Blocul Alternativa vrea ca formarea continuă a profesorilor să fie plătită de stat
TVR Moldova, 11 septembrie 2025 20:10
Blocul Electoral Alternativa şi-a prezentat astăzi programul pentru Educaţie şi Cercetare.
Acum 5 minute
20:30
Partidul Acțiune şi Solidaritate a făcut cu apel la unitate şi solidaritate către Diaspora. Igor Grosu, candidat la alegerile parlamentare, a subliniat miza istorică a alegerilor de pe 28 septembrie.
Acum 30 minute
20:10
Acum o oră
19:40
Blocul Patriotic vrea restabilirea acordurilor CSI. PAS: „Vor să ne întoarcă la embargouri” # TVR Moldova
Candidaţii Blocului Electoral Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei susţin că, în ultimii patru ani, guvernarea a renunţat la mai multe acorduri strategice cu ţările CSI, ceea ce a dus la un declin economic. Reprezentanţii Partidului Acţiune şi Solidaritate resping acuzaţiile şi spun că piaţa europeană este cea mai sigură.
Acum 2 ore
19:10
„Regim de cazarmă”. Promo-LEX semnalează ONU despre militarizarea copiilor în Transnistria # TVR Moldova
Asociația Promo-LEX a transmis o scrisoare de alertă către ONU în care denunță militarizarea pe scară largă și îndoctrinarea ideologică a copiilor din regiunea transnistreană a Republicii Moldova. Analiştii în domeniul drepturilor omului trag și ei un semnal de alarmă şi cer comunităţii internaţionale să includă pe agenda politică acest subiect si să intervină cu măsuri de răspuns împotriva Federaţiei Ruse.
18:40
Publicitate cu Ion Ceban, în plină campanie, într-un troleibuz din Chișinău. Ce spune Primăria? # TVR Moldova
Ion Ceban, unul dintre liderii Blocului Politic Alternativa, și-ar fi făcut publicitate într-un troleibuz din Chişinău, în plină campanie electorală. Directorul Asociaţiei Presei Independente, Petru Macovei, a surprins un spot de promovare a primarului şi a altor angajaţi de la Primărie, într-un troleibuz de pe ruta nr. 10. Consilierul primarului, Natalia Ixari, a explicat că este un videoclip vechi şi a fost difuzat din greşeală.
Acum 4 ore
18:20
Mai multe biserici subordonate Mitropoliei Chişinăului şi a Întregii Moldove au trecut propaganda anti-UE pe online. Potrivit unei investigaţii a Ziarului de Gardă, mai mulţi activişti şi clerici au creat o infrastructură digitală bine pusă la punct, prin intermediul căreia falsurile şi manipularea ajung la sute de mii de oameni, utilizatori ai canalelor de Telegram, TikTok, Viber sau Facebook. Săptămâna trecută, mitropolitul Chișinăului și al Întregii Moldove, Vladimir, a făcut un apel public prin care a îndemnat clericii să nu se implice în campania electorală și să nu facă propagandă politică.
17:20
Reacția lui Ion Ceban la decizia Curții de Apel București: „Căutați-vă, oameni, de treabă!” # TVR Moldova
Ion Ceban a reacționat la decizia Curții de Apel București cu privire la respingerea reclamației sale împotriva interdicției autorităților române de a intra pe teritoriul României și în Spațiul Schengen. El a sugerat că va contesta decizia adoptată de instanța de apel.
17:10
Gala Festivalului-Concurs Național de Muzică Patriotică „Te cânt, Patrie și Neam” – ediția a III-a” # TVR Moldova
Festivalul-concurs național de muzică patriotică „Te cânt, Patrie și Neam”, ajuns la cea de-a treia ediție. Finaliștii vor evolua în cadrul unei gale organizate în scuarul Parlamentului. Inițiatoarea acestui proiect este Elena Marian, dirijoare de cor.
