Creștinii ortodocși de stil vechi pomenesc azi Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul

14:40

Un bărbat a fost condamnat de Judecătoria Chișinău pentru faptul că elibera, prin trafic de influență, mai multe certificate de vaccinare împotriva Covid-19. Acesta a primit o amendă de 275 de mii de lei și confiscarea unei sume de 600 de euro, bani care au fost obținuți din acțiunile ilegale. Potrivit anchetei Centrului Național Anticorupție și a […]