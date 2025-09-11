Filmul „Toată lumea din familia noastră” cu Stela Popescu și Tamara Buciuceanu, la 22:00, la RLIVE TV

15:20

Modelul economic al Rusiei, bazat pe exportul de petrol în schimbul tehnologiilor și bunurilor de consum, se apropie de final. Potrivit șefului Rosnedra, Oleg Kazanov, rezervele rentabile de petrol din țară ar mai ajunge pentru aproximativ 25 de ani de extracție la nivelul actual. Din totalul potențialului de resurse estimat de Ministerul Mediului la 81,6 […]