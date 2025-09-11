Incendiu de vegetație la Dănceni: O femeie a murit după ce a încercat să stingă focul singură

09:30

Guvernul Republicii Moldova a anunțat că peste 250.000 de copii din clasele I–IX au beneficiat deja de ajutorul financiar unic în valoare de 1.000 de lei, oferit la început de an școlar. Potrivit purtătorului de cuvânt al Guvernului, Daniel Vodă, până în prezent au fost ridicate aproximativ 85% din plățile transferate.