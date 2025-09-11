Ziua Câmpului, la Peciște, raionul Rezina: „Școala de Câmp a Fermierului” specializată în cultivarea sorgului
Provincial, 11 septembrie 2025 12:20
La data de 10 septembrie 2025, în satul Peciște, raionul Rezina, pe terenul agricol al SRL „TVS-COMP", s-a desfășurat Ziua Câmpului „Școala de Câmp a Fermierului" (SCF), specializată în cultivarea sorgului. Participanții și facilitatorii au fost salutați de Tudor Gore, șeful Secției Agricultură și Alimentație a Consiliului raional Rezina, care a subliniat importanța acestei culturi
Ziua Câmpului, la Peciște, raionul Rezina: „Școala de Câmp a Fermierului" specializată în cultivarea sorgului
Salvatorii și pompierii din Republica Moldova continuă să fie alături de copii în procesul de instruire în instituțiile de învățământ din țară. Astfel aceștia desfășoară activități de instruire a elevilor în raionale de sud, centru și nord. Acțiunile au drept scop sporirea nivelului de pregătire a copiilor în fața situațiilor de risc, dar și reacționarea
Lucrările de construcție a liniei electrice aeriene (LEA) de 400 kV Vulcănești–Chișinău avansează într-un ritm activ. Până în prezent, circa 80% piloni au fost instalați, ceea ce marchează un progres vizibil pe ambele capete ale liniei. Pe de o parte, muncitorii asamblează pilonii în apropierea Stației Electrice Vulcănești, iar pe celălalt capăt al traseului au
Ion Chicu, la Cobusca Veche: Să lăsăm disputa despre denumirea limbii și să ne concentrăm pe economie
Unul dintre liderii Blocului Electoral ALTERNATIVA, Ion Chicu a efectuat o vizită în satul Cobusca Veche, unde a discutat cu localnicii despre problemele cu care se confruntă localitatea, punând accent pe subiectele economice. „Eu n-am văzut vreo deosebire între limba română și cea moldovenească și cred că nu trebuie să mai ridicăm acest subiect. Se
Igor Grosu: Cel mai mare pericol este să pierdem țara unei majorități pro-ruse în Parlament
Igor Grosu, președintele Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), și Dorin Recean – primii pe lista PAS la parlamentare, în cadrul unei conferințe de presă, au vorbit despre importanța alegerilor parlamentare și amenințările care există. Ei au subliniat că, cel mai mare pericol este crearea unei majorități pro-ruse în viitorul Parlament. Igor Grosu a spus că,
Până la 11 ani închisoare: Bărbați din Chișinău și Comrat – condamnați pentru trafic de heroină, opium și marijuana
Urmare a unui dosar trimis în judecată de procurorii PCCOCS în 2018, patru bărbați au fost condamnați de Judecătoria Chișinău la pedepse cu închisoarea pentru circulația ilegală a trei tipuri de droguri. Cei patru membri ai grupului criminal organizat au acum vârste cuprinse între 41 și 45 de ani, iar trei din ei fuseseră anterior
Dmitri Torner: Partidul NOI vine să reabiliteze economia națională după o strategie fezabilă
Partidul „Noua Opțiune Istorică" (NOI) consideră că economia națională se află într-un moment de stagnare profundă, afectată de instabilitate fiscală, birocrație excesivă, poveri administrative și lipsa unui sprijin real pentru inițiativa privată. În cadrul unei conferințe de presă, conducerea formațiunii a propus aprobarea și implementarea unui Program Național de Stabilizare și Relansare Economică, elaborat deja
Blocul Alternativa a prezentat programul pentru Educație și Cercetare: O Moldovă modernă și prosperă se clădește prin școli sigure, prin profesori respectați și prin acces la cunoaștere pentru toți
În cadrul unei conferințe de presă, Angela Cutasevici, candidată la funcția de deputat a subliniat, că viitorul Republicii Moldova depinde de calitatea școlilor, respectul față de profesori și accesul echitabil la cunoaștere. „Educația este temelia oricărei națiuni. O Moldovă modernă și prosperă se clădește prin școli sigure, prin profesori respectați și prin acces la cunoaștere
Mărfuri fără acte de proveniență legală/vamală, au fost depistate într-un autocar, urmare a verificărilor desfășurate de ofițerii Echipelor mobile ale Serviciului Vamal. Unitatea de transport de model „Mercedes-Benz Tourismo", condusă de un conațional în vârstă de 35 de ani, se deplasa pe traseul Chișinău-Leușeni când a fost stopată și supusă controlului vamal în linia a
Comuna Petreni din raionul Drochia a beneficiat de mai multe proiecte de dezvoltare locală, finanțate din bugetul de stat, prin programele „Satul European", edițiile I și II, și „Satul European Expres". În centrul localității a fost construit un complex de agrement și sport cu teren de joacă modern, zonă pentru adulți, bănci, iluminat și trotuare.
