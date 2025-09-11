Cub avertizează: incidentul Charlie Kirk să nu rămână fără învățăminte
Democracy.md, 11 septembrie 2025 15:40
După vestea uciderii influentului activist conservator american Charlie Kirk, președintele Cubei a reacționat prompt, condamnând ferm actul de violență și chemând la o analiză colectivă privind radicalizarea din societatea globală. „Moartea lui Charlie Kirk nu este doar o tragedie pentru Statele Unite, ci un semnal pentru întreaga lume. Oricine crede că astfel de lucruri nu […] Articolul Cub avertizează: incidentul Charlie Kirk să nu rămână fără învățăminte apare prima dată în DemocracyMD.
• • •
Alte ştiri de Democracy.md
Acum 5 minute
15:50
„Să muncească ca oamenii simpli” – Victoria Furtună propune ca deputații să nu mai fie plătiți din buget # Democracy.md
Președintele Partidului Politic Moldova Mare, Victoria Furtună, a declarat într-o postare publică faptul că deputații nu ar trebui să beneficieze de salarii din bugetul de stat. „În toată Europa, deputații au o meserie. Fiecare dintre noi are o expertiză profesională în spate: fie jurist, fie economist. Să meargă deputații și să muncească ca toți cetățenii […] Articolul „Să muncească ca oamenii simpli” – Victoria Furtună propune ca deputații să nu mai fie plătiți din buget apare prima dată în DemocracyMD.
Acum 15 minute
15:40
După vestea uciderii influentului activist conservator american Charlie Kirk, președintele Cubei a reacționat prompt, condamnând ferm actul de violență și chemând la o analiză colectivă privind radicalizarea din societatea globală. „Moartea lui Charlie Kirk nu este doar o tragedie pentru Statele Unite, ci un semnal pentru întreaga lume. Oricine crede că astfel de lucruri nu […] Articolul Cub avertizează: incidentul Charlie Kirk să nu rămână fără învățăminte apare prima dată în DemocracyMD.
Acum o oră
15:10
Cutasevici trage un semnal de alarmă: „Stop închiderii școlilor fără consultare, stop abandonului școlar” # Democracy.md
Angela Cutasevici, candidata la funcția de deputat, a declarat, în cadrul unei ieșiri la presă, că Blocul electoral ALTERNATIVA vizează garantarea accesului la școală pentru toți copiii, fără abandon și fără închiderea arbitrară a instituțiilor de învățământ.„Inițiativele blocului includ: transport gratuit pentru elevii din mediul rural, burse sociale și de merit acordate transparent, cadre didactice […] Articolul Cutasevici trage un semnal de alarmă: „Stop închiderii școlilor fără consultare, stop abandonului școlar” apare prima dată în DemocracyMD.
Acum 2 ore
14:40
Renato Usatîi propune pensie minimă de 5000 lei și indexarea obligatorie a pensiilor cu rata inflației # Democracy.md
Pensie minimă de 5000 de lei, iar în Constituție să fie expres stabilită indexarea pensiei la rata inflației. Aceste două inițiative au fost prezentate de președintele Partidului Nostru, Renato Usatîi, în cadrul întrevederilor cu cetățenii. El a explicat că astfel, pe viitor, pensionarii nu vor mai depinde de ”mofturile unor guvernări”. ”Pensia minimă să fie […] Articolul Renato Usatîi propune pensie minimă de 5000 lei și indexarea obligatorie a pensiilor cu rata inflației apare prima dată în DemocracyMD.
14:40
Mesaj de la Guvern: evitarea polemicilor cu profiluri false, arma secretă împotriva manipulării # Democracy.md
Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Daniel Vodă, a transmis un apel public către cetățeni să nu intre în polemici cu conturile false de pe rețelele de socializare, acestea fiind adesea folosite în campanii de dezinformare. El a explicat că aceste conturi par credibile la prima vedere, dar scopul lor este să răspândească informaţii manipulatoare, să […] Articolul Mesaj de la Guvern: evitarea polemicilor cu profiluri false, arma secretă împotriva manipulării apare prima dată în DemocracyMD.
