Putin va ataca Georgia, apoi Ucraina și apoi Polonia. Ce se poate întâmpla în continuare # ProTV.md
Într-o mână volanul, în alta – telefonul: Șoferul unui troleibuz din Chișinău, surprins navigând pe rețelele sociale - VIDEO # ProTV.md
Două mașini au ajuns în șanț în urma unui accident la Orhei. În zonă s-au format ambuteiaje – FOTO # ProTV.md
„Am plecat cu 30 de mii de dolari, spre nicăieri”: Alla Pugaciova rupe tăcerea despre exilul său și prețul unei conștiințe curate - VIDEO # ProTV.md
Știrile PRO TV de la ora 17:00 cu Diana Ambros - 11.09.2025
Ce urmărește Rusia prin războiul declarat ideii de integrare europeană a Republicii Moldova? Noi dezvăluiri făcute de jurnalista ZdG, infiltrată în rețeaua lui Șor, la Podcastul Lorenei: „Alegerile parlamentare sunt ținta” # ProTV.md
Letonia îşi închide timp de o săptămână spaţiul aerian de-a lungul frontierelor cu Rusia şi Belarus, după ce mai multe drone au pătruns în spațiul aerian polonez # ProTV.md
„E ca și cum ai trage cu tunul într-o muscă”. Răspunsul Poloniei la dronele Rusiei a scos la iveală lacune critice ale NATO # ProTV.md
Bundeswehrul a urmărit pe radar dronele care au intrat în Polonia. Ținta era un hub militar strategic # ProTV.md
Ce urmărește Rusia prin războiul declarat ideii de integrare europeană a Republicii Moldova? Jurnalista ZdG, infiltrată în rețeaua de dezinformare Șor: „Alegerile parlamentare sunt ținta” # ProTV.md
„Să faci lista cu oamenii care merg cu noi la votare”. Noi percheziții în mai multe locații din țară în dosarul privind coruperea alegătorilor de către organizația Șor. Ce au ridicat polițiștii - VIDEO # ProTV.md
Medvedev se implică în cazul asasinării activistului Charlie Kirk și sugerează o legătură între Ucraina și moartea acestuia # ProTV.md
Alegerile parlamentare și posibile scenarii ulterioare, joi În PROfunzime
Ultima oră. Curtea de Apel București a respins cererea lui Ion Ceban de a suspenda decizia prin care i s-a interzis accesul în spațiul Schengen # ProTV.md
CUC s-a întrunit în ședință la Tighina: S-a subliniat că asigurarea ordinii publice în ziua alegerilor va fi realizată de subdiviziunile teritoriale ale IGP # ProTV.md
Ultimele cuvinte ale lui Charlie Kirk, activistul conservator împușcat pe scenă, în timpul unui discurs. Momentul, parcă ales # ProTV.md
Atenție, călători. Activitatea tuturor punctelor de trecere a frontierei terestre între Polonia și Belarus - sistată. Anunțul MAE # ProTV.md
Prima măsură luată de Polonia după ce drone rusești i-au invadat spațiul aerian. Varșovia a cerut ajutor NATO # ProTV.md
Irina Vlah cere autorităților Canadei să-i prezinte motivele pentru care a fost inclusă în lista persoanelor sancţionate # ProTV.md
Nou atac mortal al Rusiei: cel puțin trei ucraineni au fost uciși într-un bombardament care a avariat și catedrala din Sumî - VIDEO # ProTV.md