În după-amiaza zilei de 10 septembrie 2025, pompierii au intervenit pentru lichidarea unui incendiu de vegetație uscată în satul Dănceni, raionul Ialoveni. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 13:24. Potrivit primelor informații, flăcările au cuprins vegetația uscată din apropierea unei gospodării, afectând o suprafață de circa 3 ari. Ajunși la fața locului,
Igor Dodon, la Gimnaziul Dolna: închiderea unei școli la sat înseamnă condamnarea satului însuși
Președintele Partidului Socialiștilor, liderul Blocului Patriotic, Igor Dodon, s-a întâlnit cu părinții și elevii gimnaziului din satul Dolna, care au rămas peste noapte fără școala lor, precum și cu cadrele didactice lipsite de locul obișnuit de muncă. „Am ascultat pe fiecare și am promis: imediat după alegeri vom găsi toate posibilitățile pentru a restabili această
Afacere ilegală cu „investiții" online, destructurată de poliție: opt persoane, reținute
Așa-numitul„centru de apel" a fost destructurat de ofițerii Direcției combaterea criminalității organizate a INI și polițiștii din Ialoveni, cu sprijinul angajaților din BPDS "Fulger" şi oficiul Ialoveni al Procuraturii Hâncești. Cei opt reținuți au vârste cuprinse între 19 și 49 de ani, grupul infracțional fiind activ și în afara Moldovei. Aceștia, contactau persoanele telefonic, cu
Sprijin constant pentru familiile cu copii domiciliați în stânga Nistrului și mun.Bender
Biroul politici de reintegrare informează că, începând cu anul 2021 și până la data de 01 septembrie 2025, 1758 de beneficiari domiciliați în localitățile din stânga Nistrului și în mun.Bender au obținut indemnizații sociale, acordate din bugetul asigurărilor sociale de stat ale Republicii Moldova, menite să susțină creșterea și îngrijirea copiilor. Datele statistice relevă o
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a inspectat astăzi Stația Electrică Chișinău, în contextul avansării lucrărilor de modernizare a infrastructurii energetice critice din Republica Moldova. Pe teritoriul stației sunt în proces de montare cele patru unități monofazate ale autotransformatorului de forță. „Este crucial ca forțele de lucru să fie mobilizate la maximum pentru a finaliza acest proiect
Campanie de informare la Căușeni privind accesul refugiaților ucraineni la servicii de sănătate, susținută de UE și Elveția
Consiliul raional Căușeni a găzduit astăzi sesiunea de informare a prestatorilor de servicii medicale din teritoriu despre acesul la serviciile de sănătate destinate refugiaților din Ucraina. Evenimentul a asigurat o adevărată platformă pentru schimbul de informații dintre managerii din sistem și specialiștii Companiei Naționale de Asigurări în Medicină și ai Inspectoratului General pentru Migrație, abordând
Drum mai bun pentru Gordinești: investiție de 2 milioane de lei în infrastructura locală
Astăzi, 10 septembrie 2025, președintele raionului Rezina, însoțit de angajații Secției Construcții, Gospodărie Comunală și Drumuri, a efectuat o vizită de lucru pe șantierul drumului de acces spre satul Gordinești (tronsonul L211,1). Lucrările de reparație sunt în plină desfășurare, iar rezultatele încep deja să se vadă. Această investiție este parte a angajamentului autorităților locale de
Președintele raionului Drochia a inspectat lucrările de reparație a drumului L131 – Hăsnășenii Noi – Pelinia
Președintele raionului Drochia, Vasile Cemortan, a efectuat o vizită de lucru pe șantierul drumului public de interes raional L131 – Hăsnășenii Noi – Pelinia, unde se desfășoară lucrările de reparație. Valoarea investiției se ridică la circa un milion de lei și prevede așternerea stratului de beton asfaltic pe un segment important de drum, care asigură
Proiectul de revitalizare urbană din Căușenii Vechi avansează: peste 80% din lucrări sunt finalizate
