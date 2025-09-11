Un bărbat din Dubăsari, găsit mort într-o prăpastie, după 4 zile de la dispariție: Acesta ar fi căzut cu motocultorul de pe o stâncă
UNIMEDIA, 11 septembrie 2025 12:20
Un bărbat din Dubăsari a fost găsit decedat, la 4 zile de când a plecat de acasă. Potrivit oamenilor legii, acesta s-ar fi prăbușit cu motocultorul de pe o stâncă.
Subscrierea la obligațiunile emise de Primăria Sireți, prin intermediul Victoriabank, a fost finalizată cu succes # UNIMEDIA
Emisiunea de obligațiuni emise de Primăria satului Sireți, în valoare totală de 3 milioane lei, cu termene de circulație de 2 și 3 ani, destinată modernizării infrastructurii rutiere din localitate, a fost închisă anticipat, după acumularea integrală a volumului planificat. Este prima emisiune de obligațiuni lansată de o localitate rurală din Republica Moldova.
(video) Emilian Crețu face curățenie în garaj: Actorul își vinde Toyota Land Cruiser. Care este „prețul de pornire” # UNIMEDIA
Actorul și influencerul Emilian Crețu a anunțat, într-un clip video publicat pe rețelele sociale, că vinde automobilul său de model Toyota Land Cruiser. „Prețul de pornire” este 70.000 de euro.
Partidul „Noua Opțiune Istorică” propune aprobarea și implementarea unui Program Național de Stabilizare și Relansare Economică # UNIMEDIA
Partidul „Noua Opțiune Istorică” (NOI) consideră că economia națională se află într-un moment de stagnare profundă, afectată de instabilitate fiscală, birocrație excesivă, poveri administrative și lipsa unui sprijin real pentru inițiativa privată. În cadrul unei conferințe de presă, conducerea formațiunii a propus aprobarea și implementarea unui Program Național de Stabilizare și Relansare Economică, elaborat deja de experții partidului.
Irina Selevestru: Statele membre ale UE convin asupra armonizării legislației în materie de insolvență. Ce pași urmează să întreprindă R. Moldova? # UNIMEDIA
Recent Consiliul Uniunii Europene a publicat o propunere de Directivă privind armonizarea anumitor aspecte ale normelor de drept în materie de insolvență, un domeniu îngust, dar, totodată, extrem de important pentru orice țară. Despre ce prevede această Directivă și ce impact va avea asupra Republicii Moldova, Irina Selevestru, expert în domeniul insolvabilității, a vorbit în interviul acordat pentru curentul.md.
Benzina și motorina se scumpesc și mâine: Iată unde găsești cele mai mici prețuri la carburanți # UNIMEDIA
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică anunță prețuri și mai mari la carburanți pentru mâine, 12 septembrie. Șoferii vor trebui să achite pentru litrul de benzină cu 4 bani mai mult, iar pentru cel de motorină cu 3 bani mai mult decât astăzi.
Irina Vlah - către Ambasadorul Canadei în Republica Moldova: PAS v-a implicat țara în campania de discreditare a „Inima Moldovei” # UNIMEDIA
Irina Vlah, preşedinte al Partidului Republican „Inima Moldovei”, s-a adresat Ambasadorului Extraordinar și Plenipotențiar al Canadei în Republica Moldova cu reședința la București, Gavin Buchan, în contextul deciziei autorităților canadiene de a-i impune sancțiuni politicianei. Pe această cale, ea cere să i se prezinte motivele pentru care a fost inclusă în lista persoanelor sancţionate, inclusiv probele ce au stat la baza deciziei respective.
Tragedie la Ialoveni: O femeie și-a pierdut viața după ce a încercat să stingă un incendiu # UNIMEDIA
O femeie de 63 de ani a decedat la spital, după ce a suferit arsuri grave încercând să stingă un incenciu care a izbucnit lângă gospodăria sa. Cazul a avut loc pe data de 10 septembrie în satul Dănceni din raionul Ialoveni.
SUA aprobă vânzarea de rachete Finlandei: Suma impresionantă pentru care Donald Trump a dat undă verde contractului # UNIMEDIA
Statele Unite au anunţat miercuri că au aprobat vânzarea de rachete aer-aer avansate şi echipamente asociate în valoare de peste 1 miliard de dolari către Finlanda, ţară aliată membră a NATO care are o frontieră lungă cu Rusia, notează presa română, cu referire la AFP.
