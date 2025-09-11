Usatîi: „Guvernările nu trebuie să șantajeze pensionarii înainte de alegeri”
Subiectul Zilei
Pensie minimă de 5000 de lei, iar în Constituție să fie expres stabilită indexarea pensiei la rata inflației. Aceste două inițiative au fost prezentate de președintele Partidului Nostru, Renato Usatîi, în cadrul întrevederilor cu cetățenii. El a explicat că astfel, pe viitor, pensionarii nu vor mai depinde de "mofturile unor guvernări". "Pensia minimă să fie […]
• • •
Dodon: „Aderarea Moldovei la UE este îngreunată de Ucraina" – fals propagat cu scop politic
Igor Dodon, fost președinte al Republicii Moldova, a declarat recent că nucleul problemei integrării europene a țării constă în influența Ucrainei, pe care o acuză că ar „îngreuna" sau bloca parcursul Moldovei către Uniunea Europeană. Dodon susţine că unele decizii de politică externă a Chișinăului ar fi dictate de presiuni exterioare, iar aderarea la UE […]
Blocul Electoral ALTERNATIVA la Bălți: soluții pentru sărăcie, exod și tarifele mari la energie
Alexandr Stoianoglo, împreună cu liderii Blocului Electoral ALTERNATIVA, a discutat cu locuitorii din Bălți despre problemele majore cu care se confruntă cetățenii – sărăcia, exodul populației, tarifele enorme la energie și lipsa locurilor de muncă.„Este inadmisibil ca guvernarea să ascundă contractele de negociere a tarifelor sub pretextul unei 'taine comerciale'. Asta înseamnă lipsă totală de […]
Ion Ceban denunță presiuni fiscale asupra colegilor săi politici: „Hărțuirea a devenit rutină"
Primarul general al Chișinăului, Ion Ceban, a lansat acuzații dure la adresa Serviciului Fiscal și a autorităților centrale, susținând că se exercită presiuni ilegale asupra colegilor săi din partid. Potrivit declarației sale, membrii și simpatizanții partidului sunt vizați de controale fiscale repetate, amenințări și proceduri administrative care nu au justificare legală clară. Ceban spune că […]
Comandă de 42 de euro pe Temu l-a costat scump: Vameșii au descoperit produse Disney fake
Un bărbat din Roma a primit o amendă de 618 euro după ce a comandat produse de pe platforma Temu în valoare de doar 42 de euro. Printre articolele cumpărate se numărau baloane pentru aniversare, bureți de bucătărie, un costum de baie, dar şi un tricou cu personaje din Monsters, Inc. și un set de agrafe pentru păr inspirate din […]
Mese gratuite în școli: Elevii spun că programul le oferă energie și îi ajută la învățat
Peste 1.700 de elevi de la Liceul Teoretic „Liviu Deleanu" din Chișinău beneficiază zilnic de micul dejun gratuit oferit în cadrul cantinei instituției. Această inițiativă face parte din programul Ministerului Educației și Cercetării, care vizează asigurarea unei alimentații sănătoase și echilibrate pentru elevi. Într-un video publicat pe contul oficial de Facebook al Ministerului Educației, elevii […]
Programul ALTERNATIVA pentru educație: școli sigure, profesori bine plătiți, acces la cunoaștere pentru toți
În cadrul unei conferințe de presă, Angela Cutasevici, candidată la funcția de deputat a subliniat, că viitorul Republicii Moldova depinde de calitatea școlilor, respectul față de profesori și accesul echitabil la cunoaștere. „Educația este temelia oricărei națiuni. O Moldovă modernă și prosperă se clădește prin școli sigure, prin profesori respectați și prin acces la cunoaștere […]
Italia sub coduri de vreme severă: inundaţii, furtuni și alunecări de teren în mai multe regiuni
Numeroase regiuni din Italia se află sub avertizări meteo după ce ploile torențiale au început să provoace inundații serioase și alunecări de teren. Regiunile cele mai afectate sunt Emilia‑Romagna, Toscana și Marche, unde cantitățile de precipitații au crescut foarte rapid, depășind nivelurile critice pentru râuri și cursuri de apă locale. În Toscana, zone precum Livorno, […]
