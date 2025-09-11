Ion Ceban, dușman declarat al comunității LGBT, a ajuns în Italia cu ajutorul unui gay

08:20

Astăzi împlinesc 24 de ani de la atacurile de la 11 septembrie 2001, cel mai sângeros atac terorist de pe teritoriul SUA. Tragicele evenimente vor fi marcate cu ceremonii, activități de voluntariat și alte omagii în memoria victimelor. O parte dintre cei apropiații celor aproape 3.000 de persoane ucise se vor alătura demnitarilor și politicienilor la comemorările de joi din New York, de la Pentagon și din Shanksville, Pennsylvania. Alții aleg să marcheze această zi prin reuniuni mai restrânse.