Ion Ceban a pierdut procesul împotriva Guvernului României în cazul interdicției de intrare în spațiul Schengen
EA.md, 11 septembrie 2025 17:10
Curtea de Apel București a respins, joi, 11 septembrie, cererea primarului municipiului Chișinău, Ion Ceban, de suspendare a interdicției de a intra pe teritoriul României și, implicit, în spațiul Schengen, valabilă pentru cinci ani. Instanța a stabilit că acțiunea înaintată împotriva Ministerului Afacerilor Externe, Ministerului Afacerilor Interne și Inspectoratului General pentru Imigrări nu are obiect,
Acum 5 minute
17:20
Toamna vine cu energie nouă, aer răcoros și o mulțime de evenimente care adună oameni frumoși în jurul muzicii, artei, naturii și conversațiilor cu sens. Dacă ești în căutarea unor idei pentru timpul liber, am selectat cele mai interesante evenimente ale săptămânii, potrivite pentru toate gusturile. VinOpera la Castel Mimi 2025 Festival internațional de muzică
Acum 15 minute
17:10
Ion Ceban a pierdut procesul împotriva Guvernului României în cazul interdicției de intrare în spațiul Schengen # EA.md
Acum 30 minute
17:00
Toamna este perioada în care rochiile și pantalonii scurți trec pe plan secund, fiind înlocuiți de pantaloni meniți să fie nu doar confortabili, ci și versatili și eleganți. Acești pantaloni devin baza unor ținute care ne însoțesc în după-amiezile răcoroase când vrem să ne întâlnim cu un prieten pentru o ciocolată caldă. Un clasic de
Acum 4 ore
15:00
Moldovenii și românii, care reprezintă 86% din populația Republicii Moldova conform ultimului recensământ, riscă să devină „cetățeni de mâna a doua în propria țară" dacă la guvernare vor ajunge forțele pro-Kremlin conduse de Tkaciuk, Ceban și Dodon. Declarația aparține fostului prim-ministru Ion Sturza, care avertizează asupra consecințelor dramatice ale unui astfel de scenariu. Sturza explică
14:50
PAS, din nou aproape de majoritate: „Mai e nevoie de puțin pentru a menține drumul proeuropean al Moldovei” # EA.md
Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) este foarte aproape să obțină majoritatea în viitorul Parlament, potrivit declarațiilor spicherului Igor Grosu. Liderul partidului de guvernământ a explicat că sondajele interne arată că formațiunea are șansa de a forma o majoritate proeuropeană, însă încă „mai e nevoie de puțin, puțin" pentru a preveni revenirea forțelor pro-Kremlin la putere.
14:50
(VIDEO) ZdG.md: Biserica rusă din Moldova folosește rețelele sociale pentru campanie electorală # EA.md
sursă foto: zdg.md Rețelele sociale precum Telegram, TikTok, Facebook și Viber devin instrumente pentru propagandă politică în Moldova, iar Mitropolia Moldovei, sub influența Patriarhiei Ruse, este implicată în activități ce vizează influențarea opiniei publice. Clerici implicați în pelerinajul de la Ierusalim, organizat între 30 martie și 3 aprilie 2025, au primit instrucțiuni de la persoane
14:50
Prim-ministrul Dorin Recean, candidat pe lista Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), avertizează că alegerile parlamentare din 28 septembrie sunt decisive pentru viitorul Republicii Moldova. „Cei care vor să revină la putere au mai fost și au scris cea mai neagră perioadă a istoriei noastre. Vor ca armata rusă să ajungă la noi acasă și servesc
14:40
Alla Pugaciova, celebra artistă a poporului din URSS, a oferit primul său interviu după ce a părăsit Rusia, povestind cum a plecat „cu 30 de mii de dolari, spre nicăieri". În 2022, după ce ea și soțul său, Maxim Galkin, au fost declarați agenți străini pentru că și-au exprimat public opoziția față de războiul din
