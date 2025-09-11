Charlie Kirk, activist conservator american și susținător vocal al lui Donald Trump, împușcat mortal la un eveniment universitar

ProTV.md, 11 septembrie 2025 10:50

Charlie Kirk, activist conservator american și susținător vocal al lui Donald Trump, împușcat mortal la un eveniment universitar

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de ProTV.md

Acum 5 minute
11:10
Altarul propagandei de pe rețelele sociale: Telegram, TikTok, Facebook sau Viber – noile „lăcașuri sfinte” în care biserica rusă din Moldova face campanie electorală - zdg.md ProTV.md
Altarul propagandei de pe rețelele sociale: Telegram, TikTok, Facebook sau Viber – noile „lăcașuri sfinte” în care biserica rusă din Moldova face campanie electorală - zdg.md
Acum 10 minute
11:00
Tragic. O femeie a murit, după ce s-a ales cu arsuri grave încercând să stingă un incendiu de vegetație uscată din apropierea curții sale, la Ialoveni ProTV.md
Tragic. O femeie a murit, după ce s-a ales cu arsuri grave încercând să stingă un incendiu de vegetație uscată din apropierea curții sale, la Ialoveni
11:00
Cine a fost Charlie Kirk, influencerul împușcat mortal și care era unul din liderii mișcării MAGA a lui Trump ProTV.md
Cine a fost Charlie Kirk, influencerul împușcat mortal și care era unul din liderii mișcării MAGA a lui Trump
Acum 30 minute
10:50
Charlie Kirk, activist conservator american și susținător vocal al lui Donald Trump, împușcat mortal la un eveniment universitar ProTV.md
Charlie Kirk, activist conservator american și susținător vocal al lui Donald Trump, împușcat mortal la un eveniment universitar
Acum o oră
10:30
O rară navă de război rusă care patrula în Marea Neagră, lovită de o dronă, susține spionajul militar ucrainean și prezintă imagini video ProTV.md
O rară navă de război rusă care patrula în Marea Neagră, lovită de o dronă, susține spionajul militar ucrainean și prezintă imagini video
10:20
Rețineri ca-n filme. Percheziții la un „centru de apel”, specializat în escrocherii online. Opt persoane, cercetate - VIDEO ProTV.md
Rețineri ca-n filme. Percheziții la un „centru de apel”, specializat în escrocherii online. Opt persoane, cercetate - VIDEO
10:20
Germania elimină Slovenia lui Luka Donkic și obține ultimul loc în semifinalele EuroBasket ProTV.md
Germania elimină Slovenia lui Luka Donkic și obține ultimul loc în semifinalele EuroBasket
Acum 2 ore
10:00
Două surori - un vis comun, devenit realitate! Cum au fondat surorile Lozovanu o stomatologie de top în Republica Moldova: „Eram doar eu, Galina, o asistentă și fata de la recepție” - VIDEO ProTV.md
Două surori - un vis comun, devenit realitate! Cum au fondat surorile Lozovanu o stomatologie de top în Republica Moldova: „Eram doar eu, Galina, o asistentă și fata de la recepție” - VIDEO
10:00
Cât de puternică este armata Poloniei. Este a treia ca mărime din NATO, după SUA și Turcia ProTV.md
Cât de puternică este armata Poloniei. Este a treia ca mărime din NATO, după SUA și Turcia
09:40
Penthouse în inima Chișinăului — clasă premium de la dezvoltatorul de încredere Milanin ProTV.md
Penthouse în inima Chișinăului — clasă premium de la dezvoltatorul de încredere Milanin
09:20
Ce sunt dronele Gerbera folosite în posibila incursiune din Polonia și cum le folosește Rusia în Ucraina ProTV.md
Ce sunt dronele Gerbera folosite în posibila incursiune din Polonia și cum le folosește Rusia în Ucraina
Acum 4 ore
09:10
New York comemorează victimele din 11 septembrie. Ceremoniile solemne, umbrite de tensiunile politice ProTV.md
New York comemorează victimele din 11 septembrie. Ceremoniile solemne, umbrite de tensiunile politice
08:50
S-a aflat tipul de dronă rusească intrată în spațiul aerian polonez. Drona ar putea fi folosită ca momeală ProTV.md
S-a aflat tipul de dronă rusească intrată în spațiul aerian polonez. Drona ar putea fi folosită ca momeală
08:30
Proteste violente în Franța. Mișcarea „Blocăm tot” a adunat 200.000 de oameni, dar planul a eșuat. 700 de persoane reținute - VIDEO ProTV.md
Proteste violente în Franța. Mișcarea „Blocăm tot” a adunat 200.000 de oameni, dar planul a eșuat. 700 de persoane reținute - VIDEO
08:20
Marile semne de întrebare pentru NATO după incursiunea dronelor în Polonia ProTV.md
Marile semne de întrebare pentru NATO după incursiunea dronelor în Polonia
08:20
