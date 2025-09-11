„Nu este un subiect politic. Toți termenii, respectați”: Șefa MAI, despre speculațiile privind extrădarea lui Plahotniuc în ajunul alegerilor
Agora.md, 11 septembrie 2025 21:40
„Nu este un subiect politic. Toți termenii, respectați”: Șefa MAI, despre speculațiile privind extrădarea lui Plahotniuc în ajunul alegerilor
• • •
Alte ştiri de Agora.md
Acum 10 minute
22:00
Acum 30 minute
21:40
Acum 2 ore
21:00
20:30
20:20
Acum 4 ore
19:30
19:30
19:10
18:10
Acum 6 ore
17:20
17:20
17:20
17:00
17:00
17:00
16:40
Acum 8 ore
15:50
15:40
15:40
15:40
15:10
15:10
15:10
15:00
Acum 12 ore
14:00
13:50
13:20
13:00
13:00
12:50
12:30
12:20
12:20
12:10
12:00
11:50
11:20
11:10
11:10
10:40
10:20
10:20
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.