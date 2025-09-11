Franța trimite trei avioane de luptă Rafale în Polonia
Vocea Basarabiei, 11 septembrie 2025 23:00
Franța a decis să mobilizeze trei avioane de vânătoare Rafale „pentru a contribui la protejarea spațiului aerian polonez” și al Europei de Est împreună cu NATO, după „incursiunile dronelor rusești în Polonia”. Anunțul a fost făcut joi seara de președintele francez Emmanuel Macron, care a subliniat într-un mesaj publicat pe platforma X că „nu vom […] Articolul Franța trimite trei avioane de luptă Rafale în Polonia apare prima dată în Vocea Basarabiei.
• • •
Alte ştiri de Vocea Basarabiei
Acum o oră
23:00
Franța a decis să mobilizeze trei avioane de vânătoare Rafale „pentru a contribui la protejarea spațiului aerian polonez” și al Europei de Est împreună cu NATO, după „incursiunile dronelor rusești în Polonia”. Anunțul a fost făcut joi seara de președintele francez Emmanuel Macron, care a subliniat într-un mesaj publicat pe platforma X că „nu vom […] Articolul Franța trimite trei avioane de luptă Rafale în Polonia apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Acum 2 ore
22:20
Limba română devine limbă străină obligatorie în cadrul unui program-pilot lansat în sistemul public din Franța. Programul pilot de studiere a limbii române ca limbă străină obligatorie (LV2), în sistemul public preuniversitar din Franța a fost demarat de Ministerul Educației Naționale, Învățământului superior și Cercetării de la Paris, prin intermediul Academiei Créteil. Proiectul va fi […] Articolul Limba română, materie obligatorie într-o școală din Franța apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Acum 4 ore
19:50
Articolul ȘTIRI cu MARIA FILIMON din 11.09.2025, ora 14:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
19:50
Articolul ȘTIRI cu Natalia Catan, 11.09.2025, ora 17:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
19:50
Articolul ȘTIRILE ZILEI cu Natalia Catan, 11.09.2025, ora 19:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Acum 6 ore
19:30
Mii de angajați ai unei întreprinderi de stat, concediați în urma procesului de reorganizare # Vocea Basarabiei
Circa 2 200 de angajați ai întreprinderii de stat „Calea Ferată din Moldova” au fost concediați în ultimele luni, în urma procesului de reorganizare. Astfel, efectivul de personal a fost redus de la 5 900 la 3 700, iar, potrivit CFM, măsura a dus la o scădere a fondului lunar de salarizare cu 8 milioane […] Articolul Mii de angajați ai unei întreprinderi de stat, concediați în urma procesului de reorganizare apare prima dată în Vocea Basarabiei.
19:20
Un grup format din 12 experți japonezi va elabora un studiu pentru Calea Ferată din Moldova la solicitarea Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale de la Chișinău. Astfel, specialiștii vor trebui să identifice și să stabilească noi căi de export, oportunități regionale și internaționale de dezvoltare a întreprinderii. Potrivit Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, expertiza tehnică […] Articolul Japonia, expertiză tehnică pentru Calea Ferată din Moldova apare prima dată în Vocea Basarabiei.
19:00
Destinații turistice de renume mondial din Indonezia au fost afectate de inundații severe în urma unor ploi neobișnuit de abundente, insulele Bali și Flores numărându-se printre cele mai lovite de intemperii, informează DPA, citat de Agerpres. Străzi, pasaje subterane și locuințe au fost inundate, mai multe mașini au fost luate de ape, iar numeroși locuitori […] Articolul Cel puțin 18 persoane au murit în urma inundațiilor din Indonezia apare prima dată în Vocea Basarabiei.
18:40
Ion Ceban, primarul municipiului Chișinău, sugerează că va contesta decizia Curții de Apel București, care a respins astăzi cererea sa cu privire la suspendarea interdicției de intrare în România și tot spațiul Schengen. El s-a arat deranjat de faptul că a fost solicitat de presă pentru reacții pe acest subiect și a spus că va […] Articolul Ce spune Ion Ceban despre decizia Curții de Apel București apare prima dată în Vocea Basarabiei.
