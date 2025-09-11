Arestarea lui Balan, parte din planul autorităților de a preveni interferențele Moscovei. Precizările lui Dorin Recean
Zugo.md, 11 septembrie 2025 10:50
Prim-ministrul Republicii Moldova, Dorin Recean, a declarat că Federația Rusă încearcă să destabilizeze nu doar Republica Moldova, ci și alte state europene, inclusiv membre ale Uniunii Europene. „Federația Rusă acționează nu doar în Republica Moldova, ci și în alte state europene, în mod special în statele membre ale Uniunii Europene,
Acum 30 minute
10:50
Arestarea lui Balan, parte din planul autorităților de a preveni interferențele Moscovei. Precizările lui Dorin Recean # Zugo.md
Prim-ministrul Republicii Moldova, Dorin Recean, a declarat că Federația Rusă încearcă să destabilizeze nu doar Republica Moldova, ci și alte state europene, inclusiv membre ale Uniunii Europene. „Federația Rusă acționează nu doar în Republica Moldova, ci și în alte state europene, în mod special în statele membre ale Uniunii Europene,
Acum o oră
10:20
Începând cu 8 noiembrie 2025, cetățenii Republicii Moldova care dețin permise de conducere vor putea circula legal în Italia, fără a mai fi nevoiți să susțină din nou examene auto. Anunțul a fost făcut de președinta Maia Sandu, aflată într-o vizită oficială la Roma. „Mai avem o veste bună: din
Acum 2 ore
09:50
Un fost deținut rus, eliberat pentru a lupta în război, ar fi violat și ucis o fetiță de 9 ani din Ucraina # Zugo.md
Un militar rus în vârstă de 32 de ani a fost arestat, fiind cercetat pentru omor după ce, săptămâna trecută, a agresat sexual o fată de 9 ani, pe care apoi a ucis-o. S-a întâmplat în satul Olkhovatka, regiunea Donețk, aflată în prezent sub ocupația rusă, scrie Novaia Gazeta, citată de Hotnews.ro.
09:30
Părinții a peste 250 de mii de copii au primit deja suportul unic de 1.000 de lei de la Guvern # Zugo.md
Guvernul Republicii Moldova a anunțat că peste 250.000 de copii din clasele I–IX au beneficiat deja de ajutorul financiar unic în valoare de 1.000 de lei, oferit la început de an școlar. Potrivit purtătorului de cuvânt al Guvernului, Daniel Vodă, până în prezent au fost ridicate aproximativ 85% din plățile transferate.
09:10
video | Alegătorii pot verifica online sau la secția de votare datele din listele electorale pentru scrutinul din 28 septembrie # Zugo.md
Comisia Electorală Centrală (CEC) informează alegătorii că pot verifica, în regim online, corectitudinea datelor înscrise în listele electorale, precum și informațiile privind secția de votare la care urmează să își exercite dreptul de vot în cadrul alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025. Verificarea se efectuează accesând platforma https://verifica.cec.md și urmând pașii indicați.
Acum 4 ore
08:50
Fostul director adjunct al Serviciului de Informații și Securitate (SIS), Alexandru Balan, a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile. Decizia a fost luată miercuri de către Curtea de Apel București, transmite Digi24. Amintim că că potrivit unui comunicat instituției din România, Alexandru Balan ar fi fost implicat
08:30
Parlamentul European cere începerea negocierilor de aderare a R. Moldova la UE. Rezoluția, votată cu o mare majoritate # Zugo.md
Eurodeputații au votat cu o largă majoritate rezoluția prin care Parlamentul European își arată sprijinul pentru parcursul Republicii Moldova de aderare la blocul comunitar. Membrii legislativului european au criticat intensificarea atacurilor hibride și tentativele de ingerință ale Rusiei în treburile interne ale Chișinăului. Totodată, au cerut statelor europene să deschidă rapid negocierile de aderare cu
Acum 24 ore
14:00
Toate actele pentru extrădarea lui Plahotniuc sunt gata, spune șefa MAI. Când urmează să fie adus în R. Moldova # Zugo.md
Ministra afacerilor interne a Republicii Moldova, Daniela Misail-Nichitin, a anunțat că toate documentele necesare pentru extrădarea lui Vladimir Plahotniuc au fost deja transmise pe linia Interpol, iar poliția a pregătit planul operațiunii. Autoritățile examinează în prezent mai multe opțiuni logistice, iar data de 25 septembrie, vehiculată în presă, reprezintă doar un termen orientativ.
