Moldova a aprobat un proiect de centrală electrică solară
Logos-Press, 11 septembrie 2025 17:15
Cabinetul de miniștri al Republicii Moldova a aprobat proiectul unei centrale solare de 22 MW, susținută de o capacitate de stocare de 16.512 MWh, care urmează să fie construită în numele distribuitorului farmaceutic SRL TPI-PHARM în raionul Ialoveni, informează Logos Press.
• • •
Acum 15 minute
17:15
Acum 2 ore
16:15
Numărul călătoriilor cu autobuzul din Ucraina în Moldova în 2025 a crescut cu 55% față de anul precedent, – informează Logos Press.
Acum 4 ore
15:15
Conform Logos Press, prețurile cu amănuntul la produsele alimentare au scăzut cu 0,8 % în august, comparativ cu cifrele din luna iulie a acestui an.
14:15
Veniturile Întreprinderii de Stat „Calea Ferată din Moldova” (CFM) au depășit constant 60 de milioane de lei pe lună în ultimele luni, informează Logos Press.
13:30
Dezvoltarea și promovarea infrastructurii de plăți în Moldova va depinde acum în mod oficial de compania globală de tehnologie de plăți Mastercard, care va promova plățile digitale MPay și EVO, educația financiară și implementarea tehnologiilor moderne de gestionare a datelor în infrastructura de plăți, – informează Logos Press.
Acum 6 ore
12:00
Companiile Linella (Moldretail Group), Franzeluța, Bucuria și Draexlmaier au solicitat în acest an cel mai mare număr de elevi ai școlilor profesionale pentru formare la locul de muncă, a informat Logos Press.
Acum 8 ore
11:15
Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP) va efectua un control sanitar total al materialelor și substanțelor care intră în contact direct cu apa potabilă, a informat Logos Press.
10:15
În ciuda creșterii declarate a transferurilor, procedura Serviciului Vamal de administrare a veniturilor bugetului de stat pentru perioada 2023-2024 este plină de deficiențe, cauzând statului pierderi de venituri, a raportat Logos Press.
Acum 12 ore
09:15
Producătorii și importatorii vor fi responsabili pentru colectarea și tratarea deșeurilor generate, în timp ce întregul proces de gestionare financiară și organizațională a deșeurilor va trece de la autoritățile publice la operatorii privați, potrivit Logos Press.
08:15
Maia Sandu: Democrațiile din Moldova și Ucraina vor fi mai sigure odată cu aderarea la UE # Logos-Press
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a reamintit misiunea istorică a Uniunii Europene de a proteja și sprijini noile democrații, menționând că drumul spre o democrație durabilă pentru majoritatea statelor membre ale UE a fost posibil doar datorită solidarității și asistenței altor state, informează Logos Press.
Acum 24 ore
19:15
Le 100 de milioane de lei vor fi alocate din fondul de rezervă de stat pentru agricultorii afectați de înghețurile târzii de primăvară, informează Logos Press.
18:15
Reuniunea celei de-a 80-a sesiuni a Adunării Generale a ONU din 9 septembrie a fost deschisă pentru prima dată de fostul ministru german de externe Annalena Berbock, a cărei candidatură a provocat o controversă aprinsă atunci când a fost aleasă în această funcție la 2 iunie 2025, – informează Logos Press.
Ieri
17:15
În perioada august-septembrie, întreprinderile de conserve din Republica Moldova și-au îndeplinit aproape 100% planurile de recoltare a prunelor pentru producerea piureului și sucurilor de prune, informează Logos Press, citând o sursă din cadrul Asociației procesatorilor de fructe și legume Speranța Con.
16:15
Funcționarii publici nu vor mai putea să ascundă cadouri scumpe sub pretextul unor produse perisabile și să solicite „excluderea permisă” a acestora din declarații, a raportat Logos Press.
15:15
În luna septembrie, întreprinderile de conserve din Moldova au reușit să achiziționeze și să furnizeze zilnic fabricilor producătoare de concentrat de mere în medie cu 30-40% mai puțină materie primă decât în aceeași lună a anului trecut, – informează Logos Press.
14:15
Echipa națională de fotbal a Moldovei a pierdut în fața Norvegiei cu scorul de 1:11 în meciul din cadrul ciclului european de calificare la Cupa Mondială 2026 (Grupa I), – informează Logos Press.
