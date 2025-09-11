Creştinii ortodocşi prăznuiesc Tăierea Capului Sfîntului Prooroc Ioan Botezătorul
Oficial.md, 11 septembrie 2025 09:20
Astăzi, creştinii ortodocşi prăznuiesc Tăierea Capului Sfîntului Prooroc Ioan Botezătorul, cunoscut şi sub numele de..
• • •
Alte ştiri de Oficial.md
Acum 30 minute
09:20
Astăzi, creştinii ortodocşi prăznuiesc Tăierea Capului Sfîntului Prooroc Ioan Botezătorul, cunoscut şi sub numele de..
09:10
Parlamentul European a adoptat rezoluția de sprijin pentru aderarea Republicii Moldova la UE # Oficial.md
Parlamentul European a adoptat rezoluția de sprijin pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Documentul..
09:10
Comisia Electorală Centrală (CEC), în cadrul ședinței de astăzi, a acreditat observatori, a modificat două..
Acum 24 ore
16:20
O nouă centrală fotovoltaică cu sistem de stocare a energiei electrice va fi construită în comuna Zîmbreni, raionul Ialoveni # Oficial.md
Guvernul a aprobat, în ședința de astăzi construcția unei centrale fotovoltaice cu o capacitate instalată..
15:50
Guvernul: Pe cazul reținerii fostului adjunct al serviciilor speciale moldovenești a fost o comunicare oficială din partea SIS # Oficial.md
Guvernul a anunțat că, pe cazul reținerii fostului adjunct al serviciilor speciale moldovenești a fost..
15:50
Fermierii afectați de înghețurile târzii din primăvara acestui an vor beneficia de ajutor financiar din..
14:30
Candidații la funcția de deputat din partea Blocului electoral Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și..
14:20
Astăzi, deputații PSRM Alla Darovannaia și Vladimir Odnostalco au mers la Parlament pentru a înregistra..
13:30
Satele Republicii Moldova vor beneficia de mai multe resurse financiare pentru modernizare, prin modificările la Programul LEADER,..
13:30
Protecție mai bună în situații de criză – crearea Centrului Național de Management al Crizelor # Oficial.md
În caz de crize – cutremure, inundații, pandemii sau atacuri cibernetice, populația va beneficia de..
13:20
Candidatul din partea Blocului Electoral Patriotic, Vlad Batrîncea, împreună cu vicepreședintele fracțiunii PSRM din Consiliul..
13:00
CUB cere autorităților să elibereze imediat pe toți deținuții politici, întemnițați abuziv în stânga Nistrului # Oficial.md
Coaliția pentru Unitate și Bunăstare (CUB), într-o declarație, a condamnat arestarea dlui Vladimir Meleca, cetățean..
12:20
Întreprinderea de Stat Moldelectrica informează că, începând cu data curentă, Sergiu Aparatu și-a încetat mandatul..
12:20
Din 1 ianuarie 2026, în Republica Moldova va fi introdusă Cartea de rezidență – un..
12:20
Președintele Partidului Socialiștilor, liderul Blocului Patriotic, Igor Dodon, împreună cu colegii săi, a avut o..
12:20
Energocom a achiziționat peste 90% din consumul prognozat de gaze naturale pentru anul 2025-2026 # Oficial.md
SA Energocom anunță că până astăzi, 10 septembrie 2025, a achiziționat 90,9% din consumul ferm..
12:10
Alexandr Stoianoglo: „Anual, 1 miliard de dolari din donațiile externe s-au cheltuit ineficient” # Oficial.md
În cadrul discuțiilor cu locuitorii din Ocnița, Alexandr Stoianoglo, unul dintre liderii Blocului Electoral ALTERNATIVA,..
10:40
E.S. Oleg Serebrian, Ambasador Extraordinar şi Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Turcia a prezentat..
10:30
Blocul Electoral ALTERNATIVA a lansat astăzi, 10 septembrie, programul social pentru Moldova, prezentat de Tatiana..
10:30
Activiștii Partidului Republican „Inima Moldovei” au protestat astăzi în fața sediului Inspectoratului General de Poliție..
10:30
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va efectua, în perioada 10–12 septembrie 2025, o vizită de..
10:20
Comisia Electorală Centrală (CEC) anunță că persoanele care, în ziua alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025, nu..
10:00
Petr Vlah, candidat pe lista AUR Moldova: Moldova fără oameni nu poate avea viitor. Este necesară o Strategie naţională de stabilizare a situaţiei demografice # Oficial.md
Petr Vlah, candidat pe lista AUR Moldova, consideră că una dintre cele mai grave probleme..
09:50
Cu ocazia vizitei la Strasbourg, Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut întrevederi cu Președinta..
09:50
Comisia Electorală Centrală (CEC) informează alegătorii că pot verifica, în regim online, corectitudinea datelor înscrise..
Ieri
09:20
În contextul parcursului european al Republicii Moldova și al angajamentului său ferm pentru aderarea la..
09:10
Moldova a pierdut cu Norvegia, scor 1-11, în cel de-al 5-lea meci din preliminariile Campionatului..
