24 de ani de la atacurile teroriste din 11 septembrie
EA.md, 11 septembrie 2025 10:50
Pe 11 septembrie 2001, Statele Unite au fost lovite de patru atacuri teroriste coordonate de gruparea Al-Qaeda, soldate cu aproape 3.000 de victime și daune de peste 10 miliarde de dolari. Două avioane au lovit Turnurile Gemene din New York – primul la 8:46, al doilea la 9:03 –, iar al treilea
• • •
Acum 30 minute
10:50
10:40
Maia Sandu, la Strasbourg: „Moldova își poate asigura pacea și securitatea printr-o diplomație activă” # EA.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut pe 9 septembrie o serie de întrevederi la Strasbourg cu oficiali europeni, în cadrul unei vizite dedicate sprijinului pentru parcursul european al țării noastre. Șefa statului s-a întâlnit cu Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, cu Înaltul Reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri externe și politica de securitate, Kaja
10:40
Un pensionar spaniol a lăsat Mallorca pentru Thailanda: trăiește pe malul oceanului cu doar 100€ chirie # EA.md
Rafa Ruiz, fost salvamar și pensionar, a decis să-și schimbe viața radical. Pensia sa de 1.250 de euro nu îi mai permitea un trai confortabil în Spania, dar în Thailanda îi oferă un stil de viață aproape luxos. Potrivit Adevărul, mutarea i-a transformat complet existența. În Thailanda, Rafa plătește doar 100€ pe lună pentru chirie,
Acum o oră
10:30
Veste bună pentru moldovenii care locuiesc și muncesc în Italia: permisele moldovenești, recunoscute oficial # EA.md
Veste bună pentru moldovenii din Italia! Începând cu 8 noiembrie 2025, permisele de conducere moldovenești vor fi recunoscute oficial și preschimbate direct, fără examene suplimentare. Anunțul a fost făcut de președinta Maia Sandu, aflată într-o vizită oficială la Roma până pe 12 septembrie. Acordul privind conversiunea permiselor a fost semnat pe 9 iulie 2025 și
10:30
11 septembrie: Ortodocșii pe stil vechi prăznuiesc Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul # EA.md
Credincioșii ortodocși care urmează calendarul pe stil vechi marchează astăzi una dintre cele mai importante și mai solemne sărbători: Tăierea Capului Sfântului Proroc Ioan Botezătorul. Ziua este trăită în post și rugăciune, fiind un prilej de reflecție asupra curajului de a spune adevărul și a plăți prețul verticalității. Tradiția creștină amintește că Ioan, prorocul care
10:20
Tatiana Țîbuleac, una dintre cele mai îndrăgite și traduse scriitoare din Republica Moldova, a revenit în atenția publicului cu un nou roman – „Când ești fericit, lovește primul". Cartea spune povestea Milei, o emigrantă din Moldova stabilită la Paris, care trăiește între dorul de casă, amintirile unei copilării tulburătoare și încercările de a construi o
Acum 2 ore
10:10
Valul de solidaritate internațională pentru familia Irinei Zarutska, tânăra refugiată ucraineancă ucisă în Carolina de Nord, continuă să crească. Până acum, campania de strângere de fonduri lansată pe GoFundMe a adunat 2,5 milioane de dolari. La această sumă impresionantă au contribuit și două nume sonore. Elon Musk a donat 1 milion de dolari, iar Andrew
10:00
(VIDEO) Marcela Paladi și-a botezat băiețelul: „Deși nu pot să merg, te port mereu pe brațe, dragul meu” # EA.md
Marcela Paladi, tânăra care și-a pierdut picioarele în accidentul de pe viaduct, a trăit ieri un moment de mare bucurie – și-a botezat fiul, Ioan. Slujba a avut loc la Catedrala Mitropolitană „Nașterea Domnului" din Chișinău și a fost oficiată de Mitropolitul Vladimir. Pe rețele, Marcela a publicat imagini de la eveniment, însoțite de o
Acum 24 ore
16:20
O poveste despre dragoste, fericire și fragilitatea vieții – „Pescărușul” prinde viață pe scena Teatrului Național Eugene Ionesco # EA.md
