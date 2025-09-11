Anatolie Pînzaru – primarul care a muncit din toată inima pentru sat / VIDEO
Observatorul de Nord, 11 septembrie 2025 14:00
În această primăvară Anatolie Pînzaru, primarul comunei Cremenciug, și-a depus mandatul. Cel mai experimentat primar din raionul Soroca, care a fost în această funcție timp de 30 de ani, era ales de fiecare dată din primul tur. La ultimele alegeri locale, candidatul independent Anatolie Pînzaru a acumulat 69.28% din voturi. Oamenii din sat au păreri […] Post-ul Anatolie Pînzaru – primarul care a muncit din toată inima pentru sat / VIDEO apare prima dată în Observatorul de Nord.
• • •
Alte ştiri de Observatorul de Nord
Acum 30 minute
14:00
În această primăvară Anatolie Pînzaru, primarul comunei Cremenciug, și-a depus mandatul. Cel mai experimentat primar din raionul Soroca, care a fost în această funcție timp de 30 de ani, era ales de fiecare dată din primul tur. La ultimele alegeri locale, candidatul independent Anatolie Pînzaru a acumulat 69.28% din voturi. Oamenii din sat au păreri […] Post-ul Anatolie Pînzaru – primarul care a muncit din toată inima pentru sat / VIDEO apare prima dată în Observatorul de Nord.
14:00
Încă un zvon fals! Nu sunt locuri planificate în spitale pentru soldați străini # Observatorul de Nord
În campanii electorale sau în perioade sensibile, rețelele de socializare devin un teren fertil pentru zvonuri. Recent, după publicarea pe pagina „Observatorul de Nord” a unui material jurnalistic, au apărut comentarii pe Facebook care reluau o așa-zisă informație potrivit căreia Ministerul Sănătății dispune de 20 000 de paturi în spitalele din Republica Moldova, iar jumătate […] Post-ul Încă un zvon fals! Nu sunt locuri planificate în spitale pentru soldați străini apare prima dată în Observatorul de Nord.
Acum o oră
13:20
Diana Rusu: „Noi de fapt suntem Europa și mereu am fost Europa, aici, în inimă și în fapte” / VIDEO # Observatorul de Nord
Integrarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană este un subiect care trezește discuții aprinse în societate. Pentru unii, rămâne doar o promisiune politică. Pentru alții, însă, Europa nu este doar un vis, ci o realitate deja trăită. Printre aceștia se numără și Diana Rusu, o tânără din orașul Drochia, care spune că simte Europa „în aer”, […] Post-ul Diana Rusu: „Noi de fapt suntem Europa și mereu am fost Europa, aici, în inimă și în fapte” / VIDEO apare prima dată în Observatorul de Nord.
Acum 2 ore
12:20
Dezinformarea în reluare: aceleași scenarii false, distribuite pe rețelele sociale # Observatorul de Nord
În ultimele zile, pe unele rețele sociale au reapărut informații false despre o presupusă „dislocare a militarilor britanici la granița cu regiunea transnistreană” și despre „sosirea, după alegeri, a peste 800 de militari NATO în Republica Moldova”. Aceste afirmații nu au nicio bază reală. Sunt minciuni. Nu este pentru prima dată când astfel de scenarii […] Post-ul Dezinformarea în reluare: aceleași scenarii false, distribuite pe rețelele sociale apare prima dată în Observatorul de Nord.
Acum 4 ore
12:00
Natalia Dimineț – povestea unei antreprenoare care a transformat un vis într-o afacere # Observatorul de Nord
În satul Băhrinești, din raionul Florești, o tânără femeie a reușit să demonstreze că perseverența și pasiunea pot învinge neîncrederea celor din jur. Natalia Dimineț, soție, mamă a trei copii și directoare SRL “N&N FARMERGARDEN”, și-a început drumul spre succes de la un vis simplu: să aibă propriul colț de pământ, unde să construiască un […] Post-ul Natalia Dimineț – povestea unei antreprenoare care a transformat un vis într-o afacere apare prima dată în Observatorul de Nord.