14:10
Iurie Ciocan, președintele Comisiei Electorale Centrale, susține că influența alegătorilor din interiorul țării trebuie să fie prioritară și să „domine” în cadrul procesului electoral. Ciocan afirmă că structurile politice, resursa administrativă și organele de stat nu trebuie să afecteze autonomia alegătorilor din localitățile rurale sau din zonele mai puțin accesibile. El subliniază că aceste categorii […] Articolul Președintele CEC: Influența locală în scrutin – cheia unui proces electoral corect apare prima dată în DemocracyMD.
Acum 4 ore
13:30
Neutralitate permanentă și cooperare cu China: Planul Blocului Patriotic pentru mandatul viitor # Democracy.md
Blocul electoral Patriotic — alianţa formată din Socialişti, Comunişti, Inima şi Viitorul Moldovei — şi-a prezentat programul economic politic pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie, în care include relansarea relaţiilor economice cu statele CSI şi extinderea cooperării cu alianţe internaţionale precum BRICS (Brazilia, Rusia, India, China, Africa de Sud). Formațiunea propune reactivarea acordurilor de cooperare […] Articolul Neutralitate permanentă și cooperare cu China: Planul Blocului Patriotic pentru mandatul viitor apare prima dată în DemocracyMD.
13:10
Președintele României: Moldova riscă soarta Georgiei dacă vin forțe pro‑ruse la putere # Democracy.md
Președintele României, Nicușor Dan, a declarat într‑o vizită oficială la Chișinău că alegerea forțelor pro‑ruse pentru guvernare în Republica Moldova ar avea consecințe grave pentru stabilitatea regiunii. El a subliniat că situația Georgiei este „un exemplu elocvent” al modului în care un stat își poate pierde controlul asupra direcției europene, sub influența unor grupuri proruse. […] Articolul Președintele României: Moldova riscă soarta Georgiei dacă vin forțe pro‑ruse la putere apare prima dată în DemocracyMD.
12:50
Stoianoglo: „Este inadmisibil ca tarifele să fie negociate în secret sub pretextul tainelor comerciale” # Democracy.md
Alexandr Stoianoglo, împreună cu liderii Blocului Electoral ALTERNATIVA, a discutat cu locuitorii din Bălți despre problemele majore cu care se confruntă cetățenii – sărăcia, exodul populației, tarifele enorme la energie și lipsa locurilor de muncă.„Este inadmisibil ca guvernarea să ascundă contractele de negociere a tarifelor sub pretextul unei ‘taine comerciale’. Asta înseamnă lipsă totală de […] Articolul Stoianoglo: „Este inadmisibil ca tarifele să fie negociate în secret sub pretextul tainelor comerciale” apare prima dată în DemocracyMD.
12:40
Veaceslav Platon estimează că Vladimir Plahotniuc riscă 20-25 de ani de închisoare în Moldova # Democracy.md
Veaceslav Platon nu s-a ferit să afirme că Vladimir Plahotniuc, chiar dacă va fi condamnat în Republica Moldova, nu va suferi prea mult. Potrivit acestuia, condițiile de detenție din țară îi vor permite lui Plahotniuc să „stea bine” chiar și în spatele gratiilor. Platon sugerează că influența și resursele fostului lider democrat vor juca un […] Articolul Veaceslav Platon estimează că Vladimir Plahotniuc riscă 20-25 de ani de închisoare în Moldova apare prima dată în DemocracyMD.
Acum 6 ore
11:30
În cadrul unei conferințe de presă, Angela Cutasevici, candidată la funcția de deputat a subliniat, că viitorul Republicii Moldova depinde de calitatea școlilor, respectul față de profesori și accesul echitabil la cunoaștere. „Educația este temelia oricărei națiuni. O Moldovă modernă și prosperă se clădește prin școli sigure, prin profesori respectați și prin acces la cunoaștere […] Articolul Programul ALTERNATIVA: cinci direcții pentru o educație modernă și echitabilă apare prima dată în DemocracyMD.
