(video) Eugeniu Nichiforciuc, vicepreședintele partidului „Respect Moldova”: „Reintroducerea votului mixt înseamnă responsabilizarea deputaților și Respect pentru alegători”
Regional Moldova, 11 septembrie 2025 17:10
Partidul „Respect Moldova” își reafirmă angajamentul de a reintroduce sistemul de vot mixt la alegerile parlamentare, astfel încât… Articolul (video) Eugeniu Nichiforciuc, vicepreședintele partidului „Respect Moldova”: „Reintroducerea votului mixt înseamnă responsabilizarea deputaților și Respect pentru alegători” apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.
• • •
Alte ştiri de Regional Moldova
Acum 30 minute
17:10
(video) Eugeniu Nichiforciuc, vicepreședintele partidului „Respect Moldova”: „Reintroducerea votului mixt înseamnă responsabilizarea deputaților și Respect pentru alegători” # Regional Moldova
Partidul „Respect Moldova” își reafirmă angajamentul de a reintroduce sistemul de vot mixt la alegerile parlamentare, astfel încât… Articolul (video) Eugeniu Nichiforciuc, vicepreședintele partidului „Respect Moldova”: „Reintroducerea votului mixt înseamnă responsabilizarea deputaților și Respect pentru alegători” apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.
Acum 4 ore
15:00
Fostul mijlocaș al lui Manchester United, Christian Eriksen, a semnat cu VfL Wolfsburg și va continua cariera în… Articolul Christian Eriksen: : un nou capitol în cariera danezului apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.
14:10
Averea lui Larry Ellison, cofondatorul Oracle, a crescut spectaculos cu 101 miliarde de dolari, atingând 393 de miliarde… Articolul 101 miliarde într-o noapte: Ellison urcă pe tronul averilor mondiale apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.
Acum 6 ore
13:10
Un incident neobişnuit a avut loc în galeria Orler din Jesolo, aproape de Veneţia, unde o fetiţă de… Articolul Incident la Veneţia: o fetiţă de 5 ani a deteriorat o sculptură preţioasă apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.
12:50
Rusia a respins acuzațiile Poloniei privind intrarea unor drone rusești pe teritoriul său # Regional Moldova
Ministerul rus de Externe a respins miercuri acuzațiile Poloniei privind intrarea unor drone rusești pe teritoriul său, calificând… Articolul Rusia a respins acuzațiile Poloniei privind intrarea unor drone rusești pe teritoriul său apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.
12:40
Igor Grosu: „O majoritate pro-Kremlin în Parlament ar însemna stop pe procesul de integrare europeană” # Regional Moldova
O majoritate pro-Kremlin în Parlamentul Republicii Moldova ar însemna stop pe procesul de integrare europeană, a declarat președintele… Articolul Igor Grosu: „O majoritate pro-Kremlin în Parlament ar însemna stop pe procesul de integrare europeană” apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.
12:10
Guvernul Republicii Moldova a aprobat, în ședința din 10 septembrie 2025, construcția unei centrale fotovoltaice cu o capacitate… Articolul Moldova accelerează tranziția verde: Guvernul aprobă o nouă centrală apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.
Acum 8 ore
10:10
Tinerii care aleg să filmeze rușinea în loc să o oprească – semnul unei generații pierdute # Regional Moldova
Un caz tulburător de violență școlară a avut loc luni, 8 septembrie, în curtea unei instituții de învățământ… Articolul Tinerii care aleg să filmeze rușinea în loc să o oprească – semnul unei generații pierdute apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.
10:10
Irina Vlah s-a adresat Ambasadorului Canadei: Demersul meu e simplu: cer să mi se prezinte motivele pentru care am fost inclusă în lista persoanelor sancționate, inclusiv probele ce au stat la baza deciziei # Regional Moldova
Irina Vlah, preşedinte al Partidului Republican „Inima Moldovei”, s-a adresat Ambasadorului Extraordinar și Plenipotențiar al Canadei în Republica Moldova… Articolul Irina Vlah s-a adresat Ambasadorului Canadei: Demersul meu e simplu: cer să mi se prezinte motivele pentru care am fost inclusă în lista persoanelor sancționate, inclusiv probele ce au stat la baza deciziei apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.
Acum 12 ore
09:10
Polonia a devenit marți noaptea scena unor incidente majore de securitate, după ce mai multe drone rusești au… Articolul NATO ezită, Rusia provoacă: Polonia sub atacul dronelor apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.