11:40
Bogdan Chirițoiu: „Alături de alte livezi, în Uniunea Europeană este loc și pentru livada Republica Moldova” # Observatorul de Nord
Recent, la Chișinău, într-o vizită de lucru a fost președintele Consiliului Concurenței din România, Bogdan Chirițoiu. Oficialul a avut întâlniri cu reprezentanții guvernării moldovene, în cadrul cărora s-a discutat pe multiple planuri, inclusiv despre colaborarea dintre cele două entități, Consiliile Concurenței din România și Republica Moldova. Domnul Bogdan Chirițoiu a răspuns cu amabilitate și la […] Post-ul Bogdan Chirițoiu: „Alături de alte livezi, în Uniunea Europeană este loc și pentru livada Republica Moldova” apare prima dată în Observatorul de Nord.
11:40
Petreni, comuna din raionul Drochia care se transformă prin Programul „Satul European” # Observatorul de Nord
În ultimii ani, comuna Petreni din raionul Drochia a cunoscut o dezvoltare vizibilă datorită investițiilor realizate prin programele naționale „Satul European” (edițiile I și II) și „Satul European Expres”. Cu sprijin financiar al Guvernului Republicii Moldova, localitatea a reușit să modernizeze infrastructura, să asigure accesul la apă potabilă pentru întreaga comunitate, să extindă rețeaua […] Post-ul Petreni, comuna din raionul Drochia care se transformă prin Programul „Satul European” apare prima dată în Observatorul de Nord.
11:30
Caz șocant de violență într-o familie din Soroca. Victima a suferit comoție cerebrală și echimoze # Observatorul de Nord
În luna iulie 2025, un bărbat aflat sub influența alcoolului și-a agresat concubina în propria locuință, lovind-o în repetate rânduri. În urma atacului, femeia a suferit comoție cerebrală, echimoze și alte traumatisme care au necesitat îngrijiri medicale. Potrivit raportului medico-legal, victima a fost diagnosticată cu vătămări corporale ușoare, care i-au afectat sănătatea pe o perioadă […] Post-ul Caz șocant de violență într-o familie din Soroca. Victima a suferit comoție cerebrală și echimoze apare prima dată în Observatorul de Nord.
10:20
Străinii cu drept de ședere în RM, apatrizii, refugiații și beneficiarii de protecție umanitară vor beneficia de Cartea de rezidență # Observatorul de Nord
Începând cu 1 ianuarie 2026, străinii cu drept de ședere în Republica Moldova, apatrizii, refugiații și beneficiarii de protecție umanitară vor beneficia de Cartea de rezidență, un document modern, sigur, dotat cu elemente avansate de securitate. Aceasta va fi eliberată de Inspectoratul General pentru Migrație și produsă de Agenția Servicii Publice. Astăzi, la inițiativa Ministerului […] Post-ul Străinii cu drept de ședere în RM, apatrizii, refugiații și beneficiarii de protecție umanitară vor beneficia de Cartea de rezidență apare prima dată în Observatorul de Nord.
Acum 6 ore
10:00
Astăzi, în etapa a 5-a a Campionatului Republicii Moldova la fotbal, Liga a 2-a, echipa EFA din satul Visoca are meci în compania formației Steaua Nordului din satul Izvoare. Meciul dintre vecinele de clasament – EFA este pe locul doi, iar Steaua Nordului este pe trei – se va disputa pe stadionul orășenesc […] Post-ul Hai, EFA! „Batem” (și) Steaua…Nordului apare prima dată în Observatorul de Nord.
10:00
Proiectul de modernizare a unei grădinițe din Drochia, motiv de manipulare în spațiul online # Observatorul de Nord
Un articol al publicației propagandistice КП в Молдове anunţă că Marina Morozova, deputată a partidului de guvernare PAS, ar fi prezentat pe rețelele sociale modernizarea unei grădinițe din Drochia ca pe un merit ce-i aparține, însă afirmația nu corespunde adevărului. Publicația s-a referit la primara orașului Nina Cereteu, care, la rândul său, a afirmat că nici Guvernul, […] Post-ul Proiectul de modernizare a unei grădinițe din Drochia, motiv de manipulare în spațiul online apare prima dată în Observatorul de Nord.
