O delegație din cadrul Senatului României, în vizită la Parlament. Cooperarea în domeniul justiției și combaterea dezinformării, pe agenda discuțiilor (FOTO)

Busola Electorală este un instrument digital interactiv, disponibil online, care îi ajută pe alegători să identifice partidele sau blocurile electorale ale căror viziuni, valori și programe sunt cele mai apropiate de propriile convingeri. Platforma funcționează ca un ghid care oferă, pe baza unui set de întrebări legate de teme de actualitate, o analiză comparativă a pozițiilor politice, indicând formațiunile cu care utilizatorul are cea mai mare compatibilitate ideologică.