Trump a discutat cu liderii Poloniei și Franței după incursiunile dronelor rusești. Zelenski critică pasivitatea Occidentului ProTV.md
Trump a discutat cu liderii Poloniei și Franței după incursiunile dronelor rusești. Zelenski critică pasivitatea Occidentului
08:10
Maxime de până la 29 de grade. Cum va fi vremea astăzi, dar și în următoarele zile. Prognoza meteo ProTV.md
Maxime de până la 29 de grade. Cum va fi vremea astăzi, dar și în următoarele zile. Prognoza meteo
08:10
Curs valutar BNM pentru 11 septembrie. Cât costă un euro și un dolar - FOTO ProTV.md
Curs valutar BNM pentru 11 septembrie. Cât costă un euro și un dolar - FOTO
Acum 24 ore
22:00
Un pensionar polonez se uita la știrile despre dronele rusești când una i-a distrus acoperișul. „Brusc ceva a explodat, lustra a căzut” ProTV.md
Un pensionar polonez se uita la știrile despre dronele rusești când una i-a distrus acoperișul. „Brusc ceva a explodat, lustra a căzut”
21:50
Fostul director adjunct SIS, Alexandru Balan, plasat în arest preventiv la București - VIDEO ProTV.md
Fostul director adjunct SIS, Alexandru Balan, plasat în arest preventiv la București - VIDEO
21:50
Polonia acuză Rusia că a vizat deliberat teritoriul său cu drone: „Minciunile și negările sunt răspunsuri tipice sovietice” ProTV.md
Polonia acuză Rusia că a vizat deliberat teritoriul său cu drone: „Minciunile și negările sunt răspunsuri tipice sovietice”
21:40
Naționala Moldovei a suferit cea mai mare înfrângere din istorie - VIDEO ProTV.md
Naționala Moldovei a suferit cea mai mare înfrângere din istorie - VIDEO
21:40
Un colaborator al Ambasadei Republicii Belarus la Chișinău - declarat persona non grata - VIDEO ProTV.md
Un colaborator al Ambasadei Republicii Belarus la Chișinău - declarat persona non grata - VIDEO
21:40
Cristiano Ronaldo, gol istoric marcat împotriva Ungariei. Cele mai multe reușite în preliminariile CM, alături de Carlos Ruiz - VIDEO ProTV.md
Cristiano Ronaldo, gol istoric marcat împotriva Ungariei. Cele mai multe reușite în preliminariile CM, alături de Carlos Ruiz - VIDEO
21:40
România și Ucraina, fără victorie în preliminarii: Egaluri surprinzătoare cu Cipru și Azerbaidjan, în ciuda avantajului din meci - VIDEO ProTV.md
România și Ucraina, fără victorie în preliminarii: Egaluri surprinzătoare cu Cipru și Azerbaidjan, în ciuda avantajului din meci - VIDEO
21:30
Moldova U21, din nou învinsă după ce a condus: 1-0 cu Slovacia, dar meciul se termină cu a doua înfrângere în preliminariile Euro 2027 - VIDEO ProTV.md
Moldova U21, din nou învinsă după ce a condus: 1-0 cu Slovacia, dar meciul se termină cu a doua înfrângere în preliminariile Euro 2027 - VIDEO
21:20
Bolivia a prins ultimul tren și păstrează șanse de calificare la Mondialul din 2026, după ce a reușit marea surpriză și a învins Brazilia - VIDEO ProTV.md
Bolivia a prins ultimul tren și păstrează șanse de calificare la Mondialul din 2026, după ce a reușit marea surpriză și a învins Brazilia - VIDEO
21:10
Mii de fani au invadat stadionul, după ce naționala lor a învins echipa similară din Camerun și este la un pas distanță de prima calificare din istorie la Cupa Mondială - VIDEO ProTV.md
Mii de fani au invadat stadionul, după ce naționala lor a învins echipa similară din Camerun și este la un pas distanță de prima calificare din istorie la Cupa Mondială - VIDEO
21:10
Grecia – Turcia, prima semifinală de foc la EuroBasket: Giannis și Șengun scriu istorie pentru echipele lor naționale - VIDEO ProTV.md
Grecia – Turcia, prima semifinală de foc la EuroBasket: Giannis și Șengun scriu istorie pentru echipele lor naționale - VIDEO
21:00
MAI anunță când ar putea fi adus Vlad Plahotniuc în Republica Moldova - VIDEO ProTV.md
MAI anunță când ar putea fi adus Vlad Plahotniuc în Republica Moldova - VIDEO
20:50
Polonia a doborât, în premieră, drone rusești care au încălcat spațiul aerian al țării NATO. „Act de agresiune”. Populația din mai multe regiuni, îndemnată să rămână în casă - VIDEO ProTV.md
Polonia a doborât, în premieră, drone rusești care au încălcat spațiul aerian al țării NATO. „Act de agresiune”. Populația din mai multe regiuni, îndemnată să rămână în casă - VIDEO
20:50
Tehnologia viitorului, prezentată la Berlin: Ochelari care traduc în timp real și roboți care urcă scările, printre vedetele târgului IFA 2025 - VIDEO ProTV.md
Tehnologia viitorului, prezentată la Berlin: Ochelari care traduc în timp real și roboți care urcă scările, printre vedetele târgului IFA 2025 - VIDEO
20:40
