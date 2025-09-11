Percheziții în dosarul privind coruperea alegătorilor, finanțarea ilegală a partidelor și spălarea banilor
Oficial.md, 11 septembrie 2025 21:40
Astăzi, polițiștii Inspectoratului Național de Investigații și ai BPDS „Fulger”, cu suportul subdiviziunilor teritoriale ale..
Acum 30 minute
21:40
Acum 6 ore
17:50
Astăzi, 10 septembrie 2025, se împlinesc 35 de ani de la disputarea primului meci al..
17:00
Ion Ceban: Toate tunurile sunt îndreptate spre mine în campania electorală pentru alegerile parlamentare # Oficial.md
Ion Ceban, primarul capitalei, unul dintre liderii Blocului ALTERNATIVA, a venit cu o reacție la..
16:50
Duminică, 14 septembrie, vor avea loc primele meciuri din cadrul Cupei Republicii Moldova la Fotbal..
16:40
Deschiderea secțiilor de votare în Zona de Securitate – pe agenda Comisiei Unificate de Control # Oficial.md
Comisia Unificată de Control s-a întrunit în ședință la Bender la data de 11 septembrie 2025,..
Acum 8 ore
15:50
Irina Vlah s-a adresat observatorilor: Avem tot mai multe informaţii că presiunile asupra mea şi a colegilor mei vor continua # Oficial.md
Irina Vlah, Preşedinte al Partidului Republican „Inima Moldovei”, parte a Blocului Electoral Patriotic al Socialiştilor,..
15:50
În urma discuției cu conducerea Federației Moldovenești de Fotbal, Serghei Cleșcenco și-a depus mandatul de..
15:40
Ion Ceban, despre declarațiile PAS: În loc să rezolve problemele reale ale oamenilor, cultivă frica și dezbinarea în societate # Oficial.md
Unul dintre liderii Blocului Electoral ALTERNATIVA, Ion Ceban, a venit cu o reacție la declarațiile..
15:40
15:40
Admiterea în instituțiile profesional tehnice: peste 2000 de elevi înscriși la învățământ dual # Oficial.md
Circa 18 mii de elevi s-au înscris în instituțiile de învățământ profesional tehnic în anul..
14:50
Comisia Unificată de Control s-a întrunit în ședință la Bender la data de 11 septembrie 2025,..
14:50
Trafic suspendat în centrul Chișinăului în contextul desfășurării „Chișinău Marathon 2025” # Oficial.md
Primăria Municipiului Chișinău informează că în perioada 13.09.205, ora 01:10, până pe 14.09.2025, ora 19:00,..
14:50
BEP, despre declarațiile PAS: Panicați de înfrângerea iminentă, au ajuns să recurgă la intimidări și fantezii absurde # Oficial.md
Blocul Electoral Patriotic (BEP) a venit cu o reacție la conferința de astăzi a fruntașilor..
14:40
Actuala campanie electorală nu decurge în condiții de egalitate și corectitudine, fiind marcată de abuzuri..
14:40
Festivalul Pădurilor 2025 revine la Reședința prezidențială de la Condrița, pe 14 septembrie, începând cu..
14:40
La 8 noiembrie 2025, intră în vigoare Acordul privind recunoașterea reciprocă a permiselor de conducere între Republica Moldova și Italia – în noua redacție # Oficial.md
Ministerul Afacerilor Externe informează că, începând cu 8 noiembrie 2025, cetățenii Republicii Moldova care locuiesc..
14:40
Atenționare de călătorie: Toate punctele de trecere a frontierei între Polonia și Belarus – sistate # Oficial.md
Ministerul Afacerilor Externe, prin intermediul misiunilor diplomatice din Republica Polonă și Republica Belarus, informează cetățenii..
Acum 12 ore
14:00
(VIDEO) Alexandr Stoianoglo, la Bălți: Este inadmisibil ca guvernarea să ascundă contractele de negociere a tarifelor sub pretextul unei ‘taine comerciale’ # Oficial.md
Alexandr Stoianoglo, împreună cu liderii Blocului Electoral ALTERNATIVA, a discutat cu locuitorii din Bălți despre..
13:40
Igor Munteanu: Omorul lui Charlie Kirk trebuie să fie o lecție pentru toți cei care recurg la campanii de ură, la instigări la violență și linșaj mediatic pentru a-și anihila oponenții politi # Oficial.md
Igor Munteanu, liderul Coaliției pentru Unitate și Bunăstare (CUB), spune că a urmărit ieri consternat asasinarea..
13:20
Andrei Năstase, candidat independent pentru Parlament, spune că „a venit timpul să ne facem dreptate”...
13:20
Blocul electoral Unirea Națiunii – BUN a anunțat principalele teze ale programului electoral, reafirmând viziunea..
12:40
Candidații la funcția de deputat din partea Blocului Electoral Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și..
12:00
Ion Ceban, primarul suspendat al capitalei, unul dintre liderii Blocului ALTERNATIVA, denunță presiuni din partea..
11:40
Falsuri în spațiul public despre „militari britanici la granița cu regiunea transnistreană” și „800 militari NATO în Republica Moldova după alegeri” # Oficial.md
În ultimele zile, pe unele rețele sociale au reapărut informații false despre o presupusă „dislocare..