Acum 6 ore
16:20
Bani în diferite valute și documente bancare: Poliția a făcut descinderi în mai multe raioane # TVR Moldova
Poliția a efectuat joi 15 percheziții în mai multe localități ale Republicii Moldova. Acțiunile au avut loc în cadrul unei cauze penale privind coruperea alegătorilor, finanțarea ilegală a partidelor politice și spălarea de bani. Investigațiile arată că un grup de persoane, acționând în beneficiul organizației criminale „Șor”, ar fi pregătit coruperea alegătorilor în perspectiva alegerilor parlamentare din 2025.
16:10
Reuniunea Teatrelor Românești aduce la Chișinău spectacolul „Nora”, cu Irina Movilă în rol principal # TVR Moldova
Surprizele frumoase continuă în cadrul Reuniunii Teatrelor Naționale Românești, cu o nouă piesă jucată de actorii de la București. În această seară, suntem invitați la spectacolul „Nora” după Henrik Ibsen, cu actrița Irina Movilă în rolul central, care ne va spune mai multe amănunte.
15:50
Un bărbat de 45 de ani din Cimișlia s-a ales cu percheziții la domiciliul său. Acesta deținea ilegal arme de foc și muniții, potrivit Poliției.
15:40
De la contabilitate la IT: Ce poți studia la Centrul Municipal de Educație a Adulților din Chișinău? # TVR Moldova
Accesul gratuit la educație le-a deschis drumuri pe care le credeau închise. Pentru sute de oameni, Centrul Municipal de Învățare și Educație a Adulților din Chișinău a devenit nu doar un loc unde studiază o meserie nouă, ci și un spațiu unde redescoperă încrederea în sine. Ideea de a fi din nou elev nu are legătură cu anii tinereții, ci cu dorința de a-şi schimba viața.
15:10
UNICEF a lansat un program național de parenting pentru familiile care au copii între 0 și 6 ani # TVR Moldova
UNICEF, în parteneriat cu reprezentanţi ai sectorului privat din R. Moldova, a lansat un program național de parenting pentru familiile care au copii între 0 și 6 ani. Scopul inițiativei este de a ajuta părinţii încadraţi în câmpul muncii să afle de la specialişti mai multe informaţii legate de sănătatea, creşterea şi educaţia celor mici. Primul eveniment a avut loc la Chișinău.
15:00
Ceban a pierdut litigiul cu Guvernul României în cazul interdicției de a intra în spațiul Schengen # TVR Moldova
Curtea de Apel București a respins, joi, cererea primarului municipiului Chișinău, Ion Ceban, de suspendare a dispoziției prin care i s-a interzis accesul în România și, automat, în spațiul Schengen pentru o perioadă de cinci ani.
14:50
Producătorul autohton de covoare „Floare Carpet” a lansat o campanie ce vine în ajutorul comunității și, totodată, are drept scop protejarea mediului înconjurător. Oamenii sunt încurajați să doneze covoarele uzate, care sunt curățate și transmise unor instituții ce au mare nevoie de ele. Printre beneficiari este Liceul Republican cu Profil Sportiv.
Acum 8 ore
14:10
Numărul accidentelor rutiere pe drumurile naţionale a crescut în acest an cu şapte la sută în comparaţie cu perioada similară din 2024. Datele poliţiei arată că, de la începutul anului, cele mai multe tragedii au avut loc în august. Iar unul dintre motive sunt vacanţele copiilor şi concediile adulţilor. În cele 233 de accidente înregistrare luna trecută, 18 oameni şi-au pierdut viaţa, iar peste 270 au fost grav răniţi.
14:00
Reciclează sau donează! Covorul tău vechi aduce -50% reducere și un zâmbet celor care au nevoie! # TVR Moldova
Floare Carpet lansează o promoție cu dublu impact – protejăm mediul și sprijinim comunitatea. Iar tu ești răsplătit cu reduceri fabuloase și cadouri de suflet!