Parlamentul European a votat rezoluția care arătă sprijinul pentru parcursul european al Republicii Moldova în fața amenințărilor hibride și a interferențelor din partea Rusiei - VIDEO ProTV.md
Parlamentul European a votat rezoluția care arătă sprijinul pentru parcursul european al Republicii Moldova în fața amenințărilor hibride și a interferențelor din partea Rusiei - VIDEO
20:30
Val de atacuri aeriene rusești asupra Ucrainei: Peste 400 de drone și rachete au lovit infrastructura civilă și industrială în mai multe regiuni - VIDEO ProTV.md
Val de atacuri aeriene rusești asupra Ucrainei: Peste 400 de drone și rachete au lovit infrastructura civilă și industrială în mai multe regiuni - VIDEO
20:10
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Valeria Capra - 10.09.2025 ProTV.md
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Valeria Capra - 10.09.2025
20:10
Ar fi racolat studenți, folosit interpuși și transmis informații din trei țări: Alexandru Bălan, suspectat că face parte dintr-o rețea regională de spionaj rusesc, dezvăluie fostul ministru al Apărării – VIDEO ProTV.md
Ar fi racolat studenți, folosit interpuși și transmis informații din trei țări: Alexandru Bălan, suspectat că face parte dintr-o rețea regională de spionaj rusesc, dezvăluie fostul ministru al Apărării – VIDEO
20:00
Strategie politică sau manipulare? Dinu Plîngău ar fi intenționat să creeze o nouă fracțiune după ce intră în Parlament pe lista PAS. Reacția partidului - VIDEO ProTV.md
Strategie politică sau manipulare? Dinu Plîngău ar fi intenționat să creeze o nouă fracțiune după ce intră în Parlament pe lista PAS. Reacția partidului - VIDEO
19:50
Israelul, criticat dur după ce a bombardat o clădire din capitala Qatarului: Liderul interimar al Hamas a scăpat cu viață - VIDEO ProTV.md
Israelul, criticat dur după ce a bombardat o clădire din capitala Qatarului: Liderul interimar al Hamas a scăpat cu viață - VIDEO
19:40
Parcursul european al Moldovei și războiul din Ucraina, discutate la Roma între Maia Sandu și premierul italian Giorgia Meloni - VIDEO ProTV.md
Parcursul european al Moldovei și războiul din Ucraina, discutate la Roma între Maia Sandu și premierul italian Giorgia Meloni - VIDEO
18:50
Profilul de integritate al candidatului la alegerile parlamentare, Maria Acbaș ProTV.md
Profilul de integritate al candidatului la alegerile parlamentare, Maria Acbaș
18:50
Profilul de integritate al candidatului la alegerile parlamentare, Sergiu Butuc ProTV.md
Profilul de integritate al candidatului la alegerile parlamentare, Sergiu Butuc
18:50
Profilul de integritate al candidatului la alegerile parlamentare, Igor Grosu ProTV.md
Profilul de integritate al candidatului la alegerile parlamentare, Igor Grosu
18:50
Ministerul rus de Externe califică afirmaţiile Poloniei cu privire la drone drept „mituri” şi acuză Varşovia că încearcă o escaladare ProTV.md
Ministerul rus de Externe califică afirmaţiile Poloniei cu privire la drone drept „mituri” şi acuză Varşovia că încearcă o escaladare
18:40
Profilul de integritate al candidatului la alegerile parlamentare, Ion Groza ProTV.md
Profilul de integritate al candidatului la alegerile parlamentare, Ion Groza
18:40
Profilul de integritate al candidatului la alegerile parlamentare, Vadim Vacarciuc ProTV.md
Profilul de integritate al candidatului la alegerile parlamentare, Vadim Vacarciuc
18:40
Germania afirmă că a devenit principalul susţinător militar al Ucrainei și trimite în prezent mai multe arme decât Statele Unite ProTV.md
Germania afirmă că a devenit principalul susţinător militar al Ucrainei și trimite în prezent mai multe arme decât Statele Unite
18:30
La doar o zi după atacul din Qatar, Israelul bombardează intens o altă capitală din regiune ProTV.md
La doar o zi după atacul din Qatar, Israelul bombardează intens o altă capitală din regiune
18:30
Profilul de integritate al candidatului la alegerile parlamentare, Grigorii Uzun ProTV.md
Profilul de integritate al candidatului la alegerile parlamentare, Grigorii Uzun
18:00
Explozie la un tren care transporta GPL în capitala Lituaniei. Evacuări masive în jurul gării ProTV.md
Explozie la un tren care transporta GPL în capitala Lituaniei. Evacuări masive în jurul gării
18:00
Ultima oră. Fostul director adjunct SIS, Alexandru Balan, plasat în arest preventiv la București ProTV.md
Ultima oră. Fostul director adjunct SIS, Alexandru Balan, plasat în arest preventiv la București
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.