09:30
Candidata Partidului Nostru, Stela Vlas de la Șolcani, exclusă pentru legăturile cu „Șansa” lui Șor # Observatorul de Nord
Stela Vlas, profesoară din satul Șolcani, raionul Soroca, înscrisă inițial pe lista Partidului Nostru pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025, urmează să fie exclusă după ce s-a confirmat trecutul ei politic în partidul „Șansă”, formațiune afiliată lui Ilan Șor. Stela Vlas a fost înregistrată pe poziția 54 în lista candidaților Partidului Nostru pentru scrutinul […] Post-ul Candidata Partidului Nostru, Stela Vlas de la Șolcani, exclusă pentru legăturile cu „Șansa” lui Șor apare prima dată în Observatorul de Nord.
08:50
Creștinii ortodocși de stil vechi sărbătoresc, pe 11 septembrie, Tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul. Această zi este considerată zi de post și rugăciune, fiind asemănată cu Vinerea Patimilor și se spune că la fel cum postim în fiecare vineri, ca zi a răstignirii, așa se cuvine să postim și în această zi. În ziua de […] Post-ul Astăzi nu se taie capul la harbuz, nu se mănâncă struguri și nu se bea vin apare prima dată în Observatorul de Nord.
08:40
De la 8 noiembrie 2025, permisele de conducere moldovenești vor fi recunoscute în Italia # Observatorul de Nord
Veste bună pentru cetățenii moldoveni stabiliți în Italia! Acordul privind conversiunea permiselor de conducere moldovenești în Italia va intra în vigoare din 8 noiembrie 2025, a anunțat președinta Maia Sandu de la Roma, acolo unde se află într-o vizită oficială până pe 12 septembrie, transmite moldova1.md Documentul, semnat la Roma pe 9 iulie 2025, permite […] Post-ul De la 8 noiembrie 2025, permisele de conducere moldovenești vor fi recunoscute în Italia apare prima dată în Observatorul de Nord.
Acum 8 ore
08:10
Curs valutar, 11 septembrie 2025: euro scade cu trei bani, iar dolaru lcrește cu patru bani # Observatorul de Nord
Conform cursului oficial de schimb valutar afișat de banca națională a Moldovei pentru astăzi, 11 septembrie 2025, euro are valoarea de 19 lei și 52 de bani sau cu 3 bani mai puțin decât ieri. Dolarul american s-a scumpit cu 4 bani și are valoarea 16 lei și 68 de bani. Leul românesc este cotat […] Post-ul Curs valutar, 11 septembrie 2025: euro scade cu trei bani, iar dolaru lcrește cu patru bani apare prima dată în Observatorul de Nord.
08:00
„Dacă Îl ai pe Dumnezeu nu îți este frică de nimeni și de nimic” – de Pr. Mihail Milea # Observatorul de Nord
Cuvântul duhovnicului Într-o lume tot mai stăpânită de frică și nesiguranță, Părintele Mihail Milea înfățișează o perspectivă duhovnicească asupra acestui fenomen care atinge toate vârstele și categoriile sociale. Vorbește despre rătăcirile spirituale ale fricii, despre deosebirea esențială dintre frica lumească și frica de Dumnezeu, cea mântuitoare, și despre rolul rugăciunii, al spovedaniei și al […] Post-ul „Dacă Îl ai pe Dumnezeu nu îți este frică de nimeni și de nimic” – de Pr. Mihail Milea apare prima dată în Observatorul de Nord.
07:10
Horoscopul zilei de 11 septembrie 2025. Leii încep un proiect îndrăzneț. Află ce se întâmplă cu zodia ta # Observatorul de Nord
Horoscopul zilei de 11 septembrie 2025 mai spune că cei mai mulți nativi se bucură de energia pe care o primesc de la astre. Este o perioadă de bun augur. Nativii sunt binecuvântați cu energie din partea planetei Jupiter. Jupiter este considerată planeta norocului și a abundenței. Cei mai mulți nativi vor reuși să își […] Post-ul Horoscopul zilei de 11 septembrie 2025. Leii încep un proiect îndrăzneț. Află ce se întâmplă cu zodia ta apare prima dată în Observatorul de Nord.
