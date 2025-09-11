Dealul lui Lukașenko cu Trump: 52 de oameni liberi, „Belavia” repusă în drepturi
Bani.md, 11 septembrie 2025 17:00
Statele Unite au anulat sancțiunile impuse companiei aeriene belaruse „Belavia", a anunțat trimisul special al președintelui american, John Cole, în cadrul unei întâlniri cu liderul de la Minsk, Aleksandr Lukașenko, scrie Reuters. Cole a precizat că decizia a fost luată personal de președintele Donald Trump: „Președintele a spus: «Faceți asta imediat». Hotărârea este deja oficială
• • •
Alte ştiri de Bani.md
Acum 30 minute
17:00
Acum 4 ore
14:20
Companiilor mijlocii și mari li se restircționa gradual accesul la furnizarea gazelor naturale de către furnizorii cu obligație de serviciu public, în vederea liberalizării pieței și alinierii Republicii Moldova la angajamentele asumate prin Tratatul Comunității Energetice, potrivit unui proiect de hptărâre al ANRE, care urmează să fie aprobată în una dintre ședințe. Potrivit documentului, consumatorii
Acum 6 ore
13:20
Colaps pe piața uleiului! Moldova importă mai mult decât exportă pentru al doilea an la rând # Bani.md
Republica Moldova a exportat în iulie–august 2025 un volum de 1 800 tone de ulei de floarea-soarelui, de 2,3 ori mai mult față de aceeași perioadă din 2024 (778 tone), arată analiza economistului Iurie Rija. Totuși, nivelul rămâne mult sub performanțele din 2022 și 2023, când în aceeași perioadă s-au livrat anual aproape 29 mii
12:40
Mișcarea Respect Moldova are 101 candidați pentru alegerile parlamentare de pe 28 septembrie. În listă se regăsesc primari, funcționari publici, antreprenori, medici, foști membri ai Guvernului, dar și un ex-speaker. Slogan: Echipa realizărilor, nu a problemelor Orientare geopolitcă: Conform programului electoral – Uniunea Europeană și promovarea relațiilor coerente atât cu estul, cât și cu vestul. Primii 10
12:40
Exporturile de floarea-soarelui s-au redus cu aproape 20%! Spania cumpără ieftin, Turcia plătește premium # Bani.md
Republica Moldova a exportat în perioada iulie–august 2025 un volum de 24,9 mii tone de floarea-soarelui, în scădere cu 18,2% față de aceeași perioadă din 2024, când fusese atins un record de peste 30,4 mii tone, arată analiza economistului Iurie Rija. Chiar dacă volumele au fost mai reduse, ritmul exporturilor s-a menținut peste cel al
Acum 8 ore
10:50
Filmul „Toată lumea din familia noastră” cu Stela Popescu și Tamara Buciuceanu, la 22:00, la RLIVE TV # Bani.md
Pelicula „Toată lumea din familia noastră" de Radu Jude este filmul din seria „CineMADE în România", difuzat în exclusivitate de RLIVE TV începând cu 22:00. Istoria relatează cu cu umor povestea tristă a unui tată și a fiicei lui, care vor să petreacă împreună o vacanță ca-n rai, însă deocamdată sunt prinși în iadul relațiilor
Acum 24 ore
18:10
La o zi după discursul Maiei Sandu, PE votează într-o rezoluție deschiderea rapidă a negocierilor de aderare # Bani.md
Într-o rezoluție adoptată miercuri, 10 septembrie curent, după discursul privind Starea Uniunii Europene a președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și la o zi după ce președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, s-a adresat Parlamentului European, eurodeputații au criticat intensificarea operațiunilor hibride și încercările de ingerință ale Rusiei înainte de alegerile parlamentare din Republica Moldova
Ieri
16:50
Din șine pe margine! Concedieri masive de pensionari la Calea Ferată: peste 37% din angajați trimiși acasă # Bani.md
Veniturile operaționale lunare ale CFM au depășit pragul de 60 milioane lei, ceea ce a permis reducerea restanțelor la salarii și achitarea obligațiilor față de furnizori și stat, potrivit unui comunicat al Căilor Ferate a Moldovei. În lunile iulie și august 2025, restanțele salariale s-au redus de la 7–8 luni la 4 luni. Doar în
15:50
Datele Serviciului Vamal, expediate redacției BANI.MD, arată că în perioada ianuarie–iunie 2025 s-a înregistrat o creștere vizibilă a importului de autoturisme de lux și de colecție comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. La categoria autoturisme de lux, Moldova a importat 3 unități Bentley, în valoare de circa 6,85 milioane lei, față de același număr
12:30