Cazul Cotorobai revine în atenție: rudele contestă acuzațiile privind omorul bebelușului
Rudele lui Alexei Cotorobai, bărbatul acuzat de omorul unui bebeluș în anul 2010, solicită autorităților să desfășoare o anchetă corectă și imparțială. După mai bine de un deceniu de la tragicul eveniment din localitatea Suhuluceni, cazul a fost redeschis, iar Alexei este acum judecat sub acuzații grave, inclusiv de omor, viol și răpire. Soția sa, […]
Noi reguli guvernamentale pentru cadourile din instituţiile publice: transparenţă şi evaluare clarificată
Guvernul a aprobat un proiect legislativ care introduce reguli mai clare şi mai stricte pentru declararea, evaluarea, păstrarea şi, unde e cazul, răscumpărarea cadourilor primite de agenţii publici. Printre noutăţi se numără definirea explicită a conceptelor-cheie, în special pentru „produse perisabile", pentru a evita ambiguităţile interpretative. O nouă structură — Comisia de evidență și evaluare […]
MGB-ul transnistrean reține reporterii în misiune — intervine MAE și Chișinău
O echipă de jurnaliști aflați în misiune la Tiraspol a fost reținută de către structurile de securitate ale regimului separatist. Incidentul a avut loc după ce membrii echipei încercau să realizeze reportaje din zonele controlate de administrația nerecunoscută. Fără a li se aduce acuzații clare, reporterii au fost opriți și supuși unor interogatorii într-o încăpere […]
NASA interzice complet cetăţenilor chinezi accesul la programele şi facilităţile sale
NASA a impus o interdicție totală cetățenilor chinezi, excluzându-i din toate programele, activitățile și facilitățile agenției. Decizia vizează atât accesul fizic, cât și cel cibernetic, indiferent dacă persoana deține o viză americană validă. Noile reguli interzic participarea cetățenilor chinezi la ședințe, accesarea bazelor de date, utilizarea rețelelor interne și chiar simpla vizitare a sediilor sau […]
Charlie Kirk gravit împușcat în gât în timpul unei dezbateri publice
Un incident șocant a avut loc în statul american Utah, unde Charlie Kirk, un cunoscut blogger și activist conservator, a fost împușcat în timp ce susținea un discurs public. Atacul s-a produs în curtea Universității Utah Valley, în timpul unui eveniment desfășurat sub un cort, la care participau zeci de persoane. Martorii susțin că focurile […]
Renato Usatîi: Sute de milioane risipite pe consilii raionale, în timp ce actorii trăiesc din cumetrii
"Dacă vrei să distrugi o țară, distruge sistemul de educație, sănătate și cultură!" Declarația a fost făcută de președintele Partidului Nostru, Renato Usatîi, în cadrul întâlnirii cu cetățenii. Liderul formațiunii a precizat că una dintre prioritățile echipei sale, după alegerile parlamentare din 28 septembrie, va fi dezvoltarea celor trei domenii, iar resursele financiare pot fi […]
Ursula von der Leyen în Parlamentul European: „Ucraina va fi sprijinită în continuare de Uniunea Europeană"
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a reafirmat, în discursul său anual privind Starea Uniunii Europene, susținut miercuri în plenul Parlamentului European de la Strasbourg, angajamentul ferm al UE de a continua sprijinul pentru Ucraina în lupta sa împotriva agresiunii rusești. „Ucraina are ingeniozitatea necesară, ceea ce are nevoie este amploarea, iar împreună o […]
Expert: Majoritatea concurenților electorali se poziționează anti-PAS
În cadrul campaniei electorale pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie, majoritatea concurenților electorali din Republica Moldova adoptă o poziție clară anti-PAS, arată analistul politic Nicolae Negru. Opinia a fost exprimată în timpul dezbaterii publice „De ce sunt capabile blocurile electorale? De ce avem nevoie noi, alegătorii?", organizată de Agenția de presă IPN. Potrivit expertului, această […]
Activiștii „Inima Moldovei" au protestat la IGP: „Avem informații că IGP pregătește noi provocări împotriva echipei noastre"