08:40
Guterres: riscuri reale în Ucraina, dar scuze pentru Hamas – credibilitatea ONU în criză # Regional Moldova
Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a tras miercuri un nou semnal de alarmă cu privire la un… Articolul Guterres: riscuri reale în Ucraina, dar scuze pentru Hamas – credibilitatea ONU în criză apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.
08:30
Belarus, noul avanpost nuclear al Rusiei? O bază militară cât 280 de stadioane se ridică lângă Minsk # Regional Moldova
În Belarus se ridică, în tăcere, una dintre cele mai mari baze militare din regiune. Potrivit proiectului de… Articolul Belarus, noul avanpost nuclear al Rusiei? O bază militară cât 280 de stadioane se ridică lângă Minsk apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.
08:00
Admitere record la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași: peste 20.000 de dosare depuse în 2025 # Regional Moldova
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC) a încheiat sesiunea de admitere 2025 cu un rezultat impresionant: 20.060… Articolul Admitere record la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași: peste 20.000 de dosare depuse în 2025 apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.
07:40
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, se află astăzi la Roma, unde a avut întrevederi cu Prim-ministra Italiei, Giorgia… Articolul Moldova, mai aproape de Europa: Italia devine avocatul Chișinăului la Roma apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.
07:10
Horoscopu pentru 11 septembrie 2025: Ziua revelațiilor și a echilibrului interior # Regional Moldova
Energiile zilei de 11 septembrie 2025 sunt dominate de un amestec de luciditate și sensibilitate. Este o perioadă… Articolul Horoscopu pentru 11 septembrie 2025: Ziua revelațiilor și a echilibrului interior apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.
Acum 24 ore
21:20
Tragedie fără margini în fotbal: un copil de 7 ani și-a pierdut viața la antrenament # Regional Moldova
Lumea fotbalului portughez și european a fost zguduită de o veste cumplită: un copil de doar 7 ani,… Articolul Tragedie fără margini în fotbal: un copil de 7 ani și-a pierdut viața la antrenament apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.
21:10
Cum a exploatat Hamas spitalele din Gaza – un scandal al ipocriziei internaționale # Regional Moldova
Hamas a folosit ani de zile spitalele și centrele medicale din Fâșia Gaza ca parte a rețelei sale… Articolul Cum a exploatat Hamas spitalele din Gaza – un scandal al ipocriziei internaționale apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.
21:00
Primăria Municipiului Chișinău anunță că circulația rutieră în centrul capitalei va fi puternic restricționată în perioada 13–14 septembrie… Articolul Trafic restricționat în Chișinău pentru perioada 13–14 septembrie 2025 apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.
20:40
Inflația mușcă din buzunarele moldovenilor: veniturile reale scad dramatic, în ciuda ieftinirilor de sezon # Regional Moldova
Biroul Național de Statistică (BNS) a anunțat că, în august 2025, rata anuală a inflației a fost de… Articolul Inflația mușcă din buzunarele moldovenilor: veniturile reale scad dramatic, în ciuda ieftinirilor de sezon apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.
20:40
Veaceslav Platon, în libertate pe cauțiune la Londra, dezvăluiri despre Vladimir Plahotniuc și mizele extrădării # Regional Moldova
Scena politică și judiciară a Republicii Moldova continuă să fie zguduită de declarațiile lui Veaceslav Platon, eliberat recent… Articolul Veaceslav Platon, în libertate pe cauțiune la Londra, dezvăluiri despre Vladimir Plahotniuc și mizele extrădării apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.
18:50
(video) Controverse politice la Rîșcani: Primarul de la Partidul Nostru neagă implicarea PAS în proiectele locale # Regional Moldova
Primarul orașului Rîșcani, Victor Bogatico, a dezmințit afirmațiile partidului PAS privind realizarea unor proiecte-cheie în oraș în ultimii… Articolul (video) Controverse politice la Rîșcani: Primarul de la Partidul Nostru neagă implicarea PAS în proiectele locale apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.
Ieri
16:40
Renato Usatîi: Mai mult pentru cultură, educație și sănătate prin revizia cheltuielilor publice # Regional Moldova
”Dacă vrei să distrugi o țară, distruge sistemul de educație, sănătate și cultură!” Declarația a fost făcută de… Articolul Renato Usatîi: Mai mult pentru cultură, educație și sănătate prin revizia cheltuielilor publice apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.
