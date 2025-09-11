(VIDEO) Percheziții în mai multe localități din R. Moldova într-un dosar privind coruperea alegătorilor de către gruparea Șor

08:50

Primele zile ale lunii septembrie au adus temperaturi neobișnuit de ridicate pentru această perioadă, cu maxime care ating chiar și 31 de grade Celsius – valori comparabile cu cele din mijlocul verii. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, temperaturile normale pentru început de toamnă ar trebui să varieze între 16 și 20 de grade Celsius. Specialiștii […] Articolul Primele zile din septembrie aduc temperaturi de vară: până la 31°C, peste media normală pentru această perioadă apare prima dată în Vocea Basarabiei.