14:10
Depresia postnatală este una dintre cele mai frecvente tulburări de sănătate mintală în rândul femeilor, afectând între 10 și 20% dintre mame în primele luni după naștere. Deși cauzele sunt multiple – de la schimbările hormonale și stresul adaptării la viața cu un nou-născut, până la lipsa somnului – în ultimii ani, cercetătorii au început
14:10
Cum afectează stresul cronic sănătatea hormonală a femeilor: Ce spun studiile despre cortizol și estrogen # EA.md
Stresul face parte din viața cotidiană, însă atunci când devine cronic, impactul asupra sănătății femeilor este profund, subtil și de durată. Printre cele mai afectate sisteme se numără cel endocrin, unde hormonii precum cortizolul și estrogenul intră într-un dezechilibru care poate declanșa o serie de simptome fizice și emoționale. Acest articol explică, pe bază de
14:10
Toate am trecut prin acele zile în care, indiferent cât am căutat în dulap, nu găsim nimic care să ne inspire. Este ușor să ne simțim copleșite de opțiunile de haine și să nu știm ce să alegem pentru o ținută de zi cu zi. Dacă te afli într-un impas de stil, iată câteva trucuri
14:10
Exercițiile fizice au fost de-a lungul timpului asociate cu o viață mai lungă și mai sănătoasă, însă cercetările recente aduc mai multă claritate în privința tipurilor de mișcare care au cel mai mare impact asupra longevității. Nu toate formele de exerciții sunt egale atunci când e vorba despre prelungirea vieții, iar combinația potrivită dintre ele
Acum 6 ore
12:40
sursă colaj: zdg.md Omul de afaceri Veaceslav Platon, recent eliberat pe cauțiune după arestul său la Londra, a oferit primul interviu în care face dezvăluiri despre Vladimir Plahotniuc. Platon susține că oligarhul insistă asupra unei extrădări rapide în Moldova pentru a evita un dosar mai grav în Franța, unde risca detenție pe viață. „Dacă ar
12:10
Sergiu Țopa, artist din Chișinău, a marcat reîntâlnirea cu legendară trupă Scorpions într-un mod inedit. În 2024, arta sa a fost apreciată chiar de membrii formației, inspirație care l-a determinat să creeze un tablou dedicat celor 60 de ani de activitate ai trupei. Lucrarea surprinde pasiunea și energia muzicii Scorpions. Trupa a primit cu entuziasm
Acum 8 ore
10:50
sursă foto: europalibera.org Pe 11 septembrie 2001, Statele Unite au fost lovite de patru atacuri teroriste coordonate de gruparea Al-Qaeda, soldate cu aproape 3.000 de victime și daune de peste 10 miliarde de dolari. Două avioane au lovit Turnurile Gemene din New York – primul la 8:46, al doilea la 9:03 –, iar al treilea
10:40
Maia Sandu, la Strasbourg: „Moldova își poate asigura pacea și securitatea printr-o diplomație activă” # EA.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut pe 9 septembrie o serie de întrevederi la Strasbourg cu oficiali europeni, în cadrul unei vizite dedicate sprijinului pentru parcursul european al țării noastre. Șefa statului s-a întâlnit cu Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, cu Înaltul Reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri externe și politica de securitate, Kaja
10:40
Un pensionar spaniol a lăsat Mallorca pentru Thailanda: trăiește pe malul oceanului cu doar 100€ chirie # EA.md
Rafa Ruiz, fost salvamar și pensionar, a decis să-și schimbe viața radical. Pensia sa de 1.250 de euro nu îi mai permitea un trai confortabil în Spania, dar în Thailanda îi oferă un stil de viață aproape luxos. Potrivit Adevărul, mutarea i-a transformat complet existența. În Thailanda, Rafa plătește doar 100€ pe lună pentru chirie,
