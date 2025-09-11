VIDEO// 15 percheziții în dosarul finanțării ilegale a partidului „Șor” și coruperea alegătorilor: ”O să fie banane bune, dar trebuie de îndeplinit planul”
11 septembrie 2025
Astăzi, polițiștii Inspectoratului Național de Investigații și ai BPDS „Fulger”, cu suportul subdiviziunilor teritoriale ale poliției și în coordonare cu procurorii PCCOCS, au desfășurat 15 percheziții în mai multe localități ale țării. Acțiunile au avut loc în cadrul unei cauze penale inițiate pe faptele de corupere electorală, finanțare ilegală a partidelor politice și spălare de […]
• • •
Țigarete și 114 litri de alcool de contrabandă, depistate de vameși într-un Mercedes Sprinter la Drochia # Sinteza
O cantitate semnificativă de țigarete și alcool a fost descoperită de ofițerii Echipelor Mobile ale Serviciului Vamal, urmare a desfășurării acțiunilor de control în regiunea localității Hăsnășenii Mari, r-nul Drochia. Cazul a fost documentat astăzi, 11 septembrie, după ce ofițerii vamali au stopat pentru verificări un mijloc de transport de model „Mercedes Sprinter”, condus de […]
Circa 18.000 de elevi s-au înscris în învățământul profesional tehnic din Moldova în anul curent # Sinteza
Circa 18 mii de elevi s-au înscris în instituțiile de învățământ profesional tehnic în anul curent, în creștere față de anul precedent, când 16 mii de elevi au ales această formă de studii. Învățământul dual atrage tot mai mulți tineri: în acest an s-au înscris 2.125 de elevi, cu peste 400 mai mulți decât anul trecut […]
Ministra Sănătății a participat la deschiderea atelierelor de instruire „Asistența intrapartum pentru o experiență pozitivă a nașterii” # Sinteza
Astăzi, 11 septembrie, la Institutul Mamei și Copilului, a fost lansat primul atelier din cadrul programului extins de instruiri pentru 300 de specialiști în sănătate din țară – 100 din centrele perinatale și 200 din asistența medicală primară. Specialiștii vor fi pregătiți să ofere asistență la naștere centrată pe femeie, cu accent pe respectarea drepturilor, […]
A 19-a moarte misterioasă a unui top-manager rus. Directorul K-Potash Service, găsit decapitat lângă Kalinigrad # Sinteza
Directorul general al unei firme rusești de îngrășăminte a fost găsit decapitat lângă Kaliningrad. Anchetatorii din regiunea Kaliningrad, Rusia, au descoperit luni trupul decapitat al directorului general al unei companii locale de îngrășăminte, scrie The Moscow Times. Directorul general, Alexei Sinitsyn, ar fi murit prin sinucidere, potrivit unei surse din rândul forțelor de ordine, citată de […]
Tribunalul București menține controlul judiciar pentru Călin Georgescu în dosarul de promovare a ideologiei fasciste # Sinteza
Tribunalul București a luat o decizie definitivă pentru Călin Georgescu. Călin Georgescu rămâne sub control judiciar în dosarul în care este judecat pentru declaraţiile sale în care a promovat idei, concepţii sau doctrine fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe, a decis definitiv, joi, Tribunalul Bucureşti. Tribunalul a respins ca nefondată o contestaţie depusă de fostul candidat […]
VIDEO// Igor Grosu sperie cetățenii cu scenarii apocaliptice și ireale dacă PAS pierde alegerile: ”Pericol pentru a circula în UE” # Sinteza
Liderul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) și președintele Parlamentului, Igor Grosu, a transmis un mesaj public joi, în care a avertizat asupra pericolelor pe care le-ar putea aduce o eventuală majoritate pro-rusă în Legislativ. „Cel mai mare pericol este să pierdem țara unei majorități pro-ruse în Parlament. Haideți să ne imaginăm ce înseamnă asta pentru […]
Întreprinderea de Stat „Calea Ferată din Moldova” (CFM) a anunțat o reducere masivă a personalului în ultimele luni. Potrivit datelor prezentate de conducerea instituției, numărul angajaților a scăzut de la 5900 la 3700, ceea ce reprezintă o diminuare de aproximativ 40%. Măsura a fost justificată prin necesitatea optimizării proceselor tehnologice și financiare, dar și prin […]
