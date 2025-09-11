Opt persoane reținute în urma unei operațiuni ample împotriva unei rețele de escroci online în Moldova și peste hotare
Ziarul National, 11 septembrie 2025 11:00
Autoritățile au realizat o operațiune de destructurare a unui grup specializat în escrocherii online, reușind arestarea a opt persoane. Aș...
Acum 15 minute
11:00
Acum o oră
10:30
ULTIMA ORĂ // PAS este aproape să obțină din nou MAJORITATEA: „Calculele noastre arată că suntem foarte aproape de a obține o majoritate proeuropeană, dar mai e nevoie de puțin, puțin pentru a nu admite preluarea puterii de forțele pro-Kremlin” # Ziarul National
Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) ar fi foarte aproape să obțină din nou majoritatea în viitorul Parlament, a declarat astăzi spicherul Ig...
Acum 2 ore
10:00
Avertisment de ULTIMĂ ORĂ pentru cei care se gândesc să-și dea votul pentru partidele proruse la alegerile parlamentare : „Bărbații și tinerii noștri vor deveni carne de tun în războaiele lui Putin” # Ziarul National
În cazul în care partidele proruse ajung să preia guvernarea după alegerile parlamentare din 28 septembrie curent, atunci există marele risc ca...
Acum 4 ore
08:30
Libertatea presei în pericol: cel mai scăzut nivel din ultimele cinci decenii, avertizează un raport global # Ziarul National
Libertatea presei a suferit un declin semnificativ în ultimii cinci ani în întreaga lume, atingând un minim record în ultimii 50 de ani, conform un...
08:30
♈️ BerbecO oportunitate neașteptată îți poate schimba planurile. Ești încurajat să îți folosești creativitatea pentru a obține rezultate pozitive....
Acum 8 ore
03:15
Tensiuni crescute: discuții telefonice Trump, Nawrocki și Macron despre dronele rusești – Zelenski cere acțiuni concrete din partea Occidentului # Ziarul National
Președintele Donald Trump a avut un comentariu foarte scurt și enigmatic despre survolarea spațiului aerian polonez de către dronele ruse. Miercuri...
Acum 12 ore
23:15
Trump aduce în prim-plan problema dronelor rusești care ar fi pătruns în spațiul aerian al Poloniei # Ziarul National
Donald Trump a subliniat o presupusă "încălcare a spațiului aerian polonez" de către Rusia într-un mesaj foarte scurt și ambiguu, exprimat aproape ...
Acum 24 ore
21:15
Mărturia portarului Cristian Avram, demolat de Haaland&Co cu 11-1: „Am vorbit cu Erling după joc. Știți ce mi-a zis?” # Ziarul National
Cristian Avram, portarul de 31 de ani al naționalei Republicii Moldova, a povestit dialogul purtat cu golgheterul Norvegiei după „execuția” cu p...
21:00
Pe 11 septembrie 2025, Republica Moldova se confruntă cu o schimbare notabilă în temperatură și condiții meteorologice. Regiunile vor avea parte de...
21:00
UE analizează accelerarea renunțării la petrolul și gazele rusești sub presiunea SUA, anunță Ursula von der Leyen în Parlamentul European # Ziarul National
Uniunea Europeană ia în considerare eliminarea mai rapidă a combustibililor fosili proveniți din Rusia, ca parte a celui de-al 19-lea pachet de san...
21:00
Pretențiile Poloniei despre drone sunt respinse de Rusia drept „mituri” și acuzații de escaladare a conflictului # Ziarul National
Ministerul rus de Externe a acuzat miercuri Polonia că ar încerca să „escaladeze” conflictul din Ucraina prin răspândirea unor „mituri” referitoare...
21:00
Parlamentul European solicită accelerarea aderării Republicii Moldova la UE și intensificarea sprijinului financiar # Ziarul National
Eurodeputații au adoptat miercuri o rezoluție inițiată de Siegfried Mureșan (PPE), solicitând accelerarea negocierilor de aderare a Republicii Mold...
