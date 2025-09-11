Percheziții în dosarul privind coruperea alegătorilor, finanțarea ilegală a partidelor și spălarea banilor

Oficial.md, 11 septembrie 2025 21:40

Astăzi, polițiștii Inspectoratului Național de Investigații și ai BPDS „Fulger”, cu suportul subdiviziunilor teritoriale ale..

Acum 30 minute
21:40
Acum 6 ore
17:50
Acum 35 de ani. Primul meci al Naționalei feminine a Moldovei Oficial.md
Astăzi, 10 septembrie 2025, se împlinesc 35 de ani de la disputarea primului meci al..
17:00
Ion Ceban: Toate tunurile sunt îndreptate spre mine în campania electorală pentru alegerile parlamentare Oficial.md
Ion Ceban, primarul capitalei, unul dintre liderii Blocului ALTERNATIVA, a venit cu o reacție la..
16:50
Cupa Moldovei la fotbal amator debutează duminică, 14 septembrie Oficial.md
Duminică, 14 septembrie, vor avea loc primele meciuri din cadrul Cupei Republicii Moldova la Fotbal..
16:40
Deschiderea secțiilor de votare în Zona de Securitate – pe agenda Comisiei Unificate de Control Oficial.md
Comisia Unificată de Control s-a întrunit în ședință la Bender la data de 11 septembrie 2025,..
Acum 8 ore
15:50
Irina Vlah s-a adresat observatorilor: Avem tot mai multe informaţii că presiunile asupra mea şi a colegilor mei vor continua Oficial.md
Irina Vlah, Preşedinte al Partidului Republican „Inima Moldovei”, parte a Blocului Electoral Patriotic al Socialiştilor,..
15:50
Serghei Cleșcenco și-a depus mandatul de selecționer Oficial.md
În urma discuției cu conducerea Federației Moldovenești de Fotbal, Serghei Cleșcenco și-a depus mandatul de..
15:40
Ion Ceban, despre declarațiile PAS: În loc să rezolve problemele reale ale oamenilor, cultivă frica și dezbinarea în societate Oficial.md
Unul dintre liderii Blocului Electoral ALTERNATIVA, Ion Ceban, a venit cu o reacție la declarațiile..
15:40
15:40
Admiterea în instituțiile profesional tehnice: peste 2000 de elevi înscriși la învățământ dual Oficial.md
Circa 18 mii de elevi s-au înscris în instituțiile de învățământ profesional tehnic în anul..
14:50
14:50
Trafic suspendat în centrul Chișinăului în contextul desfășurării „Chișinău Marathon 2025” Oficial.md
Primăria Municipiului Chișinău informează că în perioada 13.09.205, ora 01:10, până pe 14.09.2025, ora 19:00,..
14:50
BEP, despre declarațiile PAS: Panicați de înfrângerea iminentă, au ajuns să recurgă la intimidări și fantezii absurde Oficial.md
Blocul Electoral Patriotic (BEP) a venit cu o reacție la conferința de astăzi a fruntașilor..
14:40
Blocul Alternativa denunță abuzurile și standarde duble în campania electorală Oficial.md
Actuala campanie electorală nu decurge în condiții de egalitate și corectitudine, fiind marcată de abuzuri..
14:40
Festivalul Pădurilor 2025 revine la Reședința prezidențială de la Condrița Oficial.md
Festivalul Pădurilor 2025 revine la Reședința prezidențială de la Condrița, pe 14 septembrie, începând cu..
14:40
La 8 noiembrie 2025, intră în vigoare Acordul privind recunoașterea reciprocă a permiselor de conducere între Republica Moldova și Italia – în noua redacție Oficial.md
Ministerul Afacerilor Externe informează că, începând cu 8 noiembrie 2025, cetățenii Republicii Moldova care locuiesc..
14:40
Atenționare de călătorie: Toate punctele de trecere a frontierei între Polonia și Belarus – sistate Oficial.md
Ministerul Afacerilor Externe, prin intermediul misiunilor diplomatice din Republica Polonă și Republica Belarus, informează cetățenii..