Potrivit liderului partidului, Irina Vlah, sub conducerea lui Viorel Cernăuțeanu, poliția nu apără legea, ci îndeplinește ordinele PAS. „Galbenii vor să scoată candidații noștri la funcția de deputat din alegeri. Pentru aceasta, i-au dat lui Cernăuțanu sarcina: să găsească cu orice preț un pretext formal pentru a ne pedepsi. Cu toate acestea, toate provocările lor […]
Ion Chicu critică Parlamentul: „63 de deputați au votat eliberarea criminalilor fără să știe ce fac"
„Eu sunt departe de gândul că acei 63 de deputați care au ridicat mâna pentru o lege a ministrii Justiției și au eliberat ucigași din pușcării, ucigași cu multe omoruri, nu doar câte unul, condamnați pe viață, de fapt nu știua ce votează."Ion Chicu a subliniat că lipsa de competență și responsabilitate a unor parlamentari […]
Trădare în structurile de securitate: Bălan, fost ofițer SIS, ajunge în fața instanței
Alexandru Bălan, fost director adjunct al Serviciului de Informații și Securitate (SIS) al Republicii Moldova, reținut în România sub acuzația de trădare și transmitere de informații secrete către KGB-ul belarus, va fi prezentat miercuri, 10 septembrie, în fața Curții de Apel București, unde procurorii vor solicita arestarea sa preventivă. Reținut după opt ore de audieri Bălan, în vârstă de 47 de ani și posesor […]
Accident în lanț pe bulevardul Grigore Vieru: Cinci mașini implicate, nicio victimă
Un accident în lanț s-a produs în seara zilei de 9 septembrie, pe bulevardul G
Bullyingul, o problemă gravă în școlile din Moldova: Impact profund asupra dezvoltării copiilor # Subiectul Zilei
Bullyingul rămâne o problemă serioasă în școlile din Republica Moldova, cu efecte negative adânci asupra copiilor, atât pe termen scurt, cât și pe termen lung. Psihologul Victoria Gonța explică că bullyingul este diferit de un conflict obișnuit între egali, fiind un atac repetat al unei persoane „mai puternice” asupra uneia „mai slabe”, cu scopul de […] Articolul Bullyingul, o problemă gravă în școlile din Moldova: Impact profund asupra dezvoltării copiilor apare prima dată în Subiectul Zilei.
Ceban cere mai multă responsabilitate de la guvern: „Să trăiască jumătate de an cu pensia minimă” # Subiectul Zilei
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a criticat guvernarea și politica tarifară la gaz, în cadrul emisiunii REZOOMAT cu Ileana Pîrgaru. Acesta a prezentat facturi de la cetățeni pentru lunile ianuarie și februarie 2025, arătând că pentru locuințe de circa 100 m² costurile au ajuns la peste 6.800 lei pe lună, chiar și cu compensații aplicate. […] Articolul Ceban cere mai multă responsabilitate de la guvern: „Să trăiască jumătate de an cu pensia minimă” apare prima dată în Subiectul Zilei.
Partidul Nostru va readuce în Republica Moldova standardele ”GOST” pentru produsele alimentare. Declarația a fost făcută de președintele formațiunii, Renato Usatîi, în cadrul întrevederii cu cetățenii din Anenii Noi. El a precizat că anterior ”GOST” era o „Constituție a calității”, care garanta produse alimentare de calitate uniformă și fără adaosuri artificiale. „Cei care sunt de […] Articolul Usatîi: „Laptele era lapte, cârnațul era cârnaț. Vom readuce standardele GOST” apare prima dată în Subiectul Zilei.
Andrei Năstase promite sprijin real pentru diasporă: Subvenții, dobânzi plafonate și transferuri fără taxe # Subiectul Zilei
Candidatul independent Andrei Năstase își concentrează campania electorală pe o componentă deseori neglijată – diaspora moldovenească. Într-un apel direct către cetățenii aflați peste hotare, Năstase propune un set de măsuri clare și aplicabile, menite să transforme relația dintre stat și diaspora într-un parteneriat autentic. „Diaspora nu este o temă de campanie, ci o parte esențială […] Articolul Andrei Năstase promite sprijin real pentru diasporă: Subvenții, dobânzi plafonate și transferuri fără taxe apare prima dată în Subiectul Zilei.
