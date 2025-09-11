Creştinii ortodocşi prăznuiesc Tăierea Capului Sfîntului Prooroc Ioan Botezătorul

Oficial.md, 11 septembrie 2025 09:20

Astăzi, creştinii ortodocşi prăznuiesc Tăierea Capului Sfîntului Prooroc Ioan Botezătorul, cunoscut şi sub numele de..

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Oficial.md

Acum 30 minute
09:20
Creştinii ortodocşi prăznuiesc Tăierea Capului Sfîntului Prooroc Ioan Botezătorul Oficial.md
Astăzi, creştinii ortodocşi prăznuiesc Tăierea Capului Sfîntului Prooroc Ioan Botezătorul, cunoscut şi sub numele de..
09:10
Parlamentul European a adoptat rezoluția de sprijin pentru aderarea Republicii Moldova la UE Oficial.md
Parlamentul European a adoptat rezoluția de sprijin pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Documentul..
09:10
CEC a acreditat observatori naționali și internaționali Oficial.md
Comisia Electorală Centrală (CEC), în cadrul ședinței de astăzi, a acreditat observatori, a modificat două..
Acum 24 ore
16:20
O nouă centrală fotovoltaică cu sistem de stocare a energiei electrice va fi construită în comuna Zîmbreni, raionul Ialoveni Oficial.md
Guvernul a aprobat, în ședința de astăzi construcția unei centrale fotovoltaice cu o capacitate instalată..
15:50
Guvernul: Pe cazul reținerii fostului adjunct al serviciilor speciale moldovenești a fost o comunicare oficială din partea SIS Oficial.md
Guvernul a anunțat că, pe cazul reținerii fostului adjunct al serviciilor speciale moldovenești a fost..
15:50
Guvernul alocă 100 de milioane de lei fermierilor afectați de intemperii Oficial.md
Fermierii afectați de înghețurile târzii din primăvara acestui an vor beneficia de ajutor financiar din..
14:30
Viziunea Blocului Patriotic privind dezvoltarea economică a țării Oficial.md
Candidații la funcția de deputat din partea Blocului electoral Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și..
14:20
PSRM a depus o moțiune de cenzură împotriva ministrului Muncii și Protecției Sociale Oficial.md
Astăzi, deputații PSRM Alla Darovannaia și Vladimir Odnostalco au mers la Parlament pentru a înregistra..
13:30
Guvernul majorează sprijinul financiar pentru GAL-uri la patru milioane de lei anual Oficial.md
Satele Republicii Moldova vor beneficia de mai multe resurse financiare pentru modernizare, prin modificările la Programul LEADER,..
13:30
Protecție mai bună în situații de criză – crearea Centrului Național de Management al Crizelor Oficial.md
În caz de crize – cutremure, inundații, pandemii sau atacuri cibernetice, populația va beneficia de..
13:20
Vlad Batrîncea s-a întâlnit cu colectivele unor întreprinderi din capitală Oficial.md
Candidatul din partea Blocului Electoral Patriotic, Vlad Batrîncea, împreună cu vicepreședintele fracțiunii PSRM din Consiliul..
13:00
CUB cere autorităților să elibereze imediat pe toți deținuții politici, întemnițați abuziv în stânga Nistrului Oficial.md
Coaliția pentru Unitate și Bunăstare (CUB), într-o declarație, a condamnat arestarea dlui Vladimir Meleca, cetățean..
12:20
Sergiu Aparatu și-a încetat mandatul de Director General interimar al „Moldelectrica” Oficial.md
Întreprinderea de Stat Moldelectrica informează că, începând cu data curentă, Sergiu Aparatu și-a încetat mandatul..
12:20
Din 1 ianuarie 2026 va fi introdusă Cartea de rezidență Oficial.md
Din 1 ianuarie 2026, în Republica Moldova va fi introdusă Cartea de rezidență – un..
12:20
Socialiștii au discutat cu locuitorii din Coșnița și Doroțcaia din Dubăsari Oficial.md
Președintele Partidului Socialiștilor, liderul Blocului Patriotic, Igor Dodon, împreună cu colegii săi, a avut o..
12:20
Energocom a achiziționat peste 90% din consumul prognozat de gaze naturale pentru anul 2025-2026 Oficial.md
SA Energocom anunță că până astăzi, 10 septembrie 2025, a achiziționat 90,9% din consumul ferm..
