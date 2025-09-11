Experți japonezi vor elabora un studiu pentru dezvoltarea Căii Ferate din Moldova
Radio Chisinau, 11 septembrie 2025 20:10
Un grup de 12 experți din Japonia va oferi asistență tehnică Căii Ferate din Moldova (CFM) în vederea elaborării unui studiu ce vizează identificarea de noi rute de export și oportunități de extindere regională și internațională a întreprinderii.
• • •
Acum 5 minute
20:30
Peste 18 mii de elevi s-au înscris în instituțiile de învățământ profesional tehnic din R. Moldova, în creștere față de anul trecut # Radio Chisinau
În anul de studii curent, aproximativ 18.000 de elevi s-au înscris în instituțiile de învățământ profesional tehnic din Republica Moldova, în creștere față de anul trecut, când au fost înmatriculați circa 16.000 de elevi. O creștere semnificativă se înregistrează și în cazul învățământului dual, care atrage tot mai mulți tineri – în acest an, 2.125 de elevi au optat pentru această formă de studii, cu peste 400 mai mulți decât în 2024 și de peste două ori mai mulți decât în 2023, când numărul era de aproximativ 1.000.
Acum 30 minute
20:10
Acum o oră
19:55
Ministerul Apărării din Suedia, nou pachet de sprijin pentru Ucraina în valoarea de peste 4,2 miliarde de euro # Radio Chisinau
Ministrul Apărării din Suedia, Pal Jonson, a anunțat astăzi un nou ajutor aprobat de guvernul țării sale pentru Ucraina. „Este al 20-lea pacget de sprijin, în valoare de aproximativ 9,2 miliarde SEK (4,2 miliarde Euro), pentru Ucraina. Pachetul include, printre altele, 18 sisteme Archer noi, material naval”, a spus Jonson, cu precizarea că este vorba despre o prelungire a sprijinului militar pe termen lung, al Suediei pentru Ucraina cu 70 de miliarde SEK până în 2027 și 10 miliarde SEK în sprijin civil anual în perioada 2026-2028.
19:35
ELECTORALA 2025 | Începe tipărirea buletinelor de vot pentru secțiile de votare din străinătate # Radio Chisinau
Comisia Electorală Centrală anunță startul tipăririi buletinelor de vot care vor fi utilizate în secțiile de votare din străinătate, la alegerile parlamentare din 28 septembrie. Procesul va începe vineri, la „Tipografia Centrală” de pe strada Florilor, de la ora 10:00, transmite IPN.
Acum 2 ore
19:10
Comisia de Evaluare a Judecătorilor a finalizat procedura de evaluare a magistratului Serghei Pilipenco, de la Curtea de Apel Sud, și a transmis raportul său către Consiliul Superior al Magistraturii (CSM), cu propunerea ca acesta să nu promoveze evaluarea externă a integrității.
18:50
Circa 2 200 de angajați ai întreprinderii de stat „Calea Ferată din Moldova” au fost concediați în ultimele luni, în urma procesului de reorganizare. Astfel, efectivul de personal a fost redus de la 5 900 la 3 700, iar, potrivit CFM, măsura a dus la o scădere a fondului lunar de salarizare cu 8 milioane de lei, transmite IPN.
Acum 4 ore
18:30
„Cursă directă”. Șeful armatei ucrainene vine cu o ipoteză surprinzătoare despre ce tehnologie copiază rușii # Radio Chisinau
Rusia copiază tehnologiile militare ucrainene, în special în ceea ce privește dronele interceptoare, a afirmat joi, 11 septembrie, comandantul suprem al armatei ucrainene, generalul Oleksandr Sîrskîi, potrivit The Kyiv Independent.
18:05
Dor de izvor | Simona Manolache: „Am avut bucuria și șansa de a imprima un CD cu orchestra „Mugurel” și câteva cântece cu orchestra „Lăutarii” (Audio) # Radio Chisinau
„Dor de izvor”, emisiune realizată de Maria Mocanu.
17:45
Republica Moldova și România vor elabora o strategie comună de dezvoltare regională # Radio Chisinau
O strategie comună de dezvoltare regională între Moldova și România urmează a fi elaborată în cadrul unui proiect transfrontalier, lansat joi la Chișinău. Proiectul prevede, de asemenea, organizarea unor sesiuni de instruire și schimb de experiență între autoritățile ambelor state, transmite IPN.