12:10
Ungaria face un nou pas în direcția diversificării surselor de energie, în contextul în care Uniunea Europeană se… Articolul Budapesta învață lecția și face primii pași spre diversificarea energetică apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.
11:50
Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) anunță un nou angajament electoral, care vizează dezvoltarea economică a Republicii Moldova. Premierul… Articolul Dorin Recean anunță planul PAS: economie dezvoltată și exporturi dublate apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.
11:00
Ford recheamă în service aproape 2 milioane de vehicule după depistarea unor probleme software # Regional Moldova
Ford Motor Company a anunțat o amplă campanie de rechemare în service care vizează 1,9 milioane de vehicule… Articolul Ford recheamă în service aproape 2 milioane de vehicule după depistarea unor probleme software apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.
10:10
Republica Moldova face un pas important spre consolidarea legăturilor sale europene, prin semnarea unui Memorandum de Înțelegere cu… Articolul Moldova și Grecia își unesc forțele pentru accelerarea integrării europene apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.
09:40
Salonul Auto de la München s-a transformat, în acest an, într-un adevărat câmp de bătălie economică și tehnologică.… Articolul Ofensiva Europei pe piața mașinilor electrice – răspunsul la asaltul chinez apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.
09:00
Condamnat pentru trafic de minori, urmărit de Interpol, adus în România sub escortă # Regional Moldova
Un bărbat de 40 de ani din Bistrița-Năsăud, inclus pe lista „Most Wanted” a Poliției Române, va fi… Articolul Condamnat pentru trafic de minori, urmărit de Interpol, adus în România sub escortă apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.
08:40
Fost campion mondial și unul dintre cei mai respectați mijlocași ai ultimelor decenii, Toni Kroos a făcut o… Articolul Toni Kroos, sceptic privind șansele Germaniei la Mondialul din 2026 apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.
08:10
Cristiano Ronaldo continuă să scrie istorie în fotbalul mondial. Starul portughez a marcat din nou, de această dată… Articolul Cristiano Ronaldo: Record doborât, legendă consolidată apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.
07:50
Israelul lovește în inima Hamas: atac aerian în Qatar – ”răspuns după masacrul din 7 octombrie” # Regional Moldova
Cel puțin doi lideri ai Hamas și un ofițer de securitate local au fost uciși marți într-un atac… Articolul Israelul lovește în inima Hamas: atac aerian în Qatar – ”răspuns după masacrul din 7 octombrie” apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.
07:40
Investiții masive și colaps economic: Barcelona criticată de pentru modul de administrare # Regional Moldova
Uli Hoeness, președintele onorific al lui Bayern Munchen și unul dintre cele mai puternice simboluri ale clubului bavarez,… Articolul Investiții masive și colaps economic: Barcelona criticată de pentru modul de administrare apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.
07:10
Horoscop 10 septembrie 2025 – ziua în care adevărul interior aduce echilibru și forță pentru decizii clare # Regional Moldova
O zi sub semnul echilibrului interior și al clarității, în care planurile bine așezate pot aduce rezultate neașteptat… Articolul Horoscop 10 septembrie 2025 – ziua în care adevărul interior aduce echilibru și forță pentru decizii clare apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.
9 septembrie 2025
18:10
Strugurii sunt unele dintre cele mai populare fructe din lume, consumați încă din Antichitate atât pentru gustul lor… Articolul Secretele din vie: cum îți alegi strugurii potriviți pentru sănătate și gust apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.
Mai mult de 2 zile în urmă
17:10
Descoperire arheologică excepțională la San Giuliano: o cameră funerară etruscă intactă # Regional Moldova
O echipă de arheologi italieni a făcut o descoperire de o importanță rară în vechiul cimitir San Giuliano,… Articolul Descoperire arheologică excepțională la San Giuliano: o cameră funerară etruscă intactă apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.
16:40
Marian Lupu, liderul „Respect Moldova”: „Sistemul medical merită Respect, așa cum am demonstrat la Spitalul din Criuleni” # Regional Moldova
Partidul „Respect Moldova” va construi un sistem de sănătate în care fiecare cetățean să fie tratat cu demnitate… Articolul Marian Lupu, liderul „Respect Moldova”: „Sistemul medical merită Respect, așa cum am demonstrat la Spitalul din Criuleni” apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.
