NASA a făcut o descoperire remarcabilă. Indicii tot mai clare despre o formă de viață antică pe Marte
ProTV.md, 11 septembrie 2025 12:20
NASA a făcut o descoperire remarcabilă. Indicii tot mai clare despre o formă de viață antică pe Marte
Acum 5 minute
12:40
Politicienii din cel puțin 51 de țări au folosit retorica anti-LGBTQ+ în timpul alegerilor. Intensificarea discriminării, mână în mână cu ascensiunea autoritarismului
12:40
„Tactica salamului” și „flotele de țânțari”. Dronele rusești cresc amenințarea pentru flancul estic al NATO, din România în Polonia
12:40
Cea mai mare armată din Europa arată bine doar pe hârtie. „Avioanele F-16 și F-35 ar rămâne descoperite în fața dronelor rusești”
Acum 15 minute
12:30
Peste 100 de moldoveni au scris deja cereri pentru a primi pensii din Italia
12:30
Ministerul Apărării, despre informația apărută în mediul online precum că după alegeri, peste 800 de militari NATO vor sosi în Republica Moldova
12:30
Profilul de integritate al candidatului la alegerile parlamentare, Irina Vlah
12:30
Mesajul lui Putin pentru Ucraina, Europa și Trump: Nu fac niciun pas înapoi. Cum încearcă Moscova să forțeze Kievul să renunțe la luptă
12:30
Demonstrații violente în Franța împotriva măsurilor de austeritate: obiecte incendiate, baricade ridicate, ciocniri cu poliția - FOTO
12:30
Premierul Qatarului: Netanyahu „trebuie adus în fața justiției" după atacul din Doha
Acum 30 minute
12:20
Peste 100 de moldoveni au scris cereri pentru a primi pensii din Italia
12:20
Mesajul îndurerat al președintelui Donald Trump, după moartea lui Charlie Kirk: ”Sunt cuprins de durere și furie” - VIDEO
12:20
NASA a făcut o descoperire remarcabilă. Indicii tot mai clare despre o formă de viață antică pe Marte
Acum o oră
12:10
Patru bărbați din Chișinău și Comrat - condamnați pentru trafic de heroină, opium și marijuana. Câți ani vor sta după gratii
12:00
Accident grav la Dubăsari. Un bărbat a murit, după ce a căzut cu motocultorul de pe o stâncă. Poliția vine cu detalii
11:50
Afirmația lui Charlie Kirk care s-a viralizat după ce a fost împușcat mortal. Vorbea despre subiect cu câteva secunde înainte
Acum 2 ore
11:40
Aproape 1800 de familii din stânga Nistrului au beneficiat de indemnizații pentru îngrijirea și creșterea copiilor de la Chișinău
11:40
Construcția liniei electrice Vulcănești-Chișinău: Peste 80% din piloni au fost instalați. Ministrul Energiei a fost pe teren - FOTO
11:30
Momentul în care o rară navă de război rusă care patrula în Marea Neagră este lovită de o dronă - VIDEO
11:30
Elon Musk nu mai este cel mai bogat om din lume. Cine l-a detronat, cu o avere de aproape 400 de miliarde de dolari în urma boom-ului AI
11:30
Carlos Alcaraz și-a respectat promisiunea! Noul „look” al liderului mondial: „Suntem nebuni”
11:20
Cum „planul de la Kremlin” destăinuit unor clerici subordonați Mitropoliei Moldovei, participanți la așa-numitul pelerinaj de la Ierusalim, se oglindește fidel în realitățile dinaintea parlamentarelor - zdg.md
11:20
Dorin Recean, despre arestarea lui Alexandru Bălan: „Este parte a planului de a preveni Rusia să se implice în alegerile parlamentare de la noi” - VIDEO
11:10
Altarul propagandei de pe rețelele sociale: Telegram, TikTok, Facebook sau Viber – noile „lăcașuri sfinte” în care biserica rusă din Moldova face campanie electorală - zdg.md
11:00