06:50
Profil Electoral // UCSM: partidul „oamenilor simpli” și campania „împotriva tuturor” # Observatorul de Nord
Uniunea Creștin-Socială din Moldova (UCSM) încearcă să intre în Parlament, mizând pe mesajul radical al liderului Gabriel Călin – „împotriva tuturor”. Cu o listă de candidați formată în mare parte din „oameni simpli” – profesori, funcționari și preoți, și cu o campanie bazată pe live-uri și TikTok, formațiunea promite să „măture” clasa politică, dar rămâne […] Post-ul Profil Electoral // UCSM: partidul „oamenilor simpli” și campania „împotriva tuturor” apare prima dată în Observatorul de Nord.
Acum 12 ore
06:10
Conform prognozelor meteorologilor astăzi, 11 septembrie 2025, în raioanele de nord ale Republicii Moldova vom avea vreme înnorată, dar fără precipitații. Valorile termice se vor încadra între +17 și +24 de grade Celsius. Umiditatea aerului va fi de 45 procente, iar vântul va bate cu viteza de 19 km/oră. Mâine vremea se va răci. Post-ul Meteo, 11 septembrie 2025: vreme înnorată, dar fără precipitații apare prima dată în Observatorul de Nord.
Acum 24 ore
16:20
Un caz de violență între eleve a avut loc luni, 8 septembrie, în curtea unei școli din raionul Soroca. În timpul recreației dintre lecțiile a 5-a și a 6-a, o fată a fost agresată de mai multe colege, scenele fiind filmate de alți elevi și ajungând rapid pe rețelele sociale. Directoarea instituției a spus că […] Post-ul Bătaie între eleve la o școală din raionul Soroca / VIDEO apare prima dată în Observatorul de Nord.
16:10
Alți 66 de soroceni amendați pentru corupere electorală cu bani din Rusia: în total sunt peste 250 # Observatorul de Nord
Judecătoria Soroca a emis alte 66 de hotărâri contravenționale împotriva unor cetățeni din raionul nostru care au primit bani din Federația Rusă pentru a vota blocul electoral „Victoria-Pobeda” la prezidențialele și NU la referendumul din 2024. Amenzile ajung până la 37.500 de lei, iar cei sancționați au rămas fără sprijinul partidului pentru care au riscat. […] Post-ul Alți 66 de soroceni amendați pentru corupere electorală cu bani din Rusia: în total sunt peste 250 apare prima dată în Observatorul de Nord.
Ieri
14:00
Conferința Regională AFAM – Visul Prinde Aripi: Cetatea Viselor Care Prind Aripi # Observatorul de Nord
Pe 12 septembrie 2025, ora 09:30 – 14:30 la Palatul Culturii din Soroca, te așteaptă un eveniment dedicat femeilor curajoase, antreprenoare și inovatoare – „Cetatea Viselor Care Prind Aripi”.Un spațiu unde ideile prind viață, poveștile inspiră și colaborările deschid noi orizonturi. Femei curajoase, antreprenoare, inovatoare – vă invităm la un eveniment dedicat celor care transformă […] Post-ul Conferința Regională AFAM – Visul Prinde Aripi: Cetatea Viselor Care Prind Aripi apare prima dată în Observatorul de Nord.
14:00
Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP) continuă supravegherea epidemiologică a infecției COVID-19 și monitorizarea circulației virusului SARS-CoV-2 la nivel național și teritorial. Conform datelor săptămânale, în perioada 1–7 septembrie 2025 (săptămâna 36/2025), au fost înregistrate 1017 cazuri de COVID-19, ceea ce reprezintă o creștere cu 19% comparativ cu săptămâna precedentă. Din totalul cazurilor, 375 (37%) […] Post-ul Într-o sîptămână au fost înregistrate 1017 cazuri de COVID-19 apare prima dată în Observatorul de Nord.
14:00
Confirmat! Vlad Plahotniuc ar urma să fie adus în Republica Moldova pe data de 25 septembrie # Observatorul de Nord
Ministra de Interne, Daniella Misail-Nichitin, a confirmat astăzi că Vladimir Plahotniuc ar urma să fie adus în Republica Moldova pe 25 septembrie. Urmează a fi rezervate biletele pentru echipa care va merge să-l aducă acasă. Vă reamintim că, recent, în cadrul emisiunii moderatorului Anantolie Golea, de la TV8, liderul Partidului Nostru, Renato Usatâi, a declarat […] Post-ul Confirmat! Vlad Plahotniuc ar urma să fie adus în Republica Moldova pe data de 25 septembrie apare prima dată în Observatorul de Nord.