13:50
Serghei Cleșcenco și-a depus mandatul de selecționer al naționalei de fotbal a Republicii Moldova # TVR Moldova
În urma discuției cu conducerea Federației Moldovenești de Fotbal, Serghei Cleșcenco și-a depus mandatul de selecționer al echipei naționale a Republicii Moldova. Situația din cadrul naționalei de seniori, precum și raporturile altor selecționate, urmează să fie analizate în cadrul ședinței Comitetului de Antrenori, care va avea loc la începutul săptămânii viitoare, iar recomandările vor fi transmise ulterior Comitetului Executiv al FMF, pentru luare de decizii.
13:40
Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Daniel Vodă, a transmis un avertisment pentru cetățeni în contextul perioadei electorale de campanie: grupuri organizate de conturi plătite din exterior, active pe rețelele de socializare, încearcă să răspândească mesaje false și să provoace ură și dezbinare în societate.
13:20
„Minciuni”. Ministerul Apărării dezminte falsul că în R. Moldova vor veni militari NATO după alegeri # TVR Moldova
În ultimele zile, pe anumite rețele sociale au circulat din nou informații false despre o presupusă „dislocare a militarilor britanici la granița cu regiunea transnistreană” și despre „sosirea, după alegeri, a peste 800 de militari NATO în Republica Moldova”. Ministerul Apărării al Republicii Moldova a calificat aceste afirmații drept dezinformare „minciuni”, informații neîntemeiate.
13:10
Ambasada Republicii Moldova în Polonia informează cetățenii că, începând cu 12 septembrie 2025, ora 00:00, autoritățile poloneze vor aplica restricții temporare de traversare a frontierei pe ambele sensuri între Polonia și Federația Rusă, precum și între Polonia și Belarus.
12:50
Recean, despre arestarea lui Alexandru Balan în România: „Elemente nocive şi trădătoare ale Rusiei” # TVR Moldova
Reţinerea fostului director adjunct al Serviciului de Informaţii şi Securitate, Alexandru Balan, în România face parte dintr-un plan de a preveni implicarea Rusiei în alegerile parlamentare din Republica Moldova şi în treburile interne ale statelor Uniunii Europene, potrivit premierului Dorin Recean.
12:40
Învățământul dual va fi extins în R. Moldova: Elevii vor putea studia și munci simultan # TVR Moldova
Elevii din școlile profesionale și colegii, precum și absolvenții de gimnaziu, vor avea oportunități mai mari de a-și continua studiile și a acumula experiență practică datorită extinderii programelor de învățământ dual în Republica Moldova.
Acum 12 ore
12:20
Ion Ceban, dușman declarat al comunității LGBT, a ajuns în Italia cu ajutorul unui gay # TVR Moldova
Cetățeanul Ion Ceban a fost la Palermo, Italia, speaker timp de o oră și jumătate la o tabără pentru tineri, potrivit Ziarului de Gardă. Invitația a venit de la un politician italian, prieten al fostului prim-ministru Chiril Gaburici, declarat „gay și teolog”.
12:10
Polonia a introdus restricţii privind traficul aerian de-a lungul graniţelor sale estice cu Belarus şi Ucraina, a anunţat joi Comandamentul Operaţional al Forţelor Armate, pe fondul creşterii tensiunilor la o zi după incursiuni multiple ale unor drone în spaţiul aerian al acestui stat membru al NATO.
12:00
La cererea Poloniei, Consiliul de Securitate al ONU va organiza o reuniune de urgenţă pentru a aborda încălcarea spaţiului aerian polonez de către Rusia, a anunţat joi Ministerul de Externe polonez.
11:40
Începând cu 1 ianuarie 2026, străinii cu drept de ședere în Republica Moldova, apatrizii, refugiații și beneficiarii de protecție umanitară vor putea obține Cartea de rezidență, un document modern, aliniat standardelor europene de securitate.
11:10
Tot mai multe familii din stânga Nistrului accesează indemnizații sociale din partea statului # TVR Moldova
Biroul politici de reintegrare anunță că, în perioada 2021 – 1 septembrie 2025, un număr de 1.758 de beneficiari din localitățile din stânga Nistrului și municipiul Bender au primit indemnizații sociale pentru susținerea creșterii și îngrijirii copiilor, acordate din bugetul asigurărilor sociale de stat al Republicii Moldova.