Tragic. O femeie a murit, după ce s-a ales cu arsuri grave încercând să stingă un incendiu de vegetație uscată din apropierea curții sale, la Ialoveni
11:00
Cine a fost Charlie Kirk, influencerul împușcat mortal și care era unul din liderii mișcării MAGA a lui Trump
10:50
Charlie Kirk, activist conservator american și susținător vocal al lui Donald Trump, împușcat mortal la un eveniment universitar
Acum 4 ore
10:30
O rară navă de război rusă care patrula în Marea Neagră, lovită de o dronă, susține spionajul militar ucrainean și prezintă imagini video
10:20
Rețineri ca-n filme. Percheziții la un „centru de apel”, specializat în escrocherii online. Opt persoane, cercetate - VIDEO
10:20
Germania elimină Slovenia lui Luka Donkic și obține ultimul loc în semifinalele EuroBasket
10:00
Două surori - un vis comun, devenit realitate! Cum au fondat surorile Lozovanu o stomatologie de top în Republica Moldova: „Eram doar eu, Galina, o asistentă și fata de la recepție” - VIDEO
10:00
Cât de puternică este armata Poloniei. Este a treia ca mărime din NATO, după SUA și Turcia
09:40
Penthouse în inima Chișinăului — clasă premium de la dezvoltatorul de încredere Milanin
09:20
Ce sunt dronele Gerbera folosite în posibila incursiune din Polonia și cum le folosește Rusia în Ucraina
09:10
New York comemorează victimele din 11 septembrie. Ceremoniile solemne, umbrite de tensiunile politice
08:50
S-a aflat tipul de dronă rusească intrată în spațiul aerian polonez. Drona ar putea fi folosită ca momeală
Acum 6 ore
08:30
Proteste violente în Franța. Mișcarea „Blocăm tot” a adunat 200.000 de oameni, dar planul a eșuat. 700 de persoane reținute - VIDEO
08:20
Marile semne de întrebare pentru NATO după incursiunea dronelor în Polonia
08:20
Trump a discutat cu liderii Poloniei și Franței după incursiunile dronelor rusești. Zelenski critică pasivitatea Occidentului
08:10
Maxime de până la 29 de grade. Cum va fi vremea astăzi, dar și în următoarele zile. Prognoza meteo
08:10
Curs valutar BNM pentru 11 septembrie. Cât costă un euro și un dolar - FOTO
Acum 24 ore
22:00
Un pensionar polonez se uita la știrile despre dronele rusești când una i-a distrus acoperișul. „Brusc ceva a explodat, lustra a căzut”
21:50
Fostul director adjunct SIS, Alexandru Balan, plasat în arest preventiv la București - VIDEO
21:50
Polonia acuză Rusia că a vizat deliberat teritoriul său cu drone: „Minciunile și negările sunt răspunsuri tipice sovietice”
21:40
Naționala Moldovei a suferit cea mai mare înfrângere din istorie - VIDEO
21:40
Un colaborator al Ambasadei Republicii Belarus la Chișinău - declarat persona non grata - VIDEO
21:40
Cristiano Ronaldo, gol istoric marcat împotriva Ungariei. Cele mai multe reușite în preliminariile CM, alături de Carlos Ruiz - VIDEO
21:40
România și Ucraina, fără victorie în preliminarii: Egaluri surprinzătoare cu Cipru și Azerbaidjan, în ciuda avantajului din meci - VIDEO
21:30
Moldova U21, din nou învinsă după ce a condus: 1-0 cu Slovacia, dar meciul se termină cu a doua înfrângere în preliminariile Euro 2027 - VIDEO
21:20
Bolivia a prins ultimul tren și păstrează șanse de calificare la Mondialul din 2026, după ce a reușit marea surpriză și a învins Brazilia - VIDEO
21:10
Mii de fani au invadat stadionul, după ce naționala lor a învins echipa similară din Camerun și este la un pas distanță de prima calificare din istorie la Cupa Mondială - VIDEO
