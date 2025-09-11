(video) Cadavrul unei femei, depistat de trecători în curtea unui bloc de la Botanica: Ce spune Poliția

12:50

„Moldovenii nu au timp să se gândească la valori, pentru că au fost aduși din nou de actuala guvernare la greutățile și nevoile cotidiene legate de situația financiară în familii, facturi și asigurarea unui trai decent”. Despre acest lucru vorbește fondatorul Partidului Democrat Modern, Vladimir Cebotari, care a reamintit despre programele sociale și economice ale guvernării PDM de până în 2019, când problemele de bază ale societății fuseseră soluționate, în mare parte, iar oamenii începuseră să se gândească și la valori.