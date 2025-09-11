Ion Ceban, dușman declarat al comunității LGBT, a ajuns în Italia cu ajutorul unui gay
TVR Moldova, 11 septembrie 2025 12:20
Cetățeanul Ion Ceban a fost la Palermo, Italia, speaker timp de o oră și jumătate la o tabără pentru tineri, potrivit Ziarului de Gardă. Invitația a venit de la un politician italian, prieten al fostului prim-ministru Chiril Gaburici, declarat „gay și teolog”.
• • •
Alte ştiri de TVR Moldova
Acum 5 minute
12:40
Învățământul dual va fi extins în R. Moldova: Elevii vor putea studia și munci simultan # TVR Moldova
Elevii din școlile profesionale și colegii, precum și absolvenții de gimnaziu, vor avea oportunități mai mari de a-și continua studiile și a acumula experiență practică datorită extinderii programelor de învățământ dual în Republica Moldova.
Acum 30 minute
12:20
Ion Ceban, dușman declarat al comunității LGBT, a ajuns în Italia cu ajutorul unui gay # TVR Moldova
Cetățeanul Ion Ceban a fost la Palermo, Italia, speaker timp de o oră și jumătate la o tabără pentru tineri, potrivit Ziarului de Gardă. Invitația a venit de la un politician italian, prieten al fostului prim-ministru Chiril Gaburici, declarat „gay și teolog”.
Acum o oră
12:10
Polonia a introdus restricţii privind traficul aerian de-a lungul graniţelor sale estice cu Belarus şi Ucraina, a anunţat joi Comandamentul Operaţional al Forţelor Armate, pe fondul creşterii tensiunilor la o zi după incursiuni multiple ale unor drone în spaţiul aerian al acestui stat membru al NATO.
12:00
La cererea Poloniei, Consiliul de Securitate al ONU va organiza o reuniune de urgenţă pentru a aborda încălcarea spaţiului aerian polonez de către Rusia, a anunţat joi Ministerul de Externe polonez.
Acum 2 ore
11:40
Începând cu 1 ianuarie 2026, străinii cu drept de ședere în Republica Moldova, apatrizii, refugiații și beneficiarii de protecție umanitară vor putea obține Cartea de rezidență, un document modern, aliniat standardelor europene de securitate.
11:10
Tot mai multe familii din stânga Nistrului accesează indemnizații sociale din partea statului # TVR Moldova
Biroul politici de reintegrare anunță că, în perioada 2021 – 1 septembrie 2025, un număr de 1.758 de beneficiari din localitățile din stânga Nistrului și municipiul Bender au primit indemnizații sociale pentru susținerea creșterii și îngrijirii copiilor, acordate din bugetul asigurărilor sociale de stat al Republicii Moldova.
11:00
Incendiu tragic la Dănceni: o femeie și-a pierdut viața după ce a încercat să stingă flăcările # TVR Moldova
Un incendiu de vegetație uscată produs în după-amiaza zilei de 10 septembrie 2025, în satul Dănceni, raionul Ialoveni, s-a soldat cu o tragedie. Flăcările au izbucnit în jurul orei 13:24 și au afectat circa 3 ari de teren din preajma unei gospodării.
Acum 4 ore
10:20
Opt persoane au fost reținute de către oamenii legii, în urma desfășurării unei operațiuni de destructurare a unui grup infracțional specializat în escrocherii online.
10:10
Mesajul lui Donald Trump: Ce-i cu Rusia, care încalcă spaţiul aerian al Poloniei cu drone? # TVR Moldova
Administrația americană se declara preocupată și solidară cu polonezii, , după incursiunea dronelor rusești în spaţiul aerian al Poloniei, potrivit tvrinfo.ro.
09:40
Începând cu data de 8 noiembrie curent, permisele moldovenești vor fi recunoscute în Italia. Despre acest lucru a anunțat președinta Maia Sandu, care se află într-o vizită oficială la Roma. De aceeași facilitate vor beneficia cetățenii italieni care au reședință legală în R. Moldova.
09:00
Creștinii ortodocși de stil vechi din Republica Moldova pomenesc astăzi ziua în care a fost tăiat capul slăvitului proroc Ioan, Înaintemergătorul și Botezătorul Domnului nostru Iisus Hristos.
Acum 6 ore
08:20
Astăzi împlinesc 24 de ani de la atacurile de la 11 septembrie 2001, cel mai sângeros atac terorist de pe teritoriul SUA. Tragicele evenimente vor fi marcate cu ceremonii, activități de voluntariat și alte omagii în memoria victimelor. O parte dintre cei apropiații celor aproape 3.000 de persoane ucise se vor alătura demnitarilor și politicienilor la comemorările de joi din New York, de la Pentagon și din Shanksville, Pennsylvania. Alții aleg să marcheze această zi prin reuniuni mai restrânse.