10:30
Veste bună pentru moldovenii care locuiesc și muncesc în Italia: permisele moldovenești, recunoscute oficial # EA.md
Veste bună pentru moldovenii din Italia! Începând cu 8 noiembrie 2025, permisele de conducere moldovenești vor fi recunoscute oficial și preschimbate direct, fără examene suplimentare. Anunțul a fost făcut de președinta Maia Sandu, aflată într-o vizită oficială la Roma până pe 12 septembrie. Acordul privind conversiunea permiselor a fost semnat pe 9 iulie 2025 și
10:30
11 septembrie: Ortodocșii pe stil vechi prăznuiesc Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul # EA.md
Credincioșii ortodocși care urmează calendarul pe stil vechi marchează astăzi una dintre cele mai importante și mai solemne sărbători: Tăierea Capului Sfântului Proroc Ioan Botezătorul. Ziua este trăită în post și rugăciune, fiind un prilej de reflecție asupra curajului de a spune adevărul și a plăti prețul verticalității. Tradiția creștină amintește că Ioan, prorocul care
10:20
Tatiana Țîbuleac, una dintre cele mai îndrăgite și traduse scriitoare din Republica Moldova, a revenit în atenția publicului cu un nou roman – „Când ești fericit, lovește primul". Cartea spune povestea Milei, o emigrantă din Moldova stabilită la Paris, care trăiește între dorul de casă, amintirile unei copilării tulburătoare și încercările de a construi o
10:10
Valul de solidaritate internațională pentru familia Irinei Zarutska, tânăra refugiată ucraineancă ucisă în Carolina de Nord, continuă să crească. Până acum, campania de strângere de fonduri lansată pe GoFundMe a adunat 2,5 milioane de dolari. La această sumă impresionantă au contribuit și două nume sonore. Elon Musk a donat 1 milion de dolari, iar Andrew
10:00
(VIDEO) Marcela Paladi și-a botezat băiețelul: „Deși nu pot să merg, te port mereu pe brațe, dragul meu” # EA.md
Marcela Paladi, tânăra care și-a pierdut picioarele în accidentul de pe viaduct, a trăit ieri un moment de mare bucurie – și-a botezat fiul, Ioan. Slujba a avut loc la Catedrala Mitropolitană „Nașterea Domnului" din Chișinău și a fost oficiată de Mitropolitul Vladimir. Pe rețele, Marcela a publicat imagini de la eveniment, însoțite de o
Ieri
16:20
O poveste despre dragoste, fericire și fragilitatea vieții – „Pescărușul” prinde viață pe scena Teatrului Național Eugene Ionesco # EA.md
Teatrul Național Eugene Ionesco te invită să-ți petreci seara de joi cu „Pescărușul" Pescărușul Joi, 11 septembrie, ora 18:30 #comedie, 16+ de A. P. CEHOV Regia: Nikita Betehtin Traducere: Moni GHELERTER și R. TEGULESCU Joi, 11 septembrie, ora 18:30, la Teatrul Național „Eugène Ionesco", vă invităm la spectacolul „Pescărușul" de A. P. Cehov, în regia
16:20
Sâmbătă seara, „Pisica pe acoperișul fierbinte” aduce tensiune și pasiune pe scena Teatrului Național Eugene Ionesco # EA.md
Sâmbătă, 13 septembrie, ora 17:00, vă invităm la spectacolul „Pisica pe acoperișul fierbinte". Capodopera lui Tennessee Williams, distinsă cu Premiul Pulitzer, revine pe scenă într-o montare semnată de Sergiu Chiriac, prezentată în cadrul Festivalului Reuniunea Teatrelor Naționale Românești. Distribuția îi are în rolurile centrale pe Laureana Țurcan (Maggie) și Maxim Chiriac (Brick). Acțiunea se petrece
16:20
Duminică la teatru: „Fiți sănătos, domnule!” – comedia care te face să râzi de moarte și avere # EA.md