13:30
Prima reacție a Rusiei după ce dronele sale au fost doborâte în spațiul aerian al Poloniei # Zugo.md
Mai multe drone folosite de către Federația Rusă, miercuri, pentru a ataca Ucraina, au pătruns în spațiul aerian al Poloniei și au fost doborâte de către forțele militare aliate staționate în această țară. Atacul Rusiei a fost condamnat de către autoritățile de la Varșovia și aliații europeni. Moscova, prin vocea ambasadorului său din Varșovia, a
12:50
Un angajat al Ambasadei Belarus la Chișinău a fost declarat persona non grata pe teritoriul R. Moldova. Cazul a fost confirmat de Ministerul Afacerilor Externe. Cazul vine la o zi după ce fostul adjunct al șefului Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova (SIS), Alexandru Balan, reținut în România,
12:30
În caz de crize – cutremure, inundații, pandemii sau atacuri cibernetice, populația va beneficia de un sprijin mai rapid și mai bine organizat din partea statului. Guvernul a aprobat crearea Centrului Național de Management al Crizelor, care va coordona, la nivel național, acțiunile de prevenire și intervenție în situații de urgență.
12:20
video | „Prizonieri ai propagandei”: Soldați ruși captivi spun că Putin ar putea invada R. Moldova doar pentru că „a fost în URSS” # Zugo.md
Mai mulți soldați ruși, aflați în captivitate în Ucraina, au recunoscut că trăiesc sub influența propagandei Kremlinului și că Vladimir Putin ar putea oricând să invadeze Republica Moldova „doar pentru că a făcut parte din URSS". Mărturiile lor au fost surprinse în reportajul „Prizonierii minții", realizat de jurnaliștii TV8, Viorica Tătaru și Andrei Captarenco.
11:40
Rusia a lansat în mod deliberat cel puţin 8 drone kamikaze Shahed împotriva teritoriului polonez, a denunţat miercuri preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski pe reţelele de socializare, transmite EFE, citat de stirileprotv.ro. Zelenski a adăugat că acest atac rus, care a forţat Polonia să îşi folosească apărarea aeriană pentru prima dată
11:30
Energocom a achiziționat 90 la sută din necesarul de gaze pentru sezonul rece. Precizările ministrului energiei # Zugo.md
Autoritățile Republicii Moldova au asigurat deja cea mai mare parte a necesarului de gaze naturale pentru anul gazier 2025–2026. Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a anunțat miercuri că, prin intermediul companiei Energocom, au fost cumpărate peste 90% din volumele necesare, inclusiv pentru sezonul rece. „Autoritățile, prin intermediul Energocom, au achiziționat deja,
Ieri
10:50
Maia Sandu, vizită de lucru în Italia: Se va întâlni cu Giorgia Meloni și cu Papa Leon al XIV-lea # Zugo.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va efectua, în perioada 10–12 septembrie 2025, o vizită de lucru în Republica Italiană și la Sfântul Scaun. La Roma, șefa statului va avea o întrevedere cu Președinta Consiliului de Miniștri al Italiei, Giorgia Meloni, pentru a discuta despre aprofundarea relațiilor bilaterale, sprijinul Italiei pentru
10:40
Numărul divorțurilor a crescut de aproape două ori în zece ani! Potrivit Recensământului populației din 2014, în Republica Moldova erau peste 124 de mii de persoane cu acest statut, iar anul trecut – peste 200 de mii. Experții sunt de părere că divorțurile sunt cauzate în mare parte de migrație, lipsă de comunicare, infidelitate sau
10:10
Premierul Dorin Recean a anunțat, în cadrul ședinței Comisiei pentru Situații Excepționale, că Guvernul va sprijini fermierii care au avut de suferit din cauza intemperiilor din primăvara și vara acestui an. În acest sens, vor fi alocate 100 de milioane de lei pentru acoperirea pagubelor înregistrate în agricultură. Totodată, Executivul