Acum 8 ore
05:40
Află cu TVR Moldova cele mai importante evenimente care au avut loc miercuri, 10 septembrie.
Acum 24 ore
21:10
O echipă de jurnaliști au fost reținuți la Tiraspol de așa-zisul „serviciu de securitate MGB” # TVR Moldova
Jurnaliștii Glossa.md, o echipă media care crează conținut pentru rețelele sociale, au fost reținuți miercuri la Tiraspol, potrivit publicației Zona de Securitate.
20:40
Mai multe companii şi agenţi economici sunt gata să sprijine elevii cu studii nefinalizate # TVR Moldova
Oportunităţi de dezvoltare pentru elevii cu studii nefinalizate şi pentru cei cu performanţe scăzute la învăţătură. Aceştia vor putea deprinde o meserie în cadrul unui proiect naţional, implementat în cadrul instituţiilor de învăţământ profesional-tehnic cu programe duale. Mai multe companii şi agenţi economici sunt gata să ajute tinerii din această categorie să înveţe o profesie, iar pe viitor, să le asigure un loc de muncă.
20:10
Promisiunile electorale ale Blocul Patriotic în domeniul economic: Vor o altă bancă de economii # TVR Moldova
Blocul Electoral Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei şi-a prezentat astăzi programul electoral în domeniul economic.
20:10
Teatrele Naţionale Româneşti revin la Chişinău cu artişti de pe ambele maluri ale Prutului # TVR Moldova
Reuniunea Teatrelor Naţionale Româneşti revine la Chişinău, cu artişti de pe ambele maluri ale Prutului. Aflat la a zecea ediţie, evenimentul reuneşte cele mai bune producţii teatrale, sub genericul „Scena unei lumi libere”. Vor participa teatrele naționale din București, Iași, Craiova, Sibiu, Cluj-Napoca, Târgu Mureș, precum și teatrele „Matei Vișniec” din Suceava, Teatrul de Stat Constanța, alături de teatre din Republica Moldova.
19:40
Detalii noi în cazul reținerii ilegale a lui Vladimir Meleca de către KGB-ul transnistrean # TVR Moldova
Preşedintele filialei Partidului Liberal în regiunea transnistreană, Vladimir Meleca, s-a ales cu un dosar penal după ce, ieri, a fost reţinut pentru mai multe ore de angajați ai așa-zisului minister al securității de la Tiraspol. Structurile separatiste i-au confiscat mai multe lucuri personale. Reprezentanţii Promo-LEX susţin că scopul acestei reţineri a fost intimidarea lui Meleca în calitate de concurent electoral.
19:10
„Grafic concret de stingere a datoriilor”: Calea Ferată din Moldova se laudă cu venituri triplate # TVR Moldova
Veniturile întreprinderii "Calea Ferată din Moldova" au crescut de trei ori și s-au plătit o parte dintre salariile restante. Premierul Dorin Recean a declarat că acest lucru se datorează restructurării întreprinderii, fapt care a dus la creșterea veniturilor și la recuperarea perioadei de plată a salariilor. În timpul verii, s-au achitat cinci salarii restante.
18:40
Premierul Italiei, Giorgia Meloni, a primit-o azi la sediul guvernului de la Roma pe președintele Republicii Moldova, Maia Sandu.
18:40
Astăzi a fost dat startul exerciţiului NATO de Management al Situațiilor de Urgență în Bularia, la care participă şi o echipă şi Republica Moldova. Salvatorii şi pompieri au trebuit să facă faţă unei situaţii de urgenţă - un cutremur devastator - iar misiunea principală a fost salvarea victimelor.
18:10
În perioada 1–7 septembrie, au fost înregistrate 1017 cazuri de COVID-19, ceea ce reprezintă o creștere cu 19% comparativ cu săptămâna precedentă, arată datele Agenției Naționale. pentru Sănătate Publică (ANSP).
18:10
Parlamentul European a adoptat miercuri o rezoluție prin care condamnă încercările Rusiei de a destabiliza Republica Moldova, înainte de alegerile parlamentare din 28 septembrie. În documentul aprobat cu 490 de voturi „pentru”, 65 „împotrivă” se spune că alegerile parlamentare din toamna anului curent sunt un moment decisiv pentru consolidarea democrației și continuarea parcursului integrării europene.