Pelicula „Mammalia" de Sebastian Mihăilescu este filmul din seria „CineMADE în România", difuzat în exclusivitate de RLIVE TV începând cu 22:00. Camil, un bărbat în vârstă de 39 de ani, pornește într-o călătorie în care banalul și fantasticul se întrepătrund. Odată cu pierderea controlului asupra muncii lui, asupra statutului social și asupra relației de dragoste,
11:40
SA Energocom a anunțat că, până la 10 septembrie 2025, a achiziționat 90,9% din consumul ferm prognozat pentru anul gazier 2025–2026, care începe la 1 octombrie 2025. Volumul cumpărat constituie 7,45 milioane MWh, echivalentul a circa 700 milioane metri cubi de gaze, inclusiv consumul integral al lunii septembrie curente. Procesul de achiziție a vizat în
10:40
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a anunțat astăzi că Republica Moldova are deja securizată cea mai mare parte din necesarul de gaze naturale pentru anul gazier 2025–2026. Potrivit oficialului, prin intermediul companiei Energocom au fost achiziționate aproximativ 700 de milioane de metri cubi de gaze, ceea ce reprezintă peste 90% din consumul prognozat, inclusiv pentru sezonul
9 septembrie 2025
20:20
Întreprinderea de Stat „Moldelectrica" anunță că, începând de astăzi, dl Sergiu Aparatu și-a încetat mandatul de Director General interimar al operatorului de sistem și transport al energiei electrice din Republica Moldova. Conducerea interimară va fi asigurată de dl Sergiu Carmanschi, licențiat în Energetică, cu peste 20 de ani de experiență în exploatarea și dezvoltarea rețelelor
Mai mult de 2 zile în urmă
16:20
Potrivit unui articol publicat de Financial Times, marii investitori consideră că Franța a intrat în rândul celor mai riscanți debitori ai zonei euro, pe fondul instabilității politice și al dificultăților în reducerea datoriei publice. Randamentul obligațiunilor franceze pe 10 ani a urcat la 3,47%, un nivel mai ridicat decât cel al Greciei (3,35%) și foarte
14:20
Dolarul american a atins marți cel mai scăzut nivel din ultimele șapte săptămâni, pe fondul îngrijorărilor privind piața muncii din SUA și așteptărilor tot mai mari că Rezerva Federală (Fed) va reduce din nou ratele dobânzilor. Moneda americană a scăzut cu 0,2% față de yenul japonez, la 147,21 yeni. Lira sterlină a crescut cu 0,1%,
14:10
Guvernul de la Moscova își construiește bugetul pentru anul viitor pornind de la o medie a prețului petrolului Urals de 59 dolari pe baril, a anunțat ministrul de finanțe Anton Siluanov. Aceasta este doar ușor peste prognoza pentru anul curent, când bugetul a fost inițial bazat pe un preț de 69,7 dolari, dar revizuit ulterior
13:40
CEO-ul Wizz Air, Jozsef Varadi: Ne place piața din Moldova, vedem cerere reală pentru serviciile noastre # Bani.md
Compania aeriană low-cost Wizz Air anunță o creștere a prezenței sale în Republica Moldova. CEO-ul și cofondatorul companiei, Jozsef Varadi, a declarat într-un interviu de la Rlive că Wizz Air va suplimenta flota locală cu aeronava numărul patru și cinci, ceea ce va permite o majorare a capacității de transport de la 1,8 milioane la
13:00
„Merele morții”: 300 kg de droguri, ascunse într-un camion cu fructe din Moldova, reținute la Moscova # Bani.md
Autoritățile ruse au anunțat descoperirea unei tentative de contrabandă cu 300 de kilograme de droguri, ascunse într-un camion care transporta 21 de tone de mere din Republica Moldova. Operațiunea a fost desfășurată în regiunea Moscovei de către Serviciul Federal Vamal al Rusiei (FCS) împreună cu FSB, scrie presa din Federația Rusă. În urma controlului, ofițerii
10:20
Moldovagaz a taiat gazul restanțierilor: 224 de consumatori deconectați pentru datorii de 1,37 milioane lei # Bani.md
Volumul consumului de gaze naturale în Republica Moldova a atins, în luna august 2025, 15,9 milioane metri cubi, potrivit datelor prezentate de Moldovagaz. Indicatorul este cu 13,4% mai mare decât în aceeași perioadă a anului 2024 și cu 1,3 milioane metri cubi (8,8%) peste nivelul înregistrat în iulie curent, anunță Moldovagaz. La capitolul achitări, consumatorii
8 septembrie 2025
17:10
Uniunea Europeană analizează posibilitatea de a impune pentru prima dată sancțiuni împotriva Kazahstanului, acuzat de reexportul de produse interzise către Rusia, transmite Bloomberg, citând surse apropiate discuțiilor privind noul pachet de restricții. Pe lista neagră ar putea fi incluse și companii din alte state, inclusiv din China, precum și noi categorii de bunuri care ar