ANSP atestă o creștere cu 19% a cazurilor de COVID-19 în Republica Moldova în prima săptămână din septembrie 2025 # Sinteza
Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP) continuă supravegherea epidemiologică a infecției COVID-19 și monitorizarea circulației virusului SARS-CoV-2 la nivel național și teritorial. Conform datelor săptămânale, în perioada 1–7 septembrie 2025 (săptămâna 36/2025), au fost înregistrate 1017 cazuri de COVID-19, ceea ce reprezintă o creștere cu 19% comparativ cu săptămâna precedentă. Din totalul cazurilor, 375 (37%) […]
Mărfuri fără acte de proveniență legală/vamală, au fost depistate într-un autocar, urmare a verificărilor desfășurate de ofițerii Echipelor mobile ale Serviciului Vamal. Unitatea de transport de model „Mercedes-Benz Tourismo”, condusă de un conațional în vârstă de 35 de ani, se deplasa pe traseul Chișinău-Leușeni când a fost stopată și supusă controlului vamal în linia a […]
Canabisul ar putea fi legalizat peste tot în SUA. Trump ia în considerare o modificare majoră a legislației # Sinteza
Președintele Donald Trump analizează o posibilă modificare majoră a legislației federale privind cannabisul, o măsură care ar putea reduce severitatea legii pentru consumul acestei substanțe în întreaga țară. Deși decizia nu ar legaliza automat cannabisul în niciun stat, ea ar putea facilita un cadru legal mai permisiv, în concordanță cu legislația deja existentă în multe […]
PAS pregătește o diversiune cu extrădarea lui Plahotniuc – Vor ca moldovenii să uite de jaful comis de guvernarea galbenă în ultimii patru ani # Sinteza
Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) pregătește o nouă lovitură de imagine, mizând pe aducerea acasă a lui Vladimir Plahotniuc exact cu trei zile înainte de alegerile parlamentare, transmite timpul.md. Mișcarea seamănă mai degrabă a spectacol electoral decât a act real de justiție, iar momentul ales nu este deloc întâmplător: partidul de guvernământ are nevoie de […]
Salvatorii IGSU din Moldova participă la exercițiul internațional EU MODEX 2025 în Letonia # Sinteza
În contextul parcursului european al Republicii Moldova și al angajamentului său ferm pentru aderarea la Uniunea Europeană, salvatorii și pompierii IGSU participă la un exercițiu internațional de teren desfășurat conform standardelor Uniunii Europene. Astfel de exerciții contribuie direct la integrarea instituțională, creșterea interoperabilității și dezvoltarea unei culturi comune europene de siguranță, solidaritate și reacție rapidă […]
Dorin Recean, pe lista PAS pentru alegeri, raportează achiziții de lux și cheltuieli semnificative în 2024 # Sinteza
Dorin Recean, care candidează din partea Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) la alegerile parlamentare din 28 septembrie, și-a declarat noi achiziții și cheltuieli considerabile pentru anul 2024, potrivit unei investigații publicate de portalul RISE Moldova, transmite alerta.md. Conform ultimelor declarații de avere, familia Recean a oferit ajutoare financiare în valoare de 1,9 milioane de lei […]
Patru bărbați din Chișinău și Comrat – condamnați pentru trafic de heroină, opium și marijuana # Sinteza
Urmare a unui dosar trimis în judecată de procurorii PCCOCS în 2018, patru bărbați au fost condamnați de Judecătoria Chișinău la pedepse cu închisoarea pentru circulația ilegală a trei tipuri de droguri, transmite alerta.md. Cei patru membri ai grupului criminal organizat au acum vârste cuprinse între 41 și 45 de ani, iar trei din ei […]
VIDEO// Gabriel Călin, lider UCSM: ”Vom majora pragul coletelor poștale neimpozabile până la 500 de euro pentru cetățenii Moldovei” # Sinteza
Candidatul și liderul UCSM, Gabriel Călin, a lansat un mesaj la adresa marilor rețele de magazine din Republica Moldova, acuzându-le că profită de pe urma cetățenilor și cer intervenția statului pentru a-și proteja afacerile. Într-un mesaj public, reprezentantul formațiunii a prezentat diferențe considerabile între prețurile practicate de unele rețele comerciale și cele ale magazinelor online […]
Fostul ministru al Justiției, Fadei Nagacevschi: „PAS se teme de pierderea puterii și pregătește scenarii abuzive pentru a controla alegerile” # Sinteza