18:00
Ministerul Culturii al Republicii Moldova, Muzeul Național al Literaturii Române și Programul Innovate Moldova, finanțat de Suedia, au semnat astăzi un acord de parteneriat pentru dezvoltarea și lansarea Reședinței Creative a Muzeului Național al Literaturii Române. Parteneriatul stabilește un cadru de cooperare menit să transforme muzeul într-o platformă culturală dinamică, dedicată tinerilor creatori și publicului […] Articolul Un nou spațiu dedicat oamenilor de creație va fi deschis la Chișinău apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Acum 8 ore
17:30
Marea Britanie a anunțat că va produce drone interceptoare, în comun cu Ucraina, pentru consolidarea securității în fața atacurilor zilnice a Rusiei. Proiectul industrial este primul comun de acest fel, iar dronele realizate sunt semnificativ mai ieftine decât rachetele de apărare aeriană, folosite în prezent, și se dovedesc a fi mai eficiente în contracararea valurilor […] Articolul Marea Britanie, drone interceptoare pentru apărarea Ucrainei apare prima dată în Vocea Basarabiei.
17:10
(VIDEO) Percheziții în mai multe localități din R. Moldova într-un dosar privind coruperea alegătorilor de către gruparea Șor # Vocea Basarabiei
Oamenii legii anunță că au desfășurat 15 percheziții în mai multe localități din Republica Moldova, în cadrul unei anchete privind coruperea alegătorilor, finanțarea ilegală a partidelor și spălarea banilor. Investigațiile arată că un grup organizat, afiliat organizației criminale „Șor”, pregătea coruperea alegătorilor pentru viitoarele alegeri parlamentare. Astfel, membrii grupului foloseau metode complexe de transferare și […] Articolul (VIDEO) Percheziții în mai multe localități din R. Moldova într-un dosar privind coruperea alegătorilor de către gruparea Șor apare prima dată în Vocea Basarabiei.
16:40
Cetățenii Republicii Moldova stabiliți în Italia vor putea, începând cu 8 noiembrie 2025, să își preschimbe permisele de conducere emise după anul 2020 în documente italiene, fără a mai fi obligați să susțină examene teoretice sau practice. Facilitățile sunt reciproce și se vor aplica și cetățenilor italieni care locuiesc în Republica Moldova, anunță Ministerul Afacerilor […] Articolul Vești bune pentru șoferii din R. Moldova stabiliți în Italia apare prima dată în Vocea Basarabiei.
16:20
Ambasadorul britanic în Statele Unite, Peter Mandelson, a fost demis din cauza legăturilor sale cu finanțatorul și infractorul sexual decedat Jeffrey Epstein, a anunțat joi Ministerul de Externe al Regatului Unit, relatează AFP și Reuters. Premierul britanic Keir Starmer este pus astfel într-o poziție dificilă, înaintea vizitei de stat a președintelui american Donald Trump în […] Articolul Ambasadorul britanic în SUA, demis apare prima dată în Vocea Basarabiei.
15:50
Ambasadorul Cristian-Leon Țurcanu: „Finanțările din Europa și România continuă să dezvolte R. Moldova” # Vocea Basarabiei
„Finanțările din Europa și România continuă să dezvolte Republica Moldova de la nivel regional până la nivel central”. Declarația a fost făcută de ambasadorul României la Chișinău, Cristian-Leon Țurcanu. Diplomatul a participat astăzi la conferința de lansare a proiectului „Bune practici și transfer de cunoștințe pentru consolidarea capacității administrative în politica de dezvoltare regională între […] Articolul Ambasadorul Cristian-Leon Țurcanu: „Finanțările din Europa și România continuă să dezvolte R. Moldova” apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Acum 12 ore
15:10
Curtea de Apel București a respins joi cererea primarului Chișinăului, Ion Ceban, de suspendare a interdicției de intrare în România și tot spațiul Schengen. Conform datelor oficiale, solicitarea lui Ceban a fost declarată inadmisibilă. Totuși, aceasta poate fi contestată în decurs de 5 zile. Primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, a primit pe 9 […] Articolul Curtea de Apel București îi spune „NU” lui Ion Ceban apare prima dată în Vocea Basarabiei.