Teatrul Național Eugene Ionesco te invită să-ți petreci seara de joi cu „Pescărușul" Pescărușul Joi, 11 septembrie, ora 18:30 #comedie, 16+ de A. P. CEHOV Regia: Nikita Betehtin Traducere: Moni GHELERTER și R. TEGULESCU Joi, 11 septembrie, ora 18:30, la Teatrul Național „Eugène Ionesco", vă invităm la spectacolul „Pescărușul" de A. P. Cehov, în regia
16:20
Sâmbătă seara, „Pisica pe acoperișul fierbinte” aduce tensiune și pasiune pe scena Teatrului Național Eugene Ionesco # EA.md
Sâmbătă, 13 septembrie, ora 17:00, vă invităm la spectacolul „Pisica pe acoperișul fierbinte". Capodopera lui Tennessee Williams, distinsă cu Premiul Pulitzer, revine pe scenă într-o montare semnată de Sergiu Chiriac, prezentată în cadrul Festivalului Reuniunea Teatrelor Naționale Românești. Distribuția îi are în rolurile centrale pe Laureana Țurcan (Maggie) și Maxim Chiriac (Brick). Acțiunea se petrece
16:20
Duminică la teatru: „Fiți sănătos, domnule!” – comedia care te face să râzi de moarte și avere # EA.md
Fiți sănătos, domnule! Fiți sănătos, domnule! #comedie 16+ de Pierre CHESNOT Regia și selecția muzicală: Petru VUTCĂRĂU Duminică, 14 septembrie, ora 17:30, la Teatrul Național „Eugène Ionesco", vă invităm să descoperiți o comedie nebună despre bani, moarte și familii disfuncționale! O comedie savuroasă despre lăcomie, aparențe și… un mort care nu e chiar atât
16:00
Ion Ceban, profil de candidat 2025: De la primar de Chișinău la alianțe controversate și interdicții în UE # EA.md
Ion Ceban, născut la 30 iunie 1980, la Chișinău, este unul dintre cei mai vizibili politicieni moldoveni din ultimul deceniu. Are licență în matematică, un master în tehnologii informaționale și a urmat studii de administrație publică atât la Moscova, cât și la Berlin, scrie rise.md. Fost membru al Partidului Socialiștilor, Ceban a ajuns în Parlament
15:40
Cu peste 75% voturi „pentru”, Parlamentul European cere accelerarea procesului de aderare a Republicii Moldova la UE # EA.md
Parlamentul European a votat cu o largă majoritate o rezoluție de sprijin pentru parcursul european al Republicii Moldova. Documentul, susținut de peste 75% dintre eurodeputați (490 voturi pentru, 65 împotrivă, 86 abțineri), cere accelerarea procesului de aderare și începerea negocierilor pe capitole, dar și mai mult sprijin financiar și tehnic pentru a ajuta țara să
15:20
Noaptea de 9 spre 10 septembrie marchează un moment de cotitură pe Flancul Estic al NATO. Pentru prima dată, Polonia a doborât drone rusești de tip Shahed care au pătruns în spațiul său aerian, calificând incidentul drept „un act de agresiune". În paralel, România a ridicat de urgență avioane F-16 pentru a intercepta un grup
15:10
Dorin Recean, locul doi pe lista Partidului Acțiune și Solidaritate, pentru alegerile parlamentare. Profil de la rise.md # EA.md
Dorin Recean s-a născut pe 17 martie 1974, în Dondușeni. A absolvit Academia de Studii Economice, specializarea Managementul relațiilor economice internaționale, iar ulterior a obținut un master la filiala din Belgia a Newport University, scrie rise.md. Și-a început cariera la Agenţia pentru Restructurarea Întreprinderilor (ARIA), unde a activat șapte ani ca manager de proiecte și
15:00
Vladimir Plahotniuc ar putea fi adus în Republica Moldova pe 25 septembrie, la doar câteva zile înainte de alegeri, scrie tv8.md. Informația a fost confirmată de ministra de Interne, Daniella Misail-Nichitin, care a precizat că data este una prealabilă, iar planul de extrădare este deja pregătit. Ministerul Justiției din Grecia a aprobat cererile de extrădare,
13:40