15:00
Raportează corupția electorală! Linia fierbinte la care să denunți tentativele de cumpărare sau vânzare a voturilor # Bani.md
Cetățenii pot apela la linia fierbinte (+373)78710116, pentru a raporta tentativele de vânzare sau cumpărare a voturilor, anunță Comisia Electorală Centrală (CEC). Sesizările vor fi recepționate de către ofițerii anticorupție. Linia telefonică va funcționa non-stop, iar responsabilii vor recepționa apeluri atât din Republica Moldova, cât și din afara țării. Informațiile pot fi transmise inclusiv prin
15:00
Dosarul Candidatului: Blocul Electoral Patriotic al Socialiștilor, Comuniştilor, Inima și Viitorul Moldovei # Bani.md
Blocul Electoral Patriotic al Socialiștilor, Comuniştilor, Inima și Viitorul Moldovei are 110 candidați pentru alegerile parlamentare de pe 28 septembrie. În listă se regăsesc mai mulți deputați, actuali sau foști funcționari publici și ex-membri de Guvern. Partidele din bloc: Partidul Socialiștilor din Republica Moldova, Partidul Comuniștilor din Republica Moldova, Partidul „Inima Moldovei", Partidul „Viitorul Moldovei".
14:50
CineMADE in Romania: Filmul „Poate mai trăiesc și azi” de Tudor Cristian Jurgiu, la 22:00, la RLIVE TV # Bani.md
Pelicula „Poate mai trăiesc și azi" de Tudor Cristian Jurgiu este filmul din seria „CineMADE în România", difuzat în exclusivitate de RLIVE TV începând cu 21:00. Drama relatează povestea de dragoste dintre Vlad și Cleopatra. Plusul și minusul se atrag, așa că atunci când el este gelos, ea se simte sigură. Când Clara este entuziasmată, Vlad e
11:00
Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării (MDED) a publicat versiunea ajustată a prognozei macroeconomice pe termen mediu, care integrează atât un scenariu de bază, cât și două scenarii alternative – optimist și moderat – construite împreună cu experți ai Băncii Mondiale, utilizând modelul econometric structural MFMod. Revizuirea a devenit necesară după aprobarea, prin Hotărârea Guvernului nr.
11:00
Cetățenii Republicii Moldova cu drept de vot pot verifica online secția de votare la care urmează să voteze. Aceștia trebuie să acceseze platforma verifica.cec.md și să introducă IDNP-ul (codul personal format din 13 cifre). Sistemul va afișa adresa secției de votare la care cetățeanul este înregistrat în lista electorală de bază. Totodată, platforma va prezenta
11:00
Agenția Națională Transport Auto (ANTA) informează operatorii de transport din Republica Moldova că, începând cu 1 septembrie 2025, au intrat în vigoare modificările la legislația Federației Ruse privind achitarea taxelor pentru utilizarea drumurilor cu plată. Noile prevederi obligă vehiculele înmatriculate în state străine să achite taxele aferente înainte de a părăsi teritoriul Federației Ruse. Măsura
10:20
RLIVE TV dă startul dezbaterilor electorale pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie # Bani.md
Postul de televiziune RLIVE TV anunță de azi, 8 septembrie, lansarea emisiunilor de dezbateri electorale dedicate alegerilor parlamentare din 28 septembrie. Dezbaterile în limba română vor fi moderate de jurnalista Ileana Pîrgaru, iar cele în limba rusă – de jurnalista Lilia Buracovschi. Dezbaterile vor fi difuzate de luni până vineri, începând cu ora 19:00. În fiecare ediție
09:30
Rapița a devenit vedeta exporturilor agricole ale Republicii Moldova în sezonul 2025–2026, arată analiza economistului Iurie Rija. În perioada iulie–august 2025 au fost exportate 192.501 tone, la un preț mediu de 8,91 lei pe kilogram. Este un nou record, cu 12,5% peste cel din 2023, când volumul livrărilor a fost de 171.041 tone, și de
7 septembrie 2025
17:40
În ultimul deceniu, numărul milionarilor în lei din Republica Moldova a crescut spectaculos, de peste 22 de ori. Dacă în 2015
13:00
Partidul Național Moldovenesc are 54 de candidați pentru alegerile parlamentare de pe 28 septembrie. În listă se regăsesc medici, profesori, contabili și oameni de afaceri. Slogan: Generația care unește Orientare geopolitcă: Unire cu România Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru de TELEGRAM! Primii 10 candidați pe listă: Dragoș Galbur, Tatiana Codreanu, Igor Melnic, […] Articolul Dosarul Candidatului: Partidul Național Moldovenesc apare prima dată în Bani.md.
