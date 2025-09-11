Știrile PRO TV de la ora 17:00 cu Diana Ambros - 11.09.2025
ProTV.md, 11 septembrie 2025 17:10
Știrile PRO TV de la ora 17:00 cu Diana Ambros - 11.09.2025
• • •
Alte ştiri de ProTV.md
Acum 30 minute
17:10
Știrile PRO TV de la ora 17:00 cu Diana Ambros - 11.09.2025
Acum o oră
16:50
Ce urmărește Rusia prin războiul declarat ideii de integrare europeană a Republicii Moldova? Noi dezvăluiri făcute de jurnalista ZdG, infiltrată în rețeaua lui Șor, la Podcastul Lorenei: „Alegerile parlamentare sunt ținta” # ProTV.md
Ce urmărește Rusia prin războiul declarat ideii de integrare europeană a Republicii Moldova? Noi dezvăluiri făcute de jurnalista ZdG, infiltrată în rețeaua lui Șor, la Podcastul Lorenei: „Alegerile parlamentare sunt ținta”
16:40
Letonia îşi închide timp de o săptămână spaţiul aerian de-a lungul frontierelor cu Rusia şi Belarus, după ce mai multe drone au pătruns în spațiul aerian polonez # ProTV.md
Letonia îşi închide timp de o săptămână spaţiul aerian de-a lungul frontierelor cu Rusia şi Belarus, după ce mai multe drone au pătruns în spațiul aerian polonez
16:30
„E ca și cum ai trage cu tunul într-o muscă”. Răspunsul Poloniei la dronele Rusiei a scos la iveală lacune critice ale NATO # ProTV.md
„E ca și cum ai trage cu tunul într-o muscă”. Răspunsul Poloniei la dronele Rusiei a scos la iveală lacune critice ale NATO
16:30
Bundeswehrul a urmărit pe radar dronele care au intrat în Polonia. Ținta era un hub militar strategic # ProTV.md
Bundeswehrul a urmărit pe radar dronele care au intrat în Polonia. Ținta era un hub militar strategic
Acum 2 ore
16:00
Ce urmărește Rusia prin războiul declarat ideii de integrare europeană a Republicii Moldova? Jurnalista ZdG, infiltrată în rețeaua de dezinformare Șor: „Alegerile parlamentare sunt ținta” # ProTV.md
Ce urmărește Rusia prin războiul declarat ideii de integrare europeană a Republicii Moldova? Jurnalista ZdG, infiltrată în rețeaua de dezinformare Șor: „Alegerile parlamentare sunt ținta”
15:40
„Să faci lista cu oamenii care merg cu noi la votare”. Noi percheziții în mai multe locații din țară în dosarul privind coruperea alegătorilor de către organizația Șor. Ce au ridicat polițiștii - VIDEO # ProTV.md
„Să faci lista cu oamenii care merg cu noi la votare”. Noi percheziții în mai multe locații din țară în dosarul privind coruperea alegătorilor de către organizația Șor. Ce au ridicat polițiștii - VIDEO
Acum 4 ore
14:50
Medvedev se implică în cazul asasinării activistului Charlie Kirk și sugerează o legătură între Ucraina și moartea acestuia # ProTV.md
Medvedev se implică în cazul asasinării activistului Charlie Kirk și sugerează o legătură între Ucraina și moartea acestuia
14:30
Alegerile parlamentare și posibile scenarii ulterioare, joi În PROfunzime
14:30
Ultima oră. Curtea de Apel București a respins cererea lui Ion Ceban de a suspenda decizia prin care i s-a interzis accesul în spațiul Schengen # ProTV.md
Ultima oră. Curtea de Apel București a respins cererea lui Ion Ceban de a suspenda decizia prin care i s-a interzis accesul în spațiul Schengen
14:20
CUC s-a întrunit în ședință la Tighina: S-a subliniat că asigurarea ordinii publice în ziua alegerilor va fi realizată de subdiviziunile teritoriale ale IGP # ProTV.md
CUC s-a întrunit în ședință la Tighina: S-a subliniat că asigurarea ordinii publice în ziua alegerilor va fi realizată de subdiviziunile teritoriale ale IGP
14:10
Ultimele cuvinte ale lui Charlie Kirk, activistul conservator împușcat pe scenă, în timpul unui discurs. Momentul, parcă ales # ProTV.md
Ultimele cuvinte ale lui Charlie Kirk, activistul conservator împușcat pe scenă, în timpul unui discurs. Momentul, parcă ales
14:10
Atenție, călători. Activitatea tuturor punctelor de trecere a frontierei terestre între Polonia și Belarus - sistată. Anunțul MAE # ProTV.md
Atenție, călători. Activitatea tuturor punctelor de trecere a frontierei terestre între Polonia și Belarus - sistată. Anunțul MAE
13:50
Prima măsură luată de Polonia după ce drone rusești i-au invadat spațiul aerian. Varșovia a cerut ajutor NATO # ProTV.md
Prima măsură luată de Polonia după ce drone rusești i-au invadat spațiul aerian. Varșovia a cerut ajutor NATO
13:30
Irina Vlah cere autorităților Canadei să-i prezinte motivele pentru care a fost inclusă în lista persoanelor sancţionate # ProTV.md