Takeaki Mațmura a venit în Moldova pentru teza de masterat despre țările postsovietice. El învață limba română și călătorește prin țară pentru a documenta foametea și deportările din istoria locală. În curând se va întoarce în Japonia, dar va reveni la iarnă pentru a-și continua cercetările. Echipa Radio Europa Liberă Moldova a realizat un interviu
13:30
Primarul Chișinăului, Ion Ceban, a fost avertizat de Comisia Electorală Centrală pentru încălcarea Codului electoral. În timpul campaniei, edilul a participat la evenimente UNESCO în Italia, fără să-și suspende activitatea de primar, așa cum prevede legea. CEC a decis să sesizeze Inspectoratul General de Poliție pentru a verifica posibila utilizare ilicită a resurselor administrative în
13:30
Noile modele iPhone 17 vin cu baterii mai mari decât predecesorii lor din seria 16, scrie libertatea.ro. iPhone 17 Pro crește de la 3582 mAh la 4252 mAh, ceea ce ar putea însemna aproximativ 3 ore în plus de autonomie. iPhone 17 Pro Max depășește pragul de 5000 mAh (5088 mAh), iar iPhone 17 standard
12:50
Președintele PSRM, Igor Dodon, a intrat noaptea trecută într-un live pe TikTok realizat de Grigore Manoli. În timpul discuției, Manoli i-a spus lui Dodon că „prima dată când i-a fost rușine că e din Moldova a fost când erați președinte". Dodon a răspuns amuzat: „Dacă eram supărăcios, la câte mi-a spus lumea trebuia să mă
12:40
Între 15 și 19 septembrie, Republica Moldova va găzdui cea de-a 10-a ediție a Moldova Business Week (MBW), un important eveniment economic al țării. Pentru al doilea an consecutiv, MBW este organizat nu doar de Guvern, prin Agenția de Investiții, ci și în parteneriat cu 16 co-organizatori – asociații de business și instituții publice, care aduc la masa discuțiilor vocea sectorului privat, alături de cea a autorităților. Ediția 2025 va reuni peste 2000 de participanți la evenimentele fizice și deja peste 800 de persoane din 40+ țări sunt înregistrate online. Printre delegațiile internaționale confirmate se numără România, Turcia, Polonia, Germania, India, China, iar vizibilitatea va fi consolidată prin prezența jurnaliștilor internaționali din România, Polonia, Emiratele Arabe Unite, Ungaria, Ucraina. Ediția din acest an pune un accent deosebit pe obiectivele de industrializare a țării, facilitățile Moldova IT Park, energie, infrastructură și rolul Moldovei în procesul de reconstrucție a Ucrainei. Agenda MBW 2025 cuprinde peste 30 de evenimente în Chișinău și în alte regiuni ale Moldovei (Ungheni, Bălți, Orhei, Giurgiulești, Strășeni, Călărași, Comrat) . Un moment cheie al acestei ediții îl constituie lansarea unor inițiative și instrumente noi de atragere a investițiilor. Vor fi prezentate Harta Investițiilor, platforma digitală ce va pune în evidență oportunitățile investiționale din regiunile țării, precum și lansarea licitației noi pentru proiecte de energie regenerabilă și stocare, inițiativă a Ministerului Economiei, ce va accelera tranziția verde rezilientă. „Moldova Business Week este dovada că Moldova is Open for Business nu este doar un slogan, ci o realitate. Această ediție aniversară marchează trecerea la o etapă nouă de maturitate și consolidare a poziției Moldovei ca destinație pentru investiții și parteneriate durabile", a declarat Natalia Bejan, Director, Invest Moldova Agency. Moldova Business Week 2025 este o platformă unică de conectare pentru antreprenori, investitori și decidenți politici. Evenimentul facilitează dialogul direct între comunitatea de afaceri și factorii de decizie, contribuind la dezvoltarea de parteneriate durabile și atragerea de investiții. Înregistrările sunt deschise pe site-ul oficial: www.mbw.md
Ieri
10:50
BNS: În august 2025, prețurile în Moldova au scăzut ușor față de iulie, dar rămân mai mari decât anul trecut # EA.md