Afirmația lui Charlie Kirk care s-a viralizat după ce a fost împușcat mortal. Vorbea despre subiect cu câteva secunde înainte # UNIMEDIA
Activistul conservator american Charlie Kirk, care a murit după ce a fost împușcat miercuri în timpul unui eveniment public organizat la Utah Valley University, a avut o lungă istorie de opinii controversate și declarații care păreau concepute pentru a stârni reacții din partea celor care nu erau de acord cu el, relatează CBC News, citat de hotnews.ro. Una dintre acestea s-a viralizat pe rețelele de socializare după moartea sa.
La cererea Poloniei, Consiliul de Securitate al ONU va organiza o reuniune de urgenţă pentru a aborda încălcarea spaţiului aerian polonez de către Rusia, a anunţat joi Ministerul de Externe polonez, transmite Reuters, citat de digi24.ro.
(video) Violență în curtea unei școli din Soroca: O fată stă la pământ, iar două surori o lovesc cu picioarele, în timp ce colegii le filmează. De la ce ar fi pornit conflictul # UNIMEDIA
Un caz de bullying violent între adolescente a avut loc recent într-o instituție de învățământ din raionul Soroca, unde două eleve s-au luat la bătaie în incinta școlii. Incidentul a fost filmat de colegi și postat pe rețelele sociale. În imagini se vede cum mai multe eleve lovesc o altă copilă, în timp ce alți elevi privesc fără a interveni. Autoritățile au fost sesizate, iar cazul este investigat.
„Incendiere intenționată” la Crihana Veche: 25 de bovine salvate din flăcări, după ce 3 500 de baloți de lucernă au luat foc # UNIMEDIA
Un incendiu de proporții a avut loc ieri în localitatea Crihana Veche din raionul Cahul. Potrivit informațiilor, 3500 baloți au ars, iar 25 de bovine au fost salvate, după o „incendiere intenționată”.
Franța vrea să interzică rețelele de socializare pentru copiii sub 15 ani și să restricționeze utilizarea pentru adolescenții cu vârsta de până la 18 ani # UNIMEDIA
Un raport al Parlamentului francez privind TikTok, publicat joi, recomandă interzicerea reţelelor de socializare pentru persoanele cu vârsta sub 15 ani şi instituirea unei „restricţii digitale” pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 15 şi 18 ani, în încercarea de a combate „capcana algoritmică” care poate afecta sănătatea tinerilor, transmite AFP, citat de hotnews.ro.
(video) „Tren” de reținuți, după perchezițiile unde un tânăr a încercat să evadeze peste fereastra unei clădiri, în capitală: Suspecții activau într-un „call center” de escrocherii # UNIMEDIA
Tânărul surprins în timp ce sărea de la etajul 4 al unei clădiri din capitală face parte dintr-o rețea infracțională specializată în escrocherii online, anunță poliția. Incidentul a avut loc în timpul unei ample operațiuni de destructurare a grupului infracțional, soldată cu reținerea a opt persoane.
(video) Grosu: Vă spun pe șleau - dacă vin la putere pro-rușii, punem stop pe aderare. O majoritate pro-Kremlin, Dodon, Șor, Cebeni va aduce în Guvern, IGP, SIS reprezentanți ai FR # UNIMEDIA
Liderul, Igor Grosu, spune că, dacă forțele pro-ruse revin la putere, Moldova nu va mai putea adera la Uniunea Europeană, iar instituțiile statului vor ajunge din nou sub influența Federației Ruse. „Dacă câștigă forțele pro-ruse, bărbații și tinerii noștri vor deveni carne de tun în războaiele lui Putin”, a avertizat Grosu într-o conferință de presă.
(video) Ursula von der Leyen, în discursul privind starea UE: „Ne aflăm în pragul, dacă nu la începutul, unei crize sanitare mondiale” # UNIMEDIA
Europa trebuie să se pregătească pentru o nouă criză sanitară globală, a avertizat președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, în cadrul discursului său anual privind starea Uniunii.