Fiți sănătos, domnule! Fiți sănătos, domnule! #comedie 16+ de Pierre CHESNOT Regia și selecția muzicală: Petru VUTCĂRĂU Duminică, 14 septembrie, ora 17:30, la Teatrul Național „Eugène Ionesco", vă invităm să descoperiți o comedie nebună despre bani, moarte și familii disfuncționale! O comedie savuroasă despre lăcomie, aparențe și… un mort care nu e chiar atât
16:00
Ion Ceban, profil de candidat 2025: De la primar de Chișinău la alianțe controversate și interdicții în UE # EA.md
Ion Ceban, născut la 30 iunie 1980, la Chișinău, este unul dintre cei mai vizibili politicieni moldoveni din ultimul deceniu. Are licență în matematică, un master în tehnologii informaționale și a urmat studii de administrație publică atât la Moscova, cât și la Berlin, scrie rise.md. Fost membru al Partidului Socialiștilor, Ceban a ajuns în Parlament
15:40
Cu peste 75% voturi „pentru”, Parlamentul European cere accelerarea procesului de aderare a Republicii Moldova la UE # EA.md
Parlamentul European a votat cu o largă majoritate o rezoluție de sprijin pentru parcursul european al Republicii Moldova. Documentul, susținut de peste 75% dintre eurodeputați (490 voturi pentru, 65 împotrivă, 86 abțineri), cere accelerarea procesului de aderare și începerea negocierilor pe capitole, dar și mai mult sprijin financiar și tehnic pentru a ajuta țara să
15:20
Noaptea de 9 spre 10 septembrie marchează un moment de cotitură pe Flancul Estic al NATO. Pentru prima dată, Polonia a doborât drone rusești de tip Shahed care au pătruns în spațiul său aerian, calificând incidentul drept „un act de agresiune". În paralel, România a ridicat de urgență avioane F-16 pentru a intercepta un grup
15:10
Dorin Recean, locul doi pe lista Partidului Acțiune și Solidaritate, pentru alegerile parlamentare. Profil de la rise.md # EA.md
Dorin Recean s-a născut pe 17 martie 1974, în Dondușeni. A absolvit Academia de Studii Economice, specializarea Managementul relațiilor economice internaționale, iar ulterior a obținut un master la filiala din
15:00
Vladimir Plahotniuc ar putea fi adus în Republica Moldova pe 25 septembrie, la doar câteva zile înainte de alegeri, scrie tv8.md. Informația a fost confirmată de ministra de Interne, Daniella Misail-Nichitin, care a precizat că data este una prealabilă, iar planul de extrădare este deja pregătit. Ministerul Justiției din Grecia a aprobat cererile de extrădare, […] Articolul Plahotniuc ar urma să fie extrădat în Moldova pe 25 septembrie apare prima dată în ea.md.
13:40
Takeaki Mațmura a venit în Moldova pentru teza de masterat despre țările postsovietice. El învață limba română și călătorește prin țară pentru a documenta foametea și deportările din istoria locală. În curând se va întoarce în Japonia, dar va reveni la iarnă pentru a-și continua cercetările. Echipa Radio Europa Liberă Moldova a realizat un interviu […] Articolul Japonezul care studiază trecutul sovietic în Moldova și învață româna apare prima dată în ea.md.
13:30
Primarul Chișinăului, Ion Ceban, a fost avertizat de Comisia Electorală Centrală pentru încălcarea Codului electoral. În timpul campaniei, edilul a participat la evenimente UNESCO în Italia, fără să-și suspende activitatea de primar, așa cum prevede legea. CEC a decis să sesizeze Inspectoratul General de Poliție pentru a verifica posibila utilizare ilicită a resurselor administrative în […] Articolul CEC a sesizat Poliția după deplasarea lui Ion Ceban la Roma apare prima dată în ea.md.