11:00
Transparență electorală sporită: CEC validează 363 de observatori pentru scrutinul din septembrie # Democracy.md
Comisia Electorală Centrală (CEC) a aprobat modificarea hotărârii privind înregistrarea listei de candidați a Partidului Politic „Moldova Mare”, în urma unei decizii a Curții de Apel Centru. Această modificare a fost necesară pentru a asigura conformitatea cu cerințele legale și pentru a permite participarea formațiunii politice la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025. În plus, […] Articolul Transparență electorală sporită: CEC validează 363 de observatori pentru scrutinul din septembrie apare prima dată în DemocracyMD.
10:40
Comisia Electorală Centrală (CEC) a anunțat oficial că Partidul Politic „Moldova Mare”, condus de fosta procuroare Victoria Furtună, va putea participa la scrutinul parlamentar programat pentru 28 septembrie 2025. Decizia vine după ce Curtea Supremă de Justiție a menținut hotărârea Curții de Apel Centru, care a validat lista de candidați a formațiunii. Inițial, CEC respinsese […] Articolul Victoria Furtună va participa la alegerile parlamentare din 28 septembrie apare prima dată în DemocracyMD.
10:10
Alianța „Moldovenii” propune lege pentru combaterea contrabandei și fraudelor fiscale # Democracy.md
Partidul politic Alianța „Moldovenii” a venit cu o propunere legislativă ambițioasă care vizează eradicarea contrabandei și a fraudelor fiscale din țară, fenomene care afectează grav bugetul de stat și economia națională. Proiectul prevede implementarea unui Sistem Național de Evidență Online a Stocurilor (SNEOS), o platformă digitală care va obliga toate întreprinderile să raporteze lunar volumele […] Articolul Alianța „Moldovenii” propune lege pentru combaterea contrabandei și fraudelor fiscale apare prima dată în DemocracyMD.
Acum 8 ore
09:40
Atacul cu drone lansat de Rusia asupra Ucrainei a depășit granițele conflictului, când mai multe drone au pătruns în spațiul aerian al Poloniei, forțând armata poloneză să intervină și să le doboare. Incidentul a stârnit îngrijorări majore la nivelul NATO și UE, generând temeri privind o posibilă escaladare a conflictului și implicarea directă a aliaților […] Articolul Kallas: Încălcarea spațiului aerian al Poloniei poate fi intenționată apare prima dată în DemocracyMD.
09:10
Donald Trump înregistrează cel mai profitabil an din carieră: Averea sa atinge 7,3 miliarde de dolari # Democracy.md
Donald Trump a înregistrat cel mai profitabil an din cariera sa, conform unei analize realizate de revista Forbes. Averea sa netă a crescut cu 3 miliarde de dolari, ajungând la 7,3 miliarde de dolari. Această creștere semnificativă a fost impulsionată în principal de investițiile sale în criptomonede, precum Bitcoin și Ether, care au înregistrat o […] Articolul Donald Trump înregistrează cel mai profitabil an din carieră: Averea sa atinge 7,3 miliarde de dolari apare prima dată în DemocracyMD.
Acum 24 ore
22:10
Influența Federației Ruse asupra procesului electoral din Republica Moldova este mai puternică și mai evidentă ca niciodată, avertizează analistul politic Nicolae Negru, care atrage atenția asupra pericolului unei imixtiuni externe directe în campania electorală pentru alegerile parlamentare. Într-un interviu acordat presei, Negru a menționat că scopul strategic al Kremlinului este răsturnarea actualei guvernări proeuropene și deturnarea parcursului european […] Articolul Nicolae Negru: Influența Rusiei în alegerile din Moldova, mai vizibilă ca niciodată apare prima dată în DemocracyMD.
