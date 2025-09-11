SUA: Charlie Kirk, activist conservator și apropiat al lui Donald Trump, ucis într-un atac armat la o universitate din Utah
Agora.md, 11 septembrie 2025 09:20
SUA: Charlie Kirk, activist conservator și apropiat al lui Donald Trump, ucis într-un atac armat la o universitate din Utah
• • •
Alte ştiri de Agora.md
Acum 30 minute
09:20
Acum o oră
09:00
Acum 12 ore
21:40
20:40
Acum 24 ore
20:00
19:40
19:10
19:10
19:00
18:50
18:30
18:10
16:50
16:30
16:00
16:00
16:00
15:50
15:40
15:40
14:50
14:40
14:30
14:20
14:10
14:10
13:40
13:00
12:20
12:20
11:50
11:00
10:20
10:20
10:20
10:10
Ieri
09:30
08:50
08:30
9 septembrie 2025
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.