09:50
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) și Ministerul Afacerilor Interne (MAI) au inițiat un plan comun de acțiuni privind prevenirea violenței în școli. Documentul, aprobat prin Ordin comun al celor două ministere, va fi implementat pe parcursul anului curent de studii. „Principalul obiectiv al inițiativei este reducerea fenomenelor de bullying și
09:30
Președinta Oficiului Teritorial Glodeni al fostului Partid Politic „Șor" a fost condamnată la 5 ani și 6 luni de închisoare privind acceptarea cu bună știință a finanțării partidului politic din partea unui grup criminal organizat, în formă prelungită, în calitate de complice. Totodată, instanța a privat-o de dreptul de a ocupa funcții de conducere în
09:10
„Un act de agresiune”. Polonia a doborât, în premieră, drone rusești care au încălcat spațiul aerian al țării NATO # Zugo.md
Polonia a declarat că miercuri a mobilizat propriile forțe aeriene și cele ale NATO pentru a doborî drone, după un atac aerian al Rusiei asupra vestului Ucrainei, fiind pentru prima dată de la începutul războiului când Varșovia a angajat forțe în spațiul său aerian, transmite Reuters. Premierul Donald Tusk a convocat o ședință de urgență
08:50
Echipa națională de fotbal a Republicii Moldova a fost învinsă cu 1-11 de reprezentativa Norvegiei în preliminariile Campionatului Mondial din 2026. Este cea mai dură înfrângere înregistrată vreodată de „tricolori". „Măcelul" de la Oslo a început cu un gol rapid, în minutul 6. Martin Odegaard i-a trimis o pasă în
08:40
Partidul Liberal (PL) a anunțat că Vladimir Meleca, președintele filialei PL din stânga Nistrului și candidat la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025, a fost reținut în dimineața zilei de 9 septembrie, în mod ilegal, de către persoane care s-au prezentat drept angajați ai așa-zisului Minister al Securității de Stat (MGB) din regiunea transnistreană.
9 septembrie 2025
14:00
video | Maia Sandu, în Parlamentul European: „Parcursul nostru european nu este doar o chestiune de valori. Este o chestiune de supraviețuire” # Zugo.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a vorbit marți în fața Parlamentului European despre riscurile la care este expusă democrația moldovenească și despre importanța sprijinului european, în contextul alegerilor parlamentare din 28 septembrie. Șefa statului a menționat că scrutinul din această toamnă va decide nu doar direcția țării, ci și echilibrul
13:20
foto, video | „Revolta Generației Z”: Proteste violente în Nepal. 19 morți și case incendiate # Zugo.md
Premierul Nepalului, Khadga Prasad Oli, și-a anunțat demisia marți, în urma unor proteste violente generate de interdicția temporară a rețelelor sociale și de nemulțumirea crescândă față de corupția guvernului. „Îmi dau demisia cu efect imediat", a declarat Oli, într-un comunicat oficial, după ce zeci de mii de protestatari au ieșit
12:50
O tânără, prinsă la volanul unui BMW sub influența a trei droguri, pe o stradă din Chișinău # Zugo.md
O femeie de 35 de ani a fost prinsă de polițiști la volanul unui BMW, în timp ce se deplasa haotic pe strada Meșterul Manole din sectorul Ciocana al capitalei. Mașina a fost imediat stopată de ofițerii de patrulare, iar comportamentul suspect al conducătoarei auto a determinat escortarea ei la
12:30
Anul 2025 a înregistrat a treia cea mai caldă lună august din istoria măsurătorilor meteorologice pe Pământ, cu valuri de căldură în Europa de Vest şi Asia, potrivit datelor publicate, marţi, de observatorul european Copernicus, scrie news.ro. La fel ca iulie 2025, „august 2025 a fost a treia lună august
12:10