17:40
Partidul Nostru promite mai mulți bani pentru școli, spitale și cultură prin reducerea cheltuielilor inutile # Democracy.md
”Dacă vrei să distrugi o țară, distruge sistemul de educație, sănătate și cultură!” Declarația a fost făcută de președintele Partidului Nostru, Renato Usatîi, în cadrul întâlnirii cu cetățenii. Liderul formațiunii a precizat că una dintre prioritățile echipei sale, după alegerile parlamentare din 28 septembrie, va fi dezvoltarea celor trei domenii, iar resursele financiare pot fi […] Articolul Partidul Nostru promite mai mulți bani pentru școli, spitale și cultură prin reducerea cheltuielilor inutile apare prima dată în DemocracyMD.
17:30
„Eu sunt departe de gândul că acei 63 de deputați care au ridicat mâna pentru o lege a ministrii Justiției și au eliberat ucigași din pușcării, ucigași cu multe omoruri, nu doar câte unul, condamnați pe viață, de fapt nu știua ce votează.”Ion Chicu a subliniat că lipsa de competență și responsabilitate a unor parlamentari […] Articolul Ion Chicu acuză: „Majoritatea parlamentară a votat inconștient pentru criminali” apare prima dată în DemocracyMD.
16:40
Guvernul Republicii Moldova a reacționat ferm după reținerea fostului șef adjunct al Serviciului de Informații și Securitate (SIS), Alexandru Balan, în România. Acesta este acuzat de trădare și de transmiterea de informații secrete către serviciile secrete din Belarus, în special către foști ofițeri KGB. Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Daniel Vodă, a subliniat într-o declarație oficială […] Articolul Cazul Balan: Moldova promite să elimine infiltrații din serviciile de stat apare prima dată în DemocracyMD.
16:00
Ministerul Justiției din Republica Moldova nu a primit, până în prezent, o notificare oficială din partea autorităților din Grecia privind extrădarea oligarhului Vladimir Plahotniuc. Declarația a fost făcută de Eduard Serbenco, secretar de stat în cadrul Ministerului Justiției, în cadrul emisiunii „Spațiul Public” de la Radio Moldova. Oficialul a confirmat că, deși informațiile publice indică acceptarea cererilor de […] Articolul Grecia nu a notificat oficial R. Moldova privind extrădarea lui Vladimir Plahotniuc apare prima dată în DemocracyMD.
16:00
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a reafirmat că viitorul Republicii Moldova, al Ucrainei și al statelor din Balcanii de Vest este în cadrul Uniunii Europene. Declarația a fost făcută în cadrul discursului anual privind starea Uniunii, susținut în fața Parlamentului European, primul din al doilea său mandat. „O Uniune Europeană mai mare și mai […] Articolul Ursula von der Leyen: Viitorul Moldovei și al Ucrainei este în Uniunea Europeană apare prima dată în DemocracyMD.
Ieri
14:40
Usatîi: Nu tolerăm legături cu partide interzise – candidat exclus de pe lista electorală # Democracy.md
Președintele Partidului Nostru, Renato Usatîi, a anunțat excluderea unei candidate de pe lista formațiunii pentru alegerile parlamentare, după ce s-a constatat că aceasta a candidat anterior din partea unui partid declarat neconstituțional. Este vorba despre Stela Vlas, care a participat la alegerile locale din 2023 în calitate de candidată pentru funcția de primar al satului Șolcani, […] Articolul Usatîi: Nu tolerăm legături cu partide interzise – candidat exclus de pe lista electorală apare prima dată în DemocracyMD.
14:10
Olesea Stamate cere anchetă parlamentară privind transparența ajutoarelor de stat acordate de PAS # Democracy.md
Olesea Stamate, candidată independentă la alegerile parlamentare, anunță că va solicita crearea unei comisii de anchetă parlamentară pentru a investiga modul în care guvernarea PAS a gestionat ajutoarele de stat acordate în ultimii ani. Ea vrea ca această comisie să analizeze toate fondurile alocate prin mecanisme precum ODA (Asistența Oficială pentru Dezvoltare) sau AIPA (Agenția […] Articolul Olesea Stamate cere anchetă parlamentară privind transparența ajutoarelor de stat acordate de PAS apare prima dată în DemocracyMD.