13:10
Un tânăr de 17 ani din raionul Soroca a fost reținut în flagrant, în momentul în care ridica droguri de tip sare / Video # Observatorul de Nord
Ofițerii Direcției Investigații „Nord” a INI, în comun cu polițiștii și procurorii din Drochia, au desfășurat o serie de percheziții și acțiuni speciale în cadrul unui dosar penal inițiat pentru circulația ilegală a drogurilor, transmite politia.md. În timpul perchezițiilor cu care s-a descins la mai multe adrese din orașul Drochia și satul Visoca din raionul […] Post-ul Un tânăr de 17 ani din raionul Soroca a fost reținut în flagrant, în momentul în care ridica droguri de tip sare / Video apare prima dată în Observatorul de Nord.
13:00
„Palatele” romilor din Soroca sunt o atracție pentru turiștii care ne vizitează țara, în special pentru cei care vânează content. O casă inspirat din arhitectura Casei Albe de la Washington, situată în cartierul romilor din Soroca, numit Beverlly Hills, a lăsat mască doi vloggeri români aflați în zonă. Andreia și Ionuț Chiperi au ajuns la […] Post-ul Doi vloggeri români, șocați de „palatele” romilor de la Soroca! apare prima dată în Observatorul de Nord.
11:00
Recent, 19 biblioteci publice din raionul Soroca au primit o donație importantă de carte din România. Aceasta a fost oferită prin grija Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova din cadrul Guvernului României, cu sprijinul Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova. Donația face parte din proiectul „Dotarea bibliotecilor din Republica Moldova, ediția a II-a” și include 177 […] Post-ul Cărți noi pentru 19 biblioteci din Soroca / GALERIE FOTO apare prima dată în Observatorul de Nord.
11:00
„Barbie de România”, la volanul unui TIR roz. Cine este şoferiţa care atrage atenţia pe orice autostradă din Europa # Observatorul de Nord
Într-o lume a șoselelor dominată în mare parte de bărbați, o româncă a reușit să își creeze un univers unic pe patru roți. Povestea ei a devenit rapid virală, nu doar pentru că TIR-ul pe care îl conduce este vopsit într-o culoare imposibil de trecut cu vederea, ci și pentru felul în care și-a transformat […] Post-ul „Barbie de România”, la volanul unui TIR roz. Cine este şoferiţa care atrage atenţia pe orice autostradă din Europa apare prima dată în Observatorul de Nord.
10:50
Alegeri parlamentare 2025 – 19 floreșteni se regăsesc pe listele parlamentare a 8 concurenți electorali # Observatorul de Nord
Conform datelor oficale, Comisia Electorală Centrală a înregistrat 19 floreșteni care au fost incluși în listele a 8 formațiuni participante în scrutinul din 28 septembrie 2025. Iată numele lor și numărul în liste: Cernolevschi Svetlana – nr.86, Partidul Acțiune și Solidaritate Moraru Stela – nr.57, Partidul Social Democrat EuropeanBurduja Radu – nr.5, Partidul Mișcarea Respect […] Post-ul Alegeri parlamentare 2025 – 19 floreșteni se regăsesc pe listele parlamentare a 8 concurenți electorali apare prima dată în Observatorul de Nord.
10:50
Pe internet circulă un video în care apare chipul premierului Dorin Recean, însoțit de titlul „Costul gazului în Moldova va fi redus de peste 2 ori începând cu 8 septembrie”. ATENȚIE, videoul este trucat cu inteligența artificială. Acest lucru se poate vedea clar prin mișcările faciale nefirești și absența clipitului. Nici Dorin Recean, nici Guvernul și nici […] Post-ul Deepfake cu premierul Recean și „reducerea costului gazului în Moldova” apare prima dată în Observatorul de Nord.
09:10
Încă o femeie din Soroca a născut în ambulață – mama și nou-năcutul se simt bine # Observatorul de Nord
La data de 8 septembrie, echipa SAMU Soroca a avut parte de o intervenție deosebită, plină de emoții pozitive. La ora 03:02 soțul unei femei însărcinate a sunat de urgență la Serviciul 112 pe motiv că soția sa prezenta semne caracteristice travaliului, transmite Centrul Național de asistență Medicală Urgentă Prespitalicească . Pentru deservirea […] Post-ul Încă o femeie din Soroca a născut în ambulață – mama și nou-năcutul se simt bine apare prima dată în Observatorul de Nord.