New York comemorează victimele din 11 septembrie: Ceremoniile solemne, umbrite de tensiunile politice # UNIMEDIA
New York comemorează joi atentatele din 11 septembrie 2001, un eveniment marcat anul acesta de campania care opune mai mulţi democraţi pentru funcţia de primar, scrie presa română.
Doliu la Gimnaziul din Bravicea. Directorul Vasile Gălescu a decedat: „A ghidat generații de elevi și a lucrat cu dăruire pentru școala natală” # UNIMEDIA
Doliu în comunitatea din Bravicea. Directorul Gimnaziului din localitate, Vasile Gălescu, s-a stins din viață. Cadrele didactice îl descriu drept un pedagog devotat, care a ghidat generații întregi de copii și a muncit cu dăruire pentru dezvoltarea școlii în care și-a dedicat întreaga carieră.
Cum au provocat TikTok și Instagram revoluție în Nepal. Viața luxoasă a beizadelelor a aprins scânteia protestelor # UNIMEDIA
Revoluția generației Z din Nepal, care a protestat după ce guvernul a interzis mai multe rețele sociale, a pornit de la campania virală „nepo kids”. Pe platforme precum TikTok și Instagram au circulat numeroase videoclipuri cu beizadelele înalților demnitari care epatează un stil de viață luxos, scrie adevarul.ro.
Recean și-a luat BMW, de 66.000€ și a împrumutat la rude 1,9 milioane lei: Ce avere declară premierul, candidat PAS # UNIMEDIA
Premierul Dorin Recean, candidat la alegerile parlamentare din 28 septembrie, și-a cumpărat un automobil de lux de 1,3 milioane de lei și a oferit rudelor donații de aproape 1,9 milioane lei, în cei doi ani și șapte luni de mandat, scrie RISE Moldova.
Pe 11 septembrie, istoria a fost marcată de dizolvarea Partidului Națiunii în 1940 și de atacurile teroriste din SUA în 2001.
(video) Igor Dodon, la supermarket: Pere din Africa, roșii din Turcia, ardei din Olanda... Ce facem noi?! # UNIMEDIA
Alegeri 2025. Liderul Blocului Electoral Patriotic, Igor Dodon, a mers într-un market din Criuleni și a constatat că pe rafturile de fructe și legume nu mai găsești produse din Republica Moldova. „În plin sezon, magazinele din Moldova – țară agrară – sunt inundate de fructe și legume de import. Așa nu mai poate continua. Revenirea produselor autohtone pe rafturile supermarketurilor este unul dintre angajamentele Blocului nostru Patriotic”, a mneționat Igor Dodon.
Donald Trump a anunțat doliu național, după moartea comentatorului conservator Charlie Kirk # UNIMEDIA
Donald Trump a anunțat doliu național, după moartea comentatorului conservator Charlie Kirk. „Marele, chiar legendarul, Charlie Kirk este mort", a declarat președintele SUA pe reţeaua sa Truth Social, ordonând arborarea drapelelor în bernă în toată ţara în onoarea sa, scrie adevarul.ro.
Capricornii își păzesc ideile, iar nativii Berbec sunt sfătuiți să acorde o atenție sporită sănătății: Află ce-ți prezic astrele # UNIMEDIA
Nativii Pești se pot aștepta la o zi plină de laude și recunoaștere. S-ar putea să primească premii pentru mai multe performanțe remarcabile. Principiile lor de a adera la adevăr i-ar putea chiar stabili ca modele de urmat pentru mai multe persoane, inclusiv pentru concurenți. Încercați doar să reevaluați deciziile înainte de a le face efective.
Creştinii ortodocşi de stil vechi prăznuiesc astăzi Tăierea Capului Sfântului Prooroc Ioan Botezătorul: Tradiții și superstiții # UNIMEDIA
Creștinii ortodocși de stil vechi sărbătoresc astăzi Tăierea Capului Cinstitului, Slăvitului Prooroc Ioan Botezătorul – Înaintemergătorul şi Botezătorul Domnului nostru Iisus Hristos. Este ultima mare sărbătoare a anului bisericesc, care se încheie la 13 septembrie și este zi de post negru pentru creștinii ortodocși din întreaga lume.