Angajamentele sociale ale Blocului Electoral ALTERNATIVA pentru o societate echitabilă # Subiectul Zilei
Blocul Electoral ALTERNATIVA a lansat astăzi, 10 septembrie, programul social pentru Moldova, prezentat de Tatiana Oboroc, candidată la funcția de deputat. În cadrul unei conferințe de presă, Tatiana Oboroc a subliniat necesitatea construirii unui stat care va avea grijă de oameni. „Avem nevoie de un stat social adevărat nu de lozinci și de promisiuni că […] Articolul Angajamentele sociale ale Blocului Electoral ALTERNATIVA pentru o societate echitabilă apare prima dată în Subiectul Zilei.
Două zile cu trafic oprit la Vama Costești–Stânca: lucrări tehnice la baraj suspendă traficul între 08:00–16:00 # Subiectul Zilei
Traversarea frontierei moldo-române prin punctul vamal Costești–Stânca va fi restricționată pentru două zile consecutive. Măsura, impusă în intervalul orar 08:00–16:00, este necesară pentru efectuarea unor lucrări tehnice la infrastructura barajului Stânca–Costești. În această perioadă, traficul rutier nu va fi permis, ceea ce va duce la creșteri semnificative ale timpilor de așteptare și la perturbări în […] Articolul Două zile cu trafic oprit la Vama Costești–Stânca: lucrări tehnice la baraj suspendă traficul între 08:00–16:00 apare prima dată în Subiectul Zilei.
Chișinăul declară război poluării: experți și autorități caută soluții pentru un aer mai curat # Subiectul Zilei
Un seminar amplu dedicat îmbunătățirii calității aerului a avut loc la Chișinău, reunind specialiști din domeniul mediului, reprezentanți ai autorităților publice, activiști ecologiști, dar și membri ai comunității academice. Evenimentul a fost organizat în contextul îngrijorărilor tot mai mari legate de poluarea aerului în marile orașe și de impactul acestui fenomen asupra sănătății populației. Participanții […] Articolul Chișinăul declară război poluării: experți și autorități caută soluții pentru un aer mai curat apare prima dată în Subiectul Zilei.
Ceban acuză PAS de autoritarism și avertizează: „Alegătorii merită un proces corect” # Subiectul Zilei
Ion Ceban, liderul Mișcării Alternativa Națională și primar al Chișinăului, a lansat acuzații directe la adresa PAS, susținând că partidul de guvernământ ar pregăti fraudarea alegerilor parlamentare anticipate din 28 septembrie. Într-o declarație publică, el a criticat intențiile guvernării de a controla procesul electoral prin influențe asupra instituțiilor statului, implicarea resurselor administrative și restrângerea accesului […] Articolul Ceban acuză PAS de autoritarism și avertizează: „Alegătorii merită un proces corect” apare prima dată în Subiectul Zilei.
Echipa U21 a Moldovei suferă a doua înfrângere în campania de calificare la EURO 2027 # Subiectul Zilei
Naționala de tineret a Republicii Moldova a înregistrat o nouă înfrângere în preliminariile Campionatului European U21, după ce a pierdut în meciul susținut cu Irlanda. Dacă debutul campaniei a fost unul pozitiv, cu o victorie convingătoare în fața Andorrei (3‑0), de această dată juniorii moldoveni au cedat pe teren propriu, reușind doar să deschidă scorul, […] Articolul Echipa U21 a Moldovei suferă a doua înfrângere în campania de calificare la EURO 2027 apare prima dată în Subiectul Zilei.
CEC aprobă tirajul buletinelor de vot în mai multe limbi pentru scrutinul parlamentar # Subiectul Zilei
Comisia Electorală Centrală a stabilit tirajul buletinelor de vot pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie. Vor fi tipărite în total peste 2,7 milioane de buletine, majoritatea în limba română, reflectând structura lingvistică a țării. Din totalul de 2.772.255 buletine, aproximativ 2,17 milioane vor fi în limba română, în timp ce buletinele în limba rusă vor […] Articolul CEC aprobă tirajul buletinelor de vot în mai multe limbi pentru scrutinul parlamentar apare prima dată în Subiectul Zilei.