09:10
Inspectoratul de Poliție Soroca aduce la cunoștința cetățenilor câteva reguli esențiale privind utilizarea mijloacelor de transport electric – trotinete, mopede, biciclete electrice sau alte vehicule similare. 1. Înmatriculare obligatorie Vehiculele electrice trebuie să fie înmatriculate sau înregistrate, conform HG nr. 357/2009. 2. Clasificare legală: biciclete cu motor și mopede cu 2 roți (≤ 45 km/h, […] Post-ul Dacă ai trotinetă, moped sau bicicletă electrică trebuie să știi apare prima dată în Observatorul de Nord.
08:30
Profil Electoral // Partidul Alianța Liberalilor și Democraților (ALDE): „capcană” pentru Șor, lider sub acoperire și cele 12 legăminte electorale # Observatorul de Nord
Pe parcursul celor doi ani de la re/botezul politic, Alianța Liberalilor și Democraților pentru Europa (ALDE) a reușit să ajungă de mai multe ori în gura târgului. Rumorile au fost generate în special de rolul liderei formațiunii, Arina Spătaru, în deconspirarea schemei prin care banii trimiși de Ilan Șor, condamnat la 15 ani de […] Post-ul Profil Electoral // Partidul Alianța Liberalilor și Democraților (ALDE): „capcană” pentru Șor, lider sub acoperire și cele 12 legăminte electorale apare prima dată în Observatorul de Nord.
08:20
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică nu a modificat prețurile la carburanți pentru ziua de miercuri, 10 septembrie 2025. Astfel, un litru de benzină va fi comercializat cu 23 de lei și 25 de bani, iar un litru de motorină va ajunge să coste la pompă 19 lei și 72 de bani. Post-ul Astăzi prețul la carburanți nu s-a schimbat apare prima dată în Observatorul de Nord.
08:10
Horoscopul zilei de 10 septembrie 2025. Peștii sunt recunoscători pentru ceea ce au. Află ce se întâmplă cu zodia ta # Observatorul de Nord
Horoscopul zilei de 10 septembrie 2025 mai arată că zodiile vor avea de înfruntat numeroase provocări, dar acestea pot fi transformate în oportunități de creștere și evoluție personală. Este o zi plină de energie, care le oferă nativilor șansa să iasă din zona de confort. Cei care nu se tem să riște vor avea parte […] Post-ul Horoscopul zilei de 10 septembrie 2025. Peștii sunt recunoscători pentru ceea ce au. Află ce se întâmplă cu zodia ta apare prima dată în Observatorul de Nord.
08:10
Curs valutar, 10 septembrie 2025: euro costă 19 lei și 55 de bani, iar dolarul valorează 16 lei și 64 de bani # Observatorul de Nord
Conform cursului oficial de schimb valutar, afișat de Banca Națională a Moldovei pentru astăzi, 10 septembrie 2025, un euro costă 19,55 lei, iar dolarul american valorează 16,64 lei. Leul românesc poate fi cumpărat cu 3,85 lei, hrivna ucraineană costă 40 de bani, iar rubla rusească valorează 19 bani. Post-ul Curs valutar, 10 septembrie 2025: euro costă 19 lei și 55 de bani, iar dolarul valorează 16 lei și 64 de bani apare prima dată în Observatorul de Nord.
08:00
Din cei 8019 milionari moldoveni, în lei, 46 sunt din raioanul Soroca, iar la Florești și Drochia numărul milionarilor este mai mare # Observatorul de Nord
Majoritatea dintre cei 8019 milionari oficiali, în lei, din R. Moldova activează și locuiesc la Chișinău și în raioanele de centru ale țării, potrivit datelor Serviciului Fiscal de Stat, oferite Europei Libere, transmite moldova.europalibera.org La Chișinău, sunt 6.120 de milionari, ceea ce reprezintă peste 76% din numărul total al milionarilor din țară. Cei mai mulți […] Post-ul Din cei 8019 milionari moldoveni, în lei, 46 sunt din raioanul Soroca, iar la Florești și Drochia numărul milionarilor este mai mare apare prima dată în Observatorul de Nord.