6 septembrie 2025
14:00
„Trăim o epocă de parteneriat profund”: experta Clara Volintiru despre relațiile dintre București și Chișinău # Bani.md
Relațiile dintre România și Republica Moldova se află astăzi „în cea mai bună stare”. Declarațiile au fost făcute de Clara Volintiru, directoarea Black Sea Trust German Marshall Fund, într-un interviu pentru Realitatea, comentând afirmația prim-ministrului României. Potrivit acesteia, succesul relației bilaterale depinde și de factorul personal. „Președintele Nicușor Dan are un atașament și un respect […] Articolul „Trăim o epocă de parteneriat profund”: experta Clara Volintiru despre relațiile dintre București și Chișinău apare prima dată în Bani.md.
13:20
Blocul Electoral Alternativa are 106 candidați pentru alegerile parlamentare de pe 28 septembrie. În listă se regăsesc mai mulți actuali și foști funcționari publici din Chișinău, inclusiv primarul, unii viceprimari și consilieri municipali, foști procurori și un ex-premier al Moldovei. Partidele din bloc: Partidul Mișcarea Alternativa Națională, Mark Tkaciuk, Alexandr Stoianoglo, Partidul Dezvoltării și Consolidării […] Articolul Dosarul Candidatului: Blocul Electoral Alternativa apare prima dată în Bani.md.
12:00
Bruxelles trage semnalul de alarmă: piețele UE pot fi zguduite de planurile de confiscare a banilor Rusiei # Bani.md
Confiscarea activelor rusești înghețate în Europa, cea mai mare parte a acestora aflate în Belgia, „ar putea declanșa un șoc sistemic teribil pe piețele financiare europene și ar submina încrederea în euro”, a declarat ministrul belgian de externe, Maxime Prévot, într-un interviu pentru AFP, citat de Le Monde. Mai multe state membre ale Uniunii Europene, […] Articolul Bruxelles trage semnalul de alarmă: piețele UE pot fi zguduite de planurile de confiscare a banilor Rusiei apare prima dată în Bani.md.
12:00
Kremlinul lovește în Deripaska: terenuri de lângă Baikal, confiscate după critici la adresa războiului # Bani.md
Valul de confiscări de proprietăți private, declanșat în Rusia după începutul războiului și care a vizat active în valoare de circa 50 de miliarde de dolari, a ajuns acum și la oligarhii apropiați Kremlinului. Potrivit RBC, Agenția Federală Forestieră a depus un proces la Arbitrajul Republicii Hakasia, solicitând trecerea în proprietatea statului a unui teren […] Articolul Kremlinul lovește în Deripaska: terenuri de lângă Baikal, confiscate după critici la adresa războiului apare prima dată în Bani.md.
11:50
Activele oficiale de rezervă ale Republicii Moldova au constituit 5,13 miliarde euro la 29 august 2025, în creștere cu 87,98 milioane euro față de sfârșitul lunii iulie, când acestea însumau 5,04 miliarde euro, potrivit datelor publicate de Banca Națională a Moldovei. Majorarea rezervelor valutare a fost determinată de încasările în favoarea Ministerului Finanțelor în sumă […] Articolul Aurul financiar al Moldovei: rezervele valutare au urcat la 5,13 miliarde de euro apare prima dată în Bani.md.