14:00
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a criticat guvernarea și politica tarifară la gaz, în cadrul emisiunii REZOOMAT cu Ileana Pîrgaru. Acesta a prezentat facturi de la cetățeni pentru lunile ianuarie și februarie 2025, arătând că pentru locuințe de circa 100 m² costurile au ajuns la peste 6.800 lei pe lună, chiar și cu compensații aplicate. […] Articolul Ion Ceban: „Facturile la gaz au ajuns la mii de lei, oamenii nu pot face față” apare prima dată în DemocracyMD.
13:50
Renato Usatîi promite revenirea standardelor „GOST” pentru produsele alimentare în Republica Moldova # Democracy.md
Partidul Nostru va readuce în Republica Moldova standardele ”GOST” pentru produsele alimentare. Declarația a fost făcută de președintele formațiunii, Renato Usatîi, în cadrul întrevederii cu cetățenii din Anenii Noi. El a precizat că anterior ”GOST” era o „Constituție a calității”, care garanta produse alimentare de calitate uniformă și fără adaosuri artificiale. „Cei care sunt de […] Articolul Renato Usatîi promite revenirea standardelor „GOST” pentru produsele alimentare în Republica Moldova apare prima dată în DemocracyMD.
13:30
Blocul Electoral ALTERNATIVA a lansat astăzi, 10 septembrie, programul social pentru Moldova, prezentat de Tatiana Oboroc, candidată la funcția de deputat. În cadrul unei conferințe de presă, Tatiana Oboroc a subliniat necesitatea construirii unui stat care va avea grijă de oameni. „Avem nevoie de un stat social adevărat nu de lozinci și de promisiuni că […] Articolul Grijă pentru Oameni – Soluțiile sociale ALTERNATIVA apare prima dată în DemocracyMD.
13:30
Năstase propune un nou pact cu diaspora: Subvenții, credite accesibile și drepturi politice garantate # Democracy.md
Candidatul independent Andrei Năstase își concentrează campania electorală pe o componentă deseori neglijată – diaspora moldovenească. Într-un apel direct către cetățenii aflați peste hotare, Năstase propune un set de măsuri clare și aplicabile, menite să transforme relația dintre stat și diaspora într-un parteneriat autentic. „Diaspora nu este o temă de campanie, ci o parte esențială […] Articolul Năstase propune un nou pact cu diaspora: Subvenții, credite accesibile și drepturi politice garantate apare prima dată în DemocracyMD.
13:10
Șalaru: Bălan, cel mai mare antiromân din SIS. Ar fi transmis informații către KGB de peste 25 de ani # Democracy.md
Fostul ministru al Apărării din Republica Moldova, Anatol Șalaru, lansează acuzații grave la adresa lui Alexandru Bălan, fost adjunct al Serviciului de Informații și Securitate (SIS), reținut recent sub suspiciunea de spionaj în România. Potrivit lui Șalaru, Bălan ar fi fost implicat în activități de spionaj timp de peste două decenii, colaborând cu serviciile secrete […] Articolul Șalaru: Bălan, cel mai mare antiromân din SIS. Ar fi transmis informații către KGB de peste 25 de ani apare prima dată în DemocracyMD.
12:40
Oleg Serebrian, noul ambasador al Republicii Moldova în Turcia, și-a prezentat scrisorile de acreditare # Democracy.md
Oleg Serebrian, fost vicepremier pentru reintegrare și diplomat de carieră, a prezentat oficial scrisorile de acreditare ca Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Turcia. Ceremonia protocolară a avut loc pe 4 august 2025, la Ministerul Afacerilor Externe al Turciei, unde actele au fost primite de către Ambasadorul turc Ahmet Cemil Miroğlu, Director General […] Articolul Oleg Serebrian, noul ambasador al Republicii Moldova în Turcia, și-a prezentat scrisorile de acreditare apare prima dată în DemocracyMD.
12:10
Președintele ucrainean Vladimir Zelenski a făcut un anunț alarmant privind planurile Rusiei în estul Ucrainei. El a afirmat că Vladimir Putin și-a propus să cucerească întreaga regiune Donbas până la sfârșitul acestui an, conform unor discuții pe care liderul rus le-ar fi avut cu oficiali americani. Zelenski a declarat că Putin a transmis aceste intenții […] Articolul Zelenski avertizează: Putin și-a stabilit termen limită pentru cucerirea Donbasului apare prima dată în DemocracyMD.