Biroul Național de Statistică anunță că în august 2025 prețurile medii de consum au scăzut cu 0,4% față de iulie, în principal datorită reducerii prețurilor la fructe, legume și zahăr. Totuși, față de decembrie 2024, prețurile sunt mai mari cu 4,8%, iar comparativ cu august 2024 au crescut cu 7,3%. Principalele modificări: Alimente:
10:40
Cadavrele a doi bărbați au fost descoperite ieri dimineață, în jurul orei 09:45, într-o încăpere auxiliară a unei ferme din localitatea Bardar, raionul Ialoveni, notează pulsmedia.md. Victimele aveau 22 și 43 de ani și au murit în timp ce curățau un rezervor cu bălegar destinat producției de biogaz. Cadavrele au fost scoase din rezervor de
10:40
Concertul trupei Scorpions, organizat marți seara pe Stadionul Zimbru, a stârnit nemulțumirea unor locuitori ai Capitalei. Aceștia s-au plâns de zgomotul puternic și de basul care a făcut să tremure geamurile, mai ales că în apropiere se află un spital de copii. „E marți, o zi lucrătoare, iar basul se simte în tot
10:40
Livratorii români își marchează ghiozdanele cu „RO" sau „Sunt român" după atacurile rasiste din București. Frica a crescut după ce un curier din Bangladesh a fost bătut pe stradă. „Nu ar trebui să demonstrăm că suntem
10:30
Olesea Stamate, candidat independent la alegerile parlamentare, a anunțat că va solicita crearea unei comisii de anchetă în Parlament pentru a verifica modul în care guvernarea PAS a acordat ajutoarele de stat prin mecanisme precum ODA sau AIPA. „Vrem să vedem cât de corect și transparent au fost folosiți banii publici”, a declarat Stamate, subliniind […] Articolul Stamate va cere anchetă parlamentară asupra ajutoarelor de stat acordate de PAS apare prima dată în ea.md.
10:20
Din 2011 până astăzi, 224 de mame din toate raioanele țării au fost ajutate să-și păstreze pruncii alături prin intermediul Centrului Maternal „În Brațele Mamei”, un proiect realizat de către Diaconia. În spatele acestor cifre sunt sute de povești de curaj, de femei care, în momente de criză, au găsit aici sprijin și siguranță. Centrul […] Articolul 14 ani de sprijin pentru mame: Centrul „În Brațele Mamei” schimbă destine apare prima dată în ea.md.
09:40
Mirela Vaida, prezentatoare Acces Direct, despre carieră, familie și hate-ul din online: „Dacă nu ai hate, nu exiști” # EA.md
Cu peste 20 de ani în televiziune, Mirela Vaida rămâne una dintre cele mai apreciate prezentatoare din România. Într-un interviu exclusiv, vedeta a vorbit sincer despre succesul în televiziune, criticile din mediul online, dar și despre cum reușește, alături de soțul său, să păstreze echilibrul în familie după două decenii împreună. „Nu mă afectează hate-ul! […] Articolul Mirela Vaida, prezentatoare Acces Direct, despre carieră, familie și hate-ul din online: „Dacă nu ai hate, nu exiști” apare prima dată în ea.md.
09:40
Un neurocercetător și un psiholog american spun că o rutină audio de doar 15 minute poate liniști un creier care „nu se mai oprește”. Este vorba despre așa-numitele „bătăi binaurale” – sunete cu două frecvențe ușor diferite, redate în fiecare ureche, care ajută creierul să-și recâștige ritmul natural și să reducă anxietatea. Pașii recomandați pentru […] Articolul Resetarea creierului și eliminarea stresului în 15 minute: ce spun neurocercetătorii apare prima dată în ea.md.
09:40
Candidata independentă la alegerile parlamentare, Olesea Stamate, susține că reprezentanți ai Președinției, Guvernului și Ministerului Justiției ar fi vizitat Penitenciarul nr. 17 Rezina și le-ar fi indicat deținuților cum să voteze la scrutinul din 28 septembrie. Președinția neagă ferm aceste afirmații. „Niciun reprezentant al instituției prezidențiale nu a vizitat penitenciarele și nu a făcut promisiuni […] Articolul Olesea Stamate acuză presiuni asupra deținuților. Președinția respinge acuzațiile apare prima dată în ea.md.