17:30
Muzeul Național al Literaturii Române va deschide Reședința Creativă - un spațiu dedicat oamenilor de creație # Radio Chisinau
Ministerul Culturii al Republicii Moldova, Muzeul Național al Literaturii Române și Programul Innovate Moldova, finanțat de Suedia, au semnat astăzi un Acord de Parteneriat pentru dezvoltarea și lansarea Reședinței Creative a Muzeului Național al Literaturii Române.
17:10
O delegație din cadrul Senatului României, în vizită la Parlament. Cooperarea în domeniul justiției și combaterea dezinformării, pe agenda discuțiilor (FOTO) # Radio Chisinau
O delegație a Comisiei pentru cultură și media din cadrul Senatului României a efectuat astăzi o vizită la Parlamentul Republicii Moldova. În cadrul vizitei, oficialii români au avut întrevederi cu președinta Comisiei juridice, numiri și imunități, Veronica Roșca, precum și cu membrii Comisiei cultură, educație, cercetare, tineret, sport și mass-media, condusă de Liliana Nicolaescu-Onofrei. Din partea comisiei parlamentare moldovene au mai participat deputații Marcela Adam și Virgiliu Pâslariuc.
17:00
Ora de Vârf, emisiune de dezbateri cu Corneliu Rusnac și invitatul permanent, comentatorul politic Ion Tăbârță.
16:35
Ședința CUC: Autoritățile cer acces liber la secțiile de votare pentru cetățenii din stânga Nistrului # Radio Chisinau
Comisia Unificată de Control (CUC) s-a reunit astăzi în ședință ordinară, după o pauză programată, pentru a analiza situația din Zona de Securitate și funcționarea mecanismelor de menținere a păcii pe râul Nistru.
Acum 6 ore
16:15
Țările baltice cer Congresului SUA să respingă propunerile lui Donald Trump și să mențină asistența pentru apărare # Radio Chisinau
Parlamentari din trei țări baltice învecinate cu Rusia - Lituania, Letonia și Estonia - au îndemnat joi Congresul SUA să respingă o propunere a președintelui american Donald Trump, care ar reduce cu aproximativ 200 de milioane de dolari pe an sprijinul pentru apărare în regiune, informează Reuters.
16:05
ELECTORALA 2025 | Blocul Electoral „Alternativa” promite salarii mai mari pentru profesori și școli modernizate # Radio Chisinau
Modernizarea școlilor, creșterea salariilor cadrelor didactice, precum și creșterea oportunităților pentru elevi, studenți și profesori. Sunt câteva dintre reperele programului Blocului Electoral „Alternativa” pe domeniul educației, prezentat astăzi în cadrul unei conferințe de presă.
15:50
„Jazz și Poezie” revine în patru locații istorice din Republica Moldova. Proiectul este finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova # Radio Chisinau
Asociația Obștească „MuzArt”, organizatoarea a treisprezece ediții ale „Jazz’ n Chișinău internațional festival” va lansa, în perioada 2 – 8 octombrie 2025 o nouă ediție a proiectului muzical – educativ „Jazz și poezie”, care se va desfășura în patru locații istorice și arhitecturale ale Republicii Moldova.
15:45
Jazz și poezie la Chișinău, proiect finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova # Radio Chisinau
15:30
VIDEO | „O să fie parale bune, dar trebuie de îndeplinit ce ne spun ei”. Percheziții în mai multe localități din țară privind coruperea alegătorilor și finanțarea ilegală a partidelor # Radio Chisinau
Polițiștii Inspectoratului Național de Investigații și ai Brigăzii de Poliție cu Destinație Specială „Fulger”, în coordonare cu procurorii PCCOCS și cu sprijinul subdiviziunilor teritoriale ale poliției, au desfășurat astăzi 15 percheziții în mai multe localități ale țării. Acțiunile au avut loc în cadrul unei cauze penale inițiate pe faptele de corupere a alegătorilor, finanțare ilegală a partidelor politice și spălare de bani.
15:15
Începând cu 8 noiembrie, cetățenii R. Moldova din Italia vor putea preschimba noile permise de conducere fără examene # Radio Chisinau
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) anunță că, începând cu data de 8 noiembrie 2025, cetățenii Republicii Moldova stabiliți în Italia vor putea preschimba și permisele de conducere emise după anul 2020 în documente italiene, fără a mai fi obligați să susțină examene teoretice sau practice. Facilitățile sunt reciproce și se aplică și cetățenilor italieni care locuiesc în Republica Moldova.