14:30
MAE: Atenționare pentru cetățenii R. Moldova privind închiderea frontierei Polonia – Belarus # Vocea Basarabiei
Polonia sistează activitatea tuturor punctelor de trecere a frontierei terestre cu Belarus. În acest context, Ministerul de Externe de la Chișinău a emis o atenționare de călătorie pentru cetățenii Republicii Moldova. Potrivit diplomației de la Chișinău, interdicția va fi aplicată începând cu data de 12 septembrie, pe ambele sensuri de deplasare „Traficul la frontiera cu […] Articolul MAE: Atenționare pentru cetățenii R. Moldova privind închiderea frontierei Polonia – Belarus apare prima dată în Vocea Basarabiei.
14:10
Ministerul Apărării de la Chișinău a remarcat că, în ultimele zile, pe unele rețele sociale au reapărut informații false despre o presupusă „dislocare a militarilor britanici la granița cu regiunea transnistreană” și despre „sosirea după alegeri a peste 800 de militari NATO în Republicii Moldova”. Astfel, instituția subliniază că „aceste afirmații nu au nicio bază […] Articolul Ministerul Apărării al R. Moldova dezminte falsurile apărute pe internet apare prima dată în Vocea Basarabiei.
13:30
Consiliul de Securitate al ONU, reunit pentru a discuta despre încălcarea spațiului aerian polonez de către Rusia # Vocea Basarabiei
La cererea Poloniei, Consiliul de Securitate al ONU va organiza o reuniune de urgență pentru a aborda încălcarea spațiului aerian polonez de către Rusia, a anunțat joi Ministerul de Externe polonez, transmite Reuters, citat de Agerpres. Acest demers vine ca răspuns la o operațiune fără precedent, desfășurată miercuri în zori, în care Polonia, susținută de […] Articolul Consiliul de Securitate al ONU, reunit pentru a discuta despre încălcarea spațiului aerian polonez de către Rusia apare prima dată în Vocea Basarabiei.
13:20
Opt persoane au fost reținute după ce polițiștii au pus capăt activității unui așa-zis centru de apel specializat în fraude online. Așa-zisul centru de apel a fost destructurat de ofițerii Direcției combaterea criminalității organizate a INI și de polițiștii din Ialoveni, cu sprijinul angajaților BPDS „Fulger”. Cei opt reținuți, cu vârste cuprinse între 19 și […] Articolul Centru de apel fraudulos, destructurat de poliție: Opt persoane au fost reținute apare prima dată în Vocea Basarabiei.
12:30
Lucrările de construcție a liniei electrice aeriene (LEA) de 400 kV Vulcănești–Chișinău avansează, până în prezent fiind instalați circa 80% din piloni necesari, anunță Unitatea de Implementare a Proiectelor în Energetică. Responsabilii mai informează că au fost construite deja 99% din fundații (501), iar 456 de piloni (90%) sunt asamblați, dintre care 407 piloni (80%) […] Articolul Noutăți legate de construcția liniei electrice Vulcănești-Chișinău apare prima dată în Vocea Basarabiei.
11:50
Asociația Promo-LEX, sesizare la ONU privind militarizarea elevilor din regiunea transnistreană # Vocea Basarabiei
Asociația Promo-LEX a transmis o scrisoare de alertă către raportoarea specială a ONU pentru dreptul la educație, Farida Shaheed, în care denunță militarizarea pe scară largă și îndoctrinarea ideologică a copiilor din regiunea transnistreană, un teritoriu, potrivit asociației, aflat sub ocupația temporară a Federației Ruse, transmite IPN. „Documentul, bazat pe o analiză amplă a surselor […] Articolul Asociația Promo-LEX, sesizare la ONU privind militarizarea elevilor din regiunea transnistreană apare prima dată în Vocea Basarabiei.