5 septembrie 2025
17:50
S.A. „Energocom” a venit cu explicații, într-un răspuns transmis portalului BANI.MD, privind diferențele de preț la energia electrică exportată de România către Republica Moldova, comparativ cu tarifele aplicate altor țări din regiune. Potrivit companiei, prețul de bursă al energiei este același pentru toți participanții, însă diferențele apar din cauza momentelor în care Republica Moldova este […] Articolul România exportă ieftin în Ungaria și Bulgaria, dar scump în Moldova. Energocom explică apare prima dată în Bani.md.
16:40
O companie de construcții fantomă este printre cele mai bogate firme din România. În spatele ei se află o preluare frauduloasă a unui butic de vinuri, clonarea site-ului companiei Construcții Erbașu S.A. și un personaj arestat preventiv pentru fraudă, arată o investigație Recorder. Firma RICHRBT 1 S.R.L. se afla pe locul 64 în topul celor mai […] Articolul Scandal în business: firmă din top 100, înregistrată într-un WC public apare prima dată în Bani.md.
16:30
Observatorii Promo-LEX documentează incidente în perioada electorală pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025: de la atacul asupra unui reprezentant al Misiunii de observare la Orhei până la refuzurile Agenției Servicii Publice de a furniza informațiile necesare. Într-un interviu pentru grupul de presă REALITATEA, șeful Misiunii de observare a alegerilor din 28 septembrie, Nicolae Panfil, […] Articolul Promo-LEX, despre atacuri asupra misiunii și refuzul autorităților de a oferi informații apare prima dată în Bani.md.
15:40
Creșterea ponderii alegătorilor în vârstă și scăderea numărului tinerilor vor influența pozitiv rata de participare la vot, însă migrația masivă și excluderea electoratului din stânga Nistrului continuă să distorsioneze tabloul electoral din Republica Moldova. Declarațiile au fost făcute de expertul în politici economice de la IDIS „Viitorul”, Veaceslav Ioniță, în cadrul emisiunii „Analize economice cu […] Articolul Electoratul Moldovei îmbătrânește! Tinerii dispar, vârstnicii domină urnele apare prima dată în Bani.md.
15:40
Consiliul de administrație al Tesla a cerut investitorilor să aprobe un nou pachet de compensații pentru directorul general al companiei, Elon Musk, care ar putea ajunge la valoarea colosală de 1 trilion de dolari în următorii zece ani, scrie The Wall Street Journal. Potrivit condițiilor propuse, Musk – deja cel mai bogat om din lume […] Articolul Planul secolului: Tesla îi pregătește lui Musk o recompensă de un trilion de dolari apare prima dată în Bani.md.
14:20
Ministerul Finanțelor a anunțat că, în perioada 8–17 septembrie 2025, va avea loc o nouă rundă de subscriere pentru valori mobiliare de stat (VMS). Investitorii vor putea achiziționa obligațiuni cu maturitate de 2 ani, la o rată fixă a dobânzii de 6,6% anual, și obligațiuni cu maturitate de 4 ani, la o rată de 6,9% […] Articolul Câștiguri tot mai mici! Statul scade dobânzile la titlurile de stat sub pragul de 7% apare prima dată în Bani.md.
13:50
Condamnat în Moldova, aproape deputat la Kiev: cum a „înviat” Dmitri Necrasov sub numele Torner # Bani.md
Un moldovean condamnat acum 18 ani pentru furturi și escrocherii, cunoscut în trecut ca Dmitri Necrasov, a reușit o ascensiune spectaculoasă, transformându-se din infractor în personaj conectat la oligarhi ucraineni, politicieni de top și federații sportive din Republica Moldova. Investigația realizată de RISE Moldova și proiectul ucrainean „Схеми” dezvăluie detaliile uimitoare ale acestei metamorfoze. La […] Articolul Condamnat în Moldova, aproape deputat la Kiev: cum a „înviat” Dmitri Necrasov sub numele Torner apare prima dată în Bani.md.
13:50
Premierul Dorin Recean a anunțat, printr-o postare pe FAcebook, că autoritățile au dispus blocarea fondurilor și resurselor economice ale mai multor persoane vizate de sancțiunile internaționale aplicate de Canada împotriva interferenței maligne a Rusiei în Republica Moldova. Printre cei vizați se află și Irina Vlah, fostul bașcan al Găgăuziei. „Nu vom tolera ca securitatea națională […] Articolul Anunțul premierului Recean: Fiscul va bloca conturile Irinei Vlah apare prima dată în Bani.md.