13:30
Noile modele iPhone 17 vin cu baterii mai mari decât predecesorii lor din seria 16, scrie libertatea.ro. iPhone 17 Pro crește de la 3582 mAh la 4252 mAh, ceea ce ar putea însemna aproximativ 3 ore în plus de autonomie. iPhone 17 Pro Max depășește pragul de 5000 mAh (5088 mAh), iar iPhone 17 standard […] Articolul iPhone 17 Pro: baterie mai mare și autonomie extinsă apare prima dată în ea.md.
12:50
Președintele PSRM, Igor Dodon, a intrat noaptea trecută într-un live pe TikTok realizat de Grigore Manoli. În timpul discuției, Manoli i-a spus lui Dodon că „prima dată când i-a fost rușine că e din Moldova a fost când erați președinte”. Dodon a răspuns amuzat: „Dacă eram supărăcios, la câte mi-a spus lumea trebuia să mă […] Articolul (VIDEO) Grigore Manoli și Igor Dodon, dialog nocturn pe TikTok apare prima dată în ea.md.
12:40
Între 15 și 19 septembrie, Republica Moldova va găzdui cea de-a 10-a ediție a Moldova Business Week (MBW), un important eveniment economic al țării. Pentru al doilea an consecutiv, MBW este organizat nu doar de Guvern, prin Agenția de Investiții, ci și în parteneriat cu 16 co-organizatori – asociații de business și instituții publice, care aduc la masa discuțiilor vocea sectorului privat, alături de cea a autorităților. Ediția 2025 va reuni peste 2000 de participanți la evenimentele fizice și deja peste 800 de persoane din 40+ țări sunt înregistrate online. Printre delegațiile internaționale confirmate se numără România, Turcia, Polonia, Germania, India, China, iar vizibilitatea va fi consolidată prin prezența jurnaliștilor internaționali din România, Polonia, Emiratele Arabe Unite, Ungaria, Ucraina. Ediția din acest an pune un accent deosebit pe obiectivele de industrializare a țării, facilitățile Moldova IT Park, energie, infrastructură și rolul Moldovei în procesul de reconstrucție a Ucrainei. Agenda MBW 2025 cuprinde peste 30 de evenimente în Chișinău și în alte regiuni ale Moldovei (Ungheni, Bălți, Orhei, Giurgiulești, Strășeni, Călărași, Comrat) . Un moment cheie al acestei ediții îl constituie lansarea unor inițiative și instrumente noi de atragere a investițiilor. Vor fi prezentate Harta Investițiilor, platforma digitală ce va pune în evidență oportunitățile investiționale din regiunile țării, precum și lansarea licitației noi pentru proiecte de energie regenerabilă și stocare, inițiativă a Ministerului Economiei, ce va accelera tranziția verde rezilientă. „Moldova Business Week este dovada că Moldova is Open for Business nu este doar un slogan, ci o realitate. Această ediție aniversară marchează trecerea la o etapă nouă de maturitate și consolidare a poziției Moldovei ca destinație pentru investiții și parteneriate durabile”, a declarat Natalia Bejan, Director, Invest Moldova Agency. Moldova Business Week 2025 este o platformă unică de conectare pentru antreprenori, investitori și decidenți politici. Evenimentul facilitează dialogul direct între comunitatea de afaceri și factorii de decizie, contribuind la dezvoltarea de parteneriate durabile și atragerea de investiții. Înregistrările sunt deschise pe site-ul oficial: www.mbw.md 10 ani de conectare a Moldovei cu investitorii și parteneri internaționali # EA.md
