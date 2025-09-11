Ministerul Apărării din Suedia, nou pachet de sprijin pentru Ucraina în valoarea de peste 4,2 miliarde de euro

20:30

În anul de studii curent, aproximativ 18.000 de elevi s-au înscris în instituțiile de învățământ profesional tehnic din Republica Moldova, în creștere față de anul trecut, când au fost înmatriculați circa 16.000 de elevi. O creștere semnificativă se înregistrează și în cazul învățământului dual, care atrage tot mai mulți tineri – în acest an, 2.125 de elevi au optat pentru această formă de studii, cu peste 400 mai mulți decât în 2024 și de peste două ori mai mulți decât în 2023, când numărul era de aproximativ 1.000.