Irina Vlah cere autorităților Canadei să-i prezinte motivele pentru care a fost inclusă în lista persoanelor sancţionate
Acum 6 ore
13:20
Nou atac mortal al Rusiei: cel puțin trei ucraineni au fost uciși într-un bombardament care a avariat și catedrala din Sumî - VIDEO # ProTV.md
Nou atac mortal al Rusiei: cel puțin trei ucraineni au fost uciși într-un bombardament care a avariat și catedrala din Sumî - VIDEO
13:10
O elevă - bătută de alte fetele chiar în curtea școlii, la Soroca: Aceasta a fost transportată la spital - VIDEO # ProTV.md
O elevă - bătută de alte fetele chiar în curtea școlii, la Soroca: Aceasta a fost transportată la spital - VIDEO
13:10
Carburanții, tot mai scumpi. Noile prețuri stabilite de ANRE pentru benzină și motorină - FOTO # ProTV.md
Carburanții, tot mai scumpi. Noile prețuri stabilite de ANRE pentru benzină și motorină - FOTO
13:00
Serghei Cleșcenco și-a depus mandatul de selecționer, după înfrângerea rușinoasă din Norvegia # ProTV.md
Serghei Cleșcenco și-a depus mandatul de selecționer, după înfrângerea rușinoasă din Norvegia
13:00
Atenție, fals. UE a renunțat la accelerarea aderării Republicii Moldova din cauza Ucrainei # ProTV.md
Atenție, fals. UE a renunțat la accelerarea aderării Republicii Moldova din cauza Ucrainei
13:00
Știrile PRO TV de la ora 13:00 cu Diana Ambros - 11.09.2025
12:50
Profilul de integritate al candidatului la alegerile parlamentare, Gaik Vartanean
12:40
Politicienii din cel puțin 51 de țări au folosit retorica anti-LGBTQ+ în timpul alegerilor. Intensificarea discriminării, mână în mână cu ascensiunea autoritarismului # ProTV.md
Politicienii din cel puțin 51 de țări au folosit retorica anti-LGBTQ+ în timpul alegerilor. Intensificarea discriminării, mână în mână cu ascensiunea autoritarismului
12:40
„Tactica salamului” și „flotele de țânțari”. Dronele rusești cresc amenințarea pentru flancul estic al NATO, din România în Polonia # ProTV.md
„Tactica salamului” și „flotele de țânțari”. Dronele rusești cresc amenințarea pentru flancul estic al NATO, din România în Polonia
12:40
Cea mai mare armată din Europa arată bine doar pe hârtie. „Avioanele F-16 și F-35 ar rămâne descoperite în fața dronelor rusești” # ProTV.md
Cea mai mare armată din Europa arată bine doar pe hârtie. „Avioanele F-16 și F-35 ar rămâne descoperite în fața dronelor rusești”
12:30
Peste 100 de moldoveni au scris deja cereri pentru a primi pensii din Italia
12:30
Ministerul Apărării, despre informația apărută în mediul online precum că după alegeri, peste 800 de militari NATO vor sosi în Republica Moldova # ProTV.md
Ministerul Apărării, despre informația apărută în mediul online precum că după alegeri, peste 800 de militari NATO vor sosi în Republica Moldova
12:30
Profilul de integritate al candidatului la alegerile parlamentare, Irina Vlah
12:30
Mesajul lui Putin pentru Ucraina, Europa și Trump: Nu fac niciun pas înapoi. Cum încearcă Moscova să forțeze Kievul să renunțe la luptă # ProTV.md
Mesajul lui Putin pentru Ucraina, Europa și Trump: Nu fac niciun pas înapoi. Cum încearcă Moscova să forțeze Kievul să renunțe la luptă
12:30
Demonstrații violente în Franța împotriva măsurilor de austeritate: obiecte incendiate, baricade ridicate, ciocniri cu poliția - FOTO # ProTV.md
Demonstrații violente în Franța împotriva măsurilor de austeritate: obiecte incendiate, baricade ridicate, ciocniri cu poliția - FOTO
12:30
Premierul Qatarului: Netanyahu „trebuie adus în fața justiției" după atacul din Doha
12:20
Peste 100 de moldoveni au scris cereri pentru a primi pensii din Italia
12:20
Mesajul îndurerat al președintelui Donald Trump, după moartea lui Charlie Kirk: ”Sunt cuprins de durere și furie” - VIDEO # ProTV.md
Mesajul îndurerat al președintelui Donald Trump, după moartea lui Charlie Kirk: ”Sunt cuprins de durere și furie” - VIDEO
12:20
NASA a făcut o descoperire remarcabilă. Indicii tot mai clare despre o formă de viață antică pe Marte # ProTV.md
NASA a făcut o descoperire remarcabilă. Indicii tot mai clare despre o formă de viață antică pe Marte
12:10
Patru bărbați din Chișinău și Comrat - condamnați pentru trafic de heroină, opium și marijuana. Câți ani vor sta după gratii # ProTV.md
Patru bărbați din Chișinău și Comrat - condamnați pentru trafic de heroină, opium și marijuana. Câți ani vor sta după gratii
12:00