Europarlamentarul Siegfried Mureșan anunță că Republica Moldova va primi o nouă tranșă de 18,9 milioane de euro din partea Comisiei Europene, ca urmare a progreselor înregistrate de guvernul pro-european de la Chișinău în implementarea reformelor. Fondurile fac parte din Planul de creștere pentru Republica Moldova, în valoare totală de 1,9
11:30
Doi viceprimari din Comrat, vizați într-un dosar de abuz de serviciu. Unul dintre ei, reținut # Zugo.md
Ofițerii Centrului Național Anticorupție, în colaborare cu procurorii Procuraturii municipiului Cahul, au desfășurat astăzi acțiuni de urmărire penală în cadrul unui dosar de abuz de serviciu ce vizează doi viceprimari ai municipiului Comrat. Potrivit materialelor acumulate, unul dintre viceprimari ar fi favorizat sistematic o companie controlată
11:30
Pe 10 septembrie, la Palatul Raional de Cultură „Nicolae Lupov” din Rezina, va avea loc evenimentul RAMxRezina, parte din seria de conferințe RAM Impact, o inițiativă care își propune să creeze spații de dialog și punți de legătură între lideri de opinie, creatori de conținut și comunitatea locală. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Primul panel … The post Rezina devine gazda următorului eveniment RAM Impact first appeared on ZUGO. Articolul Rezina devine gazda următorului eveniment RAM Impact apare prima dată în ZUGO.
11:10
Promo-LEX: Sute de liceeni din Transnistria, obligați să urmeze cursuri de pregătire militară # Zugo.md
Pentru câteva sute de elevi din clasele a X-a și a XI-a din școlile aflate sub controlul regimului de la Tiraspol, începutul noului an școlar marchează continuarea pregătirii pentru război, prin disciplina obligatorie „Instruire militară de bază”. Disciplina face parte dintr-un set complex de măsuri care au scopul să pregătească elevii pentru serviciul militar în … The post Promo-LEX: Sute de liceeni din Transnistria, obligați să urmeze cursuri de pregătire militară first appeared on ZUGO. Articolul Promo-LEX: Sute de liceeni din Transnistria, obligați să urmeze cursuri de pregătire militară apare prima dată în ZUGO.
Mai mult de 2 zile în urmă
10:40
Raport FSB: Bani pentru activiști și destabilizări în R. Moldova, furați de Marina Tauber și alți lideri „ȘOR” # Zugo.md
Marina Tauber și alți lideri ai blocului „Pobeda” au ajuns în vizorul Serviciului Federal de Securitate din Rusia (FSB) pentru sustragerea mijloacelor destinate activiștilor în vederea destabilizării situației din R. Moldova. Potrivit datelor obținute de reporterii Deschide.MD, doar în anul 2023, membrii grupării ar fi deturnat aproximativ 10 milioane de dolari din fondurile alocate de … The post Raport FSB: Bani pentru activiști și destabilizări în R. Moldova, furați de Marina Tauber și alți lideri „ȘOR” first appeared on ZUGO. Articolul Raport FSB: Bani pentru activiști și destabilizări în R. Moldova, furați de Marina Tauber și alți lideri „ȘOR” apare prima dată în ZUGO.
10:10
video | A blocat ambulanța în urgență și a folosit limbaj necenzurat. Șoferul BMW-ului, sancționat de Poliție # Zugo.md
Oamenii legii s-au autosesizat după ce pe rețelele de socializare a apărut o filmare în care șoferul unui BMW ignoră regulile de circulație, blochează o ambulanță aflată în misiune și adresează injurii conducătorului acesteia. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Incidentul a avut loc pe 6 septembrie, pe strada Trandafirilor din Chișinău. Potrivit Inspectoratului Național de … The post video | A blocat ambulanța în urgență și a folosit limbaj necenzurat. Șoferul BMW-ului, sancționat de Poliție first appeared on ZUGO. Articolul video | A blocat ambulanța în urgență și a folosit limbaj necenzurat. Șoferul BMW-ului, sancționat de Poliție apare prima dată în ZUGO.