Acum 12 ore
14:00
(VIDEO) Alexandr Stoianoglo, la Bălți: Este inadmisibil ca guvernarea să ascundă contractele de negociere a tarifelor sub pretextul unei ‘taine comerciale’ Oficial.md
Alexandr Stoianoglo, împreună cu liderii Blocului Electoral ALTERNATIVA, a discutat cu locuitorii din Bălți despre..
13:40
Igor Munteanu: Omorul lui Charlie Kirk trebuie să fie o lecție pentru toți cei care recurg la campanii de ură, la instigări la violență și linșaj mediatic pentru a-și anihila oponenții politi Oficial.md
Igor Munteanu, liderul Coaliției pentru Unitate și Bunăstare (CUB), spune că a urmărit ieri consternat asasinarea..
13:20
Andrei Năstase: A venit timpul să alegem o cale nouă Oficial.md
Andrei Năstase, candidat independent pentru Parlament, spune că „a venit timpul să ne facem dreptate”...
13:20
Tezele programului electoral al BUN: Republica Moldova – al doilea stat românesc Oficial.md
Blocul electoral Unirea Națiunii – BUN a anunțat principalele teze ale programului electoral, reafirmând viziunea..
12:40
Blocul Patriotic a prezentat Programul electoral în domeniul politicii externe Oficial.md
Candidații la funcția de deputat din partea Blocului Electoral Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și..
12:00
(VIDEO) Ion Ceban denunță presiuni din partea autorităților în privința colegilor săi Oficial.md
Ion Ceban, primarul suspendat al capitalei, unul dintre liderii Blocului ALTERNATIVA, denunță presiuni din partea..
11:40
Falsuri în spațiul public despre „militari britanici la granița cu regiunea transnistreană” și „800 militari NATO în Republica Moldova după alegeri” Oficial.md
În ultimele zile, pe unele rețele sociale au reapărut informații false despre o presupusă „dislocare..
11:20
Până la 11 ani închisoare: Bărbați din Chișinău și Comrat – condamnați pentru trafic de heroină, opium și marijuana Oficial.md
Urmare a unui dosar trimis în judecată de procurorii PCCOCS în 2018, patru bărbați au..
11:20
Opt reținuți într-o operațiune de destructurare a unui grup infracțional specializat în escrocherii pe internet Oficial.md
Oamenii legii au desfășurat o operațiune de destructurare a unui grup infracțional specializat în escrocherii..
11:20
Igor Grosu: Cel mai mare pericol este să pierdem țara unei majorități pro-ruse în Parlament Oficial.md
Liderul PAS, Igor Grosu, în cadrul unei conferințe de presă, a menționat că în ultimele..
11:00
Viziunea Blocului Alternativa pentru dezvoltarea educației și cercetării Oficial.md
În cadrul unei conferințe de presă, Angela Cutasevici, candidată la funcția de deputat a subliniat,..
11:00
Partidul „Noua Opțiune Istorică” propune un program național pentru salvarea și relansarea economiei Oficial.md
Partidul „Noua Opțiune Istorică” (NOI) consideră că economia națională se află într-un moment de stagnare..
10:40
Andrei Năstase a primit o scrisoare alarmantă de la ofițeri ai Poliției de Frontieră: „Situația actuală reflectă un nivel ridicat de corupție” Oficial.md
Andrei Năstase, candidat independent pentru Parlament, fost ministru al Afacerilor Interne, a anunțat că, la..
10:40
Pompierii au lichidat un incendiu de vegetație la Ialoveni care a luat viața unei femei Oficial.md
În după-amiaza zilei de 10 septembrie 2025, pompierii au intervenit pentru lichidarea unui incendiu de..
10:20
Irina Vlah – către Ambasadorului Canadei: Demersul meu e simplu: cer să mi se prezinte motivele pentru care am fost inclusă în lista persoanelor sancţionate, inclusiv probele ce au stat la baza deciziei Oficial.md
Irina Vlah, preşedinte al Partidului Republican „Inima Moldovei”, s-a adresat Ambasadorului Extraordinar și Plenipotențiar al Canadei în..
09:20
Creştinii ortodocşi prăznuiesc Tăierea Capului Sfîntului Prooroc Ioan Botezătorul Oficial.md
Astăzi, creştinii ortodocşi prăznuiesc Tăierea Capului Sfîntului Prooroc Ioan Botezătorul, cunoscut şi sub numele de..