11:40
Republica Moldova și Spania urmează să își intensifice cooperarea în domeniul justiției și drepturilor omului. În acest sens, ministra Justiției a Republicii Moldova, Veronica Mihailov-Moraru, a semnat recent la Madrid un memorandum de înțelegere cu ministrul Președinției, Justiției și Relațiilor cu Parlamentul al Regatului Spaniei, Félix Bolaños García. Documentul prevede sprijin reciproc pentru modernizarea sistemului […] Articolul Republica Moldova și Spania, memorandum de cooperare în domeniul justiției apare prima dată în Vocea Basarabiei.
11:20
Președinta Maia Sandu și-a exprimat recunoștința față de Parlamentul European, care a adoptat miercuri o rezoluție prin care își reafirmă sprijinul pentru parcursul european al Republicii Moldova în fața amenințărilor hibride și a interferențelor din partea Rusiei. Șefa statului a subliniat că mesajul ferm transmis de europarlamentari prin această rezoluție „reafirmă angajamentul nostru comun de […] Articolul Președintele R. Moldova salută rezoluția Parlamentului European apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Acum 24 ore
10:30
Igor Grosu și Dorin Recean: Alegerile din 28 septembrie decid direcția istorică a Republicii Moldova # Vocea Basarabiei
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, și Prim-ministrul Dorin Recean au susținut joi un briefing de presă în care au subliniat importanța crucială a alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025. Oficialii au avertizat că rezultatul scrutinului va decide direcția viitoare a Republicii Moldova – fie continuarea parcursului european, fie o reorientare periculoasă către influența Kremlinului. „Aceste alegeri […] Articolul Igor Grosu și Dorin Recean: Alegerile din 28 septembrie decid direcția istorică a Republicii Moldova apare prima dată în Vocea Basarabiei.
09:50
Prețurile de consum au scăzut în august; autoritățile anunță semne de stabilizare a inflației # Vocea Basarabiei
În luna august, prețurile de consum din Republica Moldova au scăzut cu 0,4% comparativ cu luna precedentă, potrivit datelor publicate de Biroul Național de Statistică (BNS). Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării (MDED) consideră această evoluție drept un semnal pozitiv privind temperarea inflației și susține că țara se află pe o traiectorie de stabilizare a prețurilor. […] Articolul Prețurile de consum au scăzut în august; autoritățile anunță semne de stabilizare a inflației apare prima dată în Vocea Basarabiei.
09:20
Charlie Kirk, activist conservator, grav rănit într-un atac armat la Universitatea din Utah # Vocea Basarabiei
Charlie Kirk, activist politic conservator și fondator al organizației Turning Point USA, a fost împușcat joi de un lunetist în timpul unei dezbateri organizate la Universitatea din Utah. Potrivit autorităților, Kirk a fost grav rănit în zona gâtului și a fost transportat de urgență la spital. Deocamdată, starea sa este incertă. Poliția a confirmat că […] Articolul Charlie Kirk, activist conservator, grav rănit într-un atac armat la Universitatea din Utah apare prima dată în Vocea Basarabiei.
08:40
Rusia susține că „nu a avut intenția” de a ataca ținte din Polonia și acuză Varșovia că încearcă să „escaladeze” conflictul din Ucraina prin răspândirea unor „mituri” despre acest incident. Ministerul Apărării de la Moscova a transmis, într-o declarație oficială, că dronele sale au efectuat un atac major asupra facilităților militare din vestul Ucrainei, dar […] Articolul Cum a comentat Rusia incidentul cu drone din Polonia apare prima dată în Vocea Basarabiei.