17:50
Fostul adjunct al şefului Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova, capturat luni la Timișoara, sub acuzatia de spionaj, și retinut marți de procurorii DIICOT, a primit miercuri mandat de arestare pentru 30 de zile. Decizia a fost luată de către Curtea de Apel București.
17:40
Persoanele care, în ziua alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025, nu se vor afla în localitatea în care au domiciliu sau reşedinţa temporară valabilă, pot solicita de la biroul electoral al secţiei de votare un certificat pentru drept de vot. Acesta va permite alegătorilor să voteze în orice altă secţie de votare de pe teritoriul ţării, pe lista electorală suplimentară.
17:10
Reuniunea Teatrelor Naţionale Româneşti se deschide la Chişinău cu spectacolul „Mary Stuart” # TVR Moldova
Astăzi, 10 septembrie, Reuniunea Teatrelor Naţionale Româneşti va fi deschisă la Chişinău cu spectacolul "Mary Stuart".
16:50
„Evaluarea completă este în curs de desfășurare”, spune Rutte, președintele NATO, în legătură cu incidentul din Polonia, în care 19 drone au intrat în spaţiul aerian al acestei ţări.
16:40
Nici naționala de tineret a Republicii Moldova nu a reușit să își bucure suporterii cu o victorie. În preliminariile Campionatului European U-21 din 2027, "tricolorii" pregătiți de Serghei Cebotari au cedat în fața Slovaciei, scor 2 la 3.
16:10
Primele zile ale lunii septembrie au venit cu temperaturi generoase, mai ridicate decât cele obișnuite pentru această perioadă. Valorile maxime ating chiar şi 31 de grade Celsius, comparabile cu cele din mijlocul verii. E un indiciu al schimbărilor climatice. Între timp, oamenii profită de vremea caldă, iar pompierii avertizează că riscul de incendii rămâne ridicat.
16:10
Înfrângere drastică pentru Naționala de fotbal a R. Moldova. A încasat 11 goluri de la Norvegia # TVR Moldova
Naționala Republicii Moldova a fost umilită în preliminariile Campionatului Mondial din 2026. La Oslo, "tricolorii" au suferit cea mai drastică înfrângere din istoria țării, fiind învinși cu un neverosimilă 11 la 1 de Norvegia. Cinci goluri au fost semnate de Erling Haaland, iar toată presa continentală de specialitate a scris despre evoluția rușinoasă a selecționatei antrenate de Serghei Cleșcenco.
15:50
Prim-ministrul polonez Donald Tusk a declarat că țara sa va solicita oficial invocarea Articolului 4 al NATO ca răspuns la încălcarea spațiului aerian al țării sale de către 19 drone rusești, dintre care unele au fost doborâte, relatează tvrinfo.ro.
15:30
/VIDEO/ Autoritățile confirmă: Plahotniuc ar urma să fie adus în R. Moldova pe 25 septembrie # TVR Moldova
Vladimir Plahotniuc ar urma să fie adus în Republica Moldova pe 25 septembrie, potrivit ministrelor Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, și ministrei Justiției, Veronica Mihailov-Moraru.
15:10
Aproape o treime din victimele accidentelor rutiere din R. Moldova sunt pietoni, statistică # TVR Moldova
Pietonii sunt implicaţi în aproximativ o treime din accidentele rutiere care se produc în Republica Moldova, arată datele poliţiei. Iar în municipiul Chişinău se întâmplă cele mai multe nenorociri de acest fel. Şi mai alarmant este că în 8 la sută din cazuri victimele sunt copii. Pentru a preveni astfel de accidente, agenţii de patrulare vor desfăşura periodic acţiuni preventive, mai ales în apropierea şcolilor din ţară.
14:40
Prim-ministrul polonez Donald Tusk a declarat că țara sa va solicita oficial invocarea Articolului 4 al NATO ca răspuns la încălcarea spațiului aerian al țării sale de către 19 drone rusești, dintre care unele au fost doborâte, relatează tvrinfo.ro.
14:10
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va efectua, în perioada 10–12 septembrie 2025, o vizită de lucru în Republica Italiană și la Sfântul Scaun
13:50
/VIDEO/ Autoritățile confirmă:Vladimir Plahotniuc ar urma să fie adus în R. Moldova pe 25 septembrie # TVR Moldova
Vladimir Plahotniuc ar urma să fie adus în Republica Moldova pe 25 septembrie. Despre acest lucru au vorbit jurnaliștilor ministra de Interne, Daniella Misail-Nichitin și ministra Justiției Veronica Mihailov-Moraru.