Colaborare între Educație și Interne pentru un mediu școlar sigur și fără violență # Subiectul Zilei
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) și Ministerul Afacerilor Interne (MAI) al Republicii Moldova au lansat un parteneriat pentru prevenirea și combaterea violenței în școli. Această colaborare vizează crearea unui mediu educațional sigur și incluziv, prin implementarea unor măsuri concrete și eficiente. În cadrul acestui parteneriat, cadrele didactice vor colabora strâns cu polițiștii pentru a identifica […] Articolul Colaborare între Educație și Interne pentru un mediu școlar sigur și fără violență apare prima dată în Subiectul Zilei.
Un fost oficial de rang înalt din cadrul Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova a fost reținut de autoritățile române sub suspiciunea de trădare și colaborare cu un serviciu secret străin. Alexandru Balan, fost adjunct al SIS, este acuzat că a transmis informații clasificate către ofițeri KGB din Belarus. Reținerea a avut loc […] Articolul Scandal de spionaj: Fost ofițer SIS, reținut pentru trădare în România apare prima dată în Subiectul Zilei.
Lipsa investițiilor pe termen lung frânează dezvoltarea economică a Moldovei, avertizează experții # Subiectul Zilei
Economia Republicii Moldova se confruntă cu un blocaj tot mai vizibil, iar principala cauză identificată de specialiști este lipsa investițiilor pe termen lung. În ciuda potențialului existent, țara rămâne vulnerabilă în fața crizelor externe și a instabilității interne, iar investițiile, în special cele strategice, continuă să fie insuficiente. Datele recente arată că ritmul de creștere […] Articolul Lipsa investițiilor pe termen lung frânează dezvoltarea economică a Moldovei, avertizează experții apare prima dată în Subiectul Zilei.
Ședința Guvernului Republicii Moldova din 10 septembrie 2025 ABONEAZĂ-TE LA CANALUL NOSTRU DE TELEGRAM SUBIECTUL ZILEI Articolul Ședința Guvernului Republicii Moldova din 10 septembrie 2025 apare prima dată în Subiectul Zilei.
Eveniment sportiv istoric: Moldova va fi gazda Campionatului European de Judo pentru tineret # Subiectul Zilei
Sportul moldovenesc marchează un moment de referință: Campionatul European de Judo pentru sportivi sub 23 de ani va avea loc pentru prima dată în Republica Moldova. Între 31 octombrie și 2 noiembrie, tineri judocani de top din întreaga Europă vor concura la Chișinău, în cadrul unui eveniment de elită găzduit de Chișinău Arena. Această realizare […] Articolul Eveniment sportiv istoric: Moldova va fi gazda Campionatului European de Judo pentru tineret apare prima dată în Subiectul Zilei.
Ion Ceban: „CEC trebuie să-și facă atribuțiile, nu să trimită avertizări concurenților electorali” # Subiectul Zilei
Liderul MAN și primarul Chișinăului, Ion Ceban, a reacționat la poziția Comisiei Electorale Centrale (CEC), care a calificat drept „dezinformare” afirmațiile sale privind presupuse fraude la alegerile locale din 2023. Într-un mesaj video, Ceban a declarat că instituția ar încerca să intimideze concurenții electorali prin avertizări și acuzații, în loc să-și îndeplinească atribuțiile legale. „CEC […] Articolul Ion Ceban: „CEC trebuie să-și facă atribuțiile, nu să trimită avertizări concurenților electorali” apare prima dată în Subiectul Zilei.
Partidul Nostru a depus mai multe sesizări către autoritățile competente în legătură cu încălcările grave comise de reprezentanți ai Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) în campania electorală. 1. Ministrul Alexei Buzu face campanie pentru PAS, din funcția publică și insultă alegătorii La 7 septembrie 2025, în satul Pelenia, raionul Drochia, ministrul Muncii și Protecției Sociale, […] Articolul Partidul Nostru reclamă implicarea ministrului Alexei Buzu în campania electorală apare prima dată în Subiectul Zilei.