09:30
Polonia, stat membru NATO, și-a ridicat sistemele de apărare aeriană după „o încălcare fără precedent” a spațiului său aerian, în timpul unor atacuri rusești asupra vestului Ucrainei. A fost pentru prima dată, de la începutul războiului din Ucraina, când Polonia a desfășurat resurse în propriul spațiu aerian. Avioane de luptă poloneze au fost trimise și […] Articolul Spațiul aerian al Poloniei, încălcat de Rusia în timpul atacurilor rusești asupra Ucrainei apare prima dată în ea.md.
09:30
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, s-a întâlnit la Strasbourg cu Secretarul General al Consiliului Europei, Alain Berset. Întrevederea a avut loc în contextul pregătirilor pentru momentul în care țara noastră va prelua Președinția Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei, în perioada noiembrie 2025 – mai 2026. Cei doi oficiali au discutat despre consolidarea cooperării prin […] Articolul Maia Sandu, la Strasbourg: Discuții cu Secretarul General al Consiliului Europei apare prima dată în ea.md.
9 septembrie 2025
20:10
Președinta Oficiului Teritorial Glodeni al fostului Partid Șor, condamnată la peste 5 ani de închisoare # EA.md
Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a pronunțat pe 8 septembrie sentința în dosarul Irinei Dvorjanscaia – fosta președintă a Oficiului Teritorial Glodeni al Partidului Politic Șor, declarat neconstituțional. Potrivit Procuraturii Anticorupție, Dvorjanscaia, profesor și fostă candidată a partidului la alegerile parlamentare din 2021, a fost găsită vinovată că, între iulie și octombrie 2022, a acceptat cu […] Articolul Președinta Oficiului Teritorial Glodeni al fostului Partid Șor, condamnată la peste 5 ani de închisoare apare prima dată în ea.md.
18:10
COMENTARIU: Scurgere spectaculoasă din „imperiul Șor”! Document intern ce arată cum Tauber ar fi deturnat milioane din banii # EA.md
ANDREI CURĂRARU, expert WatchDog.MD O nouă scurgere din imperiul lui Șor. Un document intern atribuit rețelei lui Ilan Șor, publicat de Deschide.md. Dacă acest material e autentic, nu mai vorbim despre politică, ci despre o schemă de corupție electorală pe care o abuzează nimeni altul decât mâna dreaptă a lui Ilan Mironovici, Marina Tauber. În […] Articolul COMENTARIU: Scurgere spectaculoasă din „imperiul Șor”! Document intern ce arată cum Tauber ar fi deturnat milioane din banii apare prima dată în ea.md.
17:50
Șefa grădiniței nr. 32 din Chișinău, cercetată pentru corupere pasivă. Avocatul: „este nevinovată, iar învinuirea este una iluzorie”. # EA.md
Șefa grădiniței nr. 32, cercetată pentru corupere pasivă, își va afla sentința în octombrie. Procurorii cer 9 ani de închisoare, avocatul susține: „Doamna este nevinovată, iar învinuirea este una iluzorie”. Dina Pavaleanu, directoarea grădiniței nr. 32 din sectorul Ciocana al capitalei, acuzată că ar fi pretins 6.000 de lei de la părinții a doi copii, […] Articolul Șefa grădiniței nr. 32 din Chișinău, cercetată pentru corupere pasivă. Avocatul: „este nevinovată, iar învinuirea este una iluzorie”. apare prima dată în ea.md.
17:50
(VIDEO) „Moldova is Romania!” – Diana Șoșoacă, intervenție în plenul Parlamentului European după discursul Maiei Sandu # EA.md
„Moldova is Romania, madame Maia Sandu!”. Aceasta este intervenția europarlamentarei și liderului Partidului S.O.S. România, Diana Șoșoacă, în plenul Parlamentului European, imediat după discursul președintei R. Moldova, Maia Sandu. Expresia rostită de Șoșoacă a stârnit reacții și discuții aprinse printre europarlamentari. Conform surselor, lidera românilor din PE s-a ales cu o observație pentru modul în […] Articolul (VIDEO) „Moldova is Romania!” – Diana Șoșoacă, intervenție în plenul Parlamentului European după discursul Maiei Sandu apare prima dată în ea.md.