09:10
Maia Sandu s-a întâlnit la Strasbourg cu Secretarul General al Consiliului Europei, Alain Berset # Oficial.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, s-a întâlnit la Strasbourg cu Secretarul General al Consiliului Europei,..
9 septembrie 2025
22:00
Vladimir Meleca, Președintele filialei PL din stânga Nistrului, a fost eliberat de către organele separatiste,..
16:10
Consiliera municipală Zinaida Popa declarată învingătoarea concursului pentru couparea funcției de director general al „Moldexpo” # Oficial.md
Comisia de selectare a candidaturii la funcția de director general al C.I.E. ”Moldexpo” S.A. anunță..
16:00
Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a pronunțat o sentință de condamnare în privința unei inculpate, găsită..
16:00
Delegația preelectorală a APCE a încheiat vizita la Chișinău: Procesul electoral trebuie să rămână incluziv și echitabil pentru toți cetățenii # Oficial.md
„Viitoarele alegeri parlamentare vor fi decisive pentru viitorul Moldovei și pentru Europa în ansamblu. Într-o..
15:40
Prim-ministrul Dorin Recean a avut o întrevedere cu noua ambasadoare a Uniunii Europene în Republica..
15:30
Liderii Blocului Alternativa: Pe 28 septembrie, Moldova alege între stagnare și o guvernare responsabilă # Oficial.md
Liderii Blocului Electoral ALTERNATIVA au transmis cetățenilor un mesaj clar: pe 28 septembrie, Moldova alege..
15:30
Președintele organizației PL din stânga Nistrului a fost reținut ilegal de către așa-zisul Minister al Securității de Stat din Transnistria # Oficial.md
Partidul Liberal a informat că astăzi, 9 septembrie 2025, la ora 16.00, a fost reținut..
15:20
Președinta Maia Sandu, în cadrul discursului ținut în plenul Parlamentului European, a spus că Moldova nu este..
14:40
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) și Ministerul Afacerilor Interne (MAI) au inițiat un plan comun..
14:20
Serviciul de Informații și Securitate sărbătorește, astăzi, 34 de ani de maturitate instituțională și Ziua..
13:50
CEC, despre video distribuit de Ion Ceban: Nu reflectă realitatea și nu au nicio legătură cu activitatea și procedurile electorale administrate de organele electorale # Oficial.md
Comisia Electorală Centrală atrage atenția opiniei publice asupra unui material video, de acum doi ani,..
13:40
Andrei Năstase: Reducerea vârstei de pensionare la 60 de ani este o datorie de echitate și respect # Oficial.md
Candidatul Andrei Năstase și-a anunțat astăzi unul dintre angajamentele sale electorale esențiale: reducerea vârstei de..
13:30
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, ține un discurs în plenul Parlamentului European. Șefa statului vorbește..
13:30
Președinta Oficiului Teritorial Glodeni al fostului Partid Politic ,,Șor” a fost condamnată la 5 ani și 6 luni de închisoare # Oficial.md
La data de 08 septembrie, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a pronunțat o sentință de condamnare..
13:20
(VIDEO) Irina Vlah a anunțat că va contesta în instanță decizia Consiliului Interinstituțional de Supraveghere # Oficial.md
Irina Vlah, lider al Partidului Republican „Inima Moldovei” a anunțat că va contesta în instanță..
13:20
Candidații Blocului Patriotic au prezentat astăzi principalele prevederi ale Programului electoral în domeniul social. Reprezentanta..
12:20
Igor Munteanu: Nicio democrație consolidată nu permite ca ordinele CNS să devină acte obligatorii cu sancțiuni penale, fără filtrul Parlamentului sau al instanței # Oficial.md
Igor Munteanu, liderul Coaliției pentru Unitate și Bunăstare (CUB), spune că, pe 28 august a..
12:10
Programul electoral al Blocului Patriotic: 9 Mai – Ziua Victoriei, limba de stat – moldovenească, restabilirea parteneriatului strategic cu Rusia # Oficial.md
Blocul Patriotic a prezentat principalele puncte ale programului său electoral. Păstrarea suveranității și neutralității țării:..
11:50
Festivalul-concurs Internațional „Mărul de Aur” – o istorie de peste un deceniu și nume sonore lansate pe scena internațională # Oficial.md
Chișinău a devenit pentru două zile, pe 6-7 septembrie, capitala internațională a muzicii și talentului..
11:40
Sergiu Butuc – „Inima Moldovei”: Programul social al Blocului Patriotic include: „Capitalul Familiei” și indemnizație la nașterea copilului de 50 000 lei; reducerea prețurilor la produsele pe # Oficial.md
Sergiu Butuc, fruntaș al Partidului Republican „Inima Moldovei”, candidat pe lista Blocului Electoral Patriotic, a..
11:40
(INTERVIU) Irina Selevestru: Statele membre ale UE convin asupra armonizării legislației în materie de insolvență. Ce pași urmează să întreprindă R. Moldova? # Oficial.md
Recent Consiliul Uniunii Europene a publicat o propunere de Directivă privind armonizarea anumitor aspecte ale..
11:10
În anul 2024, în Republica Moldova s-a înregistrat o creştere generală a volumului lucrărilor de..
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.