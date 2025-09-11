Conferința „New Technology for Old Markets”, la Chișinău. Interviu IPN cu viceguvernatorul BNM
BNM.md, 11 septembrie 2025 10:50
Republica Moldova găzduiește în premieră conferința internațională „New Technology for Old Markets”, organizată de Banca Națională a Moldovei, alături de Banca Națională a României și Banca Franței.
BNM și BNR: dialog european prin proiecte comune și schimb de bune practici în domeniul monetar și numismatic # BNM.md
Guvernatoarea BNM, Anca Dragu, împreună cu viceguvernatorul BNM, Constantin Șchendra, au avut o întrevedere cu reprezentanții Băncii Naționale a României: domnul Cristian Popa, membru al Consiliului de administrație, și domnul Ionel Nițu, director al Direcției de Emisiune, Tezaur și Casierie
Forumul Economic România – Republica Moldova F.E.R.M. Lansarea Indexului Antreprenoriatului Feminin la Chișinău # BNM.md
Patronatul European al Femeilor de Afaceri PEFA organizează, în data de 17 septembrie, la Chișinău, Forumul Economic România – Republica Moldova F.E.R.M.
Chișinăul intră pe harta europeană a dezbaterilor financiare, organizând în premieră o conferință despre viitorul tehnologiilor în piețele emergente # BNM.md
Evenimentul, intitulat „New Technology for Old Markets”, este organizat de BNM, în parteneriat cu Banca Națională a României și Banca Franței, și se va desfășura la Chișinău, pe 19 septembrie 2025, în format hibrid (participare fizică și online).
Anunț privind inițierea elaborării proiectului Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Pentru aprobarea Cerințelor funcționale și tehnice pentru interfețele prestatorilor de servicii de plată care oferă servicii de administrare cont” # BNM.md
În conformitate cu prevederile art. 20 alin.(1) lit. a) din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative, Banca Națională a Moldovei anunță inițierea procesului de elaborare a proiectului Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Pentru aprobarea Cerințelor funcționale și tehnice pentru interfețele prestatorilor de servicii de plată care oferă servicii de administrare cont” (în continuare – proiect). Elaborarea proiectului este condiționată de punerea în aplicare a pct....
BNM extinde programul „Școala Finanțelor Moderne” către viitori jurnaliști economiști, care se vor afla o săptămână la BNR și ASE București # BNM.md
BNM a lansat astăzi cea de-a V-a ediție a programului „Școala Finanțelor Moderne”, desfășurat cu sprijinul Băncii Naționale a României și în parteneriat cu Academia de Studii Economice din București.
La 29 august 2025, activele oficiale de rezervă au constituit 5 131,50 mil. euro, în creștere cu 87,98 mil. euro în comparație cu 31 iulie 2025, când acestea au însumat 5 043,52 mil. euro.
Banca Națională a Moldovei și partenerii europeni consolidează guvernanța corporativă în sectorul bancar # BNM.md
Banca Națională a Moldovei (BNM), în cadrul proiectului finanțat de Uniunea Europeană „Moldova este Europa – Sprijin pentru integrarea în UE”, a organizat la data de 3 septembrie, 2025 un seminar dedicat consolidării guvernanței corporative în sectorul bancar.
Guvernatoarea BNM, Anca Dragu: Școala Finanțelor Moderne formează ambasadori ai educației financiare și promotori ai responsabilității economice # BNM.md
Guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei, Anca Dragu, a invitat astăzi la dialog participanții la „Școala Finanțelor Moderne”, ajunsă anul acesta la ediția a V-a.
Anca Dragu către liceenii din Republica Moldova: „Prin educație financiară transformați visurile de azi în realizările de mâine” # BNM.md
Guvernatoarea BNM, Anca Dragu, a susținut astăzi o lecție publică de educație financiară la Liceul Teoretic Republican „Aristotel”, instituție ce reunește cei mai performanți elevi din Republica Moldova.
Banca Națională a Moldovei, alături de lumea academică și culturală la Congresul Mondial al Eminescologilor # BNM.md
Banca Națională a Moldovei a fost prezentă la deschiderea celei de-a XIV-a ediții a Congresului Mondial al Eminescologilor, desfășurat la Centrul Academic Internațional „Mihai Eminescu” din Chișinău, cu tema „Efigia lui Eminescu în artă”.
Start de an universitar la ASEM: Banca Națională susține formarea noilor generații de economiști # BNM.md
Prim-viceguvernatorul BNM, Petru Rotaru, a participat la ceremonia de deschidere a noului an universitar la Academia de Studii Economice din Moldova, alături de reprezentanți ai ministerelor de resort, cadre didactice și studenții înmatriculați în anul I.
Monedă comemorativă din seria „Aleea Clasicilor din Grădina Publică „Ștefan cel Mare și Sfânt” din mun. Chișinău””, în circulație din 29 august 2025.
Monedă comemorativă din seria „Aleea Clasicilor din Grădina Publică „Ștefan cel Mare și Sfânt” din mun. Chișinău””, în circulație din 29 august 2025.
Banca Națională a Moldovei lansează în circuitul numismatic moneda comemorativă „Mihai Eminescu”, care completează seria Aleea Clasicilor din Grădina Publică „Ștefan cel Mare și Sfânt” din mun. Chișinău.
Guvernatoarea BNM, Anca Dragu, la Gala Performanței Elevilor, în Senatul României: „Investiția cea mai valoroasă a unei națiuni: tinerii și educația” # BNM.md
Guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei, Anca Dragu, a participat la cea de-a doua ediție a Galei Performanței Elevilor, desfășurată la Senatul României.
Activitatea Băncii Naționale a Moldovei pe piața valutară se desfășoară în strictă conformitate cu obiectivele politicii monetare și valutare a BNM. Banca Națională utilizează în calitate de instrumente ale intervențiilor valutare atât operațiunile directe (cumpărări sau vânzări la vedere de valută contra lei moldovenești), care influențează masa monetară, cât și operațiunile de ajustare (swap-uri valutare), care sunt instrumente reversibile și care nu au impact asupra masei monetare pe termen...
Piața valutară fără numerar a Republicii Moldova este caracterizată de volumul tranzacțiilor de cumpărare/vânzare a valutei, cu excepția celor efectuate de către Banca Națională a Moldovei. Printre segmentele pieței monitorizate, în particular se numără piața interbancară (tranzacțiile de cumpărare/vânzare a valutei efectuate între băncile comerciale) și piața intrabancară (tranzacțiile de cumpărare/vânzare a valutei efectuate între bănci și clienții acestora). Informația privind piața valutară...
Mesajul guvernatoarei Băncii Naționale a Moldovei, Anca Dragu, cu ocazia Zilei Independenței Republicii Moldova # BNM.md
Anul acesta, Republica Moldova a făcut pași istorici pe drumul integrării europene, demonstrând că locul său este într-o comunitate a libertății, democrației, prosperității și păcii. Fiecare reușită de astăzi își are rădăcinile în curajul și unitatea moldovenilor din august 1991, când, cu voce tare și cu inima fermă, aceștia și-au cerut libertatea. Astăzi, Ziua Independenței este un moment de a reînnoi angajamentul că ceea ce s-a câștigat atunci va fi păstrat și întărit, prin unitate și prin res...
Republica Moldova și aderarea la Uniunea Europeană: experiența europeană a domnului Dacian Cioloș împărtășită angajaților BNM # BNM.md
În ajunul Zilei Independenței Republicii Moldova, BNM a organizat un dialog pe tema „Republica Moldova în procesul de aderare la Uniunea Europeană: experiența europeană a domnului Dacian Cioloș”.