17:40
(video) Evadare ca în filme, în centrul Chișinăului. Un tânăr sare de la etajul 4 cu portmoneul în mână, în timp ce polițiștii intră în bloc # EA.md
Scene spectaculoase au fost surprinse în plină zi în centrul capitalei, unde un tânăr a sărit peste balustradele unui bloc, ținând portmoneul în mână, în timp ce oamenii legii urcau în grabă în clădire. Imagini video cu momentul au fost distribuite rapid pe rețelele de socializare. sursă: unimedia.info Articolul (video) Evadare ca în filme, în centrul Chișinăului. Un tânăr sare de la etajul 4 cu portmoneul în mână, în timp ce polițiștii intră în bloc apare prima dată în ea.md.
17:40
Bașcanul Găgăuziei, Evghenia Guțul, condamnată la șapte ani de închisoare pentru „primire de finanțare ilegală de la un grup criminal”, a primit Premiul Solidaritate din partea Uniunii Jurnaliștilor din Rusia. Președintele organizației, Vladimir Soloviov, a declarat că „mass-media s-a dezvoltat activ, iar libertățile politice și libertatea de exprimare au existat” sub conducerea lui Guțul. „Arestarea […] Articolul Evghenia Guțul, bașcanul Găgăuziei, premiată de Uniunea Jurnaliștilor din Rusia apare prima dată în ea.md.
16:40
(VIDEO) „Cadavrul era așezat pe scaun, cu ochelari de soare și chipiu”. Tatăl tânărului găsit strangulat în pădure, declarații cutremurătoare # EA.md
Cazul morții lui Anatolie Fedoruța, tânărul de 32 de ani găsit fără viață într-o pădure din Ivancea, rămâne învăluit de mister. Bărbatul, stabilit de mai mulți ani în Marea Britanie, revenise acasă pentru a-și surprinde părinții, dar la scurt timp după ce a aterizat la Aeroportul Internațional Chișinău, pe 11 august, a dispărut fără urmă. […] Articolul (VIDEO) „Cadavrul era așezat pe scaun, cu ochelari de soare și chipiu”. Tatăl tânărului găsit strangulat în pădure, declarații cutremurătoare apare prima dată în ea.md.
16:20
Toamna este momentul perfect pentru a-ți reinventa garderoba și a adăuga un strop de prospețime și noutate stilului tău. Pe măsură ce temperaturile scad și zilele devin mai scurte, nevoia de confort și căldură devine esențială, dar asta nu înseamnă că trebuie să ne sacrificăm stilul. Descoperă în continuare câteva sfaturi utile care te vor […] Articolul Cum să îți reinventezi garderoba de toamnă? apare prima dată în ea.md.
16:20
După o zi plină de activități și stres, corpul și mintea noastră au nevoie de o pauză pentru a se reîncărca. Nu întotdeauna este necesar să cheltuim bani pentru a ne simți mai bine, există modalități simple și eficiente prin care putem să ne destindem chiar în confortul propriei locuințe. Iată câteva idei pe care […] Articolul 7 moduri de a te relaxa după o zi grea, fără să cheltui bani apare prima dată în ea.md.
16:20
Un păr sănătos și strălucitor nu depinde doar de produsele pe care le aplici pe scalp, ci și de alimentația ta. Ce mănânci are un impact direct asupra sănătății părului tău, deoarece nutrienții din alimente ajută la stimularea creșterii și la prevenirea căderii acestuia. Dacă vrei să ai un păr mai frumos și mai puternic, […] Articolul Ce să mănânci pentru un păr mai frumos și mai puternic? apare prima dată în ea.md.
16:20
În ultimii ani, munca de la distanță a devenit din ce în ce mai populară, fiind adoptată pe scară largă în multe industrii. Deși acest model de lucru oferă numeroase avantaje, precum flexibilitate și eliminarea timpului pierdut pe drum, el vine și cu provocări semnificative pentru sănătatea mintală. Izolarea socială, dificultatea de a separa viața […] Articolul Munca de la distanță: cum îți afectează sănătatea mintală și ce poți face apare prima dată în ea.md.
14:30
(VIDEO) Ministrul Muncii, Alexei Buzu, își cere scuze după declarația controversată despre „bîdle” # EA.md
Ministrul Muncii și Protecției Sociale, Alexei Buzu, și-a cerut scuze publice după ce a fost surprins la o întâlnire cu alegătorii, unde i-ar fi numit „bîdle” pe cei care nu intenționează să voteze PAS. „Oameni buni, prieteni, am greșit”, a spus oficialul într-un mesaj video de scuze. „Am utilizat un cuvânt nepotrivit, un cuvânt care […] Articolul (VIDEO) Ministrul Muncii, Alexei Buzu, își cere scuze după declarația controversată despre „bîdle” apare prima dată în ea.md.