Fostul ministru al Justiției, Fadei Nagacevschi, a lansat acuzații dure la adresa guvernării, susținând că Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) se află într-o „stare de disperare” generată de sondaje interne care indică o pierdere iminentă a puterii, transmite alerta.md. Potrivit lui Nagacevschi, guvernarea ar specula politic problema transferului datoriei pentru gazele naturale de pe malul […]
Inspectoratul pentru Situații de Urgență continuă instruirea copiilor și profesorilor în școli din întreaga țară # Sinteza
Salvatorii și pompierii din Republica Moldova continuă să fie alături de copii în procesul de instruire în instituțiile de învățământ din țară. Astfel aceștia desfășoară activități de instruire a elevilor în raionale de sud, centru și nord. Acțiunile au drept scop sporirea nivelului de pregătire a copiilor în fața situațiilor de risc, dar și reacționarea […]
O femeie de 63 de ani din Ialoveni și-a pierdut viața, după ce a încercat să stingă un incendiu de una singură # Sinteza
În după-amiaza zilei de 10 septembrie 2025, pompierii au intervenit pentru lichidarea unui incendiu de vegetație uscată în satul Dănceni, raionul Ialoveni, transmite libertv.md. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 13:24. Potrivit primelor informații, flăcările au cuprins vegetația uscată din apropierea unei gospodării, afectând o suprafață de circa 3 ari. Ajunși la […]
VIDEO// Grup infracțional specializat în escrocherii online destructurat la Ialoveni. Opt persoane au fost reținute # Sinteza
Oamenii legii au desfășurat o operațiune de destructurare a unui grup infracțional specializat în escrocherii online, cu reținerea a opt persoane. Așa-numitul „centru de apel” a fost destructurat de oficiul Ialoveni al Procuraturii Hâncești, de comun cu ofițerii INI și ai Inspectoratului de Poliție Ialoveni, cu sprijinul BPDS „Fulger.” Cei opt reținuți au vârste cuprinse […]
Elevii și absolvenții de gimnaziu din Republica Moldova pot combina studiile cu munca prin învățământul dual # Sinteza
Elevii din învățământul profesional tehnic – școli profesionale și colegii, dar și absolvenții de gimnaziu vor avea mai multe șanse de a-și continua studiile și a lucra în același timp pentru a obține o calificare, urmând programele de învățământ dual. Un nou proiect privind accelerarea învățământului profesional tehnic dual va fi implementat în următorii trei […]
VIDEO// Patrupedul Conan, vedeta festivalului ”Sport + Școală + Poliție” 2025 de la Ștefan Vodă # Sinteza
La data de 10 septembrie 2025, pe stadionul central din orașul Ștefan Vodă, s-a desfășurat festivalul fotbalistic „Sport + Școală + Poliție” 2025, care a reunit numeroși copii și participanți. Momentul de atracție al evenimentului a fost întâlnirea celor mici cu echipa canină a Poliției de Frontieră. Patrupedul Conan, a captivat atenția publicul prin demonstrații […]
Consiliul Audiovizualului raportează abateri la 22 de posturi TV în prima săptămână de campanie electorală. ProTV și GRT amendate cu 12 mii lei # Sinteza
Membrii Consiliului Audiovizualului (CA) au aplicat în ședința de ieri 15 avertizări publice pentru încălcarea legislației electorale privind reflectarea alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025. La fel, pentru admiterea unor forme de discriminare, au fost sancționați furnizorul public regional de servicii media Compania „Găgăuziya Radio Televizionu” (GRT) cu 7000 de lei și postul privat „PRO […]
Igor Grosu, trage un semnal de alarmă în ultimele zile ale campaniei electorale, subliniind riscurile majore care, în opinia sa, planează asupra Republicii Moldova în cazul formării unei majorități pro-ruse în viitorul legislativ, transmite alerta.md. Într-un mesaj adresat cetățenilor, Grosu a vorbit despre întâlnirile avute în ultimele zece zile cu moldoveni din țară și din […]
Unul dintre liderii Blocului Electoral ALTERNATIVA, Ion Chicu a efectuat o vizită în satul Cobusca Veche, unde a discutat cu localnicii despre problemele cu care se confruntă localitatea, punând accent pe subiectele economice, transmite alerta.md. „Eu n-am văzut vreo deosebire între limba română și cea moldovenească și cred că nu trebuie să mai ridicăm acest […]