Poză de la ediția 2024 Între 15 și 19 septembrie, Republica Moldova va găzdui cea de-a 10-a ediție a Moldova Business Week (MBW), un eveniment economic important al țării. Pentru al doilea an consecutiv, MBW este organizat nu doar de Guvern, prin Agenția de Investiții, ci și în parteneriat cu 16 co-organizatori – asociații de […] Articolul Între 15 și 19 septembrie, Republica Moldova va găzdui cea de-a 10-a ediție a Moldova Business Week (MBW), un important eveniment economic al țării. Pentru al doilea an consecutiv, MBW este organizat nu doar de Guvern, prin Agenția de Investiții, ci și în parteneriat cu 16 co-organizatori – asociații de business și instituții publice, care aduc la masa discuțiilor vocea sectorului privat, alături de cea a autorităților. Ediția 2025 va reuni peste 2000 de participanți la evenimentele fizice și deja peste 800 de persoane din 40+ țări sunt înregistrate online. Printre delegațiile internaționale confirmate se numără România, Turcia, Polonia, Germania, India, China, iar vizibilitatea va fi consolidată prin prezența jurnaliștilor internaționali din România, Polonia, Emiratele Arabe Unite, Ungaria, Ucraina. Ediția din acest an pune un accent deosebit pe obiectivele de industrializare a țării, facilitățile Moldova IT Park, energie, infrastructură și rolul Moldovei în procesul de reconstrucție a Ucrainei. Agenda MBW 2025 cuprinde peste 30 de evenimente în Chișinău și în alte regiuni ale Moldovei (Ungheni, Bălți, Orhei, Giurgiulești, Strășeni, Călărași, Comrat) . Un moment cheie al acestei ediții îl constituie lansarea unor inițiative și instrumente noi de atragere a investițiilor. Vor fi prezentate Harta Investițiilor, platforma digitală ce va pune în evidență oportunitățile investiționale din regiunile țării, precum și lansarea licitației noi pentru proiecte de energie regenerabilă și stocare, inițiativă a Ministerului Economiei, ce va accelera tranziția verde rezilientă. „Moldova Business Week este dovada că Moldova is Open for Business nu este doar un slogan, ci o realitate. Această ediție aniversară marchează trecerea la o etapă nouă de maturitate și consolidare a poziției Moldovei ca destinație pentru investiții și parteneriate durabile”, a declarat Natalia Bejan, Director, Invest Moldova Agency. Moldova Business Week 2025 este o platformă unică de conectare pentru antreprenori, investitori și decidenți politici. Evenimentul facilitează dialogul direct între comunitatea de afaceri și factorii de decizie, contribuind la dezvoltarea de parteneriate durabile și atragerea de investiții. Înregistrările sunt deschise pe site-ul oficial: www.mbw.md 10 ani de conectare a Moldovei cu investitorii și parteneri internaționali apare prima dată în ea.md.
10:50
BNS: În august 2025, prețurile în Moldova au scăzut ușor față de iulie, dar rămân mai mari decât anul trecut # EA.md
poză simbol Biroul Național de Statistică anunță că în august 2025 prețurile medii de consum au scăzut cu 0,4% față de iulie, în principal datorită reducerii prețurilor la fructe, legume și zahăr. Totuși, față de decembrie 2024, prețurile sunt mai mari cu 4,8%, iar comparativ cu august 2024 au crescut cu 7,3%. Principalele modificări: Alimente: […] Articolul BNS: În august 2025, prețurile în Moldova au scăzut ușor față de iulie, dar rămân mai mari decât anul trecut apare prima dată în ea.md.
10:40
Cadavrele a doi bărbați au fost descoperite ieri dimineață, în jurul orei 09:45, într-o încăpere auxiliară a unei ferme din localitatea Bardar, raionul Ialoveni, notează pulsmedia.md. Victimele aveau 22 și 43 de ani și au murit în timp ce curățau un rezervor cu bălegar destinat producției de biogaz. Cadavrele au fost scoase din rezervor de […] Articolul Tragedie la Ialoveni: Doi bărbați uciși de gazele dintr-un butoi cu bălegar apare prima dată în ea.md.
10:40
foto simbol Concertul trupei Scorpions, organizat marți seara pe Stadionul Zimbru, a stârnit nemulțumirea unor locuitori ai Capitalei. Aceștia s-au plâns de zgomotul puternic și de basul care a făcut să tremure geamurile, mai ales că în apropiere se află un spital de copii. „E marți, o zi lucrătoare, iar basul se simte în tot […] Articolul Unii chișinăuieni, deranjați de concertul Scorpions: „Geamurile tremură” apare prima dată în ea.md.