09:10
Parlamentul European a adoptat rezoluția de sprijin pentru aderarea Republicii Moldova la UE Oficial.md
Parlamentul European a adoptat rezoluția de sprijin pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Documentul..
09:10
CEC a acreditat observatori naționali și internaționali Oficial.md
Comisia Electorală Centrală (CEC), în cadrul ședinței de astăzi, a acreditat observatori, a modificat două..
Ieri
16:20
O nouă centrală fotovoltaică cu sistem de stocare a energiei electrice va fi construită în comuna Zîmbreni, raionul Ialoveni Oficial.md
Guvernul a aprobat, în ședința de astăzi construcția unei centrale fotovoltaice cu o capacitate instalată..
15:50
Guvernul: Pe cazul reținerii fostului adjunct al serviciilor speciale moldovenești a fost o comunicare oficială din partea SIS Oficial.md
Guvernul a anunțat că, pe cazul reținerii fostului adjunct al serviciilor speciale moldovenești a fost..
15:50
Guvernul alocă 100 de milioane de lei fermierilor afectați de intemperii Oficial.md
Fermierii afectați de înghețurile târzii din primăvara acestui an vor beneficia de ajutor financiar din..
14:30
Viziunea Blocului Patriotic privind dezvoltarea economică a țării Oficial.md
Candidații la funcția de deputat din partea Blocului electoral Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și..
14:20
PSRM a depus o moțiune de cenzură împotriva ministrului Muncii și Protecției Sociale Oficial.md
Astăzi, deputații PSRM Alla Darovannaia și Vladimir Odnostalco au mers la Parlament pentru a înregistra..
13:30
Guvernul majorează sprijinul financiar pentru GAL-uri la patru milioane de lei anual Oficial.md
Satele Republicii Moldova vor beneficia de mai multe resurse financiare pentru modernizare, prin modificările la Programul LEADER,..
13:30
Protecție mai bună în situații de criză – crearea Centrului Național de Management al Crizelor Oficial.md
În caz de crize – cutremure, inundații, pandemii sau atacuri cibernetice, populația va beneficia de..
13:20
Vlad Batrîncea s-a întâlnit cu colectivele unor întreprinderi din capitală Oficial.md
Candidatul din partea Blocului Electoral Patriotic, Vlad Batrîncea, împreună cu vicepreședintele fracțiunii PSRM din Consiliul..
13:00
CUB cere autorităților să elibereze imediat pe toți deținuții politici, întemnițați abuziv în stânga Nistrului Oficial.md
Coaliția pentru Unitate și Bunăstare (CUB), într-o declarație, a condamnat arestarea dlui Vladimir Meleca, cetățean..
12:20
Sergiu Aparatu și-a încetat mandatul de Director General interimar al „Moldelectrica” Oficial.md
Întreprinderea de Stat Moldelectrica informează că, începând cu data curentă, Sergiu Aparatu și-a încetat mandatul..
12:20
Din 1 ianuarie 2026 va fi introdusă Cartea de rezidență Oficial.md
Din 1 ianuarie 2026, în Republica Moldova va fi introdusă Cartea de rezidență – un..
12:20
Socialiștii au discutat cu locuitorii din Coșnița și Doroțcaia din Dubăsari Oficial.md
Președintele Partidului Socialiștilor, liderul Blocului Patriotic, Igor Dodon, împreună cu colegii săi, a avut o..
12:20
Energocom a achiziționat peste 90% din consumul prognozat de gaze naturale pentru anul 2025-2026 Oficial.md
SA Energocom anunță că până astăzi, 10 septembrie 2025, a achiziționat 90,9% din consumul ferm..
12:10
Alexandr Stoianoglo: „Anual, 1 miliard de dolari din donațiile externe s-au cheltuit ineficient” Oficial.md
În cadrul discuțiilor cu locuitorii din Ocnița, Alexandr Stoianoglo, unul dintre liderii Blocului Electoral ALTERNATIVA,..
10:40
Oleg Serebrian a prezentat scrisorile de acreditare Președintelui Republicii Turcia Oficial.md
E.S. Oleg Serebrian, Ambasador Extraordinar şi Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Turcia a prezentat..