13:30
Un nou sistem informațional este în curs de implementare în Moldova, care va automatiza procesul de raportare privind controlul intern al managementului și auditul intern în toate instituțiile de stat, relatează Logos Press.
12:15
Fermierii au primit împrumuturi în valoare de peste 125 de milioane de lei în cadrul programului FCA # Logos-Press
În luna august, 26 de proiecte în valoare de 23,33 milioane de lei au fost aprobate în cadrul Programului de credite agricole (FCA), a informat Logos Press.
11:45
Directorul general al companiei românești Elcen, Claudiu Crețu, se află sub control judiciar din partea Direcției Naționale Anticorupție (DNA) și a fost decăzut din funcția deținută”, informează Logos Press.
11:15
Ca urmare a scăderii sezoniere a prețurilor unor grupe de bunuri, inflația anuală a încetinit de la 7,9% la 7,3% în august, a anunțat Logos Press.
10:15
De la 1 septembrie 2025, au intrat în vigoare noi reguli de intrare în Republica Letonia pentru cetățenii străini, inclusiv cetățenii Republicii Moldova, care nu au viză sau permis de ședere eliberat de autoritățile letone, – informează Logos Press cu referire la Agenția Națională Transport Auto din Moldova.
09:15
Comisia Electorală Centrală a evaluat numărul necesar de buletine de vot și a aprobat modelul și textul buletinului de vot pentru alegerile parlamentare programate pentru 28 septembrie 2025″, informează Logos Press.
08:15
În pragul campaniei de recoltare, în sudul Moldovei producția estimată de sorg nu depășește 3-4 tone/ha, iar în nord – 5-6 tone/ha, – informează Logos Press cu referire la operatorii pieței cerealiere din țară.
9 septembrie 2025
19:15
Canotoarele Daniela Kocu și Elena Glizan au devenit medaliate cu argint la Campionatul Mondial de Canotaj Maraton, care s-a încheiat la Győr (Ungaria), – informează Logos Press.
18:15
Conform planului, în trimestrul al treilea, Ministerul Finanțelor a oferit cetățenilor posibilitatea de a investi în titluri de stat cu o perioadă de scadență mai lungă și randamente mai mici, – informează Logos Press.
Mai mult de 2 zile în urmă
17:15
În termen de 6 luni, companiile de înregistrare trebuie să alinieze prețurile serviciilor lor la noile tarife, a raportat Logos Press.
16:15
Pentru a reacționa prompt la provocările din regiunile de nord ale țării și pentru a consolida protecția frontierei moldo-ucrainene, la Edineț a fost creată o Companie mobilă de intervenție rapidă, subordonată Direcției regionale Nord a Inspectoratului General al Carabinierilor, informează Logos Press.
15:15
Germania și Franța au propus să impună sancțiuni împotriva companiei petroliere ruse Lukoil și a filialei sale Litasco, în cadrul celui de-al 19-lea pachet de sancțiuni al Uniunii Europene, – informează Logos Press citând agenția AFP.
14:15
La sfârșitul săptămânii viitoare viticultorii moldoveni vor începe recoltarea în masă a strugurilor de masă din soiul principal de export – „Moldova”. În general, starea bună a plantațiilor de „Moldova” permite să sperăm că în 2025 exportul de struguri de masă va depăși recordul din 2023 – aproximativ 84 de mii de tone, – informează Logos Press.
12:15
Începând cu 5 septembrie 225, unele documente de autorizare vor fi înlocuite cu notificări, iar pentru restul vor exista o reducere a costului de eliberare, termene de procesare mai scurte, excluderea unor documente justificative din lista documentelor care trebuie prezentate, prelungirea perioadei de valabilitate etc., informează Logos Press.
11:15
În luna august, exporturile de benzină din Moldova în Ucraina s-au cvadruplat față de luna iulie și au însumat 10,1 mii de tone, a anunțat Logos Press.
10:15
Capitala a inaugurat o nouă instituție publică care va oferi formare specializată funcționarilor publici – Institutul Național de Administrație și Management Public (INAMP) – informează Logos Press.
09:15
Agenția Națională de Transport Rutier a notificat operatorii de transport că, începând cu 1 septembrie 2025, au intrat în vigoare modificările la legislația Federației Ruse, care prevăd controlul plății taxei de drum pe drumurile cu taxă înainte ca vehiculele înmatriculate în țări străine să părăsească teritoriul Federației Ruse, – informează Logos Press.