12:00
CineMADE in Romania: Filmul „Din dragoste cu cele mai bune intenții”, la 22:00, la RLIVE TV # Bani.md
Pelicula „Din dragoste cu cele mai bune intenții” de Adrian Sitaru este filmul din seria „CineMADE în România”, difuzat în exclusivitate de RLIVE TV începând cu 21:00. Filmul relatează povestea lui Alex, a cărui mamă este internată în spital în urma unui accident vascular cerebral. Viața lui iese de pe făgașul normal. La spital, tânărul este prins […] Articolul CineMADE in Romania: Filmul „Din dragoste cu cele mai bune intenții”, la 22:00, la RLIVE TV apare prima dată în Bani.md.
11:50
Andrei Năstase Candidează independent la alegerile Parlamentare. Politicianul este jurist de profesie, a condus anterior Platforma Demnitate și Adevăr, a fost membru de Guvern și deputat în Parlament. Slogan: Vocea ta în Parlament. Orientare geopolitcă: Uniunea Europeană. Priorități, angajamente și promisiuni cheie: Reducerea numărului de ministere și de deputați, alegerea procurorului general de către popor, reducerea […] Articolul Dosarul Candidatului: Andrei Năstase, candidat independent apare prima dată în Bani.md.
11:40
VIDEO Orheiul Vechi, Soroca, Cricova sau Vadul lui Vodă: Locurile din Moldova, recomandate de vizitat străinilor # Bani.md
Orheiul Vechi, Soroca, Cricova, Lalova sau Vadul lui Vodă sunt câteva dintre locurile pe care moldovenii și străinii le recomandă turiștilor să le viziteze. Traian Stoianov a aflat de la cetățeni unde ar duce oaspeții țării ca să le arată toată frumusețea Moldovei. Printre opțiunile moldovenilor s-au mai numărat Năslavcea, Costeștiul, lunca Prutului, Ialoveniul, mănăstirile […] Articolul VIDEO Orheiul Vechi, Soroca, Cricova sau Vadul lui Vodă: Locurile din Moldova, recomandate de vizitat străinilor apare prima dată în Bani.md.
11:20
Directorul Moldovagaz, Vadim Ceban, a explicat în cadrul emisiunii „Gonța media” că decizia privind retragerea licenței de furnizare a gazelor naturale companiei pe care o conduce este direct legată de condițiile impuse de Uniunea Europeană pentru finanțarea sectorului energetic. „Efectiv, în primul rând, statul obține finanțarea de la Uniunea Europeană, pentru că asta este o […] Articolul Dezvăluirea lui Ceban: Cum UE ajută Moldova să scape de fiica Gazpromului apare prima dată în Bani.md.
10:40
Putin omoară arma electorală a partidelor pro-ruse din Moldova! Gazul ieftin devine iluzie # Bani.md
Promisiunile electorale ale partidelor pro-ruse din Republica Moldova privind gazul ieftin sunt puse sub semnul întrebării chiar de Vladimir Putin. Așa-zisul Bloc electoral patriotic, format la Moscova de PSRM-ul lui Igor Dodon, PCRM-ul lui Vladimir Voronin, dar și partidele conduse de Vasile Tarlev și Irina Vlah, a anunțat că va aduce gaz la 5 lei/metrul […] Articolul Putin omoară arma electorală a partidelor pro-ruse din Moldova! Gazul ieftin devine iluzie apare prima dată în Bani.md.
10:10
Autoritățile ruse au redus drastic volumul lucrărilor de reparație a drumurilor pentru a face economii la buget, direcționând resursele către finanțarea războiului. În acest an, cheltuielile pentru armată vor ajunge la 13,5 trilioane de ruble, echivalentul a aproape 40% din totalul bugetului federal. Potrivit datelor citate de Vedomosti din serviciul „Kontur.Zakupki”, în perioada ianuarie–august numărul […] Articolul Rusia lasă drumurile cu gropi pentru a turna miliarde în război apare prima dată în Bani.md.
09:30
Contribuabilii mari au primit 845,7 milioane lei, ceea ce reprezintă 41% din total, în creștere față de 760,8 milioane lei (37,2%) în aceeași perioadă din 2024. Numărul acestora a fost de 79, cu unul mai mult decât anul trecut. În medie, un contribuabil mare a beneficiat de 10,7 milioane lei, cu aproximativ 1 milion lei […] Articolul Firmele mari fac legea: 41% din restituirile TVA au intrat în buzunarul lor apare prima dată în Bani.md.
