Un bărbat din Dubăsari, găsit mort într-o prăpastie, după 4 zile de la dispariție: Acesta ar fi căzut cu motocultorul de pe o stâncă

19:30

Omul de afaceri Veaceslav Platon, care a stat închis la Londra, așteptând să fie examinată cererea de extrădare a organelor de drept din Republica Moldova, apoi a fost eliberat pe cauțiune, a oferit primul său interviu, în care face mai multe dezvăluiri, inclusiv despre Vladimir Plahotniuc și „de ce acesta insistă să fie extrădat cât mai rapid în Republica Moldova”. „Altfel, Plahotniuc risca detenție pe viață în Franța”, declară Platon la Fiodorova Show.