Marți, 9 septembrie 2025, echipa Agenției de Dezvoltare Regională Sud a întreprins vizite de monitorizare în cadrul proiectului „Consolidarea revitalizării urbane prin dezvoltarea infrastructurii spațiilor publice în sectorul Căușenii Vechi din orașul Căușeni". Au participat reprezentanți ai beneficiarului – primăria orașului Căușeni, antreprenorii și diriginții de șantier pentru fiecare din cele 4 Loturi. LOT 1 – Reparația acoperișului
Guvernul a aprobat, în ședința de astăzi construcția unei centrale fotovoltaice cu o capacitate instalată de 22 MW, dotată cu un sistem de stocare a energiei electrice de 16,512 MWh. Centrala va fi amplasată în comuna Zîmbreni, raionul Ialoveni, pe o suprafață de 18 hectare. Investiția este realizată de compania SRL „T.P.I.-PHARM", care a prezentat
Chișinău Marathon 2025: Trafic rutier suspendat în centrul orașului pe 13–14 septembrie
Primăria Municipiului Chișinău informează că în perioada 13.09.205, ora 01:10, până pe 14.09.2025, ora 19:00, va fi suspendat traficul rutier pe bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, pe tronsonul cuprins între str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni și str. A. Pușkin, cu redirecționarea transportului pe străzile ad
Lucrările de reparație la Gimnaziul Racovăț, inspectate de Președintele raionului Soroca # Provincial
În data de 10 septembrie 2025, Președintele raionului Soroca, Veaceslav Rusnac, a efectuat o vizită de lucru la Instituția Publică Gimnaziul Racovăț privind recepția lucrărilor de reparație. Conform Deciziei Consiliului Raional Soroca nr. 2/43 din 30 aprilie 2025 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din componenta raională pentru instituțiile educaționale IP Gimnaziul Racovăț a fost […] Post-ul Lucrările de reparație la Gimnaziul Racovăț, inspectate de Președintele raionului Soroca apare prima dată în Provincial.
A fost lansat studiul de impact de mediu și siguranță rutieră pentru reabilitarea traseului M3, în cadrul proiectului TEN-T # Provincial
Administrația Națională a Drumurilor şi Consorțiul de Experți (MC Mobility Consultants GmbH – Austria, Haskoning DHV – Olanda şi MM Consulting&Engineering SRL – Moldova) al Proiectului Băncii Europene de Reconstrucții şi Dezvoltare ,,Environmental and Social Due Diligence, Impact Assessment and Road Safety Audit for the Moldova TEN-T Road Network Rehabilitation Project, DTM 55768”, a lansat […] Post-ul A fost lansat studiul de impact de mediu și siguranță rutieră pentru reabilitarea traseului M3, în cadrul proiectului TEN-T apare prima dată în Provincial.
Fermierii afectați de înghețurile târzii din primăvara acestui an vor beneficia de ajutor financiar din partea Guvernului. Comisia pentru Situații Excepționale (CSE), prezidată de premierul Dorin Recean, a aprobat alocarea sumei de 100 de milioane de lei din fondul de intervenție a Guvernului. Banii vor fi distribuiți agricultorilor afectați de înghețuri la cultura de sfeclă […] Post-ul Guvernul alocă 100 de milioane de lei fermierilor afectați de intemperii apare prima dată în Provincial.
În perioada 19–30 septembrie, selecționata WU15 a Moldovei va desfășura un stagiu de pregătire, urmat de participarea la Turneul de Dezvoltare UEFA 2025, care va avea loc la Tirana, Albania. Între 19–22 septembrie, echipa antrenată de Dănuța Chicu va efectua pregătirile inițiale la Centrul de Pregătire a Selecționatelor Naționale de la Vadul lui Vodă. Ulterior, […] Post-ul Fotbal feminin. Selecționata WU15, cantonament pentru Turneul de Dezvoltare UEFA apare prima dată în Provincial.
La Călărași a avut loc finala concursului „Cel mai bun pădurar”, un eveniment care celebrează munca și pasiunea celor care îngrijesc pădurile. 22 de participanți din Republica Moldova și trei din România și-au demonstrat cunoștințele și abilitățile practice, într-o competiție ce îmbină tradiția cu responsabilitatea pentru viitor. Titlul de cel mai bun pădurar al anului […] Post-ul Cel mai bun pădurar al anului 2025, desemnat la Călărași apare prima dată în Provincial.