08:15
Moldova nu a creat încă un registru al operelor cinematografice, ceea ce împiedică protecția deplină a drepturilor de autor și plata redevențelor pentru utilizarea filmelor, a raportat Logos Press.
8 septembrie 2025
19:15
Sportivul moldovean Vadim Gimbovski a cucerit medalia de bronz la categoria de greutate până la 90 kg la Campionatul European de Judo printre sportivii sub 21 de ani, desfășurat la Bratislava (Slovacia), – informează Logos Press.
18:15
În Moldova există aproximativ 16 mii de hectare de struguri de masă, din care aproximativ 1 mie de hectare sunt plantate în sistem intensiv de pergolă.
17:15
Investițiile în eficiența energetică a clădirilor se justifică, astfel încât reabilitarea termică completă a clădirilor rezidențiale va continua, informează Logos Press.
16:15
Indicele FAO al prețurilor la carne a avut o medie de 128,0 puncte în august 2025, în creștere cu 0,7 puncte (0,6%) față de iulie și cu 5,9 puncte (4,9%) față de acum un an. Potrivit experților organizației, acesta este un nou maxim istoric, a relatat Logos Press.
15:15
În primele opt luni ale anului curent, Serviciul Vamal a virat la bugetul de stat peste 26,1 miliarde de lei, cu 1,6 miliarde de lei mai mult (+6,6%) față de aceeași perioadă a anului 2024″, informează Logos Press.
14:15
Aproximativ 207.000 de tone de rapiță (sub formă de materii prime și produse prelucrate) au fost exportate de Moldova în perioada iulie-august 2025, a raportat Logos Press.
13:15
Producătorii europeni de automobile sunt îngrijorați de lipsa unui plan politic pragmatic al autorităților UE pentru a transforma industria și susțin că actuala criză din acest segment al industriei reprezintă o amenințare serioasă la adresa viitorului economic al blocului”, relatează Logos Press.
12:00
Banca Națională își extinde programul „Școala de Finanțe Moderne” pentru viitorii jurnaliști economici, oferindu-le un curs de formare specializată în România – informează Logos Press.
11:15
Suedia este pregătită să furnizeze 80 de milioane de coroane (aproximativ 7,3 milioane de euro) pentru proiectul local PACE „Administrație publică locală și participare civică, informează Logos Press.
10:15
Planurile Israelului de a înființa un terminal temporar la aeroportul din Chișinău pentru Hasidimii Bratslav care călătoresc la Uman au întâmpinat dificultăți după ce Chișinăul a făcut noi cereri, relatează Logos Press.
09:15
În cadrul ședinței de duminică, Comisia Electorală Centrală (CEC) a aprobat procedura de includere a concurenților electorali pe buletinul de vot pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025.
08:15
„Arhitectura de securitate” europeană creată după Războiul Rece nu mai poate fi considerată de la sine înțeleasă, astfel încât trebuie creată o Uniune mai autonomă și mai durabilă, relatează Logos Press.
7 septembrie 2025
18:15
În timpul campaniei de transferuri din vară, cluburile de fotbal au semnat aproximativ 12 000 de achiziții/vânzări și închirieri internaționale de jucători, în valoare totală de 9,76 miliarde de dolari, ceea ce reprezintă o creștere de 50 % față de vara anului 2024″, a raportat Logos Press.
14:00
Aproximativ 1,5 milioane de tone de porumb și 750.000 de tone de floarea soarelui vor fi recoltate de fermierii moldoveni în 2025, informează Logos Press.
12:15
În ciuda creșterii împrumuturilor și a excedentului din luna iulie în bugetul de stat, guvernul încă nu are suficienți bani pentru a acoperi toate cheltuielile pe care este forțat să le reducă, a raportat Logos Press.
11:15
În Moldova au fost aprobate noi măsuri pentru optimizarea și îmbunătățirea eficienței procedurilor de gestionare a migrației. Potrivit Ministerului Afacerilor Interne, în special, copiii neînsoțiți și familiile cu copii care nu sunt cetățeni moldoveni nu vor mai fi plasați sub tutela statului în Centrul de Cazare Temporară a Străinilor aflat sub jurisdicția Inspectoratului General pentru Migrație, iar persoanele aflate în proces de expulzare de pe teritoriul Republicii Moldova vor primi garanții mai clare că drepturile lor vor fi respectate.
