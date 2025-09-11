Natalia Băleanu: Cetățenii au dreptul să știe cum sunt cheltuiți banii lor. Putem transforma economia într-un motor al dezvoltării!

15:50

Președintele Partidului Politic Moldova Mare, Victoria Furtună, a declarat într-o postare publică faptul că deputații nu ar trebui să beneficieze de salarii din bugetul de stat. „În toată Europa, deputații au o meserie. Fiecare dintre noi are o expertiză profesională în spate: fie jurist, fie economist. Să meargă deputații și să muncească ca toți cetățenii […] Articolul „Să muncească ca oamenii simpli” – Victoria Furtună propune ca deputații să nu mai fie plătiți din buget apare prima dată în DemocracyMD.