16:10
Puțini turiști care ajung pe țărmul Adriaticii știu că Bosnia și Herțegovina are propriul său colț de mare:… Articolul Neum – micul port al Balcanilor care a ținut Croația captivă trei secole apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.
15:10
Curba Solomon și paradoxul vitezei pe șosele: De ce condusul prea încet poate fi mai periculos decât vitezomania # Regional Moldova
În mentalul colectiv, pericolul pe șosele este asociat aproape exclusiv cu viteza excesivă. Totuși, cercetările de trafic arată… Articolul Curba Solomon și paradoxul vitezei pe șosele: De ce condusul prea încet poate fi mai periculos decât vitezomania apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.
14:00
Criză politică majoră la Paris: Franța se pregătește de al cincilea premier în mai puțin de doi ani # Regional Moldova
Franța a intrat din nou într-o perioadă de turbulențe politice după ce prim-ministrul François Bayrou a pierdut un… Articolul Criză politică majoră la Paris: Franța se pregătește de al cincilea premier în mai puțin de doi ani apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.
13:10
Luis Suárez, atacantul de 38 de ani al echipei Inter Miami, a primit o dublă sancțiune după incidentele… Articolul Scandal: Luis Suárez, din nou suspendat în MLS apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.
12:40
Industria europeană a oțelului traversează una dintre cele mai dificile perioade din ultimele decenii. Presată de importurile ieftine… Articolul Criza oțelului european: producătorii cer implicarea urgentă a Bruxelles-ului apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.
12:10
Cancelarul german Friedrich Merz a lansat un avertisment puternic privind viitorul Europei în arhitectura globală de securitate, subliniind… Articolul Europa între independență strategică și parteneriat transatlantic apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.
11:40
Decapitarea care zguduie Rusia: un nou mister în lanțul morților bizare ale elitei economice # Regional Moldova
Rusia este din nou zguduită de o moarte stranie, cu iz de scenariu de film negru. Cadavrul lui… Articolul Decapitarea care zguduie Rusia: un nou mister în lanțul morților bizare ale elitei economice apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.
11:30
(video) Sergiu Butuc, despre politica socială a Blocului Patriotic: Doar o generație educată va face țara noastră mai puternică, mai independentă, mai stabilă # Regional Moldova
Sergiu Butuc, fruntaș al Partidului Republican „Inima Moldovei”, candidat pe lista Blocului Electoral Patriotic, a vorbit despre oferta… Articolul (video) Sergiu Butuc, despre politica socială a Blocului Patriotic: Doar o generație educată va face țara noastră mai puternică, mai independentă, mai stabilă apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.
11:10
Un preparat tradițional din Spania face valuri pe rețelele sociale: paella valenciană. Aromată, colorată și plină de savoare,… Articolul Paella valenciană – rețeta tradițională spaniolă care cucerește lumea apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.
10:40
Epavă misterioasă descoperită la granița Poloniei cu Belarus: dronă cu inscripții chirilice # Regional Moldova
Poliția din orașul polonez Biała Podlaska a anunțat descoperirea epavei unui obiect zburător neidentificat, prăbușit în apropierea punctului… Articolul Epavă misterioasă descoperită la granița Poloniei cu Belarus: dronă cu inscripții chirilice apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.
10:10
Japonezii nedumeriți: O practică străină care pune pe gânduri industria ospitalității nipone # Regional Moldova
Tot mai mulți turiști veniți în Japonia încearcă să ofere bacșișuri în restaurante, un gest considerat normal în… Articolul Japonezii nedumeriți: O practică străină care pune pe gânduri industria ospitalității nipone apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.
09:30
Procesul anestezistului Frédéric Pechier: un caz fără precedent în justiția franceză # Regional Moldova
Procesul anestezistului francez Frédéric Pechier, acuzat că ar fi otrăvit 30 de copii și adulți, dintre care 12… Articolul Procesul anestezistului Frédéric Pechier: un caz fără precedent în justiția franceză apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.
09:10
Pe 7 septembrie, în Punctul de trecere a frontierei „Porubne-Siret”, angajații Vămii Cernăuți au dejucat o tentativă de… Articolul Contrabandă la frontiera „Porubne-Siret”: încercare ingenioasă apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.
08:30
Serviciul Vamal al Republicii Moldova a anunțat finalizarea migrării complete a sistemului său informațional la NCTS versiunea 6,… Articolul Vama moldovenească se aliniază Europei: costuri reduse și controale inteligente apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.