13:30
„Europa trebuie să lupte pentru locul său într-o lume în care dependenţele sunt folosite nemilos ca arme", este declaraţia preşedintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, în primul său discurs despre starea Uniunii Europene de la realegerea sa.
12:50
Un angajat al Ambasadei Republicii Belarus la Chișinău a fost declarat persona non-grata # TVR Moldova
Un angajat al Ambasadei Republicii Belarus la Chișinău a fost declarat persona non-grata pe teritoriul Republicii Moldova, transmite Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova, fără să precizeze dacă expulzarea persoanei respective este legată de rețeaua de spionaj din statele UE cu implicarea serviciilor de informații belaruse.
12:50
Fostul director adjunct al Serviciului de Informații din Republica Moldova, Alexandru Bălan, a fost reținut pentru 24 de ore.
Ieri
12:10
În caz de crize - cutremure, inundații, pandemii sau atacuri cibernetice, populația va beneficia de un sprijin mai rapid și mai bine organizat din partea statului. Guvernul a aprobat crearea Centrului Național de Management al Crizelor, care va coordona, la nivel național, acțiunile de prevenire și intervenție în situații de urgență.
11:30
Un judecător de la CSJ scapă de sancțiuni după ce a fost prins că lucrează pământul armatei # TVR Moldova
Colegiul disciplinar al Consiliului Superior al Magistraturii a încetat examinarea cauzei pe numele judecătorului Ghenadie Eremciuc transferat temporar de la Judecătoria Bălți la Curtea Supremă de Justiție. El a fost acuzat, în urma unei sesizări depuse de membrul CSM, Ion Guzun, că ar lucra neautorizat peste 12 hectare amplasate într-o localitate din raionul Sângerei și date în folosință Armatei Naționale.
11:20
Premierul Republicii Moldova, Dorin Recean, a anunțat miercuri dimineață, după ședința Comisiei pentru Situații Excepționale, un pachet de sprijin financiar destinat agricultorilor care au avut de suferit în urma înghețurilor târzii din primăvară și a intemperiilor din luna iulie.
11:10
Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova informează cetățenii moldoveni care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Franța că principalele sindicate din sectoare-cheie au anunțat declanșarea unei greve generale naționale pentru ziua de miercuri, 10 septembrie 2025.
11:10
Peste 90% din necesarul de gaze pentru iarnă a fost asigurat, anunță ministrul energiei # TVR Moldova
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a declarat miercuri, înaintea ședinței Guvernului, că Energocom a achiziționat deja peste 90% din necesarul de gaze pentru anul gazier 2025–2026, inclusiv pentru sezonul rece.
10:40
Guvernul alocă 100 de milioane lei pentru agricultorii afectați de înghețuri și intemperii # TVR Moldova
Premierul Republicii Moldova, Dorin Recean, a anunțat miercuri dimineață, după ședința Comisiei pentru Situații Excepționale, un pachet de sprijin financiar destinat agricultorilor care au avut de suferit în urma înghețurilor târzii din primăvară și a intemperiilor din luna iulie.
10:10
Ședința Guvernului Republicii Moldova din 10 septembrie 2025
09:50
În premieră pentru NATO, Polonia a doborât drone rusești în timpul unui atac masiv asupra Ucrainei # TVR Moldova
Polonia a confirmat doborârea dronelor în spațiul său aerian în timpul unui atac aerian rusesc masiv asupra Ucrainei, în noaptea de 10 septembrie, ceea ce pare a fi primul caz în care un stat membru NATO a angajat active rusești deasupra teritoriului său în timpul războiului, potrivit kyivindependent.com.
09:40
La Holercani, raionul Dubăsari, a început construcția unei unități de salvatori și pompieri independente energetic, care va deservi 12 localități din regiune.
09:10
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) și Ministerul Afacerilor Interne (MAI) au lansat un plan comun de acțiuni pentru prevenirea violenței în școli și asigurarea unui mediu educațional sigur pentru elevi, profesori și părinți. Documentul a fost aprobat prin Ordin comun și urmează să fie implementat pe parcursul anului curent de studii.
08:40
Sute de copii din Republica Moldova vin pe lume cu probleme grave de sănătate din cauza mamelor care consumă alcool în timpul sarcinii. Retard mintal, tulburări de comportament și dizabilități ireversibile sunt doar câteva dintre afecţiunile provocate de acest obicei nociv al mamelor. De Ziua Internațională de Conștientizare a Tulburărilor Alcoolice Fetale, UNICEF a lansat la Chișinău un proiect-pilot menit să prevină consumul de alcool în perioada sarcinii.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.