08:30
Satele Republicii Moldova vor beneficia de mai multe resurse financiare pentru dezvoltare, în urma modificărilor aprobate de Guvern la Programul LEADER. Noile prevederi majorează plafonul de finanțare pentru Grupurile de Acțiune Locală (GAL) până la patru milioane de lei anual și extind domeniile eligibile pentru inițiative economice și sociale. Astfel, fiecare GAL va putea accesa […] Articolul Guvernul majorează finanțarea pentru modernizarea satelor prin Programul LEADER apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Ieri
20:30
Articolul ȘTIRILE ZILEI cu Natalia Catan, 10.09.2025, ora 19:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
20:20
Articolul ȘTIRI cu Natalia Catan, 10.09.2025, ora 17:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
19:50
Viitorul democratic al Republicii Moldova a fost discutat astăzi, 10 septembrie 2025, la Washington, de către congresmenul american Mike Lawler și liderii Ligii Orașelor și Comunelor (LOC). Discuțiile au avut loc în cadrul unei recepții, la care a participat și ambasadorul României la Washington, Andrei Muraru. „Mi-am început ziua întâlnindu-mă cu mândri lideri moldoveni – […] Articolul Viitorul democratic al R. Moldova, subiect de discuție la Washington apare prima dată în Vocea Basarabiei.
19:30
Președintele R. Moldova condamnă atacul Rusiei asupra Ucrainei și încălcarea spațiului aerian al Poloniei # Vocea Basarabiei
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a condamnat Rusia pentru atacurile asupra Ucrainei și încălcarea spațiului aerian al Poloniei. Șefa statului a menționat că și Republica Moldova s-a confruntat cu incidente similare, adăugând că Europa trebuie să investească într-o apărare aeriană mai puternică. „Moldova condamnă ferm atacul brutal de aseară asupra Ucrainei și încălcarea spațiului aerian polonez. […] Articolul Președintele R. Moldova condamnă atacul Rusiei asupra Ucrainei și încălcarea spațiului aerian al Poloniei apare prima dată în Vocea Basarabiei.
19:10
Curtea de Apel București a dispus miercuri arestarea preventivă pentru 30 de zile a lui Alexandru Bălan, fost director adjunct al Serviciului de Informații și Securitate din Republica Moldova, acuzat de trădare și transmiterea de informații secrete către KGB din Belarus, informează presa din România Decizia vine după ce ieri, suspectul, în vârstă de 47 […] Articolul Fost adjunct al SIS din R. Moldova, în arest preventiv pentru 30 de zile apare prima dată în Vocea Basarabiei.
18:50
Vicepremierul Cristina Gherasimov, mesaj de mulțumire pentru Parlamentul European # Vocea Basarabiei
Cristina Gherasimov, vicepremierul pentru Integrare Europeană de la Chișinău, a venit cu un mesaj de mulțumire după ce astăzi, 10 septembrie 2025, Parlamentul European a adoptat rezoluția de sprijin pentru aderarea Republicii Moldova la UE. Astfel, oficialul a specificat că ușile tuturor instituțiilor europene sunt deschise pentru Republica Moldova. „Mulțumim Parlamentului European pentru susținere și […] Articolul Vicepremierul Cristina Gherasimov, mesaj de mulțumire pentru Parlamentul European apare prima dată în Vocea Basarabiei.
18:00
Secretarul general al NATO, reacție după ce Rusia a violat spațiul aerian al Poloniei # Vocea Basarabiei
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a denunțat miercuri „comportamentul periculos” al Rusiei după incursiunea unor drone rusești în spațiul aerian al Poloniei, la care Alianța Nord-Atlantică a răspuns „foarte eficient”, relatează AFP, citat de Agerpres. Potrivit șefului NATO, Consiliul Nord-Atlantic s-a întrunit miercuri dimineață și a discutat situația în baza solicitării Poloniei de consultări […] Articolul Secretarul general al NATO, reacție după ce Rusia a violat spațiul aerian al Poloniei apare prima dată în Vocea Basarabiei.