14:55
Ion Ceban rămâne interzis în România și în Spațiul Schengen. Decizia Curții de Apel București # Radio Chisinau
Curtea de Apel București a respins cererea primarului Chișinăului, Ion Ceban, de suspendare a interdicției de intrare în România și tot spațiul Schengen.
14:50
ELECTORALA 2025 | Blocul Patriotic și-a prezentat programul electoral pe politica externă: relansarea relațiilor comerciale cu CSI și păstrarea statutui de neutralitate # Radio Chisinau
Fruntașii Blocului Electoral „Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei” și-au prezentat astăzi prioritățile programului electoral în domeniul politicii externe.
Acum 8 ore
14:30
Ambasada României la Paris anunță că Ministerul Educației Naționale, Învățământului Superior și Cercetării din Franța a lansat un program pilot prin care limba română va fi studiată ca „limbă străină obligatorie” (LV2) în sistemul public preuniversitar.
14:10
Serghei Cleșcenco a demisionat din funcția de selecționer al echipei naționale de fotbal a Republicii Moldova # Radio Chisinau
În urma unei discuții cu conducerea Federației Moldovenești de Fotbal (FMF), Serghei Cleșcenco și-a depus mandatul de selecționer al echipei naționale a Republicii Moldova. Situația din cadrul naționalei de seniori, precum și evaluarea altor selecționate, vor fi analizate în cadrul ședinței Comitetului de Antrenori, programată la începutul săptămânii viitoare. Recomandările vor fi ulterior transmise Comitetului Executiv al FMF pentru luarea deciziilor finale, informează MOLDPRES.
13:55
Alertă de călătorie în Polonia. Autoritățile de la Varșovia închid temporar punctele de trecere a frontierei cu Rusia și Belarus # Radio Chisinau
Ambasada Republicii Moldova la Varșovia anunță despre alerta de călătorie în Polonia, în contextul în care țara își închide temporar punctele de trecere a frontierei cu Federația Rusă și cu Belarus. Restricții de traversare pe ambele sensuri ale frontierei intră în vigoare începând cu 12 septembrie, ora 00:00, și vor vi valabile până la anularea acestora de către autoritățile poloneze.
13:40
ELECTORALA 2025 | Igor Grosu: Republica Moldova va putea să semneze tratatul de aderare la UE în 2028, dacă PAS va obține o nouă majoritate parlamentară # Radio Chisinau
Republica Moldova va putea să semneze tratatul de aderare la Uniunea Europeană în 2028 dacă Partidul Acțiune și Solidaritate va obține o nouă majoritate în urma alegerilor parlamentare din 28 septembrie, a declarat astăzi, 11 septembrie, într-o conferință de presă, liderul formațiunii PAS, Igor Grosu.
13:35
ELECTORALA 2025 | Igor Grosu: Republica Moldova va fi putea să semneze tratatul de aderare la UE în 2028, dacă PAS va obține o nouă majoritate parlamentară # Radio Chisinau
13:20
Ministerul Apărării dezminte falsul despre dislocarea militarilor britanici și NATO în Republica Moldova: „Sunt miniciuni” # Radio Chisinau
În ultimele zile, pe unele rețelele de socializare au reapărut informații false despre o presupusă „dislocare a militarilor britanici la granița cu regiunea transnistreană” și despre „sosirea, după alegeri, a peste 800 de militari NATO în Republica Moldova”. Ministerul Apărării dezminte aceste informații, atenționând cetățenii că acestea nu au nicio bază reală și precizând că sunt doar minciuni.
13:05
Ambasadorul român Cristian-Leon Țurcanu: „Finanțările din Europa și România continuă să dezvolte Republica Moldova de la nivel regional până la nivel central” # Radio Chisinau
Astăzi, la Palatul Republicii, a avut loc conferința de deschidere a proiectului transfrontalier CAPDR – ADR Chișinău. La eveniment a fost prezent și ambasadorul României în Republica Moldova, Cristian-Leon Țurcanu, care a declarată că, prin proiectul Interregional NEXT, CAPDR împreună cu ADR Chișinău urmăresc dezvoltarea capacității comunităților dintre Prut și Nistru de a atrage mai mulți turiști.
12:45
Carburanții auto se scumpesc ușor. Prețurile anunțate de ANRE pentru mâine, 12 septembrie # Radio Chisinau
ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto, valabile mâine, 12 septembrie.