20:00
Dronele rusești testează apărarea NATO: Statele Unite și aliații reafirmă sprijinul pentru Polonia în fața provocărilor aeriene rusesti # Ziarul National
Statele Unite sunt alături de aliații lor, a asigurat miercuri ambasadorul american la NATO, Matthew Whitaker, după ce drone au pătruns în spațiul ...
18:45
Permisele moldovenești pot fi convertite în Italia din 8 noiembrie: anunțul Maiei Sandu după întâlnirea cu liderii italieni # Ziarul National
Conversiunea permiselor de conducere moldovenești în Italia va deveni efectivă din 8 noiembrie. Acest lucru a fost anunțat de președintele Maia San...
18:45
Universitatea Tehnică a Moldovei găzduiește întâlnirea internațională a designerilor italieni și moldoveni: creativitate și inovație în prim-plan # Ziarul National
Un eveniment internațional a avut loc astăzi, 10 septembrie 2025, la Universitatea Tehnică a Moldovei, reunind designeri italieni și moldoveni, cad...
18:45
Sprijin american pentru viitorul democratic al Republicii Moldova discutat de liderii locali cu congresmanul Mike Lawler # Ziarul National
Congresmanul american Mike Lawler s-a întâlnit cu liderii Ligii Orașelor și Comunelor. Discuțiile au avut loc în cadrul unei recepții desfășurate l...
18:45
Scădere ușoară a prețurilor în Moldova: August 2025 aduce o gură de oxigen pentru consumatori # Ziarul National
Chișinău, 10 septembrie 2025 – Conform datelor publicate de Biroul Național de Statistică, în august prețurile de consum au înregistrat o ușoară sc...
17:45
10 septembrie 2025, Chișinău - Fermierii afectați de înghețurile târzii din primăvara acestui an vor primi ajutor financiar de la Guvern. Comisia p...
17:45
Maia Sandu întărește legăturile moldo-italiene: vizită oficială la Roma pentru colaborare în domenii cheie și sprijin al diasporei # Ziarul National
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, este prezentă astăzi la Roma pentru întrevederi cu Prim-ministra Italiei, Giorgia Meloni, și cu Președin...
17:45
Rusia neagă acuzațiile Poloniei și propune discuții pentru clarificarea incidentului cu drone # Ziarul National
Armata rusă a afirmat miercuri că nu a vizat Polonia, după ce a avut loc incursiunea și distrugerea unor drone deasupra teritoriului polonez în tim...
16:45
ULTIMA ORĂ // Maia Sandu, după întrevederea cu Giorgia Meloni: „Relațiile dintre R. Moldova și Italia sunt astăzi mai bune ca niciodată”. Veste BUNĂ pentru cetățenii noștri care muncesc în Italia # Ziarul National
„Relațiile dintre Republica Moldova și Italia sunt astăzi mai bune ca niciodată”, a declarat astăzi președinta Maia Sandu, după întrevederile d...
16:30
Europa susține puternic Republica Moldova: Parlamentul European cere inițierea negocierilor de aderare la UE # Ziarul National
Parlamentul European a adoptat o Rezoluție care solicită începerea negocierilor de aderare a Republicii Moldova la UE, pe capitole. Acest anunț a f...
16:30
Nouă campanie națională pentru protecția copiilor online: „Siguranță digitală pentru fiecare copil” în acțiune! # Ziarul National
Odată cu începerea noului an școlar, Centrul de Siguranță Digitală, alături de autoritățile naționale, a lansat campania de informare „Siguranță di...
16:30
Ursula von der Leyen prezintă strategii și provocări pentru viitorul Europei în fața Parlamentului European: Flancul estic și relațiile comerciale în centrul atenției # Ziarul National
Acum cinci ani, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a ținut primul său discurs despre starea Uniunii Europene, prezentând planur...
16:30
VIDEO // Întâlnire cu prim-ministrul Italiei: Maia Sandu primită cu brațele deschise la Roma # Ziarul National
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a fost primită călduros la Roma de către prim-ministrul Italiei, Giorgia Meloni. „Grazie ...
