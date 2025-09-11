Maia Sandu salută sprijinul Parlamentului European pentru reziliența Moldovei și deschiderea negocierilor de aderare la UE

18:50

Un fost director adjunct al Serviciului de Informații și Securitate (SIS) din Republica Moldova, ne referim la Alexandru Bălan, este anchetat de autoritățile de la București pentru audieri, în cadrul unei anchete coordonate de DIICOT. Procurorii îl acuză că ar fi divulgat informații clasificate către ofițeri ai Comitetului Securității de Stat – KGB al Belarus, …