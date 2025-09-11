Serghei Cleșcenco a demisionat din funcția de selecționer al echipei naționale de fotbal a Republicii Moldova

14:05

Parlamentul European se pregătește să adopte o rezoluție care condamnă ingerințele Rusiei și susține procesul de aderare al Republicii Moldova la UE, în contextul alegerilor parlamentare din 28 septembrie, considerate un test crucial pentru viitorul european al țării. În cadrul dezbaterilor de ieri pe marginea rezoluției, Comisara europeană Marta Kos a subliniat unitatea statelor membre în sprijinul Republicii Moldova și a declarat că toate condițiile sunt îndeplinite pentru deschiderea primului cluster de negocieri cu Chișinăul, avertizând că fără un angajament clar al viitorului guvern, riscurile destabilizării și pierderii progreselor recente cresc semnificativ, transmite Radio Chișinău.