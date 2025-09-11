Gestionarea deșeurilor va fi transferată către operatori privați

16:30

În perioada ianuarie – iunie 2025, a fost rambursată de la bugetul de stat TVA în valoare totală de 2,06 miliarde lei, cu aproximativ 19,9 milioane lei (0,98%) mai mult decât în aceeași perioadă a anului 2024. În primele șase luni ale anului 2025, volumul cumulat al TVA rambursate a reprezentat 7,29% din totalul veniturilor din TVA la bugetul de stat”, informează Logos Press.