Ion Ceban, unul din liderii Blocului electoral ALTERNATIVA, primarul capitalei, a spus că va rămâne alături de chișinăuieni. „Eu voi rămâne alături de chișinăuieni! Cei de la guvernare, în ultimii patru ani, s-au eschivat, au neglijat și au blocat proiectele importante pentru Chișinău, care sunt valabile pentru întreaga țară. Dragi chișinăuieni, este timpul să avem […] Post-ul Ion Ceban: Eu voi rămâne alături de chișinăuieni! apare prima dată în Provincial.
Primăria mun. Bălți informează că, în legătură cu micșorarea duratei zilei, a fost ajustat graficul de funcționare a iluminatului stradal. Începând de astăzi, iluminatul va fi conectat la ora 19:50 și deconectat la ora 6:00. Aceste modificări sunt orientate spre asigurarea siguranței și confortului locuitorilor orașului în orele de seară și dimineață. Post-ul Primăria Bălți: graficul de funcționare a iluminatului stradal a fost modificat apare prima dată în Provincial.
Consiliul raional Ialoveni a echipat selecționata raionului Ialoveni cu echipament nou de joc pentru meciurile pe care urmează să le dispute în cadrul Campionatului Cupei Republicii Moldova la Fotbal amatori, ediția 2025 – 2026. Noul echipament de joc al selecționatei raionului Ialoveni a fost înmânat echipei, care va reprezenta raionul în cadrul Campionatului Cupei Republicii […] Post-ul Echipament nou pentru selecționata raionului Ialoveni apare prima dată în Provincial.
Președintele raionului Leova a monitorizat lucrările de reconstrucție a podețului din satul Romanovca # Provincial
Președintele raionului Leova, Nicolae Popa, la data de 10 septembrie 2025, a efectuat o vizită de monitorizare a lucrărilor de reconstrucție a podețului din satul Romanovca, raionul Leova, obiectiv grav afectat în urma ploilor torențiale din 14 septembrie 2024 . Potrivit autorităților, proiectul are o valoare totală de 1.800.335,05 lei, mijloace financiare alocate de către […] Post-ul Președintele raionului Leova a monitorizat lucrările de reconstrucție a podețului din satul Romanovca apare prima dată în Provincial.
Producătorii și importatorii vor gestiona deșeurile pe care le generează – noi reguli stabilite de Guvern # Provincial
Producătorii și importatorii vor fi responsabili de colectarea și reciclarea deșeurilor generate. Cabinetul de miniștri a aprobat o hotărâre în acest sens. Scopul deciziei este de a reduce poluarea și presiunea asupra mediului. Proiectul prevede consolidarea sistemului de responsabilitate extinsă a producătorului (REP), mecanism prin care producătorii și importatorii sunt obligați să gestioneze produsele după ce acestea […] Post-ul Producătorii și importatorii vor gestiona deșeurile pe care le generează – noi reguli stabilite de Guvern apare prima dată în Provincial.
Fondul de carte al Bibliotecii Municipale „E. Coșeriu” din Bălți s-a îmbogățit cu noi ediții # Provincial
Biblioteca Municipală „E. Coșeriu” din Bălți și-a îmbogățit fondul de carte, primind în dar 354 de volume noi, în valoare de 58 876 lei, din partea Guvernului României, în cadrul proiectului „Dotarea bibliotecilor din Republica Moldova, ediția a II-a” și al programului „Luna cărții românești în Republica Moldova”. Cărțile au fost oferite cu scopul de […] Post-ul Fondul de carte al Bibliotecii Municipale „E. Coșeriu” din Bălți s-a îmbogățit cu noi ediții apare prima dată în Provincial.
Ofițerii Direcției Investigații „Nord” a INI, în comun cu polițiștii și procurorii din Drochia, au desfășurat o serie de percheziții și acțiuni speciale în cadrul unui dosar penal inițiat pentru circulația ilegală a drogurilor. În timpul perchezițiilor cu care s-a descins la mai multe adrese din orașul Drochia și satul Visoca din raionul Soroca, polițiștii […] Post-ul Percheziții la Drochia și Soroca într-un dosar de trafic de droguri apare prima dată în Provincial.
Duminică, 14 septembrie, vor avea loc primele meciuri din cadrul Cupei Republicii Moldova la Fotbal Amator între Asociațiile teritoriale de fotbal, ediția 2025/26. La competiția din acest an participă 24 asociații de fotbal. În etapa preliminară, acestea au fost repartizate în 8 grupe conform zonelor geografice. Grupele Cupei Republicii Moldova la fotbal amator: Grupa A: ARF Briceni, […] Post-ul Cupa Moldovei la fotbal amator debutează duminică, 14 septembrie apare prima dată în Provincial.
