Activistul conservator Charlie Kirk, împuşcat mortal la o universitate din Utah

09:50

„Sute de conturi cu identități false, în spatele cărora stau activiști reali ai Blocului „Victorie”, controlat de Ilan Șor de la Moscova, au fost create pentru a răspândi propagandă rusească pe TikTok și Facebook. Toate postările sunt monitorizate riguros, iar comunicarea este coordonată prin grupuri și canale secrete de Telegram” - așa își începe cea mai recentă investigație, din interiorul uneia dintre fermele de troli, Ziarul de Gardă, în care a fost infiltrată jurnalista sa, Natalia Zaharescu.