16:00
Guvernul aprobă inițiative pentru transparență sporită și creșterea investițiilor în Republica Moldova # Ziarul National
10 septembrie 2025 – Guvernul Republicii Moldova a dat undă verde unor proiecte cu impact major, care urmăresc să îmbunătățească transparența...
16:00
Consiliul Nord-Atlantic, organul de decizie politică al NATO, s-a întrunit miercuri dimineață la nivel de ambasadori, reprezentând cele 32 de țări ...
16:00
Rusia aruncă vina dronelor deasupra Poloniei pe Ucraina, iar NATO avertizează Moscova: "Suntem pregătiți să ne apărăm" # Ziarul National
Secretarul de presă al Kremlinului, Dmitri Peskov, a evitat miercuri să comenteze problema dronelor care au pătruns în spațiul aerian al Poloniei p...
16:00
Cristina Pereteatcu promovează investițiile germane în hidrogen și energie verde în Moldova și România # Ziarul National
Mai multe companii din Germania și-au exprimat interesul de a căuta parteneri pentru investiții sau subcontractări în vederea implementării de tehn...
15:00
Polonia descoperă șapte drone și fragmente de rachete după multiple intruziuni aeriene # Ziarul National
Şapte drone şi resturi ale unei rachete, de origine neidentificată, au fost descoperite până acum în Polonia. Aceasta după o intruziune în spaţiul ...
15:00
Ursula von der Leyen reafirmă: Viitorul Republicii Moldova este în Uniunea Europeană # Ziarul National
O Uniune Europeană extinsă și consolidată reprezintă o garanție de securitate pentru noi toți, iar viitorul Ucrainei, al Republicii Moldova și al s...
14:00
Drone rusești doborâte în Polonia: Europa își manifestă solidaritatea și întărește apărarea comună # Ziarul National
Mai mulți lideri europeni au exprimat solidaritatea cu Polonia după ce spațiul aerian al acesteia a fost încălcat de dronele rusești. În discursul ...
13:30
Îngrijorare la granița NATO: Bombardamentele rusești și încălcările spațiului aerian al Poloniei tensionează relațiile internaționale # Ziarul National
Ministrul de Externe, Oana Țoiu, a subliniat miercuri că încălcarea spatiului aerian al Poloniei "este inacceptabilă" și a exprimat îngrijor...
13:30
Polonia invocă articolul 4 din tratatul NATO după multiple intruziuni aeriene, Tusk cere sprijin concret aliat # Ziarul National
Premierul polonez Donald Tusk a anunțat că Polonia a cerut invocarea articolului 4 din tratatul NATO, fiind în consultări continue cu aliații pentr...
13:30
Vlad Plahotniuc ar putea fi extrădat în Republica Moldova pe 25 septembrie, confirmă ministrul de Interne # Ziarul National
Vlad Plahotniuc este așteptat să fie adus în Republica Moldova pe 25 septembrie. Anunțul a fost făcut de ministrul de Interne, Daniella Misail-N...
13:30
Un test de sânge inovator pentru Alzheimer promite să îmbunătățească diagnosticul bolii în Marea Britanie # Ziarul National
Peste o mie de persoane din Marea Britanie suspectate de demență vor avea acces la un test de sânge destinat depistării bolii Alzheimer, un test de...
13:15
Borșul acru moldovenesc cucerește Europa: Povestea de succes a companiei Sadro-Ursu, lider în exporturi și inovație în UE # Ziarul National
Povestea Sadro-Ursu este una dintre cele mai inspiraționale istorii de afaceri din Republica Moldova. Lansată în 1993, compania a evoluat într-u...
13:15
Diplomat al Belarusului expulzat din Moldova: mister total în jurul deciziei autorităților chișinăuiene # Ziarul National
Un angajat al Ambasadei Republicii Belarus în Moldova ar fi fost declarat persona non grata de autoritățile din Chișinău. Informația a fost conf...