14:30
(VIDEO) Maia Sandu, în plenul Parlamentului European: „Obiectivul Kremlinului este clar. Să pună mâna pe Moldova, prin inginerie electorală” # EA.md
captură foto: Facebook/ Maia Sandu Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a susținut marți, 9 septembrie, un discurs în fața Parlamentului European, la Strasbourg, în contextul apropierii alegerilor parlamentare din 28 septembrie. Șefa statului a vorbit despre presiunile hibride exercitate de Rusia asupra Republicii Moldova și despre riscurile la adresa democrației și parcursului european al țării. […] Articolul (VIDEO) Maia Sandu, în plenul Parlamentului European: „Obiectivul Kremlinului este clar. Să pună mâna pe Moldova, prin inginerie electorală” apare prima dată în ea.md.
14:20
Un raport intern trimis de Serviciul Federal de Securitate (FSB) al Rusiei arată că milioane de dolari, destinați finanțării activiștilor pentru destabilizarea Republicii Moldova, ar fi fost deturnați de lideri din jurul lui Ilan Șor. Printre cei vizați se află și Marina Tauber, considerată mâna dreaptă a politicianului fugar. Potrivit informațiilor obținute de Deschide.MD, doar […] Articolul Marina Tauber, vizată într-un scandal cu milioane de dolari furați din banii Moscovei apare prima dată în ea.md.
13:30
TFN revine în noua stagiune cu o premieră – spectacolul “Leonce şi Lena”, după dramaturgul Georg Buchner, în regia lui McRanin. Comedie Romantică, 12+ Data: 14 septembrie Ora: 18:00 Locaţie: Teatrul Fără Nume „Leonce și Lena”, comedia amară a lui Georg Büchner, spune povestea a doi tineri prinși între convențiile rigide ale lumii lor […] Articolul Teatrul Fără Nume deschide noua stagiune cu o premieră! apare prima dată în ea.md.
12:20
FILIT – Festivalul Internațional de Literatură și Traducere Iași, cel mai mare festival literar din sud-estul Europei, revine la Chișinău în perioada 25-28 septembrie 2025. Sub genericul CHILL Edition, ediția de anul acesta a FILIT Chișinău reunește în Republica Moldova zeci de nume sonore ale literaturii contemporane din Franța, Polonia, Germania, Ucraina, Austria, Danemarca, Norvegia, […] Articolul Festivalul Internațional de Literatură și Traducere Chișinău 2025 apare prima dată în ea.md.
Mai mult de 2 zile în urmă
10:40
Rețea de spionaj belarusă, destructurată în Europa. Fost director adjunct al SIS din R. Moldova, reținut în România # EA.md
Autoritățile din Cehia, Ungaria și România au destructurat o rețea de spionaj care lucra pentru KGB-ul din Belarus, a anunțat luni, 8 septembrie, Serviciul de Informații ceh (BIS). Din această rețea ar fi făcut parte și Alexandru Balan, fost director adjunct al Serviciului de Informații și Securitate (SIS) din R. Moldova, scrie BBC. Potrivit surselor […] Articolul Rețea de spionaj belarusă, destructurată în Europa. Fost director adjunct al SIS din R. Moldova, reținut în România apare prima dată în ea.md.
09:40
Povestire adevărată: Tatăl meu e gunoier și mie nu îmi e rușine cu el, deși toată clasa râde de noi. # EA.md
text preluat de pe Facebook: Tăcerea Cuvintelor Dimineața aceasta, la ora de română, Adrian m-a întrebat în fața tuturor: “Măi, Costel, e adevărat că tac-tu adună gunoiul?” Toți colegii s-au uitat la mine și au început să râdă încet. Am simțit cum îmi ard obrajii, dar am răspuns liniștit: “Da. Și?” “Păi… gunoier!”, a spus […] Articolul Povestire adevărată: Tatăl meu e gunoier și mie nu îmi e rușine cu el, deși toată clasa râde de noi. apare prima dată în ea.md.