Acum 12 ore
12:25
VIDEO | Polițiștii au destructurat un așa-zis „centru de apel” specializat în escrocherii online. Opt persoane au fost reținute # Radio Chisinau
Inspectoratul General al Poliției (IGP) anunță că un așa-numit „centru de apel” specializat în escrocherii online a fost destructurat, 8 persoane fiind reținute de oamenii legii. Operațiunea a fost desfășurată de ofițerii Direcției combaterea criminalității organizate a INI și polițiștii din Ialoveni, cu sprijinul angajaților din BPDS „Fulger” și oficiul Ialoveni al Procuraturii Hâncești.
12:10
Busola Electorală este un instrument digital interactiv, disponibil online, care îi ajută pe alegători să identifice partidele sau blocurile electorale ale căror viziuni, valori și programe sunt cele mai apropiate de propriile convingeri. Platforma funcționează ca un ghid care oferă, pe baza unui set de întrebări legate de teme de actualitate, o analiză comparativă a pozițiilor politice, indicând formațiunile cu care utilizatorul are cea mai mare compatibilitate ideologică.
11:55
VIDEO | Progres pe șantierul de construcție a LEA Vulcănești–Chișinău: 80% din piloni au fost instalați # Radio Chisinau
Lucrările de construcție a liniei electrice aeriene (LEA) de 400 kV Vulcănești–Chișinău avansează, până în prezent fiind instalați circa 80% din totalul pilonilor și peste 79 de kilometri de conductoare întinse, echvalentul a 51% din lungimea totală a liniei de 157 km.
11:40
Incendiu de vegetație la Dănceni. O femeie a decedat după ce a încercat să stingă flăcările # Radio Chisinau
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) anunță că a decedat o femeie în vârstă de 63 de ani din satul Dănceni, raionul Ialoveni, după ce ar fi încercat să stingă flăcările unui incendiu de vegetație uscată izbucnit în apropierea gospodăriei sale.
11:20
ELECTORALA 2025 | CEC a acreditat observatori naționali și internaționali pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie # Radio Chisinau
Comisia Electorală Centrală (CEC) anunță că a acreditat, în cadrul ședinței de ieri, 10 septembrie, mai mulți observatori naționali și internaționali pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie.
11:00
VIDEO | Republica Moldova și Spania au semnat un Memorandum de cooperare în domeniul justiției # Radio Chisinau
Ministra Justiției a Republicii Moldova, Veronica Mihailov-Moraru, a semnat la Madrid un Memorandum de înțelegere cu ministrul Președinției, Justiției și Relațiilor cu Parlamentul al Regatului Spaniei, Félix Bolaños García.
10:45
Se împlinesc 24 de ani atentatele din 11 septembrie 2001, când SUA au fost lovite de cele mai cumplite atacuri teroriste din istoria lor # Radio Chisinau
Anul 2025 marchează 24 de ani de la atacurile din 11 septembrie 2001, când Statele Unite au fost lovite de cele mai cumplite atentate teroriste din istoria lor. Atunci, patru avioane de pasageri au fost deturnate și folosite pentru a ataca Turnurile Gemene din New York și clădirea Pentagonului. Imaginile cu zgârie-norii în flăcări și prăbușirea lor au cutremurat lumea întreagă și au rămas simbolul vizual al unei zile care a marcat sfârșitul unei epoci de siguranță aparentă, transmite Digi24.ro.
10:25
Jurnaliștii scriu despre rezoluția Parlamentului European care cere accelerarea procesului de aderare a Republicii Moldova la UE și sprijin suplimentar împotriva amenințărilor hibride ale Rusiei. Totodată, relatează despre acuzațiile reciproce dintre Renato Usatîi și un judecător de la Chișinău, analizează șansele electorale ale partidelor înainte de scrutin, percepția diferită despre Maia Sandu în țară și în exterior, dar și încercările lui Igor Dodon de a atrage atenția electoratului prin rețelele de socializare.
10:05
Nicușor Dan: „Alegerile parlamentare din 28 septembrie sunt importante nu doar pentru Republica Moldova, ci pentru Europa în ansamblu. O guvernare pro-rusă poate să destabilizeze zona” # Radio Chisinau
Președintele României. Nicușor Dan, a transmis un îndemn cetățenilor Republicii Moldova să iasă la urne pe 28 septembrie, precizând că alegerile parlamentare din Republica Moldova sunt importante pentru tot contoinentul european. Într-un interviu acordat postului național de televiziune din România, Nicușor Dan a vorbit despre impactul pe care l-ar putea avea o guvernare pro-rusă la Chișinău.