Materialele și substanțele care intră în contact direct cu apa potabilă vor fi testate în baza unui nou Regulament, aprobat de Guvern. Până în prezent, acestea nu erau reglementate sanitar, fapt ce putea afecta calitatea apei potabile. Pentru a proteja sănătatea populației și a garanta calitatea înaltă, Regulamentul stabilește normele sanitare ale tuturor materialelor și substanțelor […] Post-ul Noi măsuri pentru asigurarea calității apei potabile apare prima dată în Provincial.
O nouă grupă de creșă – deschisă în raionul Ungheni, pentru a susține părinții cu copii de 0-3 ani # Provincial
Pe 10 septembrie curent, la Ungheni, a fost inaugurată o nouă grupă de creșă în cadrul grădiniței nr. 47. Inițiativa, realizată cu suportul financiar al Guvernului Elveției și al Organizației Internaționale a Muncii (OIM), are drept scop să crească accesul la servicii de îngrijire pentru copiii cu vârsta de până la trei ani, oferind părinților […] Post-ul O nouă grupă de creșă – deschisă în raionul Ungheni, pentru a susține părinții cu copii de 0-3 ani apare prima dată în Provincial.
În cadrul întâlniri electorale cu locuitorii raionului Cahul, unul dintre liderii Blocului Electoral ALTERNATIVA, Ion Chicu a criticat creșterea exagerată a aparatului guvernului și risipa de resurse publice, în timp ce multe școli din localități se confruntă cu subfinanțare. Ion Chicu a subliniat disproporția majoră dintre cheltuielile pentru birocrație și nevoile cetățenilor, în special în […] Post-ul Ion Chicu, la Cahul: Salariile a trei miniștri pot întreține o școală întreagă apare prima dată în Provincial.
Satele Moldovei vor beneficia de sprijin financiar extins prin modificările Programului LEADER # Provincial
Satele Republicii Moldova vor beneficia de mai multe resurse financiare pentru modernizare, prin modificările la Programul LEADER, aprobate de Guvern. Acestea prevăd creșterea plafonului de finanțare pentru Grupurile de Acțiune Locală (GAL) până la patru milioane de lei anual și diversificarea domeniilor de activitate pentru lansarea afacerilor și inițiativelor sociale. Prin diversificarea domeniilor de intervenție eligibile în […] Post-ul Satele Moldovei vor beneficia de sprijin financiar extins prin modificările Programului LEADER apare prima dată în Provincial.
Orașul Nisporeni a găzduit vizita Excelenței Sale Pavol Ivan, Ambasadorul Republicii Slovace în Republica Moldova, informează PROVINCIAL. În cadrul întrevederii, primarul orașului Nisporeni, Negel Dan și viceprimara Batîru Olga, au discutat cu Excelența Sa despre relațiile bilaterale dintre Republica Moldova și Republica Slovacă, despre oportunitățile de colaborare în diverse domenii, precum și despre perspectivele oferite […] Post-ul Ambasadorul Slovaciei în vizită oficială la Nisporeni apare prima dată în Provincial.
Igor Dodon, întrevedere cu locuitorii satelor Coșnița și Doroțcaia din raionul Dubăsari # Provincial
Președintele Partidului Socialiștilor, liderul Blocului Patriotic, Igor Dodon, împreună cu colegii săi, a avut o întâlnire electorală cu locuitorii satelor Coșnița și Doroțcaia din raionul Dubăsari. După întrevedere Igor Dodon a menționat că locuitorii acestor sate își doresc pace și stabilitate. Ei spun că Republica Moldova trebuie să rămână o țară suverană și neutră, să […] Post-ul Igor Dodon, întrevedere cu locuitorii satelor Coșnița și Doroțcaia din raionul Dubăsari apare prima dată în Provincial.
Moldova a pierdut cu Norvegia, scor 1-11, în cel de-al 5-lea meci din preliminariile Campionatului Mondial 2026. Următorul meci al tricolorilor în această competișie va avea loc pe 14 octombrie, la Tallinn, împotriva Estoniei. Norvegia – Moldova 11-1 Au marcat: Felix Myhre (6), Erling Haaland (11, 36, 43, 52, 83), Martin Ødegaard (45+1), Thelo Aasgaard (67, […] Post-ul Naționala a cedat în Norvegia apare prima dată în Provincial.