07:30
Video fals despre numărarea voturilor, distribuit de un candidat, dezmințit de Comisia Electorală Centrală # Observatorul de Nord
Comisia Electorală Centrală (CEC) avertizează opinia publică în legătură cu distribuirea pe rețelele sociale a unui material video vechi de doi ani, promovat în prezent de un candidat la funcția de deputat, comunică moldpres.md Potrivit CEC, în înregistrare sunt vehiculate informații false despre presupuse nereguli în procesul de numărare a buletinelor de vot, sugerându-se că […] Post-ul Video fals despre numărarea voturilor, distribuit de un candidat, dezmințit de Comisia Electorală Centrală apare prima dată în Observatorul de Nord.
06:50
Tinerii politicieni la dezbaterea de la „Moldova Youth Forum 2025”: discrepanțe între declarații și realitate # Observatorul de Nord
În cadrul unei dezbateri organizate la Moldova Youth Forum 2025, patru tineri reprezentanți ai forțelor politice candidate la alegerile parlamentare din 28 septembrie și-au prezentat viziunile și soluțiile pentru problemele societății, cu accent pe situația tinerilor. În timpul dezbaterii, tinerii politicieni au făcut și unele afirmații manipulatorii și chiar false. Ele se referă la numărul […] Post-ul Tinerii politicieni la dezbaterea de la „Moldova Youth Forum 2025”: discrepanțe între declarații și realitate apare prima dată în Observatorul de Nord.
06:10
În raioanele de nord ale Republicii Moldova, conform prognozelor meteorologilor astăzi, 10 septembrie 2025, vom avea o vreme autentică de toamnă, cu mult soare și fără precipitații. Valorile termice se vor încadra între +16 și +27 de grade Crelsius, probabilitatea unor ploi este de 5 la sută, umiditatea aerului va fi de 42 procente, iar […] Post-ul Meteo, 10 septembrie 2025: mult soare și fără precipitații apare prima dată în Observatorul de Nord.
9 septembrie 2025
19:20
Sfânta Masă din altarul bisericii din Bădiceni a fost sfințită după 159 ani / GALERIE FOTO # Observatorul de Nord
Astăzi la Bădiceni, la biserica cu hramul „Adormirea Maicii Domnului” a fost înlocuită și sfințită Sfânta Masă din altarul locașului, la 159 ani de la sfințirea inițială. Slujba a adunat clerici din mai multe parohii, conduși de ÎPS Ioan, Arhiepiscop de Soroca și Drochia. După rânduiala sfințirii Sfintei Mese, a urmat Liturghia, în cadrul căreia, […] Post-ul Sfânta Masă din altarul bisericii din Bădiceni a fost sfințită după 159 ani / GALERIE FOTO apare prima dată în Observatorul de Nord.
18:40
Soroca se pregătește să găzduiască ediția a XIV-a a Festivalului Național al Mărului, eveniment care va reuni producători, artiști și vizitatori din Republica Moldova. Consiliul Raional Soroca a stabilit, prin dispoziția semnată de președintele Veaceslav Rusnac, că duminică, 12 octombrie 2025, cetatea medievală și centrul orașului vor fi gazdele celui mai important eveniment agricol și […] Post-ul Festivalul Național al Mărului revine la Soroca pe 12 octombrie 2025 apare prima dată în Observatorul de Nord.
18:00
Maia Sandu, în Parlamentul European: „Viitorul Republicii Moldova depinde de curajul cu care ne apărăm votul” / VIDEO # Observatorul de Nord
Președinta Maia Sandu a transmis un mesaj ferm în plenul Parlamentului European, avertizând asupra pericolelor la adresa democrației și subliniind că alegerile din 28 septembrie vor decide direcția Republicii Moldova: spre consolidarea democratică europeană sau spre destabilizare prin influențe rusești. În fața eurodeputaților, Maia Sandu a vorbit despre provocările cu care se confruntă statele democratice, […] Post-ul Maia Sandu, în Parlamentul European: „Viitorul Republicii Moldova depinde de curajul cu care ne apărăm votul” / VIDEO apare prima dată în Observatorul de Nord.