09:50
Un bărbat a fost condamnat de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, la o amendă de 275 000 de lei pentru comiterea infracțiunii de trafic de influență, în legătură cu eliberarea frauduloasă a certificatelor de vaccinare împotriva COVID-19. De asemenea, instanța a dispus confiscarea a 600 de euro, sumă considerată ca rezultat direct al infracțiunii. Urmărește-ne pe … The post Certificate false de COVID-19. Un bărbat, condamnat pentru trafic de influență first appeared on ZUGO. Articolul Certificate false de COVID-19. Un bărbat, condamnat pentru trafic de influență apare prima dată în ZUGO.
09:30
Telegram și Taito refuză să coopereze cu Chișinăul privind coruperea alegătorilor, spune șeful IGP # Zugo.md
Șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu, acuză lipsă de reacție din partea administrațiilor Telegram și Taito la solicitările repetate transmise de autoritățile de la Chișinău, legate de tranzacțiile financiare suspecte utilizate pentru coruperea alegătorilor. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. „Nu am primit niciun răspuns la solicitările expediate administrațiilor Telegram și Taito. În cazul Telegramului … The post Telegram și Taito refuză să coopereze cu Chișinăul privind coruperea alegătorilor, spune șeful IGP first appeared on ZUGO. Articolul Telegram și Taito refuză să coopereze cu Chișinăul privind coruperea alegătorilor, spune șeful IGP apare prima dată în ZUGO.
08:50
Serviciul de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova (SIS) a anunțat că, luni, 8 septembrie, a fost pus în aplicare un mandat de aducere emis de autorităţile din România pe numele unui fost angajat de rang înalt al său. Acesta este investigat pentru trădare, fiind suspectat că a transmis informaţii secrete, în mod repetat, unor … The post Fost angajat SIS al R. Moldova, acuzat de trădare în România first appeared on ZUGO. Articolul Fost angajat SIS al R. Moldova, acuzat de trădare în România apare prima dată în ZUGO.
08:40
Ceban, sancționat de CEC după sesizarea PAS privind vizita în Italia. A fost sesizată și poliția # Zugo.md
Comisia Electorală Centrală (CEC) a aplicat un avertisment candidatului Ion Ceban, liderului MAN, aflat pe lista Blocului Electoral „ALTERNATIVA”, pentru încălcarea prevederilor Codului electoral privind obligația de a-și suspenda activitatea în funcția deținută pe perioada campaniei electorale. Decizia a fost luată după ce Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) a depus o contestație, reclamând faptul că … The post Ceban, sancționat de CEC după sesizarea PAS privind vizita în Italia. A fost sesizată și poliția first appeared on ZUGO. Articolul Ceban, sancționat de CEC după sesizarea PAS privind vizita în Italia. A fost sesizată și poliția apare prima dată în ZUGO.
8 septembrie 2025
14:00
Comisia Electorală Centrală (CEC) anunță lansarea unei Linii Fierbinți – (+373) 78 710 116, gestionate de Centrul Național Anticorupție (CNA) și destinată raportării cazurilor de influențare financiară ilegală a alegătorilor în contextul alegerilor parlamentare din 28 septembrie. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit CEC, linia telefonică este funcțională non-stop, inclusiv pentru apeluri din afara țării, … The post CNA a deschis două linii telefonice pentru raportarea coruperii alegătorilor first appeared on ZUGO. Articolul CNA a deschis două linii telefonice pentru raportarea coruperii alegătorilor apare prima dată în ZUGO.
13:40
Procurorii PCCOCS, în comun cu ofițerii SPIA ai Ministerului Afacerilor Interne, au reținut un șef de sector al Poliției de Frontieră, bănuit de răpirea a doi cetățeni ucraineni care au intrat ilegal în Republica Moldova. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit anchetei, funcționarul i-ar fi transportat forțat peste Nistru, înapoi în Ucraina, și le-ar fi … The post video | Șef de sector al Poliției de Frontieră, arestat pentru răpirea a doi ucraineni first appeared on ZUGO. Articolul video | Șef de sector al Poliției de Frontieră, arestat pentru răpirea a doi ucraineni apare prima dată în ZUGO.