11:00
Incendiu tragic la Dănceni: o femeie și-a pierdut viața după ce a încercat să stingă flăcările # TVR Moldova
Un incendiu de vegetație uscată produs în după-amiaza zilei de 10 septembrie 2025, în satul Dănceni, raionul Ialoveni, s-a soldat cu o tragedie. Flăcările au izbucnit în jurul orei 13:24 și au afectat circa 3 ari de teren din preajma unei gospodării.
10:20
Opt persoane au fost reținute de către oamenii legii, în urma desfășurării unei operațiuni de destructurare a unui grup infracțional specializat în escrocherii online.
10:10
Mesajul lui Donald Trump: Ce-i cu Rusia, care încalcă spaţiul aerian al Poloniei cu drone? # TVR Moldova
Administrația americană se declara preocupată și solidară cu polonezii, , după incursiunea dronelor rusești în spaţiul aerian al Poloniei, potrivit tvrinfo.ro.
09:40
Începând cu data de 8 noiembrie curent, permisele moldovenești vor fi recunoscute în Italia. Despre acest lucru a anunțat președinta Maia Sandu, care se află într-o vizită oficială la Roma. De aceeași facilitate vor beneficia cetățenii italieni care au reședință legală în R. Moldova.
09:00
Creștinii ortodocși de stil vechi din Republica Moldova pomenesc astăzi ziua în care a fost tăiat capul slăvitului proroc Ioan, Înaintemergătorul și Botezătorul Domnului nostru Iisus Hristos.
08:20
Astăzi împlinesc 24 de ani de la atacurile de la 11 septembrie 2001, cel mai sângeros atac terorist de pe teritoriul SUA. Tragicele evenimente vor fi marcate cu ceremonii, activități de voluntariat și alte omagii în memoria victimelor. O parte dintre cei apropiații celor aproape 3.000 de persoane ucise se vor alătura demnitarilor și politicienilor la comemorările de joi din New York, de la Pentagon și din Shanksville, Pennsylvania. Alții aleg să marcheze această zi prin reuniuni mai restrânse.
Acum 24 ore
05:40
Află cu TVR Moldova cele mai importante evenimente care au avut loc miercuri, 10 septembrie.
10 septembrie 2025
21:10
O echipă de jurnaliști au fost reținuți la Tiraspol de așa-zisul „serviciu de securitate MGB” # TVR Moldova
Jurnaliștii Glossa.md, o echipă media care crează conținut pentru rețelele sociale, au fost reținuți miercuri la Tiraspol, potrivit publicației Zona de Securitate.
20:40
Mai multe companii şi agenţi economici sunt gata să sprijine elevii cu studii nefinalizate # TVR Moldova
Oportunităţi de dezvoltare pentru elevii cu studii nefinalizate şi pentru cei cu performanţe scăzute la învăţătură. Aceştia vor putea deprinde o meserie în cadrul unui proiect naţional, implementat în cadrul instituţiilor de învăţământ profesional-tehnic cu programe duale. Mai multe companii şi agenţi economici sunt gata să ajute tinerii din această categorie să înveţe o profesie, iar pe viitor, să le asigure un loc de muncă.
Ieri
20:10
Promisiunile electorale ale Blocul Patriotic în domeniul economic: Vor o altă bancă de economii # TVR Moldova
Blocul Electoral Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei şi-a prezentat astăzi programul electoral în domeniul economic.
20:10
Teatrele Naţionale Româneşti revin la Chişinău cu artişti de pe ambele maluri ale Prutului # TVR Moldova
Reuniunea Teatrelor Naţionale Româneşti revine la Chişinău, cu artişti de pe ambele maluri ale Prutului. Aflat la a zecea ediţie, evenimentul reuneşte cele mai bune producţii teatrale, sub genericul „Scena unei lumi libere”. Vor participa teatrele naționale din București, Iași, Craiova, Sibiu, Cluj-Napoca, Târgu Mureș, precum și teatrele „Matei Vișniec” din Suceava, Teatrul de Stat Constanța, alături de teatre din Republica Moldova.