17:50
92.5 milioane lei pentru indemnizațiile de maternitate și pentru indemnizațiile de incapacitate temporară de muncă # Observatorul de Nord
Casa Națională de Asigurări Sociale informează, că a fost finanțată plata pentru indemnizațiile de maternitate și pentru indemnizațiile de incapacitate temporară de muncă, în valoare totală de 92.5 milioane lei. Beneficiarii pot ridica banii după ce plățile sunt procesate prin serviciul guvernamental de plăți electronice (MPay). Reamintim, că la rubrica Întrebări frecvente de pe pagina-web […] Post-ul 92.5 milioane lei pentru indemnizațiile de maternitate și pentru indemnizațiile de incapacitate temporară de muncă apare prima dată în Observatorul de Nord.
16:50
Lucrările de reparație a străzilor Oleinicov și Decebal din Soroca pe ultima sută de metri / VIDEO # Observatorul de Nord
În luna august, la Soroca au început lucrările de reparație a porțiunii de drum ce cuprinde străzile Oleinicov, Decebal și intersecția cu Ștefan cel Mare. Pe durata lucrărilor, traficul în zonă a fost restricționat, fapt ce a îngreunat circulația pentru șoferi și locuitori. La sfârșitul lunii august, porțiunea a fost redeschisă pentru circulație, însă lucrările […] Post-ul Lucrările de reparație a străzilor Oleinicov și Decebal din Soroca pe ultima sută de metri / VIDEO apare prima dată în Observatorul de Nord.
16:10
La 13 septembrie 2025, Soroca va găzdui ediția a XXIV-a a Festivalului Etniilor „Unitate prin diversitate”, un eveniment care adună comunitățile din raion într-o atmosferă de cultură, muzică și tradiții. Evenimentul va începe la ora 10:00, la Palatul de Cultură Soroca. Festivalul promite o zi plină de culoare și tradiții. Cei care vor fi prezenți […] Post-ul Soroca va găzdui ediția a XXIV-a a Festivalului Etniilor apare prima dată în Observatorul de Nord.
15:40
Școala de Arte Plastice din Drochia: Locul unde talentul copiilor prinde culoare / VIDEO # Observatorul de Nord
De peste 40 de ani, Școala de Arte Plastice pentru Copii din Drochia este un spațiu unde micii artiști descoperă frumusețea desenului și a culorii. Aici vin an de an zeci de elevi pasionați, care, pe lângă studiul în clase, își petrec orele de creație și în aer liber, pictând parcuri, biserici, drumuri și clădiri […] Post-ul Școala de Arte Plastice din Drochia: Locul unde talentul copiilor prinde culoare / VIDEO apare prima dată în Observatorul de Nord.
15:30
Astăzi, 9 septembrie, Ion Suruceanu își sărbătorește ziua de naștere. Artistul, născut în 1949 la Suruceni, a devenit de-a lungul timpului un simbol al muzicii ușoare din Republica Moldova. De mai bine de cinci decenii, cântecele sale adună săli pline și răsună la radio și televiziune. Melodii precum „Numai tu”, „Ce seară minunată”, „Anii tinereții” […] Post-ul Astăzi, Ion Suruceanu își sărbătorește ziua de naștere apare prima dată în Observatorul de Nord.
15:10
Dosarul în care o femeie de 85 de ani din Soroca a fost lovită de un minor pe trotinetă electrică a ajuns în instanță. Prima ședință a avut loc pe 4 septembrie, iar următoarea este programată pe 9 octombrie 2025. Rudele victimei spun că starea de sănătate a acesteia rămâne grav afectată. Femeia este dependentă […] Post-ul Victima accidentului din Soroca continuă lupta pentru sănătate și dreptate apare prima dată în Observatorul de Nord.
14:50
RAM Impact organizează un nou eveniment la Soroca, unde va avea loc adunarea generală a creatorilor de conținut din Nord-Est, pe 13 septembrie la Palatul de Cultură. Întâlnirea reunește creatori de conținut, artiști și experți media pentru a discuta despre folosirea responsabilă a divertismentului online, alegerea surselor de încredere, colaborarea dintre diferite voci care, […] Post-ul Un nou eveniment RAM Impact la Soroca apare prima dată în Observatorul de Nord.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.