Transnistria intensifică lupta împotriva exportului ilegal de metale neferoase și lemn de foc prin sancțiuni mai dure # Subiectul Zilei
Autoritățile din Transnistria au decis să adopte amendamente importante la legislația existentă privind reglementarea exportului de materii prime strategice, vizând în special exportul ilegal de metale neferoase și lemn de foc. Potrivit noilor reglementări, sancțiunile aplicate celor care transportă și exportă ilegal aceste resurse vor fi mult mai drastice, în scopul descurajării activităților ilegale și […] Articolul Transnistria intensifică lupta împotriva exportului ilegal de metale neferoase și lemn de foc prin sancțiuni mai dure apare prima dată în Subiectul Zilei.
Centrul de Sănătate Nisporeni a făcut un pas important spre modernizarea serviciilor medicale oferite comunității prin dotarea cu un ultrasonograf general performant. Achiziția a fost realizată în cadrul unui proiect finanțat de Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM), care a investit peste 380.000 de lei din fondul de dezvoltare și modernizare al prestatorilor publici […] Articolul Investiție semnificativă în sănătatea comunității din Nisporeni apare prima dată în Subiectul Zilei.
Blocul ALTERNATIVA a discutat cu locuitorii din Rîșcani despre viitorul Chișinăului # Subiectul Zilei
Liderii Blocului Electoral ALTERNATIVA au transmis cetățenilor un mesaj clar: pe 28 septembrie, Moldova alege între stagnare și o guvernare responsabilă, orientată spre economie, justiție corectă și servicii publice moderne. Ion Ceban: „Au încercat să ne oprească. Alături de oameni – vom merge hotărât înainte”„CEC a încercat să mă excludă din cursa electorală, dar sprijinul […] Articolul Blocul ALTERNATIVA a discutat cu locuitorii din Rîșcani despre viitorul Chișinăului apare prima dată în Subiectul Zilei.
Justiția a pronunțat o sentință într-un dosar de mare vizibilitate, care vizează fosta președintă a organizației teritoriale Glodeni a fostului Partid Politic „Șor”. Aceasta a fost condamnată pentru complicitate la finanțarea ilegală a unui partid politic din partea unui grup criminal organizat — acuzație cu implicații grave asupra integrității procesului democratic. Investigațiile au demonstrat că, […] Articolul Lideră „Șor” din Glodeni, condamnată pentru bani ilegali apare prima dată în Subiectul Zilei.
Într-un discurs susținut în plenul Parlamentului European, președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a avertizat că Federația Rusă vizează capturarea țării prin intermediul alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025. Ea a subliniat că acest scrutin este „cel mai decisiv din istoria noastră”, având implicații majore pentru securitatea regională și integrarea europeană a Moldovei. Maia Sandu a […] Articolul Maia Sandu denunță un „război hibrid” al Rusiei pentru destabilizarea Moldovei apare prima dată în Subiectul Zilei.
Maia Sandu, mesaj istoric din inima Europei: „Suntem europeni, iar astăzi UE ne-a spus un ‘da’ hotărât” # Subiectul Zilei
La Strasbourg, în fața eurodeputaților, președinta Maia Sandu a rostit un discurs istoric pentru Republica Moldova. După ani de muncă, reforme și eforturi diplomatice, Uniunea Europeană a aprobat în mod oficial deschiderea negocierilor de aderare cu Moldova, un pas considerat de lidera de la Chișinău drept „un vis transformat în realitate”. „Suntem europeni prin istorie, […] Articolul Maia Sandu, mesaj istoric din inima Europei: „Suntem europeni, iar astăzi UE ne-a spus un ‘da’ hotărât” apare prima dată în Subiectul Zilei.
Alexandr Berlinschii, candidatul la funcția de deputat din partea Partidului Nostru, îndeamnă cetățenii Republicii Moldova să facă o alegere conștientă la viitoarele alegeri parlamentare. Potrivit lui, această alegere nu este doar o chestiune de politică, ci un moment de cotitură pentru întreaga țară. „Alegerile parlamentare nu înseamnă doar lupta pentru mandate și fotolii moi. Este […] Articolul Berlinschii: „Parlamentul trebuie să fie curajos și aproape de oameni” apare prima dată în Subiectul Zilei.