11:20
Până la 11 ani închisoare: Bărbați din Chișinău și Comrat – condamnați pentru trafic de heroină, opium și marijuana # Oficial.md
Urmare a unui dosar trimis în judecată de procurorii PCCOCS în 2018, patru bărbați au..
11:20
Opt reținuți într-o operațiune de destructurare a unui grup infracțional specializat în escrocherii pe internet # Oficial.md
Oamenii legii au desfășurat o operațiune de destructurare a unui grup infracțional specializat în escrocherii..
11:20
Igor Grosu: Cel mai mare pericol este să pierdem țara unei majorități pro-ruse în Parlament # Oficial.md
Liderul PAS, Igor Grosu, în cadrul unei conferințe de presă, a menționat că în ultimele..
11:00
În cadrul unei conferințe de presă, Angela Cutasevici, candidată la funcția de deputat a subliniat,..
11:00
Partidul „Noua Opțiune Istorică” propune un program național pentru salvarea și relansarea economiei # Oficial.md
Partidul „Noua Opțiune Istorică” (NOI) consideră că economia națională se află într-un moment de stagnare..
10:40
Andrei Năstase a primit o scrisoare alarmantă de la ofițeri ai Poliției de Frontieră: „Situația actuală reflectă un nivel ridicat de corupție” # Oficial.md
Andrei Năstase, candidat independent pentru Parlament, fost ministru al Afacerilor Interne, a anunțat că, la..
10:40
Pompierii au lichidat un incendiu de vegetație la Ialoveni care a luat viața unei femei # Oficial.md
În după-amiaza zilei de 10 septembrie 2025, pompierii au intervenit pentru lichidarea unui incendiu de..
10:20
Irina Vlah – către Ambasadorului Canadei: Demersul meu e simplu: cer să mi se prezinte motivele pentru care am fost inclusă în lista persoanelor sancţionate, inclusiv probele ce au stat la baza deciziei # Oficial.md
Irina Vlah, preşedinte al Partidului Republican „Inima Moldovei”, s-a adresat Ambasadorului Extraordinar și Plenipotențiar al Canadei în..
09:20
Astăzi, creştinii ortodocşi prăznuiesc Tăierea Capului Sfîntului Prooroc Ioan Botezătorul, cunoscut şi sub numele de..
09:10
Parlamentul European a adoptat rezoluția de sprijin pentru aderarea Republicii Moldova la UE # Oficial.md
Parlamentul European a adoptat rezoluția de sprijin pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Documentul..
09:10
Comisia Electorală Centrală (CEC), în cadrul ședinței de astăzi, a acreditat observatori, a modificat două..
Ieri
16:20
O nouă centrală fotovoltaică cu sistem de stocare a energiei electrice va fi construită în comuna Zîmbreni, raionul Ialoveni # Oficial.md
Guvernul a aprobat, în ședința de astăzi construcția unei centrale fotovoltaice cu o capacitate instalată..
15:50
Guvernul: Pe cazul reținerii fostului adjunct al serviciilor speciale moldovenești a fost o comunicare oficială din partea SIS # Oficial.md
Guvernul a anunțat că, pe cazul reținerii fostului adjunct al serviciilor speciale moldovenești a fost..
15:50
Fermierii afectați de înghețurile târzii din primăvara acestui an vor beneficia de ajutor financiar din..
14:30
Candidații la funcția de deputat din partea Blocului electoral Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și..
14:20
Astăzi, deputații PSRM Alla Darovannaia și Vladimir Odnostalco au mers la Parlament pentru a înregistra..
13:30
Satele Republicii Moldova vor beneficia de mai multe resurse financiare pentru modernizare, prin modificările la Programul LEADER,..
13:30
Protecție mai bună în situații de criză – crearea Centrului Național de Management al Crizelor # Oficial.md
În caz de crize – cutremure, inundații, pandemii sau atacuri cibernetice, populația va beneficia de..
13:20
Candidatul din partea Blocului Electoral Patriotic, Vlad Batrîncea, împreună cu vicepreședintele fracțiunii PSRM din Consiliul..
13:00
CUB cere autorităților să elibereze imediat pe toți deținuții politici, întemnițați abuziv în stânga Nistrului # Oficial.md
Coaliția pentru Unitate și Bunăstare (CUB), într-o declarație, a condamnat arestarea dlui Vladimir Meleca, cetățean..
12:20
Întreprinderea de Stat Moldelectrica informează că, începând cu data curentă, Sergiu Aparatu și-a încetat mandatul..
12:20
Din 1 ianuarie 2026, în Republica Moldova va fi introdusă Cartea de rezidență – un..
12:20
Președintele Partidului Socialiștilor, liderul Blocului Patriotic, Igor Dodon, împreună cu colegii săi, a avut o..
12:20
Energocom a achiziționat peste 90% din consumul prognozat de gaze naturale pentru anul 2025-2026 # Oficial.md
SA Energocom anunță că până astăzi, 10 septembrie 2025, a achiziționat 90,9% din consumul ferm..
12:10
Alexandr Stoianoglo: „Anual, 1 miliard de dolari din donațiile externe s-au cheltuit ineficient” # Oficial.md
În cadrul discuțiilor cu locuitorii din Ocnița, Alexandr Stoianoglo, unul dintre liderii Blocului Electoral ALTERNATIVA,..
10:40
E.S. Oleg Serebrian, Ambasador Extraordinar şi Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Turcia a prezentat..
