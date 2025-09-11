Serghei Cleșcenco a demisionat din funcția de selecționer al echipei naționale de fotbal a Republicii Moldova
Radio Chisinau, 11 septembrie 2025 14:10
În urma unei discuții cu conducerea Federației Moldovenești de Fotbal (FMF), Serghei Cleșcenco și-a depus mandatul de selecționer al echipei naționale a Republicii Moldova. Situația din cadrul naționalei de seniori, precum și evaluarea altor selecționate, vor fi analizate în cadrul ședinței Comitetului de Antrenori, programată la începutul săptămânii viitoare. Recomandările vor fi ulterior transmise Comitetului Executiv al FMF pentru luarea deciziilor finale, informează MOLDPRES.
• • •
Acum 10 minute
14:10
Acum 30 minute
13:55
Alertă de călătorie în Polonia. Autoritățile de la Varșovia închid temporar punctele de trecere a frontierei cu Rusia și Belarus # Radio Chisinau
Ambasada Republicii Moldova la Varșovia anunță despre alerta de călătorie în Polonia, în contextul în care țara își închide temporar punctele de trecere a frontierei cu Federația Rusă și cu Belarus. Restricții de traversare pe ambele sensuri ale frontierei intră în vigoare începând cu 12 septembrie, ora 00:00, și vor vi valabile până la anularea acestora de către autoritățile poloneze.
Acum o oră
13:40
ELECTORALA 2025 | Igor Grosu: Republica Moldova va putea să semneze tratatul de aderare la UE în 2028, dacă PAS va obține o nouă majoritate parlamentară # Radio Chisinau
Republica Moldova va putea să semneze tratatul de aderare la Uniunea Europeană în 2028 dacă Partidul Acțiune și Solidaritate va obține o nouă majoritate în urma alegerilor parlamentare din 28 septembrie, a declarat astăzi, 11 septembrie, într-o conferință de presă, liderul formațiunii PAS, Igor Grosu.
13:35
13:20
Ministerul Apărării dezminte falsul despre dislocarea militarilor britanici și NATO în Republica Moldova: „Sunt miniciuni” # Radio Chisinau
În ultimele zile, pe unele rețelele de socializare au reapărut informații false despre o presupusă „dislocare a militarilor britanici la granița cu regiunea transnistreană” și despre „sosirea, după alegeri, a peste 800 de militari NATO în Republica Moldova”. Ministerul Apărării dezminte aceste informații, atenționând cetățenii că acestea nu au nicio bază reală și precizând că sunt doar minciuni.
Acum 2 ore
13:05
Ambasadorul român Cristian-Leon Țurcanu: „Finanțările din Europa și România continuă să dezvolte Republica Moldova de la nivel regional până la nivel central” # Radio Chisinau
Astăzi, la Palatul Republicii, a avut loc conferința de deschidere a proiectului transfrontalier CAPDR – ADR Chișinău. La eveniment a fost prezent și ambasadorul României în Republica Moldova, Cristian-Leon Țurcanu, care a declarată că, prin proiectul Interregional NEXT, CAPDR împreună cu ADR Chișinău urmăresc dezvoltarea capacității comunităților dintre Prut și Nistru de a atrage mai mulți turiști.
12:45
Carburanții auto se scumpesc ușor. Prețurile anunțate de ANRE pentru mâine, 12 septembrie # Radio Chisinau
ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto, valabile mâine, 12 septembrie.
12:25
VIDEO | Polițiștii au destructurat un așa-zis „centru de apel” specializat în escrocherii online. Opt persoane au fost reținute # Radio Chisinau
Inspectoratul General al Poliției (IGP) anunță că un așa-numit „centru de apel” specializat în escrocherii online a fost destructurat, 8 persoane fiind reținute de oamenii legii. Operațiunea a fost desfășurată de ofițerii Direcției combaterea criminalității organizate a INI și polițiștii din Ialoveni, cu sprijinul angajaților din BPDS „Fulger” și oficiul Ialoveni al Procuraturii Hâncești.