11:40
Președinta Parlamentului European reafirmă sprijinul ferm pentru integrarea europeană a Republicii Moldova # Democracy.md
Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, și-a exprimat sprijinul ferm pentru parcursul european al Republicii Moldova, subliniind că așteaptă cu interes deschiderea negocierilor de aderare a țării la Uniunea Europeană. Discursul său a fost rostit înaintea intervenției președintei Maia Sandu în plenul legislativului european, unde lidera moldoveană a fost întâmpinată cu aplauze călduroase. Roberta Metsola a […] Articolul Președinta Parlamentului European reafirmă sprijinul ferm pentru integrarea europeană a Republicii Moldova apare prima dată în DemocracyMD.
11:10
CEC aprobă tirajul buletinelor de vot în mai multe limbi pentru scrutinul parlamentar # Democracy.md
Comisia Electorală Centrală a stabilit tirajul buletinelor de vot pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie. Vor fi tipărite în total peste 2,7 milioane de buletine, majoritatea în limba română, reflectând structura lingvistică a țării. Din totalul de 2.772.255 buletine, aproximativ 2,17 milioane vor fi în limba română, în timp ce buletinele în limba rusă vor […] Articolul CEC aprobă tirajul buletinelor de vot în mai multe limbi pentru scrutinul parlamentar apare prima dată în DemocracyMD.
10:40
Ungaria cere Uniunii Europene să-i ramburseze costurile pentru protejarea frontierelor # Democracy.md
Ungaria solicită oficial Uniunii Europene să îi ramburseze costurile investite în protejarea frontierelor externe ale blocului comunitar. Premierul Viktor Orbán a transmis o scrisoare prin care cere sprijin financiar pentru construcția gardurilor și desfășurarea operațiunilor de patrulare care au împiedicat intrarea ilegală în Europa a peste un milion de migranți în ultimii ani. Orbán a […] Articolul Ungaria cere Uniunii Europene să-i ramburseze costurile pentru protejarea frontierelor apare prima dată în DemocracyMD.
10:00
Ședința Guvernului Republicii Moldova din 10 septembrie 2025 Abonează-te la canalul nostru Telegram pentru știri actualizate direct pe telefonul tău! Articolul Ședința Guvernului Republicii Moldova din 10 septembrie 2025 apare prima dată în DemocracyMD.
09:40
Polonia a decis să închidă granița cu Belarus, începând cu miezul nopții, ca măsură de precauție în contextul exercițiilor militare comune „Zapad-2025” desfășurate de Rusia și Belarus în apropierea frontierei poloneze. Această decizie vine pe fondul temerilor legate de utilizarea unor arme avansate, inclusiv rachete hipersonice, și a unor scenarii militare ce includ chiar și […] Articolul Polonia închide granița cu Belarus din cauza exercițiilor militare comune apare prima dată în DemocracyMD.
09:10
Noul ambasador al Israelului în Republica Moldova a transmis un mesaj clar de recunoștință față de atitudinea fermă și echilibrată a Chișinăului în raport cu evenimentele internaționale. Diplomatul a subliniat că Moldova este percepută ca un partener de încredere, care își menține poziția constantă în sprijinul păcii, securității și cooperării internaționale. Oficialul israelian a evidențiat, […] Articolul Noul ambasador al Israelului apreciază poziția Moldovei pe plan internațional apare prima dată în DemocracyMD.
9 septembrie 2025
20:30
Ion Ceban acuză CEC de intimidare și cere mobilizarea cetățenilor pentru apărarea votului # Democracy.md
Liderul MAN și primarul Chișinăului, Ion Ceban, a reacționat la poziția Comisiei Electorale Centrale (CEC), care a calificat drept „dezinformare” afirmațiile sale privind presupuse fraude la alegerile locale din 2023. Într-un mesaj video, Ceban a declarat că instituția ar încerca să intimideze concurenții electorali prin avertizări și acuzații, în loc să-și îndeplinească atribuțiile legale. „CEC […] Articolul Ion Ceban acuză CEC de intimidare și cere mobilizarea cetățenilor pentru apărarea votului apare prima dată în DemocracyMD.