09:50
Creștinii ortodocși de stil vechi sărbătoresc Tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul # Radio Chisinau
Creștinii ortodocși de stil vechi sărbătoresc astăzi Tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul. Aceasta este ultima sărbătoare mare din anul bisericesc și este considerată zi de post și rugăciune, fiind asemănată cu Vinerea Patimilor.
09:35
Banca Națională a Moldovei (BNM) a stabilit pentru joi, 11 septembrie, o cotație de 19 lei și 52 de bani pentru euro și de 16 lei și 68 de bani pentru dolar, informează MOLDPRES.
09:20
Briefing de presă susținut de Igor Grosu și Dorin Recean
09:00
Un activist american conservator, apropiat de Donald Trump, a fost asasinat în timp ce ținea un discurs la Universitatea Utah Valley # Radio Chisinau
Comentatorul conservator Charlie Kirk, un aliat al lui Donald Trump și director executiv al ONG-ului Turning Point USA (TPUSA), a fost împușcat joi la un eveniment la Universitatea Utah Valley, relatează The Guardian, preluat de news.ro și MOLDPRES.
08:40
Ambasadorul Cristian-Leon Țurcanu, după deschiderea RTNR: „Scena unei lumi libere” – ocazie să reflectăm asupra valorilor pe care le alegem, precum și asupra importanței democrațiilor noastre # Radio Chisinau
Ambasadorul României în Republica Moldova, Cristian-Leon Țurcanu, a participat ieri, 10 septembrie, la inaugurarea celei de-a X-a ediții a Reuniunii Teatrelor Naționale Românești la Chișinău, care se desfășoară sub genericul „Scena unei lumi libere”.
08:25
Președintele american, Donald Trump, a denunțat miercuri încălcarea de către Rusia a spațiului aerian polonez, în urma incursiunii a cel puțin 19 drone rusești, care au fost doborâte de forțele mai multor țări europene aflate sub coordonarea NATO, transmite EFE, citată de Agerpres.
08:05
Temperaturile scad în Republica Moldova. Meteorologii prognozează pentru astăzi, 11 septembrie, ploi slabe în nordul țării # Radio Chisinau
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) anunță pentru ziua de astăzi, 11 septembrie, temperaturi în scădere și ploi slabe în nordul Republicii Moldova.
Acum 24 ore
21:05
Prețurile de consum au scăzut ușor în august. MDED: „R. Moldova este pe o traiectorie de stabilizare a prețurilor” # Radio Chisinau
În luna august, prețurile de consum au înregistrat o scădere de 0,4% față de iulie, arată datele Biroului Național de Statistică. Potrivit Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării, această evoluție este un semnal încurajator că inflația se diminuează, iar Republica Moldova „este pe o traiectorie de stabilizare a prețurilor”.
20:45
„Dor de izvor”, emisiune realizată de Maria Mocanu.
Ieri
20:25
Satele Republicii Moldova vor beneficia de mai multe resurse financiare pentru modernizare, prin modificările la Programul LEADER, aprobate astăzi de Guvern. Acestea prevăd creșterea plafonului de finanțare pentru Grupurile de Acțiune Locală (GAL) până la patru milioane de lei anual și diversificarea domeniilor de activitate pentru lansarea afacerilor și inițiativelor sociale.
20:05
ELECTORALA 2025 | CEC a lansat „Ghidul alegătorului” în cinci limbi ale minorităților etnice # Radio Chisinau
Comisia Electorală Centrală (CEC) anunță că a pregătit materiale informative destinate alegătorilor, traduse în cinci limbi ale minorităților etnice din Republica Moldova: rusă, ucraineană, găgăuză, bulgară și rromani.
19:45
Traficul rutier pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, suspendat în acest weekend. Cum va circula transportul public # Radio Chisinau
Primăria Municipiului Chișinău informează că în perioada 13 septembrie ora 01:10, până pe 14 septembrie, ora 19:00, va fi suspendat traficul rutier pe bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, pe tronsonul cuprins între str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni și str. A. Pușkin, cu redirecționarea transportului pe străzile adiacente. Măsura a fost luată în legătură cu organizarea și desfășurarea evenimentului sportiv „Chișinău Marathon” 2025.