10:40
poza: Captură video Digi24 Livratorii români își marchează ghiozdanele cu „RO” sau „Sunt român” după atacurile rasiste din București. Frica a crescut după ce un curier din Bangladesh a fost bătut pe stradă. „Nu ar trebui să demonstrăm că suntem români. Trăim într-o țară democratică, nu să devenim rasiști”, spun unii curieri. Articolul Livratorii români își marchează ghiozdanele după atacurile rasiste din București apare prima dată în ea.md.
10:30
Olesea Stamate, candidat independent la alegerile parlamentare, a anunțat că va solicita crearea unei comisii de anchetă în Parlament pentru a verifica modul în care guvernarea PAS a acordat ajutoarele de stat prin mecanisme precum ODA sau AIPA. „Vrem să vedem cât de corect și transparent au fost folosiți banii publici”, a declarat Stamate, subliniind […] Articolul Stamate va cere anchetă parlamentară asupra ajutoarelor de stat acordate de PAS apare prima dată în ea.md.
10:20
Din 2011 până astăzi, 224 de mame din toate raioanele țării au fost ajutate să-și păstreze pruncii alături prin intermediul Centrului Maternal „În Brațele Mamei”, un proiect realizat de către Diaconia. În spatele acestor cifre sunt sute de povești de curaj, de femei care, în momente de criză, au găsit aici sprijin și siguranță. Centrul […] Articolul 14 ani de sprijin pentru mame: Centrul „În Brațele Mamei” schimbă destine apare prima dată în ea.md.
09:40
Mirela Vaida, prezentatoare Acces Direct, despre carieră, familie și hate-ul din online: „Dacă nu ai hate, nu exiști” # EA.md
Cu peste 20 de ani în televiziune, Mirela Vaida rămâne una dintre cele mai apreciate prezentatoare din România. Într-un interviu exclusiv, vedeta a vorbit sincer despre succesul în televiziune, criticile din mediul online, dar și despre cum reușește, alături de soțul său, să păstreze echilibrul în familie după două decenii împreună. „Nu mă afectează hate-ul! […] Articolul Mirela Vaida, prezentatoare Acces Direct, despre carieră, familie și hate-ul din online: „Dacă nu ai hate, nu exiști” apare prima dată în ea.md.
09:40
Un neurocercetător și un psiholog american spun că o rutină audio de doar 15 minute poate liniști un creier care „nu se mai oprește”. Este vorba despre așa-numitele „bătăi binaurale” – sunete cu două frecvențe ușor diferite, redate în fiecare ureche, care ajută creierul să-și recâștige ritmul natural și să reducă anxietatea. Pașii recomandați pentru […] Articolul Resetarea creierului și eliminarea stresului în 15 minute: ce spun neurocercetătorii apare prima dată în ea.md.
09:40
Candidata independentă la alegerile parlamentare, Olesea Stamate, susține că reprezentanți ai Președinției, Guvernului și Ministerului Justiției ar fi vizitat Penitenciarul nr. 17 Rezina și le-ar fi indicat deținuților cum să voteze la scrutinul din 28 septembrie. Președinția neagă ferm aceste afirmații. „Niciun reprezentant al instituției prezidențiale nu a vizitat penitenciarele și nu a făcut promisiuni […] Articolul Olesea Stamate acuză presiuni asupra deținuților. Președinția respinge acuzațiile apare prima dată în ea.md.
09:30
Polonia, stat membru NATO, și-a ridicat sistemele de apărare aeriană după „o încălcare fără precedent” a spațiului său aerian, în timpul unor atacuri rusești asupra vestului Ucrainei. A fost pentru prima dată, de la începutul războiului din Ucraina, când Polonia a desfășurat resurse în propriul spațiu aerian. Avioane de luptă poloneze au fost trimise și […] Articolul Spațiul aerian al Poloniei, încălcat de Rusia în timpul atacurilor rusești asupra Ucrainei apare prima dată în ea.md.