(video) Ceban: FISC-ul îi cheamă pe colegi, să-i preseze să spună de unde au donat 500, 1000 de lei în campanie, iar dimineața Poliția va merge pe la preturi. La PAS nu vine nimeni # UNIMEDIA
Ion Ceban, unul din liderii Blocului electoral Alternativa, susține că unii colegi de partid sunt invitați la FISC, unde sunt presați să explice donațiile de 500–1000 de lei în campania electorală. De asemenea, potrivit lui, dimineața Poliția ar merge în controale pe la preturi. „La PAS nu vine nimeni”, a declarat Ceban.
Leul moldovenesc a înregistrat o evoluție mixtă în raport cu principalele valute de referință, conform datelor publicate de Banca Națională a Moldovei.
Astăzi, vremea în Moldova se menține stabilă, cu cer predominant noros și temperaturi confortabile, fără precipitații semnificative, conform prognozei Serviciului Hidrometeorologic de Stat.
(video) Un colaborator apropiat al lui Donald Trump a fost asasinat la un eveniment public. Charlie Kirk a murit la spital: Suspectul nu a fost capturat # UNIMEDIA
Unul dintre apropiații președintelui american Donald Trump, Charlie Kirk, a fost împușcat în timpul unui eveniment desfășurat miercuri, 10 septembrie, la Utah Valley University. , transmite adevarul.ro.
Atenție, șoferi și călători! Circulația la punctul de trecere a frontierei „Costești–Stânca” va fi restricționată încă pentru două zile, pe 11 și 12 septembrie, din cauza lucrărilor de montaj la baraj. În aceste zile, traficul se va desfășura pe o singură bandă, fapt ce ar putea provoca ambuteiaje și întârzieri. Autoritățile recomandă utilizarea altor puncte de trecere pentru a evita blocajele.
Ministerul rus de Externe acuză Polonia că „escaladează” conflictul din Ucraina prin „mituri” despre dronele rusești # UNIMEDIA
Ministerul rus de Externe a acuzat Varșovia că încearcă să „escaladeze” conflictul din Ucraina prin răspândirea unor „mituri” legate de intruziunea dronelor rusești în spațiul aerian al Poloniei, transmite adevarul.ro.
(video) „Extrădarea mea este juridic imposibilă”. Veaceslav Platon: Faptul că am stat închis 4,5 luni a fost pentru mine o surpriză # UNIMEDIA
Omul de afaceri Veaceslav Platon declară că, din punct de vedere juridic, extrădarea sa în Republica Moldova „este imposibilă”. Declarația a fost făcută la Fiodorova Show. Ședința la care se va examina cererea organelor de drept din Moldova a fost anunțată pentru luna noiembrie 2025.
(video) Ion Ceban cere publicarea contractelor de achiziție a gazelor: Cât vor achita cetățenii? De unde totuși procurăm aceste stocuri?! # UNIMEDIA
Liderul Blocului Alternativa cere statului să facă publice contractele de achiziție a gazelor. Solicitarea vine după ce Energocom a anunțat că a suplinit stocurile pentru iarnă în proporție de 90%. „Vrem să cunoaștem cât a plătit statul și cât vor plăti cetățenii? Și totuși poate aflăm de unde procurăm aceste gaze naturale? Vrem transparență, drag Energocom și extraordinar de drag PAS”, a menționat Ion Ceban.
Prețurile au crescut în august 2025, față de acum un an, cu 7,3%: Moldovenii au plătit mult mai mult pentru fructe, legume, ulei și servicii # UNIMEDIA
Prețurile medii de consum s-au micșorat, în august, ușor față de luna iulie 2025, dar au crescut simțitor față de acum un an. Este vorba despre o scumpire de peste 7 puncte procentuale, potrivit datelor publicate de Biroul Național de Statistică.
(video) „Suflă, suflă, hop!”. Trei șoferi, prinși beți la volan: Unul dintre ei, fără permis, conducea o motocicletă și-l avea cu el pe fiul său minor # UNIMEDIA
Un bărbat a fost prin beat criță la ghidonul unei motociclete. Acesta îl avea ca pasager pe copilul sau minor, ambii fără vreun echipament. Oamenii legii au constatat că bărbatul nu avea nici permis, nici revizia tehnică pentru vehicul.