19:40
Detalii noi în cazul reținerii ilegale a lui Vladimir Meleca de către KGB-ul transnistrean # TVR Moldova
Preşedintele filialei Partidului Liberal în regiunea transnistreană, Vladimir Meleca, s-a ales cu un dosar penal după ce, ieri, a fost reţinut pentru mai multe ore de angajați ai așa-zisului minister al securității de la Tiraspol. Structurile separatiste i-au confiscat mai multe lucuri personale. Reprezentanţii Promo-LEX susţin că scopul acestei reţineri a fost intimidarea lui Meleca în calitate de concurent electoral.
19:10
„Grafic concret de stingere a datoriilor”: Calea Ferată din Moldova se laudă cu venituri triplate # TVR Moldova
Veniturile întreprinderii "Calea Ferată din Moldova" au crescut de trei ori și s-au plătit o parte dintre salariile restante. Premierul Dorin Recean a declarat că acest lucru se datorează restructurării întreprinderii, fapt care a dus la creșterea veniturilor și la recuperarea perioadei de plată a salariilor. În timpul verii, s-au achitat cinci salarii restante.
18:40
Premierul Italiei, Giorgia Meloni, a primit-o azi la sediul guvernului de la Roma pe președintele Republicii Moldova, Maia Sandu.
18:40
Astăzi a fost dat startul exerciţiului NATO de Management al Situațiilor de Urgență în Bularia, la care participă şi o echipă şi Republica Moldova. Salvatorii şi pompieri au trebuit să facă faţă unei situaţii de urgenţă - un cutremur devastator - iar misiunea principală a fost salvarea victimelor.
18:10
În perioada 1–7 septembrie, au fost înregistrate 1017 cazuri de COVID-19, ceea ce reprezintă o creștere cu 19% comparativ cu săptămâna precedentă, arată datele Agenției Naționale. pentru Sănătate Publică (ANSP).
18:10
Parlamentul European a adoptat miercuri o rezoluție prin care condamnă încercările Rusiei de a destabiliza Republica Moldova, înainte de alegerile parlamentare din 28 septembrie. În documentul aprobat cu 490 de voturi „pentru”, 65 „împotrivă” se spune că alegerile parlamentare din toamna anului curent sunt un moment decisiv pentru consolidarea democrației și continuarea parcursului integrării europene.
17:50
Fostul adjunct al şefului Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova, capturat luni la Timișoara, sub acuzatia de spionaj, și retinut marți de procurorii DIICOT, a primit miercuri mandat de arestare pentru 30 de zile. Decizia a fost luată de către Curtea de Apel București.
17:40
Persoanele care, în ziua alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025, nu se vor afla în localitatea în care au domiciliu sau reşedinţa temporară valabilă, pot solicita de la biroul electoral al secţiei de votare un certificat pentru drept de vot. Acesta va permite alegătorilor să voteze în orice altă secţie de votare de pe teritoriul ţării, pe lista electorală suplimentară.
17:10
Reuniunea Teatrelor Naţionale Româneşti se deschide la Chişinău cu spectacolul „Mary Stuart” # TVR Moldova
Astăzi, 10 septembrie, Reuniunea Teatrelor Naţionale Româneşti va fi deschisă la Chişinău cu spectacolul "Mary Stuart".
16:50
„Evaluarea completă este în curs de desfășurare”, spune Rutte, președintele NATO, în legătură cu incidentul din Polonia, în care 19 drone au intrat în spaţiul aerian al acestei ţări.
16:40
Nici naționala de tineret a Republicii Moldova nu a reușit să își bucure suporterii cu o victorie. În preliminariile Campionatului European U-21 din 2027, "tricolorii" pregătiți de Serghei Cebotari au cedat în fața Slovaciei, scor 2 la 3.
