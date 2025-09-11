VIDEO | Republica Moldova și Spania au semnat un Memorandum de cooperare în domeniul justiției

10:45

Anul 2025 marchează 24 de ani de la atacurile din 11 septembrie 2001, când Statele Unite au fost lovite de cele mai cumplite atentate teroriste din istoria lor. Atunci, patru avioane de pasageri au fost deturnate și folosite pentru a ataca Turnurile Gemene din New York și clădirea Pentagonului. Imaginile cu zgârie-norii în flăcări și prăbușirea lor au cutremurat lumea întreagă și au rămas simbolul vizual al unei zile care a marcat sfârșitul unei epoci de siguranță aparentă, transmite Digi24.ro.