„Vor să repete schema de la locale”: Ion Ceban acuză PAS de planuri de fraudare a alegerilor # Subiectul Zilei
Primarul municipiului Chișinău și liderul MAN, Ion Ceban, a publicat un videoclip în care susține că la alegerile locale precedente ar fi avut loc furturi de buletine de vot în mai multe secții. Potrivit lui, aceeași metodă ar urma să fie aplicată și în actuala campanie parlamentară. „Așa planifică să facă și în campania parlamentară: […] Articolul „Vor să repete schema de la locale”: Ion Ceban acuză PAS de planuri de fraudare a alegerilor apare prima dată în Subiectul Zilei.
După embargouri: Moldova își reconstruiește economia pe piețe sigure și standarde europene # Subiectul Zilei
Doina Nistor a evidențiat că Republica Moldova și-a consolidat orientarea europeană după lecții dure în relația cu Rusia, ale cărei embargouri au zdruncinat exporturile tradiționale. „Embragourile au fost un semnal de alarmă: dacă vrem stabilitate economică, trebuie să ne adaptăm și să ne deschidem spre Europa”, a explicat ministra. Industria vinului a fost zguduită în trecut, […] Articolul După embargouri: Moldova își reconstruiește economia pe piețe sigure și standarde europene apare prima dată în Subiectul Zilei.
Vulnerabilitatea energetică a Moscovei expusă: stație de carburanți lovită de drone ucrainene # Subiectul Zilei
O dramă a devenit vizibilă la periferia Moscovei — o stație de carburanți, esențială furnizorilor locali și serviciilor de urgență, a fost lovită de drone ucrainene, generând un incendiu major și declanșând reacții urgente din partea autorităților ruse. Incidentul semnalează o nouă etapă în strategia ucraineană, cu atacuri planificate asupra infrastructurii critice care asigură funcționalitatea […] Articolul Vulnerabilitatea energetică a Moscovei expusă: stație de carburanți lovită de drone ucrainene apare prima dată în Subiectul Zilei.
Un plan curajos pentru Moldova: ALTERNATIVA promite echitate, dezvoltare și stabilitate # Subiectul Zilei
Blocul Electoral ALTERNATIVA a lansat astăzi, 9 septembrie, programul economic, prezentat de Gabriela Cuneva, candidat la funcția de deputat. Documentul, rezultat în urma consultărilor cu cetățenii și specialiști din diverse domenii, conturează un plan de țară până în anul 2030, care se bazează pe ideea de dreptate pentru fiecare. „Țara noastră are nevoie de o […] Articolul Un plan curajos pentru Moldova: ALTERNATIVA promite echitate, dezvoltare și stabilitate apare prima dată în Subiectul Zilei.
Primarul din Rîșcani cere ca banii consiliilor raionale să fie redirecționați către proiecte locale # Subiectul Zilei
Primarul orașului Rîșcani și candidat la funcția de deputat din partea Partidului Nostru, Victor Bogatico, a lansat un apel ferm pentru lichidarea consiliilor raionale, pe care le consideră o povară financiară inutilă pentru orașe. El propune ca banii alocați acestor structuri să fie redirecționați către proiecte care aduc beneficii reale locuitorilor. În contextul campaniei electorale, […] Articolul Primarul din Rîșcani cere ca banii consiliilor raionale să fie redirecționați către proiecte locale apare prima dată în Subiectul Zilei.
Bărbat din Soroca amendat cu 2000 lei pentru apel fals la 112, făcut în stare de ebrietate # Subiectul Zilei
Un incident cu potențial riscant alertează din nou asupra importanței utilizării responsabile a serviciului unic de urgență 112. Un bărbat din Soroca, aflat sub influența alcoolului, a apelat inutil poliția și ambulanța, generând mobilizarea echipajelor în lipsa unei situații reale de urgență. Ajuns în atenția autorităților, cazul a fost judecat fără prezența apelantului sau a […] Articolul Bărbat din Soroca amendat cu 2000 lei pentru apel fals la 112, făcut în stare de ebrietate apare prima dată în Subiectul Zilei.
