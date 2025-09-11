Președintele CEC: Influența locală în scrutin – cheia unui proces electoral corect

14:00

Într-o declarație fermă și neobișnuit de directă, ministrul Educației a făcut apel la toți cetățenii să se mobilizeze masiv în turul doi al alegerilor, subliniind că de data aceasta „nu e vorba doar de un simplu exercițiu democratic, ci de o alegere crucială între progres și regres, între o Moldovă europeană și una prinsă din