Acum 4 ore
12:10
Busola Electorală este un instrument digital interactiv, disponibil online, care îi ajută pe alegători să identifice partidele sau blocurile electorale ale căror viziuni, valori și programe sunt cele mai apropiate de propriile convingeri. Platforma funcționează ca un ghid care oferă, pe baza unui set de întrebări legate de teme de actualitate, o analiză comparativă a pozițiilor politice, indicând formațiunile cu care utilizatorul are cea mai mare compatibilitate ideologică.
11:55
VIDEO | Progres pe șantierul de construcție a LEA Vulcănești–Chișinău: 80% din piloni au fost instalați # Radio Chisinau
Lucrările de construcție a liniei electrice aeriene (LEA) de 400 kV Vulcănești–Chișinău avansează, până în prezent fiind instalați circa 80% din totalul pilonilor și peste 79 de kilometri de conductoare întinse, echvalentul a 51% din lungimea totală a liniei de 157 km.
11:40
Incendiu de vegetație la Dănceni. O femeie a decedat după ce a încercat să stingă flăcările # Radio Chisinau
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) anunță că a decedat o femeie în vârstă de 63 de ani din satul Dănceni, raionul Ialoveni, după ce ar fi încercat să stingă flăcările unui incendiu de vegetație uscată izbucnit în apropierea gospodăriei sale.
11:20
ELECTORALA 2025 | CEC a acreditat observatori naționali și internaționali pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie # Radio Chisinau
Comisia Electorală Centrală (CEC) anunță că a acreditat, în cadrul ședinței de ieri, 10 septembrie, mai mulți observatori naționali și internaționali pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie.
11:00
VIDEO | Republica Moldova și Spania au semnat un Memorandum de cooperare în domeniul justiției # Radio Chisinau
Ministra Justiției a Republicii Moldova, Veronica Mihailov-Moraru, a semnat la Madrid un Memorandum de înțelegere cu ministrul Președinției, Justiției și Relațiilor cu Parlamentul al Regatului Spaniei, Félix Bolaños García.
10:45
Se împlinesc 24 de ani atentatele din 11 septembrie 2001, când SUA au fost lovite de cele mai cumplite atacuri teroriste din istoria lor # Radio Chisinau
Anul 2025 marchează 24 de ani de la atacurile din 11 septembrie 2001, când Statele Unite au fost lovite de cele mai cumplite atentate teroriste din istoria lor. Atunci, patru avioane de pasageri au fost deturnate și folosite pentru a ataca Turnurile Gemene din New York și clădirea Pentagonului. Imaginile cu zgârie-norii în flăcări și prăbușirea lor au cutremurat lumea întreagă și au rămas simbolul vizual al unei zile care a marcat sfârșitul unei epoci de siguranță aparentă, transmite Digi24.ro.
10:25
Jurnaliștii scriu despre rezoluția Parlamentului European care cere accelerarea procesului de aderare a Republicii Moldova la UE și sprijin suplimentar împotriva amenințărilor hibride ale Rusiei. Totodată, relatează despre acuzațiile reciproce dintre Renato Usatîi și un judecător de la Chișinău, analizează șansele electorale ale partidelor înainte de scrutin, percepția diferită despre Maia Sandu în țară și în exterior, dar și încercările lui Igor Dodon de a atrage atenția electoratului prin rețelele de socializare.
Acum 6 ore
10:05
Nicușor Dan: „Alegerile parlamentare din 28 septembrie sunt importante nu doar pentru Republica Moldova, ci pentru Europa în ansamblu. O guvernare pro-rusă poate să destabilizeze zona” # Radio Chisinau
Președintele României. Nicușor Dan, a transmis un îndemn cetățenilor Republicii Moldova să iasă la urne pe 28 septembrie, precizând că alegerile parlamentare din Republica Moldova sunt importante pentru tot contoinentul european. Într-un interviu acordat postului național de televiziune din România, Nicușor Dan a vorbit despre impactul pe care l-ar putea avea o guvernare pro-rusă la Chișinău.
09:50
Creștinii ortodocși de stil vechi sărbătoresc Tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul # Radio Chisinau
Creștinii ortodocși de stil vechi sărbătoresc astăzi Tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul. Aceasta este ultima sărbătoare mare din anul bisericesc și este considerată zi de post și rugăciune, fiind asemănată cu Vinerea Patimilor.