19:00
Partidul Nostru a depus mai multe sesizări către autoritățile competente în legătură cu încălcările grave comise de reprezentanți ai Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) în campania electorală. 1. Ministrul Alexei Buzu face campanie pentru PAS, din funcția publică și insultă alegătorii La 7 septembrie 2025, în satul Pelenia, raionul Drochia, ministrul Muncii și Protecției Sociale, […] Articolul Partidul Nostru sesizează autoritățile privind încălcări electorale ale PAS apare prima dată în DemocracyMD.
18:00
Cooperarea moldo-română atinge un nivel istoric, afirmă ambasadorul Cristian-Leon Țurcanu # Democracy.md
Ambasadorul României la Chișinău, Cristian-Leon Țurcanu, a declarat că relațiile bilaterale dintre România și Republica Moldova au atins un nivel fără precedent în istoria lor. Într-un interviu acordat portalului Știri.md, diplomatul a subliniat că România sprijină Republica Moldova „în aproape toate domeniile”, cu proiecte de cooperare extinse de la nivel ministerial și instituțional până la […] Articolul Cooperarea moldo-română atinge un nivel istoric, afirmă ambasadorul Cristian-Leon Țurcanu apare prima dată în DemocracyMD.
17:30
Partidul Nostru a depus mai multe sesizări oficiale la autoritățile competente, acuzând reprezentanți ai Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) și ministrul Muncii și Protecției Sociale, Alexei Buzu, de încălcarea legislației electorale. Conform formațiunii, la 7 septembrie 2025, în satul Pelinia, raionul Drochia, Alexei Buzu ar fi participat la acțiuni de campanie pentru PAS, fără a […] Articolul Partidul Nostru acuză PAS de abuzuri și sesizează autoritățile apare prima dată în DemocracyMD.
17:00
Într-un pas semnificativ pentru cooperarea în domeniul securității regionale, Rusia, China și Mongolia au organizat primele lor exerciții militare comune, denumite „Cooperare în Apărarea Frontierei – 2025”. Evenimentul a avut loc în perioada 7–8 septembrie 2025, într-o zonă de frontieră nespecificată, și a implicat unități de infanterie, tancuri, vehicule blindate și drone. Scopul principal al […] Articolul Rusia, China și Mongolia au desfășurat primele exerciții militare comune apare prima dată în DemocracyMD.
16:30
Președintele Partidului Social Democrat European (PSDE), Tudor Ulianovschi, a lansat un apel deschis către foștii membri ai Partidului Democrat și către toate forțele pro-europene de centru-stânga din Republica Moldova să se consolideze în jurul PSDE. Ulianovschi a subliniat că formațiunea sa înregistrează o creștere în sondaje și se apropie de pragul electoral, evidențiind sprijinul diasporei […] Articolul Tudor Ulianovschi cheamă forțele de centru-stânga să se unească în jurul PSDE apare prima dată în DemocracyMD.
16:00
Președinta Moldovei avertizează Parlamentul European asupra influenței Rusiei în scrutinul parlamentar # Democracy.md
Într-un discurs susținut în plenul Parlamentului European, președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a avertizat că Federația Rusă vizează capturarea țării prin intermediul alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025. Ea a subliniat că acest scrutin este „cel mai decisiv din istoria noastră”, având implicații majore pentru securitatea regională și integrarea europeană a Moldovei. Maia Sandu a […] Articolul Președinta Moldovei avertizează Parlamentul European asupra influenței Rusiei în scrutinul parlamentar apare prima dată în DemocracyMD.