13:10
video | Percheziții într-un dosar de finanțare ilegală a partidelor politice: 15 persoane au fost reținute # Zugo.md
Centrul Național Anticorupție (CNA) anunță despre efectuarea a 60 de percheziții pe întreg teritoriul Republicii Moldova și reținerea pentru 72 de ore a 15 persoane, în cadrul unei ample operațiuni care vizează presupuse fapte de finanțare ilegală a partidelor politice, spălare de bani și corupere electorală în circumstanțe agravante. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit … The post video | Percheziții într-un dosar de finanțare ilegală a partidelor politice: 15 persoane au fost reținute first appeared on ZUGO. Articolul video | Percheziții într-un dosar de finanțare ilegală a partidelor politice: 15 persoane au fost reținute apare prima dată în ZUGO.
12:30
PAS vrea excluderea lui Ion Ceban din alegeri, după vizita în Italia. Reacția edilului degrevat # Zugo.md
Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) a depus o contestație la Comisia Electorală Centrală (CEC) împotriva primarului degrevat al municipiului Chișinău și candidat la alegerile parlamentare, Ion Ceban. Formațiunea îl acuză că ar fi folosit resurse administrative în campanie în timpul vizitei sale recente în Italia. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. PAS solicită aplicarea unor sancțiuni … The post PAS vrea excluderea lui Ion Ceban din alegeri, după vizita în Italia. Reacția edilului degrevat first appeared on ZUGO. Articolul PAS vrea excluderea lui Ion Ceban din alegeri, după vizita în Italia. Reacția edilului degrevat apare prima dată în ZUGO.
12:00
Maia Sandu va susține un discurs în plenul Parlamentului European despre apărarea democrației # Zugo.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va susține marți, 9 septembrie 2025, un discurs în fața Parlamentului European, în cadrul sesiunii plenare de la Strasbourg. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Intervenția va avea loc la ora 12:00 (ora locală), 13:00 (ora Chișinăului). Șefa statului va vorbi despre noile amenințări la adresa democrațiilor europene și despre modul … The post Maia Sandu va susține un discurs în plenul Parlamentului European despre apărarea democrației first appeared on ZUGO. Articolul Maia Sandu va susține un discurs în plenul Parlamentului European despre apărarea democrației apare prima dată în ZUGO.
11:40
Comisia Electorală Centrală (CEC) a dat startul tiparului buletinelor de vot ce vor fi utilizate pentru a vota prin corespondență în cadrul alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Prețul unui buletin de vot este de 2,70 de lei, iar valoarea tirajului total este de circa 7 000 de lei. Cele … The post foto | Alegeri parlamentare 2025: CEC a prezentat buletinul de vot first appeared on ZUGO. Articolul foto | Alegeri parlamentare 2025: CEC a prezentat buletinul de vot apare prima dată în ZUGO.
11:30
video | Doi agenți de pază, inculpați pentru tratamente inumane după un incident la o benzinărie din Ialoveni # Zugo.md
Procuratura Hîncești, Oficiul Ialoveni, a expediat în instanță o cauză penală pe numele a doi agenți de pază ai unei companii private, acuzați de aplicarea unor tratamente inumane și degradante asupra unui tânăr. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit materialelor anchetei, incidentul a avut loc pe 26 august 2024, în apropierea unei stații PECO din … The post video | Doi agenți de pază, inculpați pentru tratamente inumane după un incident la o benzinărie din Ialoveni first appeared on ZUGO. Articolul video | Doi agenți de pază, inculpați pentru tratamente inumane după un incident la o benzinărie din Ialoveni apare prima dată în ZUGO.
11:00
Un bărbat de 52 de ani a decedat în urma unui incendiu produs în noaptea de duminică spre luni la o fabrică de panificație din municipiul Orhei. Flăcările au izbucnit în jurul orei 01:34, pe strada Ioana Iachir nr. 30, iar la fața locului au intervenit două echipe de salvatori. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. … The post Tragedie la Orhei: un bărbat a murit într-un incendiu la o fabrică de panificație first appeared on ZUGO. Articolul Tragedie la Orhei: un bărbat a murit într-un incendiu la o fabrică de panificație apare prima dată în ZUGO.