09:35
Banca Națională a Moldovei (BNM) a stabilit pentru joi, 11 septembrie, o cotație de 19 lei și 52 de bani pentru euro și de 16 lei și 68 de bani pentru dolar, informează MOLDPRES.
09:20
Briefing de presă susținut de Igor Grosu și Dorin Recean
09:00
Un activist american conservator, apropiat de Donald Trump, a fost asasinat în timp ce ținea un discurs la Universitatea Utah Valley # Radio Chisinau
Comentatorul conservator Charlie Kirk, un aliat al lui Donald Trump și director executiv al ONG-ului Turning Point USA (TPUSA), a fost împușcat joi la un eveniment la Universitatea Utah Valley, relatează The Guardian, preluat de news.ro și MOLDPRES.
08:40
Ambasadorul Cristian-Leon Țurcanu, după deschiderea RTNR: „Scena unei lumi libere” – ocazie să reflectăm asupra valorilor pe care le alegem, precum și asupra importanței democrațiilor noastre # Radio Chisinau
Ambasadorul României în Republica Moldova, Cristian-Leon Țurcanu, a participat ieri, 10 septembrie, la inaugurarea celei de-a X-a ediții a Reuniunii Teatrelor Naționale Românești la Chișinău, care se desfășoară sub genericul „Scena unei lumi libere”.
08:25
Președintele american, Donald Trump, a denunțat miercuri încălcarea de către Rusia a spațiului aerian polonez, în urma incursiunii a cel puțin 19 drone rusești, care au fost doborâte de forțele mai multor țări europene aflate sub coordonarea NATO, transmite EFE, citată de Agerpres.
Acum 8 ore
08:05
Temperaturile scad în Republica Moldova. Meteorologii prognozează pentru astăzi, 11 septembrie, ploi slabe în nordul țării # Radio Chisinau
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) anunță pentru ziua de astăzi, 11 septembrie, temperaturi în scădere și ploi slabe în nordul Republicii Moldova.
Acum 24 ore
21:05
Prețurile de consum au scăzut ușor în august. MDED: „R. Moldova este pe o traiectorie de stabilizare a prețurilor” # Radio Chisinau
În luna august, prețurile de consum au înregistrat o scădere de 0,4% față de iulie, arată datele Biroului Național de Statistică. Potrivit Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării, această evoluție este un semnal încurajator că inflația se diminuează, iar Republica Moldova „este pe o traiectorie de stabilizare a prețurilor”.
20:45
„Dor de izvor”, emisiune realizată de Maria Mocanu.
20:25
Satele Republicii Moldova vor beneficia de mai multe resurse financiare pentru modernizare, prin modificările la Programul LEADER, aprobate astăzi de Guvern. Acestea prevăd creșterea plafonului de finanțare pentru Grupurile de Acțiune Locală (GAL) până la patru milioane de lei anual și diversificarea domeniilor de activitate pentru lansarea afacerilor și inițiativelor sociale.
20:05
ELECTORALA 2025 | CEC a lansat „Ghidul alegătorului” în cinci limbi ale minorităților etnice # Radio Chisinau
Comisia Electorală Centrală (CEC) anunță că a pregătit materiale informative destinate alegătorilor, traduse în cinci limbi ale minorităților etnice din Republica Moldova: rusă, ucraineană, găgăuză, bulgară și rromani.
19:45
Traficul rutier pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, suspendat în acest weekend. Cum va circula transportul public # Radio Chisinau
Primăria Municipiului Chișinău informează că în perioada 13 septembrie ora 01:10, până pe 14 septembrie, ora 19:00, va fi suspendat traficul rutier pe bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, pe tronsonul cuprins între str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni și str. A. Pușkin, cu redirecționarea transportului pe străzile adiacente. Măsura a fost luată în legătură cu organizarea și desfășurarea evenimentului sportiv „Chișinău Marathon” 2025.
19:30
Cazurile de COVID-19, în creștere cu circa 20% în prima săptămână a lunii septembrie # Radio Chisinau
Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP) anunță că, perioada 1 – 7 septembrie 2025, au fost înregistrate 1017 cazuri de COVID-19 în Republica Moldova, în creștere cu 19% comparativ cu săptămâna precedentă. Din totalul îmbolnăvirilor, 375 au fost raportate în rândul copiilor.