13:15
ULTIMA ORĂ // R. Moldova nu mai stă la cheremul lui Putin și nu mai poate fi ȘANTAJATĂ energetic. Autoritățile au achiziționat peste 90 la sută din necesarul de gaze pentru sezonul rece 2025-2026 # Ziarul National
SA „Energocom” anunță că până astăzi, 10 septembrie 2025, a achiziționat 90,9% din consumul ferm prognozat pentru anul gazier 2025 -2026 (care ...
13:15
Dronă rusească cade în Polonia: se invocă Articolul 4 NATO, iar Zelenski acuză un atac intenționat # Ziarul National
În provincia Lublin din estul Poloniei, resturi ale unei drone au lovit o casă în Wyryki. Incidentul s-a petrecut în timpul nopții când Varșovia...
12:45
Guvernul stimulează transformarea satelor: finanțare crescută pentru GAL-uri și noi oportunități pentru tineri antreprenori # Ziarul National
Guvernul Republicii Moldova a aprobat modificările la Programul LEADER, care va aduce mai multe resurse financiare pentru modernizarea satel...
12:45
Polonia solicită consultări urgente NATO după 19 intruziuni în spațiul aerian național # Ziarul National
Premierul polonez, Donald Tusk, a anunțat că Polonia a cerut activarea articolului 4 din tratatul NATO. Țara se află în consultări neîntrerupte cu ...
12:45
Volodimir Zelenski propune un sistem comun de apărare aeriană după incursiunea dronelor în Polonia # Ziarul National
Volodimir Zelenski, președintele ucrainean, a făcut o propunere importantă către aliații săi europeni, sugerând „crearea unui sistem comun de apăra...
12:45
ULTIMA ORĂ // Agentul FIFA, Leonid Istrati, dă de pământ cu jucătorii naționalei după RUȘINEA cu Norvegia: „Aseară, după 1-11, lumea a văzut ce văd eu zilnic: se cred mari vedete și cer contracte ca în Premier League, dar nu pot face un sprint...” # Ziarul National
Agentul FIFA, Leonid Istrati, a deschis parantezele în privința jucătorilor naționalei de fotbal a R. Moldova, care aseară au suferit cea mai c...
12:15
Drone rusești provocă panică în Polonia: resturi cad peste locuințe, Varșovia pregătită să invoce Articolul 4 NATO după atacuri deliberate # Ziarul National
Resturi ale unei drone au lovit o locuință în Wyryki, în provincia Lublin din estul Poloniei, după ce Varșovia a neutralizat mai multe drone ruseșt...
12:15
„Proeuropeanul” Ceban i-a luat la rost pe europarlamentarii care au aplaudat-o pe Maia Sandu, a făcut SCUT pentru Rusia și a IRONIZAT pe seama interferențelor rusești în alegeri: „Proteste cu Pikachu... Ei se bucură de faptul că în Ucraina e război” # Ziarul National
Unul din liderii blocului „Alternativa”, primarul capitalei Ion Ceban, spune că actuala guvernare a Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), in...
12:15
Fabrică ilegală de țigări descoperită lângă vama Leușeni–Albița: un cetățean ruso-armean reținut de autorități # Ziarul National
Procurorii PCCOCS împreună cu ofițerii Serviciului Vamal au descoperit o nouă fabrică clandestină de țigări, situată la aproximativ 5 km de postul ...
11:30
Lansare campanie națională pentru siguranța online a copiilor: telefoane de ajutor și instruiri pentru părinți și profesori! # Ziarul National
O campanie de informare privind siguranța copiilor în mediul online se va desfășura în acest an școlar în școlile din giữa rândul țării. Campania „...
11:30
Ursula von der Leyen cere o Europă mai puternică în fața noii ordini mondiale și în apărarea copiilor ucraineni răpiți # Ziarul National
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat miercuri în discursul din Parlamentul European despre starea Uniunii că epoca veche ...
Ieri
10:30
Rusia provoacă Europa: Drone rusești doborâte în spațiul aerian polonez, Kievul cere reacție fermă împotriva agresiunilor lui Putin # Ziarul National
Kievul a declarat miercuri că Vladimir Putin continuă să "testeze Occidentul" și va persevera atâta timp cât nu va primi un "răspuns ferm". Acest l...
