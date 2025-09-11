Într-o mână volanul, în alta - telefonul. Șoferul unui troleibuz, surprins cum navighează pe rețele. Reacția RTEC (VIDEO)

Într-o mână volanul, în alta - telefonul. Șoferul unui troleibuz, surprins cum navighează pe rețele. Reacția RTEC (VIDEO)

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Agora.md