19:10
Rusia susține că nu are intenția de a lovi Polonia și se oferă să aibă „consultări” cu Varșovia pe această temă # Radio Chisinau
Armata rusă a dat asigurări miercuri că nu a vizat Polonia, după incursiunea și distrugerea în timpul nopții a unor drone deasupra teritoriului polonez, subliniind, fără a confirma sau infirma incidentul, că nu are nicio intenție în sensul unei provocări, așa cum acuză Varșovia, transmite News.ro.
18:50
Vor fi blocate conturile jurnalistului Dmitri Buimistru, supus sancțiunilor internaționale # Radio Chisinau
Conturile și resursele economice ale jurnalistului Dmitri Buimistru vor fi blocate. Decizia Serviciului Fiscal de Stat a fost publicată în Monitorul Oficial, ca urmare a includerii lui Buimistru în lista de sancțiunilor internaționale, aplicate pentru sprijinirea ingerințelor rusești în Republica Moldova, transmite IPN.
18:35
Maia Sandu mulțumește Parlamentului European pentru adoptarea rezoluției de susținere a Republicii Moldova # Radio Chisinau
Maia Sandu a publicat un mesaj de mulțumire pe rețelele de socializare, adresat europarlamentarilor, după ce Legislativul European a adoptat o rezoluție prin care își reafirmă sprijinul pentru parcursul european al Republicii Moldova în fața amenințărilor hibride și a interferențelor din partea Rusiei.
18:10
Ora de Vârf, emisiune de dezbateri cu Corneliu Rusnac și invitatul permanent, comentatorul politic Ion Tăbârță.
17:55
Curtea de Apel București a emis mandat de arestare pentru 30 de zile pe numele lui Alexandru Bălan, acuzat că a divulgat informații secrete către KGB-ul din Belarus # Radio Chisinau
Curtea de Apel București a emis mandat de arestare pe numele lui Alexandru Bălan, fostul director adjunct al Serviciului de Informații și Securitate din Republica Moldova, acuzat de trădare și transmiterea de informații secrete către KGB din Belarus.
17:35
Maia Sandu condamnă atacul rușilor asupra Ucrainei și încălcarea spațiului aerian polonez # Radio Chisinau
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a publicat astăzi, 10 septembrie, un mesaj pe rețelele de socializare în care condamnă Rusia pentru atacurile asupra Ucrainei și încălcarea spațiului aerian al Poloniei.
17:15
SUA promit să fie alături aliaților NATO după incursiunea dronelor Rusiei în Polonia: „Vom apăra fiecare centimetru din teritoriul NATO” # Radio Chisinau
Statele Unite ale Americii și-au reafirmat miercuri angajamentul față de aliații din NATO după ce, în cursul nopții, Rusia a efectuat o incursiune cu drone în Polonia.
17:00
VIDEO, FOTO | Maia Sandu, întâmpinată cu onoruri militare la Roma. Președinta a avut întrevederi cu prim-ministra Giorgia Meloni și președintele Senatului italian # Radio Chisinau
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a ajuns astăzi la Roma, aoclo unde efectuează o vizită de lucru, în perioada 10 – 12 septembrie. Șefa statului a fost întâmpinată de prim-ministra Italiei, Georgia Meloni, cu onoruri militare.
16:40
Kremlinul a refuzat să comenteze declarația Poloniei, conform căreia a doborât drone rusești în spațiul său aerian, spunând că aceasta este o chestiune care ține de Ministerul Apărării, relatează Reuters, citat de Agerpres.
16:25
MALURI DE PRUT | Nicolae Negru: Dacă vin partidele pro-rusești la guvernare, există riscul ca R. Moldova să fie transformată într-un Belarus, iar tinerii noștri să fie mobilizați la război împotriva ucrainenilor (VIDEO) # Radio Chisinau
Vizitele multiple oficiale și private ale conducerii României în Republica Moldova denotă o legătură permanentă între București și Chișinău, președintele României fiind cu mâna pe pulsul evenimentelor care se întâmplă în Republica Moldova, a comentat, la Radio Chișinău, analistul și publicistul Nicolae Negru.