17:20
Maia Sandu, la Roma: „Relațiile dintre R. Moldova și Italia sunt astăzi mai bune ca niciodată” # Vocea Basarabiei
„Relațiile dintre Republica Moldova și Italia sunt astăzi mai bune ca niciodată”. Declarația a fost făcută de Maia Sandu, președintele Republicii Moldova, care se află într-o vizită de lucru la Roma. Astfel, șefa statului a avut întrevederi cu prim-ministra Italiei, Giorgia Meloni, și cu președintele Senatului, Ignazio La Russa. Maia Sandu a subliniat că în […] Articolul Maia Sandu, la Roma: „Relațiile dintre R. Moldova și Italia sunt astăzi mai bune ca niciodată” apare prima dată în Vocea Basarabiei.
17:10
Ursula von der Leyen, în plenul Parlamentului European: Locul R. Moldova este în UE # Vocea Basarabiei
Uniune Europeană mai mare și mai puternică este o garanție de securitate pentru noi toți, iar viitorul Ucrainei, al Republicii Moldova și al statelor din Balcanii de Vest este în blocul comunitar. Declarația a fost făcută de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, în cadrul discursului său susținut în plenul Parlamentului European, transmite IPN. […] Articolul Ursula von der Leyen, în plenul Parlamentului European: Locul R. Moldova este în UE apare prima dată în Vocea Basarabiei.
17:00
Articolul ȘTIRI cu MARIA FILIMON din 10.09.2025, ora 14:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
16:50
Ursula von der Leyen, în plenul Parlamentul European: Locul R. Moldova este în UE # Vocea Basarabiei
Uniune Europeană mai mare și mai puternică este o garanție de securitate pentru noi toți, iar viitorul Ucrainei, al Republicii Moldova și al statelor din Balcanii de Vest este în blocul comunitar. Declarația a fost făcută de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, în cadrul discursului său susținut în plenul Parlamentului European, transmite IPN. […] Articolul Ursula von der Leyen, în plenul Parlamentul European: Locul R. Moldova este în UE apare prima dată în Vocea Basarabiei.
16:20
Fermierii din Republica Moldova, care în această primăvară au fost afectați de înghețurile, vor beneficia de ajutor financiar din partea statului. În acest context, Comisia pentru Situații Excepționale (CSE), prezidată de premierul Dorin Recean, a aprobat miercuri, 10 septembrie 2025, alocarea sumei de 100 de milioane de lei din fondul de intervenție a Guvernului. Potrivit […] Articolul Guvernul Republicii Moldova, sprijin pentru fermierii afectați de intemperii apare prima dată în Vocea Basarabiei.
15:50
Parlamentul European a adoptat o rezoluție prin care cere accelerarea procesului de aderare a R. Moldova la UE # Vocea Basarabiei
Parlamentul European a adoptat astăzi, 10 septembrie 2025, a adoptat o rezoluție prin care își reafirmă sprijinul pentru parcursul european al Republicii Moldova în fața amenințărilor hibride și a interferențelor din partea Rusiei. Rezoluția a fost adoptată cu o largă majoritate, de peste 75%. Rezultatul votului: 490 de voturi pentru, 65 împotrivă și 86 de […] Articolul Parlamentul European a adoptat o rezoluție prin care cere accelerarea procesului de aderare a R. Moldova la UE apare prima dată în Vocea Basarabiei.
15:10
Kremlinul a refuzat miercuri să comenteze declarația Poloniei conform căreia a doborât drone rusești în spațiul său aerian, spunând că aceasta este o chestiune care ține de Ministerul Apărării. Polonia a doborât miercuri drone în spațiul său aerian cu sprijinul aeronavelor militare ale aliaților din NATO, fiind prima dată când se știe că un membru […] Articolul Ce spune Kremlinul despre incidentul cu drone din Polonia apare prima dată în Vocea Basarabiei.
14:40
Acuzații de trădare: Fost adjunct al SIS din R. Moldova, la Curtea de Apel București # Vocea Basarabiei
Alexandru Bălan, fost director adjunct al Serviciului de Informații și Securitate din Republica Moldova, acuzat de trădare și transmiterea de informații secrete către KGB din Belarus, va fi dus miercuri la Curtea de Apel București cu propunere de arestare preventivă. Dosarul a fost deja înregistrat la Curtea de Apel, procesul fiind programat să înceapă la […] Articolul Acuzații de trădare: Fost adjunct al SIS din R. Moldova, la Curtea de Apel București apare prima dată în Vocea Basarabiei.