Mai mult de 2 zile în urmă
15:30
Liderii Blocului Electoral ALTERNATIVA au transmis cetățenilor un mesaj clar: pe 28 septembrie, Moldova alege între stagnare și o guvernare responsabilă, orientată spre economie, justiție corectă și servicii publice moderne. Ion Ceban: „Au încercat să ne oprească. Alături de oameni – vom merge hotărât înainte”„CEC a încercat să mă excludă din cursa electorală, dar sprijinul […] Articolul Blocul ALTERNATIVA în dialog direct cu cetățenii din sectorul Rîșcani, Chișinău apare prima dată în DemocracyMD.
15:30
Maia Sandu, mesaj istoric din inima Europei: „Suntem europeni, iar astăzi UE ne-a spus un ‘da’ hotărât” # Democracy.md
La Strasbourg, în fața eurodeputaților, președinta Maia Sandu a rostit un discurs istoric pentru Republica Moldova. După ani de muncă, reforme și eforturi diplomatice, Uniunea Europeană a aprobat în mod oficial deschiderea negocierilor de aderare cu Moldova, un pas considerat de lidera de la Chișinău drept „un vis transformat în realitate”. „Suntem europeni prin istorie, […] Articolul Maia Sandu, mesaj istoric din inima Europei: „Suntem europeni, iar astăzi UE ne-a spus un ‘da’ hotărât” apare prima dată în DemocracyMD.
15:00
Alexandr Berlinschii: „Alegerile nu sunt despre fotolii, ci despre viitorul Moldovei” # Democracy.md
Alexandr Berlinschii, candidatul la funcția de deputat din partea Partidului Nostru, îndeamnă cetățenii Republicii Moldova să facă o alegere conștientă la viitoarele alegeri parlamentare. Potrivit lui, această alegere nu este doar o chestiune de politică, ci un moment de cotitură pentru întreaga țară. „Alegerile parlamentare nu înseamnă doar lupta pentru mandate și fotolii moi. Este […] Articolul Alexandr Berlinschii: „Alegerile nu sunt despre fotolii, ci despre viitorul Moldovei” apare prima dată în DemocracyMD.
14:40
Spania se alătură reformei justiției în Moldova: expertiză, consultanță, reformare instituțională # Democracy.md
Spania și-a reafirmat angajamentul ferm în sprijinirea reformei sistemului judiciar din Republica Moldova. Prin determinare diplomatică, autorități de la Chișinău și Ambasada Spaniei au convenit asupra intensificării cooperării în domeniu, cu accent pe transferul de bune practici, adaptarea legilor naționale la standardele europene și consolidarea integrității instituțiilor de justiție. Astfel, experți spanioli vor oferi consultanță […] Articolul Spania se alătură reformei justiției în Moldova: expertiză, consultanță, reformare instituțională apare prima dată în DemocracyMD.
14:40
Victor Bogatico: Vom lichida consiliile raionale! Orașele le transferă bani, dar acestea nu fac nimic # Democracy.md
Primarul orașului Rîșcani și candidat la funcția de deputat din partea Partidului Nostru, Victor Bogatico, a lansat un apel ferm pentru lichidarea consiliilor raionale, pe care le consideră o povară financiară inutilă pentru orașe. El propune ca banii alocați acestor structuri să fie redirecționați către proiecte care aduc beneficii reale locuitorilor. În contextul campaniei electorale, […] Articolul Victor Bogatico: Vom lichida consiliile raionale! Orașele le transferă bani, dar acestea nu fac nimic apare prima dată în DemocracyMD.
14:00
Ministrul Educației îndeamnă la mobilizare totală: „Alegerile acestea sunt mai mult decât un vot – sunt o bătălie pentru direcția țării” # Democracy.md
Într-o declarație fermă și neobișnuit de directă, ministrul Educației a făcut apel la toți cetățenii să se mobilizeze masiv în turul doi al alegerilor, subliniind că de data aceasta „nu e vorba doar de un simplu exercițiu democratic, ci de o alegere crucială între progres și regres, între o Moldovă europeană și una prinsă din […] Articolul Ministrul Educației îndeamnă la mobilizare totală: „Alegerile acestea sunt mai mult decât un vot – sunt o bătălie pentru direcția țării” apare prima dată în DemocracyMD.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.