10:30
Judocanul Vadim Ghimbovschi a cucerit medalia de bronz la Campionatul European rezervat sportivilor cu vârsta sub 21 de ani, anunță Federația de Judo a R. Moldova. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit sursei, sportivul a intrat în posesia bronzului în categoria de greutate de 90 kg după ce a dispus de rusul Alexei Bulgakov, care … The post Judocanul Vadim Ghimbovschi a cucerit medalia de bronz la Campionatul European U21 first appeared on ZUGO. Articolul Judocanul Vadim Ghimbovschi a cucerit medalia de bronz la Campionatul European U21 apare prima dată în ZUGO.
09:50
Presa: Viorel Melnic, unul dintre apropiații lui Șor, reținut. A fost vizat în raportul Kroll # Zugo.md
Fostul deputat Viorel Melnic, unul dintre apropiații lui Ilan Șor, a fost reținut de organele de drept, duminică, 7 septembrie, afirmă surse ale ZdG. Instituțiile statului nu au confirmat, oficial, reținerea fostului deputat. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Într-un comentariu pentru ZdG, Centrul Național Anticorupție confirmă că „mai multe persoane au fost reținute ieri și astăzi (duminică și luni) … The post Presa: Viorel Melnic, unul dintre apropiații lui Șor, reținut. A fost vizat în raportul Kroll first appeared on ZUGO. Articolul Presa: Viorel Melnic, unul dintre apropiații lui Șor, reținut. A fost vizat în raportul Kroll apare prima dată în ZUGO.
09:20
The Jerusalem Post: Israel ia în calcul un terminal provizoriu pe Aeroportul Chișinău pentru pelerinajul hasidic # Zugo.md
Oficialii israelieni estimează că guvernul va finanța construirea unui terminal temporar pe Aeroportul din Chișinău, Republica Moldova, ca parte a unei operațiuni în valoare de 20 de milioane de șekeli, menită să sprijine zborurile către Uman cu ocazia sărbătorii Rosh Hashanah, a relatat The Jerusalem Post. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Terminalul ar urma să … The post The Jerusalem Post: Israel ia în calcul un terminal provizoriu pe Aeroportul Chișinău pentru pelerinajul hasidic first appeared on ZUGO. Articolul The Jerusalem Post: Israel ia în calcul un terminal provizoriu pe Aeroportul Chișinău pentru pelerinajul hasidic apare prima dată în ZUGO.
08:50
Sportiva Daniela Cociu a obținut medalia de argint în proba de canoe simplu individual, în cadrul Campionatelor Mondiale de canoe maraton, desfășurate la Gyor, Ungaria. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, Daniela Cociu a încheiat cursa de 14,4 kilometri cu timpul de 1:17:45.84, fiind devansată cu doar 29.71 secunde de reprezentanta … The post Sportiva Daniela Cociu, medalie de argint la mondialele din Ungaria first appeared on ZUGO. Articolul Sportiva Daniela Cociu, medalie de argint la mondialele din Ungaria apare prima dată în ZUGO.
08:30
Republica Moldova va găzdui, începând din această toamnă, o nouă ambasadă străină – cea a Irlandei. Anunțul a fost făcut de președintele Parlamentului și liderul PAS, Igor Grosu, printr-un mesaj video publicat pe pagina sa de Facebook. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit oficialului, inaugurarea este planificată pentru luna octombrie. „Atunci când am fost în … The post Irlanda va deschide o ambasadă la Chișinău first appeared on ZUGO. Articolul Irlanda va deschide o ambasadă la Chișinău apare prima dată în ZUGO.
6 septembrie 2025
15:20
Elena Glizan a cucerit medalia de argint la Campionatul Mondial U23 de canoe maraton, care se desfășoară la Gyor (Ungaria), anunță Comitetul Național Olimpic și Sportiv. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Ea a încheiat cursa de 10,7 km cu rezultatul de 57:57.49, cu +23.71 secunde în spatele sportivei din Ungaria, Matkovics Lili Sara. Podiumul a … The post Elena Glizan a obținut argintul la Campionatul Mondial U23 de canoe maraton first appeared on ZUGO. Articolul Elena Glizan a obținut argintul la Campionatul Mondial U23 de canoe maraton apare prima dată în ZUGO.