16:00
UE va lansa o misiune de supraveghere a flancului estic. Ursula von der Leyen anunță construirea unui „zid de drone” # Radio Chisinau
Liderii europeni au promis o apărare mai puternică la frontieră, anunțând planuri de a lansa o misiune de „supraveghere a flancului estic” și de a construi un „zid de drone” pentru a proteja spațiul aerian al UE, transmite Digi24.ro.
15:40
Promo-LEX a transmis o scrisoare de alertă către ONU în privința îndoctrinării și militarizării copiilor din regiunea transnistreană # Radio Chisinau
Asociația Promo-LEX a transmis o scrisoare de alertăcătre Raportoarea Specială a ONU pentru dreptul la educație, Farida Shaheed, în care denunță militarizarea pe scară largă și îndoctrinarea ideologică a copiilor din regiunea transnistreană, teritoriu aflat sub ocupația temporară a Federației Ruse.
15:25
Inspectorul judiciar Diana Ioniță și-a retras candidatura din concursul pentru funcția de judecător la Curtea Supremă de Justiție (CSJ). Decizia a fost comunicată Comisiei de Evaluare a Judecătorilor și Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), comunică MOLDPRES.
15:20
A început a X-a ediție a Reuniunii Teatrelor Naționale Românești la Chișinău. Ministrul român al Culturii: „Teatrul are puterea de a strânge comunități în jurul unei idei” # Radio Chisinau
Reuniunea Teatrelor Naționale Românești, eveniment care adună cele mai bune producții teatrale din România și Republica Moldova, aflat la ediția a X-a, jubiliară, începe astăzi la Chișinău.
15:05
Parlamentul European cere Consiliului European să accelereze începerea negocierilor de aderare a Republicii Moldova la UE. Rezoluția, adoptată cu o majoritate largă # Radio Chisinau
Parlamentul European, întrunit în ședință plenară astăzi, 10 septembrie 2025, a adoptat o rezoluție prin care își reafirmă sprijinul pentru parcursul european al Republicii Moldova în fața amenințărilor hibride și a interferențelor din partea Rusiei.
15:00
14:45
14:30
Oligarhul Vlad Plahotniuc ar urma să fie extrădat în Republica Moldova pe 25 septembrie, după ce Ministerul Justiției din Grecia a aprobat solicitarea autorităților de la Chișinău. Informația a fost confirmată pentru presă de ministra afacerilor interne, Daniela Misail-Nichitin.
Ieri
14:05
Dezbateri în Parlamentul European privind susținerea Republicii Moldova în procesul de aderare la UE. Marta Kos: „Există toate condițiile necesare ca să deschidem primul cluster de negociere” # Radio Chisinau
Parlamentul European se pregătește să adopte o rezoluție care condamnă ingerințele Rusiei și susține procesul de aderare al Republicii Moldova la UE, în contextul alegerilor parlamentare din 28 septembrie, considerate un test crucial pentru viitorul european al țării. În cadrul dezbaterilor de ieri pe marginea rezoluției, Comisara europeană Marta Kos a subliniat unitatea statelor membre în sprijinul Republicii Moldova și a declarat că toate condițiile sunt îndeplinite pentru deschiderea primului cluster de negocieri cu Chișinăul, avertizând că fără un angajament clar al viitorului guvern, riscurile destabilizării și pierderii progreselor recente cresc semnificativ, transmite Radio Chișinău.
13:55
Plafonul pentru Grupurile de Acțiune Locală crește până la patru milioane de lei anual pentru dezvoltarea satelor # Radio Chisinau
Cabinetul de Miniștri a aprobat astăzi un pachet amplu de măsuri pentru dezvoltarea economică și modernizarea serviciilor publice, printre care extinderea programului LEADER pentru încurajarea antreprenorialului rural, înființarea Centrului Național de Management al Crizelor și autorizarea unei centrale fotovoltaice de 22 MW, transmite Radio Chișinău.
13:35
Fostul director adjunct al SIS acuzat că vindea informații secrete către KGB din Belarus, va fi dus în instanță cu propunere de arestare preventivă # Radio Chisinau
Alexandru Bălan, fost director adjunct al Serviciului de Informații și Securitate din Republica Moldova, acuzat de trădare și transmiterea de informații secrete către KGB din Belarus, va fi dus miercuri la Curtea de Apel București cu propunere de arestare preventivă, transmite Agerpres.