Statele Unite marchează astăzi 24 de ani de la atacurile teroriste din 11 septembrie, 2001. Atacul grupării Al Qaeda asupra Turnurilor Gemene a schimbat lumea în cele peste două decenii de când Occidentul a declarat război împotriva terorismului, transmite libertv.md. Aproape 3.000 de oameni au murit după ce mai multe avioane comerciale au fost deturnate […]
Parlamentul European cere accelerarea procesului de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană și începerea negocierilor pe capitole. „Plenul Parlamentului European tocmai a votat cu o largă majoritate, de peste 75%, rezoluția pe care am co-inițiat-o, prin care ne arătăm sprijinul pentru parcursul european al Republicii Moldova în fața amenințărilor hibride și a interferențelor din […]
Din 1 ianuarie 2026, străinii din Republica Moldova vor primi Cartea de rezidență cu amprente și semnătură electronică # Sinteza
Începând cu 1 ianuarie 2026, străinii cu drept de ședere în Republica Moldova, apatrizii, refugiații și beneficiarii de protecție umanitară vor beneficia de Cartea de rezidență, un document modern, sigur, dotat cu elemente avansate de securitate. Aceasta va fi eliberată de Inspectoratul General pentru Migrație și produsă de Agenția Servicii Publice. Astăzi, la inițiativa Ministerului […]
Mass-media din nordul Moldovei, în dialog cu CEC și poliția despre desfășurarea alegerilor parlamentare din 2025 # Sinteza
Vicepreședintele Comisiei Electorale Centrale (CEC), Pavel Postica, a participat, astăzi, la Bălți, la un club de presă organizat de Coaliția pentru Alegeri Libere și Corecte. La discuții au participat experți electorali din partea Asociației pentru Democrație Participativă (ADEPT) și reprezentanți ai Inspectoratului General al Poliției. Evenimentul a reunit mass-media din nordul țării, într-un dialog deschis […]
VIDEO// O femeie acuză medicii din Călărași că i-au băgat fiica de 11 ani în mormânt: ”Fata cerea ajutor, iar ei îi spuneau să nu facă show” # Sinteza
Eugenia Vasilco, mama unei fete de 11 ani din raionul Călărași, reclamă grave nereguli în acordarea asistenței medicale, după ce fiica sa, Carolina, a murit la scurt timp de la internare. Cazul a fost prezentat în emisiunea VERDICT moderată de Dorin Podlisnic, în care mama copilei a povestit, cronologic, etapele internării, agravării stării copilului, transferului […]
Poliția de Frontieră a fost dotată cu echipamente digitale de ultimă generație din partea UE # Sinteza
Inspectoratul General al Poliției de Frontieră (IGPF) din cadrul Ministerului Afacerilor Interne (MAI) continuă procesul de modernizare și adaptare la noile cerințe de securitate. Recent, Direcția acțiuni speciale la frontieră a fost echipată cu patru tablete digitale de ultimă generație, menite să sporească viteza de reacție, precizia intervențiilor și calitatea documentării operaționale. Tabletele, în valoare […]
Satele Republicii Moldova vor beneficia de mai multe resurse financiare pentru modernizare, prin modificări la Programul LEADER # Sinteza
Satele Republicii Moldova vor beneficia de mai multe resurse financiare pentru modernizare, prin modificările la Programul LEADER, aprobate de Guvern. Acestea prevăd creșterea plafonului de finanțare pentru Grupurile de Acțiune Locală (GAL) până la patru milioane de lei anual și diversificarea domeniilor de activitate pentru lansarea afacerilor și inițiativelor sociale. Prin diversificarea domeniilor de intervenție eligibile în […]
Ministerul Educației și La Strada lansează campania „Siguranță digitală pentru fiecare copil” # Sinteza
O campanie de informare privind siguranța copiilor în mediul online se va desfășura, pe parcursul anului curent de studii, în instituțiile de învățământ general din țară. Campania, cu genericul „Siguranță digitală pentru fiecare copil!”, are scopul de a promova serviciul www.siguronline.md, specializat în abordarea riscurilor digitale la care sunt expuși copiii și tinerii, dar și Telefonul Copilului 116 111 – […]
Polițiștii de frontieră români au confiscat 480.000 de țigarete, ascunse într-un camion din Republica Moldova # Sinteza