09:30
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, s-a întâlnit la Strasbourg cu Secretarul General al Consiliului Europei, Alain Berset. Întrevederea a avut loc în contextul pregătirilor pentru momentul în care țara noastră va prelua Președinția Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei, în perioada noiembrie 2025 – mai 2026. Cei doi oficiali au discutat despre consolidarea cooperării prin […] Articolul Maia Sandu, la Strasbourg: Discuții cu Secretarul General al Consiliului Europei apare prima dată în ea.md.
9 septembrie 2025
20:10
Președinta Oficiului Teritorial Glodeni al fostului Partid Șor, condamnată la peste 5 ani de închisoare # EA.md
Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a pronunțat pe 8 septembrie sentința în dosarul Irinei Dvorjanscaia – fosta președintă a Oficiului Teritorial Glodeni al Partidului Politic Șor, declarat neconstituțional. Potrivit Procuraturii Anticorupție, Dvorjanscaia, profesor și fostă candidată a partidului la alegerile parlamentare din 2021, a fost găsită vinovată că, între iulie și octombrie 2022, a acceptat cu […] Articolul Președinta Oficiului Teritorial Glodeni al fostului Partid Șor, condamnată la peste 5 ani de închisoare apare prima dată în ea.md.
18:10
COMENTARIU: Scurgere spectaculoasă din „imperiul Șor”! Document intern ce arată cum Tauber ar fi deturnat milioane din banii # EA.md
ANDREI CURĂRARU, expert WatchDog.MD O nouă scurgere din imperiul lui Șor. Un document intern atribuit rețelei lui Ilan Șor, publicat de Deschide.md. Dacă acest material e autentic, nu mai vorbim despre politică, ci despre o schemă de corupție electorală pe care o abuzează nimeni altul decât mâna dreaptă a lui Ilan Mironovici, Marina Tauber. În […] Articolul COMENTARIU: Scurgere spectaculoasă din „imperiul Șor”! Document intern ce arată cum Tauber ar fi deturnat milioane din banii apare prima dată în ea.md.
17:50
Șefa grădiniței nr. 32 din Chișinău, cercetată pentru corupere pasivă. Avocatul: „este nevinovată, iar învinuirea este una iluzorie”. # EA.md
Șefa grădiniței nr. 32, cercetată pentru corupere pasivă, își va afla sentința în octombrie. Procurorii cer 9 ani de închisoare, avocatul susține: „Doamna este nevinovată, iar învinuirea este una iluzorie”. Dina Pavaleanu, directoarea grădiniței nr. 32 din sectorul Ciocana al capitalei, acuzată că ar fi pretins 6.000 de lei de la părinții a doi copii, […] Articolul Șefa grădiniței nr. 32 din Chișinău, cercetată pentru corupere pasivă. Avocatul: „este nevinovată, iar învinuirea este una iluzorie”. apare prima dată în ea.md.
17:50
(VIDEO) „Moldova is Romania!” – Diana Șoșoacă, intervenție în plenul Parlamentului European după discursul Maiei Sandu # EA.md
„Moldova is Romania, madame Maia Sandu!”. Aceasta este intervenția europarlamentarei și liderului Partidului S.O.S. România, Diana Șoșoacă, în plenul Parlamentului European, imediat după discursul președintei R. Moldova, Maia Sandu. Expresia rostită de Șoșoacă a stârnit reacții și discuții aprinse printre europarlamentari. Conform surselor, lidera românilor din PE s-a ales cu o observație pentru modul în […] Articolul (VIDEO) „Moldova is Romania!” – Diana Șoșoacă, intervenție în plenul Parlamentului European după discursul Maiei Sandu apare prima dată în ea.md.