12:10
Alexandr Stoianoglo: „Anual, 1 miliard de dolari din donațiile externe s-au cheltuit ineficient” Oficial.md
În cadrul discuțiilor cu locuitorii din Ocnița, Alexandr Stoianoglo, unul dintre liderii Blocului Electoral ALTERNATIVA,..
10:40
Oleg Serebrian a prezentat scrisorile de acreditare Președintelui Republicii Turcia Oficial.md
E.S. Oleg Serebrian, Ambasador Extraordinar şi Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Turcia a prezentat..
10:30
Blocul Alternativa a prezentat Programul social pentru Moldova Oficial.md
Blocul Electoral ALTERNATIVA a lansat astăzi, 10 septembrie, programul social pentru Moldova, prezentat de Tatiana..
10:30
Protest. Partidul Republican „Inima Moldovei” a cerut demisia șefului Poliției Oficial.md
Activiștii Partidului Republican „Inima Moldovei” au protestat astăzi în fața sediului Inspectoratului General de Poliție..
10:30
Maia Sandu va efectua o vizită de lucru în Republica Italiană și la Sfântul Scaun Oficial.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va efectua, în perioada 10–12 septembrie 2025, o vizită de..
10:20
Alegătorii pot solicita certificat cu drept de vot Oficial.md
Comisia Electorală Centrală (CEC) anunță că persoanele care, în ziua alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025, nu..
10:00
Petr Vlah, candidat pe lista AUR Moldova: Moldova fără oameni nu poate avea viitor. Este necesară o Strategie naţională de stabilizare a situaţiei demografice Oficial.md
Petr Vlah, candidat pe lista AUR Moldova, consideră că una dintre cele mai grave probleme..
09:50
Maia Sandu a discutat la Strasbourg cu oficiali europeni Oficial.md
Cu ocazia vizitei la Strasbourg, Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut întrevederi cu Președinta..
09:50
Alegătorii sunt îndemnați să verifice corectitudinea întocmirii listelor electorale Oficial.md
Comisia Electorală Centrală (CEC) informează alegătorii că pot verifica, în regim online, corectitudinea datelor înscrise..
Ieri
09:20
Salvatorii moldoveni participă la exercițiul internațional „EU MODEX LOT2 Latvia 2025” Oficial.md
În contextul parcursului european al Republicii Moldova și al angajamentului său ferm pentru aderarea la..
09:10
Naționala a cedat în Norvegia Oficial.md
Moldova a pierdut cu Norvegia, scor 1-11, în cel de-al 5-lea meci din preliminariile Campionatului..
09:10
Maia Sandu s-a întâlnit la Strasbourg cu Secretarul General al Consiliului Europei, Alain Berset Oficial.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, s-a întâlnit la Strasbourg cu Secretarul General al Consiliului Europei,..
9 septembrie 2025
22:00
Președintele filialei PL din stânga Nistrului a fost eliberat Oficial.md
Vladimir Meleca, Președintele filialei PL din stânga Nistrului, a fost eliberat de către organele separatiste,..
16:10
Consiliera municipală Zinaida Popa declarată învingătoarea concursului pentru couparea funcției de director general al „Moldexpo” Oficial.md
Comisia de selectare a candidaturii la funcția de director general al C.I.E. ”Moldexpo” S.A. anunță..
16:00
Fosta directoare a unui centru de plasament a fost condamnată la 7 ani de închisoare Oficial.md
Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a pronunțat o sentință de condamnare în privința unei inculpate, găsită..
16:00
Delegația preelectorală a APCE a încheiat vizita la Chișinău: Procesul electoral trebuie să rămână incluziv și echitabil pentru toți cetățenii Oficial.md
„Viitoarele alegeri parlamentare vor fi decisive pentru viitorul Moldovei și pentru Europa în ansamblu. Într-o..
15:40
Dorin Recean a avut o întrevedere cu noua ambasadoare UE la Chișinău, Iwona Piórko Oficial.md
Prim-ministrul Dorin Recean a avut o întrevedere cu noua ambasadoare a Uniunii Europene în Republica..
15:30
Liderii Blocului Alternativa: Pe 28 septembrie, Moldova alege între stagnare și o guvernare responsabilă Oficial.md
Liderii Blocului Electoral ALTERNATIVA au transmis cetățenilor un mesaj clar: pe 28 septembrie, Moldova alege..