Poliţiștii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă au descoperit aproximativ 480.000 de ţigarete nedeclarate, estimate la o valoare de 500.000 de lei, ascunse într-un camion înmatriculat în Republica Moldova condus de către un cetățean moldovean. În ziua de 06.09.2025, polițiștii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Negru Vodă, județul Constanța, au efectuat […]
Un moldovean a fost prins la frontieră cu 6 biciclete electrice în valoare de 100 mii lei, fără acte de proveniență # Sinteza
Poliţiştii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Turnu, județul Arad au descoperit, în cadrul activităților de control, un cetățean din Republica Moldova care a încercat să introducă în țară șase biciclete electrice, susceptibile a fi furate, în valoare de 100.000 de lei. În data de 05.09.2025, polițiștii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră […]
Materialele și substanțele care intră în contact direct cu apa potabilă vor fi testate în baza unui nou Regulament, aprobat de Guvern # Sinteza
Materialele și substanțele care intră în contact direct cu apa potabilă vor fi testate în baza unui nou Regulament, aprobat de Guvern. Până în prezent, acestea nu erau reglementate sanitar, fapt ce putea afecta calitatea apei potabile. Pentru a proteja sănătatea populației și a garanta calitatea înaltă, Regulamentul stabilește normele sanitare ale tuturor materialelor și substanțelor […]
Producătorii și importatorii vor fi responsabili de colectarea și reciclarea deșeurilor generate # Sinteza
Producătorii și importatorii vor fi responsabili de colectarea și reciclarea deșeurilor generate. Cabinetul de miniștri a aprobat o hotărâre în acest sens. Scopul deciziei este de a reduce poluarea și presiunea asupra mediului. Proiectul prevede consolidarea sistemului de responsabilitate extinsă a producătorului (REP), mecanism prin care producătorii și importatorii sunt obligați să gestioneze produsele după ce acestea […]
În caz de crize – cutremure, inundații, pandemii sau atacuri cibernetice, populația va beneficia de un sprijin mai rapid și mai bine organizat din partea statului. Guvernul a aprobat crearea Centrului Național de Management al Crizelor, care va coordona, la nivel național, acțiunile de prevenire și intervenție în situații de urgență. Centrul va acționa pe patru direcții […]
Scuarul Parlamentului va găzdui gala Festivalului-concurs național „Te cânt, Patrie și Neam” # Sinteza
Finaliștii Festivalului-concurs național de muzică patriotică „Te cânt, Patrie și Neam” vor evolua în cadrul unei gale organizate în scuarul Parlamentului. Concertul de gală va reuni peste 1000 de participanți, ansambluri artistice și interpreți din întreaga țară, care au fost selectați în urma unei competiții desfășurate la nivel național. Aceștia vor fi acompaniați de Moldovan […]
CEC informează că documentul care permite votul în orice secție din țară se poate obține până pe 27 septembrie # Sinteza
Comisia Electorală Centrală (CEC) anunță că persoanele care, în ziua alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025, nu se vor afla în localitatea în care au domiciliu sau reşedinţa temporară valabilă, pot solicita de la biroul electoral al secţiei de votare un certificat pentru drept de vot. Acesta va permite alegătorilor să voteze în orice altă secţie de […]
Maia Sandu va efectua o vizită de lucru în Italia unde se va întâlni cu Giorgia Meloni și Papa de la Roma # Sinteza
Maia Sandu, va efectua, în perioada 10–12 septembrie 2025, o vizită de lucru în Republica Italiană și la Sfântul Scaun, transmite alerta.md. La Roma, șefa statului va avea o întrevedere cu Președinta Consiliului de Miniștri al Italiei, Giorgia Meloni, pentru a discuta despre aprofundarea relațiilor bilaterale, sprijinul Italiei pentru parcursul european al țării noastre, extinderea […]
PLDM acuză CSJ de încălcarea drepturilor constituționale și excludere arbitrară din alegeri # Sinteza