Accident grav la Dubăsari. Un bărbat a murit, după ce a căzut cu motocultorul de pe o stâncă. Poliția vine cu detalii # ProTV.md
Accident grav la Dubăsari. Un bărbat a murit, după ce a căzut cu motocultorul de pe o stâncă. Poliția vine cu detalii
11:50
Afirmația lui Charlie Kirk care s-a viralizat după ce a fost împușcat mortal. Vorbea despre subiect cu câteva secunde înainte # ProTV.md
Afirmația lui Charlie Kirk care s-a viralizat după ce a fost împușcat mortal. Vorbea despre subiect cu câteva secunde înainte
11:40
Aproape 1800 de familii din stânga Nistrului au beneficiat de indemnizații pentru îngrijirea și creșterea copiilor de la Chișinău # ProTV.md
Aproape 1800 de familii din stânga Nistrului au beneficiat de indemnizații pentru îngrijirea și creșterea copiilor de la Chișinău
11:40
Construcția liniei electrice Vulcănești-Chișinău: Peste 80% din piloni au fost instalați. Ministrul Energiei a fost pe teren - FOTO # ProTV.md
Construcția liniei electrice Vulcănești-Chișinău: Peste 80% din piloni au fost instalați. Ministrul Energiei a fost pe teren - FOTO
11:30
Momentul în care o rară navă de război rusă care patrula în Marea Neagră este lovită de o dronă - VIDEO # ProTV.md
Momentul în care o rară navă de război rusă care patrula în Marea Neagră este lovită de o dronă - VIDEO
11:30
Elon Musk nu mai este cel mai bogat om din lume. Cine l-a detronat, cu o avere de aproape 400 de miliarde de dolari în urma boom-ului AI # ProTV.md
Elon Musk nu mai este cel mai bogat om din lume. Cine l-a detronat, cu o avere de aproape 400 de miliarde de dolari în urma boom-ului AI
11:30
Carlos Alcaraz și-a respectat promisiunea! Noul „look” al liderului mondial: „Suntem nebuni” # ProTV.md
Carlos Alcaraz și-a respectat promisiunea! Noul „look” al liderului mondial: „Suntem nebuni”
Acum 8 ore
11:20
Cum „planul de la Kremlin” destăinuit unor clerici subordonați Mitropoliei Moldovei, participanți la așa-numitul pelerinaj de la Ierusalim, se oglindește fidel în realitățile dinaintea parlamentarelor - zdg.md # ProTV.md
Cum „planul de la Kremlin” destăinuit unor clerici subordonați Mitropoliei Moldovei, participanți la așa-numitul pelerinaj de la Ierusalim, se oglindește fidel în realitățile dinaintea parlamentarelor - zdg.md
11:20
Dorin Recean, despre arestarea lui Alexandru Bălan: „Este parte a planului de a preveni Rusia să se implice în alegerile parlamentare de la noi” - VIDEO # ProTV.md
Dorin Recean, despre arestarea lui Alexandru Bălan: „Este parte a planului de a preveni Rusia să se implice în alegerile parlamentare de la noi” - VIDEO
11:10
Altarul propagandei de pe rețelele sociale: Telegram, TikTok, Facebook sau Viber – noile „lăcașuri sfinte” în care biserica rusă din Moldova face campanie electorală - zdg.md # ProTV.md
Altarul propagandei de pe rețelele sociale: Telegram, TikTok, Facebook sau Viber – noile „lăcașuri sfinte” în care biserica rusă din Moldova face campanie electorală - zdg.md
11:00
Tragic. O femeie a murit, după ce s-a ales cu arsuri grave încercând să stingă un incendiu de vegetație uscată din apropierea curții sale, la Ialoveni # ProTV.md
Tragic. O femeie a murit, după ce s-a ales cu arsuri grave încercând să stingă un incendiu de vegetație uscată din apropierea curții sale, la Ialoveni
11:00
Cine a fost Charlie Kirk, influencerul împușcat mortal și care era unul din liderii mișcării MAGA a lui Trump # ProTV.md
Cine a fost Charlie Kirk, influencerul împușcat mortal și care era unul din liderii mișcării MAGA a lui Trump
10:50
Charlie Kirk, activist conservator american și susținător vocal al lui Donald Trump, împușcat mortal la un eveniment universitar # ProTV.md
Charlie Kirk, activist conservator american și susținător vocal al lui Donald Trump, împușcat mortal la un eveniment universitar
10:30
O rară navă de război rusă care patrula în Marea Neagră, lovită de o dronă, susține spionajul militar ucrainean și prezintă imagini video # ProTV.md
O rară navă de război rusă care patrula în Marea Neagră, lovită de o dronă, susține spionajul militar ucrainean și prezintă imagini video
10:20
Rețineri ca-n filme. Percheziții la un „centru de apel”, specializat în escrocherii online. Opt persoane, cercetate - VIDEO # ProTV.md
Rețineri ca-n filme. Percheziții la un „centru de apel”, specializat în escrocherii online. Opt persoane, cercetate - VIDEO
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.