Programul social pentru Moldova, prezentat de Blocul Alternativa. Tatiana Oboroc: Vrem o Moldovă în care fiecare om contează # Provincial
Blocul Electoral ALTERNATIVA a lansat astăzi, 10 septembrie, programul social pentru Moldova, prezentat de Tatiana Oboroc, candidată la funcția de deputat. În cadrul unei conferințe de presă, Tatiana Oboroc a subliniat necesitatea construirii unui stat care va avea grijă de oameni. „Avem nevoie de un stat social adevărat nu de lozinci și de promisiuni că […] Post-ul Programul social pentru Moldova, prezentat de Blocul Alternativa. Tatiana Oboroc: Vrem o Moldovă în care fiecare om contează apare prima dată în Provincial.
Holercani va avea o Unitate de Pompieri independentă energetic, ce va deservi 12 localități # Provincial
Cetățenii din Holercani și din localitățile din vecinătate vor fi mai protejați odată cu finalizarea edificării noii Unități de Salvatori și Pompieri independent energetică, care va avea un rol esențial în creșterea capacității de reacție și răspuns în caz de urgență. Astfel, ieri, 9 septembrie, a avut loc ceremonia oficială dedicată începerii construcției Unității de […] Post-ul Holercani va avea o Unitate de Pompieri independentă energetic, ce va deservi 12 localități apare prima dată în Provincial.
O campanie de informare privind siguranța copiilor în mediul online se va desfășura, pe parcursul anului curent de studii, în instituțiile de învățământ general din țară. Campania, cu genericul „Siguranță digitală pentru fiecare copil!”, are scopul de a promova serviciul www.siguronline.md, specializat în abordarea riscurilor digitale la care sunt expuși copiii și tinerii, dar și Telefonul Copilului 116 111 – […] Post-ul Campanie națională de informare: „Siguranță digitală pentru fiecare copil!” apare prima dată în Provincial.
Agenția de Dezvoltare Regională Sud și Primăria orașului Cimișlia au semnat contractul de finanțare în cadrul proiectului „Finalizarea stației de pompare a apelor reziduale pentru îmbunătățirea infrastructurii de canalizare în regiunea de Nord-Vest a orașului Cimișlia”. Proiectul a fost depus de către Agenția de Dezvoltare Regională Sud, în cadrul Apelului pe listă, lansat de Ministerul […] Post-ul La Cimișlia se va finaliza construcția unei noi stații de pompare a apelor uzate apare prima dată în Provincial.
Cetățenii din 12 localități din raionul Dubăsari și zonele adiacente se vor simți mai protejați după finalizarea construcției noii unități de salvatori și pompieri la Holercani # Provincial
Vladimir Meleca, Președintele filialei PL din stânga Nistrului, a fost eliberat de către organele separatiste, dar i s-a intentat un dosar penal pentru unele declarații politice. „Lucrurile confiscate telefonul mobil, calculatorul, literatură, inclusiv foaia volantă a PL pentru alegerile din 28 septembrie 2025, mai multe agende în care își făcea notițe au rămas confiscate. În […] Post-ul Președintele filialei PL din stânga Nistrului a fost eliberat apare prima dată în Provincial.
În municipiul Bălți se desfășoară lucrări de reparație la intersecția străzilor 31 August și Ștefan cel Mare. Obiectivul principal este înlăturarea deteriorărilor cauzate de sarcina intensă asupra pavajului rutier. Potrivit autorităților, în timpul lucrărilor a fost depistată o încălcare gravă a tehnologiilor aplicate în cadrul reparației anterioare. Stratului de bază al drumului, care ar trebui […] Post-ul La Bălți continuă lucrările de reabilitare a carosabilului apare prima dată în Provincial.
Ministra Afacerilor Interne: la Sîngerei am întâlnit polițiști dedicați, care muncesc cu dăruire pentru a răspunde așteptărilor oamenilor. # Provincial
Prevenția și reacția rapidă la solicitările cetățenilor au fost principalele subiecte discutate astăzi de ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, împreună cu echipele Inspectoratului de Poliție Sîngerei. Polițiștii din raion răspund zilnic solicitărilor celor peste 61 de mii de locuitori și, în primele opt luni ale acestui an, au reușit să înregistreze o scădere cu aproape […] Post-ul Ministra Afacerilor Interne: la Sîngerei am întâlnit polițiști dedicați, care muncesc cu dăruire pentru a răspunde așteptărilor oamenilor. apare prima dată în Provincial.