14:20
Ministrul de Interne de la Chișinău, noi detalii privind extrădarea lui Vladimir Plahotniuc # Vocea Basarabiei
Vladimir Plahotniuc ar urma să fie adus în Republica Moldova pe data de 25 septembrie. Un anunț în acest sens a fost făcut de ministrul de Interne, Daniella Misail-Nichitin. Totuși, oficialul a ținut să precizeze că această dată este una preliminară. „Pe linia Interpolului a fost deja expediat demersul de extrădare. Sunt analizate toate opțiunile […] Articolul Ministrul de Interne de la Chișinău, noi detalii privind extrădarea lui Vladimir Plahotniuc apare prima dată în Vocea Basarabiei.
13:40
Un reprezentant al Ambasadei Belarusului la Chișinău, persona non grata pe teritoriul R. Moldova # Vocea Basarabiei
Un angajat al Ambasadei Republicii Belarus în Republica Moldova a fost declarat persona non grata de autoritățile de la Chișinău. Informația a fost confirmată de Ministerul Afacerilor Externe din Republica Moldova, transmite tv8.md. Decizia autorităților de la Chișinău vine la două zile după ce fostul adjunct al șefului Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova […] Articolul Un reprezentant al Ambasadei Belarusului la Chișinău, persona non grata pe teritoriul R. Moldova apare prima dată în Vocea Basarabiei.
13:20
Cum și unde vor putea vota cetățenii R. Moldova din străinătate la alegerile parlamentare # Vocea Basarabiei
Ministerul Afacerilor Externe de la Chișinău a publicat lista tuturor secțiilor de votare din străinătate pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie. Astfel, pentru cetățenii Republicii Moldova din diaspora vor fi deschise 301 secții de votare. În acest context, autoritățile de la Chișinău reamintesc că cetățenii R. Moldova din diasporă pot vota la orice secție de […] Articolul Cum și unde vor putea vota cetățenii R. Moldova din străinătate la alegerile parlamentare apare prima dată în Vocea Basarabiei.
13:00
O grupare implicată în distribuirea de droguri a fost destructurată de polițiștii și procurorii din nordul țării, în urma mai multor percheziții efectuate în Drochia, Visoca și Chișinău. Potrivit oamenilor legii, acțiunile au fost desfășurate de ofițerii Direcției Investigații „Nord”, în colaborare cu polițiștii și procurorii din Drochia, în cadrul unui dosar penal privind circulația […] Articolul (VIDEO) Rețea de traficanți de droguri, destructurată în nordul R. Moldova apare prima dată în Vocea Basarabiei.
12:30
Aprobat! Centrul Național de Management al Crizelor va fi creat în Republica Moldova # Vocea Basarabiei
Guvernul Republicii Moldova a aprobat astăzi, 10 septembrie, crearea Centrului Național de Management al Crizelor. Acesta va coordona acțiunile de prevenire și intervenție în situații de urgență. Potrivit autorităților, astfel, în caz de cutremure, inundații, pandemii sau atacuri cibernetice, populația va beneficia de un sprijin mai rapid și mai bine organizat din partea statului. Centrul va acționa […] Articolul Aprobat! Centrul Național de Management al Crizelor va fi creat în Republica Moldova apare prima dată în Vocea Basarabiei.
12:10
Compania Energocom a achiziționat deja circa 90 la sută din necesarul de gaze naturale pentru sezonul rece 2025-2026, ceea ce înseamnă o cantitate de aproximativ 700 de milioane de metri cubi de gaze. Anunțul a fost făcut astăzi de ministrul Energiei, Dorin Junghietu. „Autoritățile, prin intermediul Energocom, au achiziționat deja, peste 90 la sută din […] Articolul R. Moldova, asigurată cu peste 90% din necesarul de gaze apare prima dată în Vocea Basarabiei.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.