Ziua Câmpului, la Peciște, raionul Rezina: „Școala de Câmp a Fermierului” specializată în cultivarea sorgului

07:40

Cetățenii din Holercani și din localitățile din vecinătate vor fi mai protejați odată cu finalizarea edificării noii Unități de Salvatori și Pompieri independent energetică, care va avea un rol esențial în creșterea capacității de reacție și răspuns în caz de urgență. Astfel, ieri, 9 septembrie, a avut loc ceremonia oficială dedicată începerii construcției Unității de […] Post-ul Cetățenii din 12 localități din raionul Dubăsari și zonele adiacente se vor simți mai protejați după finalizarea construcției noii unități de salvatori și pompieri la Holercani apare prima dată în Provincial.