15:30
Președintele organizației PL din stânga Nistrului a fost reținut ilegal de către așa-zisul Minister al Securității de Stat din Transnistria Oficial.md
Partidul Liberal a informat că astăzi, 9 septembrie 2025, la ora 16.00, a fost reținut..
15:20
Maia Sandu, în Parlamentul European: Moldova nu este singură în apărarea democrației Oficial.md
Președinta Maia Sandu, în cadrul discursului ținut în plenul Parlamentului European, a spus că Moldova nu este..
14:40
MEC și MAI lansează un parteneriat pentru prevenirea violenței în școli Oficial.md
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) și Ministerul Afacerilor Interne (MAI) au inițiat un plan comun..
14:20
SIS sărbătorește 34 de ani de la fondare Oficial.md
Serviciul de Informații și Securitate sărbătorește, astăzi, 34 de ani de maturitate instituțională și Ziua..
13:50
CEC, despre video distribuit de Ion Ceban: Nu reflectă realitatea și nu au nicio legătură cu activitatea și procedurile electorale administrate de organele electorale Oficial.md
Comisia Electorală Centrală atrage atenția opiniei publice asupra unui material video, de acum doi ani,..
13:40
Andrei Năstase: Reducerea vârstei de pensionare la 60 de ani este o datorie de echitate și respect Oficial.md
Candidatul Andrei Năstase și-a anunțat astăzi unul dintre angajamentele sale electorale esențiale: reducerea vârstei de..
13:30
(VIDEO) Maia Sandu ține un discurs în plenul Parlamentului European Oficial.md
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, ține un discurs în plenul Parlamentului European. Șefa statului vorbește..
13:30
Președinta Oficiului Teritorial Glodeni al fostului Partid Politic ,,Șor” a fost condamnată la 5 ani și 6 luni de închisoare Oficial.md
La data de 08 septembrie, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a pronunțat o sentință de condamnare..
13:20
(VIDEO) Irina Vlah a anunțat că va contesta în instanță decizia Consiliului Interinstituțional de Supraveghere Oficial.md
Irina Vlah, lider al Partidului Republican „Inima Moldovei” a anunțat că va contesta în instanță..
13:20
Blocul Patriotic a prezentat prevederile Programului electoral în domeniul social Oficial.md
Candidații Blocului Patriotic au prezentat astăzi principalele prevederi ale Programului electoral în domeniul social. Reprezentanta..
12:20
Igor Munteanu: Nicio democrație consolidată nu permite ca ordinele CNS să devină acte obligatorii cu sancțiuni penale, fără filtrul Parlamentului sau al instanței Oficial.md
Igor Munteanu, liderul Coaliției pentru Unitate și Bunăstare (CUB), spune că, pe 28 august a..
12:10
Programul electoral al Blocului Patriotic: 9 Mai – Ziua Victoriei, limba de stat – moldovenească, restabilirea parteneriatului strategic cu Rusia Oficial.md
Blocul Patriotic a prezentat principalele puncte ale programului său electoral. Păstrarea suveranității și neutralității țării:..
11:50
Festivalul-concurs Internațional „Mărul de Aur” – o istorie de peste un deceniu și nume sonore lansate pe scena internațională Oficial.md
Chișinău a devenit pentru două zile, pe 6-7 septembrie, capitala internațională a muzicii și talentului..
11:40
Sergiu Butuc – „Inima Moldovei”: Programul social al Blocului Patriotic include: „Capitalul Familiei” și indemnizație la nașterea copilului de 50 000 lei; reducerea prețurilor la produsele pe Oficial.md
Sergiu Butuc, fruntaș al Partidului Republican „Inima Moldovei”, candidat pe lista Blocului Electoral Patriotic, a..
11:40
(INTERVIU) Irina Selevestru: Statele membre ale UE convin asupra armonizării legislației în materie de insolvență. Ce pași urmează să întreprindă R. Moldova? Oficial.md
Recent Consiliul Uniunii Europene a publicat o propunere de Directivă privind armonizarea anumitor aspecte ale..
11:10
Creşterea volumului lucrărilor de construcţii: cantitate versus necesitate Oficial.md
În anul 2024, în Republica Moldova s-a înregistrat o creştere generală a volumului lucrărilor de..
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.