Moldova introduce Cartea de rezidență pentru străini și impune noi coduri pentru pașapoarte și documente de călătorie: Când vor intra în vigoare # UNIMEDIA
Începând cu 1 ianuarie 2026, străinii cu drept de ședere în Republica Moldova, apatrizii, refugiații și beneficiarii de protecție umanitară vor beneficia de Cartea de rezidență, un document modern, sigur, dotat cu elemente avansate de securitate. De asemenea, vor fi actualizate codurile pașapoartelor și documentelor de călătorie pentru a respecta standardele Organizației Internaționale a Aviației Civile (ICAO) și a facilita recunoașterea titularilor la frontiere.
Showmanul moldovean Pavel Duganoв a declarat că la alegerile parlamentare va susține partidul Alianța „MOLDOVENII” # UNIMEDIA
Alegeri 2025. Cunoscutul showman, prezentator și moderator de evenimente Pavel Duganoв a anunțat pe pagina sa de Facebook că pe 28 septembrie, la alegerile parlamentare, va vota pentru noul partid pro-moldovenesc — Alianța „MOLDOVENII”.
Noul an școlar a început, iar pentru Misha Miller, una dintre cele mai apreciate artiste din România, această perioadă aduce mereu un val de nostalgie. Cântăreața a împărtășit imagini rare din copilăria ei, petrecută în Republica Moldova, surprinse chiar în prima zi de școală.
Victor Bogatico primarul Partidului Nostru, orașul Rîșcani: „PAS își atribuie, din nou, merite care nu îi aparțin” # UNIMEDIA
Alegeri 2025. Primarul orașului Rîșcani, Victor Bogatico, a dezmințit afirmațiile partidului PAS privind realizarea unor proiecte-cheie în oraș în ultimii ani, proiecte pe care aceștia și le atribuie. Potrivit lui, toate aceste inițiative au fost realizate de primărie — din bugetul local sau alte resurse atrase, dar fără implicarea PAS.
(video) Veaceslav Platon, primul interviu după ce a ieșit pe cauțiune, face dezvăluiri despre Plahotniuc: El va sta închis. Pîrlog deja a depus mărturii împotriva lui # UNIMEDIA
Omul de afaceri Veaceslav Platon, care a stat închis la Londra, așteptând să fie examinată cererea de extrădare a organelor de drept din Republica Moldova, apoi a fost eliberat pe cauțiune, a oferit primul său interviu, în care face mai multe dezvăluiri, inclusiv despre Vladimir Plahotniuc și „de ce acesta insistă să fie extrădat cât mai rapid în Republica Moldova”. „Altfel, Plahotniuc risca detenție pe viață în Franța”, declară Platon la Fiodorova Show.
Rata inflației în luna august 2025 a scăzut față de luna iulie curent, constituind 7,32%, potrivit datelor publicate de Banca Națională a Moldovei.
Eurovision 2026 - Spania solicită excluderea Israelului şi ia în considerare retragerea din concurs # UNIMEDIA
Concursul Eurovision este ameninţat cu boicotul. După Slovenia, este rândul Spaniei să solicite UER, organizatorul concursului, să ia măsuri în ceea ce priveşte participarea Israelului. Ministrul spaniol al Culturii, Ernest Urtasun, a menţionat astfel, pe 8 septembrie, la televiziune, posibilitatea de a nu participa, dacă Israelul nu va fi exclus. Decizia ar reveni însă RTE, televiziunea publică spaniolă, citată de news.ro.
(video) Prima reacție a Guvernului după reținerea fostului vicedirector SIS, Alexandru Balan, acuzat de spionaj # UNIMEDIA
Purtătorul de cuvânt al Guvernului a comentat reținerea fostului vicedirector SIS, Alexandru Balan, acuzat de spionaj. „A fost o anchetă comună. Este un proces clar pornit și în viitor vom depune toate eforturile ca cei care trădează interesele Republicii Moldova să răspundă conform legislației țării noastre”, a menționat Daniel Vodă.
Alegeri 2025. Andrei Năstase: „Diaspora înseamnă respect, drepturi și parteneriat”. Vezi propunerile candidatului # UNIMEDIA
Alegeri 2025. Candidatul independent la alegerile parlamentare, Andrei Năstase, a prezentat propunerile sale pentru Diaspora, subliniind că moldovenii plecați peste hotare nu mai pot fi tratați ca o simplă temă de campanie, ci ca parteneri reali ai dezvoltării țării.