Partidul Liberal Democrat din Moldova (PLDM) se arată profund dezamăgit de hotărârea din 8 septembrie a Curții Supreme de Justiție, prin care a fost respinsă ca inadmisibilă cererea de revizuire privind excluderea formațiunii din alegerile parlamentare din 28 septembrie, transmite timpul.md. „Prin această soluție, instanța supremă nu doar că ignoră argumentele solide prezentate, dar menține […]
VIDEO// Trei persoane reținute la Chișinău pentru distribuirea de droguri în valoare de peste 500.000 lei # Sinteza
Polițiștii Batalionului de Patrulare și Reacționare Operativă (BPRO) al Direcției de Poliție Chișinău, împreună cu ofițerii de investigație, au reținut trei persoane implicate în distribuirea și deținerea substanțelor narcotice, cu o valoare estimată pe piața neagră la peste 500.000 lei. BotanicaUn tânăr de 26 de ani, cetățean străin, a fost depistat într-un parc de pe […]
Adela Raileanu, deputat PSRM: „Poate le spunem pe 28 septembrie – scuzați, trântorilor, dar ați greșit țara?” # Sinteza
Adela Raileanu, deputat PSRM: „Poate le spunem pe 28 septembrie – scuzați, trântorilor, dar ați greșit țara?”, preluat de la alerta.md. Au scăpat de sub control inflația – scuzați, am greșit! Au uitat să indexeze pensiile – scuzați, am greșit! Au închis școli și au făcut concerte – scuzați, am greșit! 240 de mii de […]
VIDEO// Ion Ceban, sancționat de CEC pentru vizita în Italia. Edilul acuză presiuni politice din partea PAS # Sinteza
Primarul capitalei și membru al blocului Alternativa, Ion Ceban, a fost sancționat de Comisia Electorală Centrală (CEC) pentru vizita sa în Italia. Decizia a fost luată în urma examinării unei contestații depuse de Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), care a acuzat utilizarea resurselor administrative în perioada electorală, transmite libertv.md. Potrivit CEC, legislația prevede că „candidații în […]
Ministerul Afacerilor Externe anunță că materialele electorale necesare pentru votul prin corespondență au fost pregătite și expediate către cele patru secții speciale constituite în acest scop. Plicurile conținând buletinele de vot vor ajunge la alegătorii din cele zece țări unde se desfășoară procedura de vot prin corespondență: Statele Unite ale Americii, Canada, Norvegia, Suedia, Finlanda, […]
Irina Vlah: „Dorin Recean şi-a folosit funcţia pentru a justifica o măsură ce afectează direct un contracandidat electoral” # Sinteza
Irina Vlah, liderul Partidului Republican „Inima Moldovei”, a depus o sesizare la Comisia Electorală Centrală (CEC) prin care cere sancţionarea premierului Dorin Recean, candidat pe lista Partidului Acţiune şi Solidaritate (PAS), transmite alerta.md. În sesizarea depusă la CEC, Irina Vlah menţionează că Dorin Recean a participat la şedinţa Consiliului Interinstituţional de Supervizare şi […]
Victoria Furtună critică declarațiile ministrului Alexei Buzu: „Iată și dovada atitudinii reale a guvernării față de cetățeni” # Sinteza
Lidera partidului Moldova Mare, Victoria Furtună, a reacționat la scandalul generat de declarațiile ministrului Muncii și Protecției Sociale, Alexei Buzu, calificându-le drept dovada atitudinii reale a guvernării față de cetățeni. „Afirmațiile ofensatoare, de care s-a grăbit ulterior să se dezică, se reflectă în fiecare acțiune întreprinsă de conducere. Creșterea pensiilor nu se compară cu inflația. […]
Peste 20.000 de cadre didactice au ajuns la Palatul Cotroceni: Se cere demisia lui Bolojan, David și Nicușor # Sinteza
Astăzi, 8 septembrie 2025, în premieră în ultimii 35 de ani, prima zi de școală s-a desfășurat, în multe școli, fără festivități. Peste 20.000 de cadre didactice din toată țara au protestat, mai bine de o oră, în Piața Victoriei, iar la ora 12.00 au plecat în marș către Cotroceni. Protestele sunt determinate de noile […]
Maia Sandu a participat la ceremonia dedicată aniversării a XXXIV-a de la crearea organelor securității statului # Sinteza
Maia Sandu, a participat la ceremonia dedicată marcării a 34 de ani de la crearea organelor securității statului. În mesajul său, Președinta a evidențiat rolul Serviciului de Informații și Securitate în apărarea independenței și a democrației, îndeosebi în contextul amenințărilor hibride împotriva țării noastre. Șefa statului a mulțumit efectivului SIS pentru eforturile și devotamentul cu […]
