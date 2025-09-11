VIDEO // Partidul „Moldova Mare” intră oficial în campanie electorală
Omniapres, 11 septembrie 2025 09:10
Partidul „Moldova Mare" s-a lansat oficial în campania electorală, după ce Curtea Supremă de Justiție a respins recursul depus de Comisia Electorală Centrală și a obligat instituția să înregistreze formațiunea pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025. „Astăzi pot spune cu încredere că Partidul Politic „Moldova Mare" va participa la alegeri. Ceva ce ar trebui […]
• • •
Acum 30 minute
09:10
Acum 4 ore
07:10
Acum 24 ore
19:40
Renato Usatîi: 5% din veniturile la vânzarea alcoolului și produselor de tutun vor merge la sport și tineret
Președintele Partidului Nostru, Renato Usatîi, a anunțat o inițiativă legislativă prin care 5% din vânzările băuturilor alcoolice și produselor din tutun vor fi direcționate către un fond special pentru sport și tineret. Despre aceasta Renato Usatîi a vorbit în cadrul întrevederii cu cetățenii. „Astăzi, sportul în Republica Moldova se dezvoltă doar datorită implicării oamenilor de […]
19:40
„Fără industrii locale nu există industrie națională, de aceea ele trebuie sprijinite și respectate". Declarația a fost făcută de președintele Partidului „Respect Moldova", Marian Lupu, în cadrul unei întâlniri cu angajații și conducerea uzinei metalurgice din Ocnița, o întreprindere cu tradiție în producția de articole metalice. Printre produsele fabricate se numără lacăte, balamale, șuruburi, piulițe, […]
18:40
VIDEO // Bărbat beat și fără permis, prins conducând o motocicletă cu fiul minor pe scaun, la Orhei
Un bărbat de 30 de ani a fost oprit de polițiști în satul Mitoc, Orhei, în timp ce conducea o motocicletă Viper în stare de ebrietate avansată, avându-l ca pasager pe fiul său minor. Testul alcoolscopic a indicat o concentrație de 1,78 mg/l alcool în aerul expirat. În plus, motocicleta nu avea revizia tehnică și […]
18:00
Preşedintele României Nicuşor Dan a declarat, miercuri, despre cazul spionului moldovean Alexandru Bălan reţinut, că sunt informaţii pe care le are, dar pentru că este o anchetă în curs, nu poate să spună mai mult decât ce e public, el precizând că a fost o colaborare cu partenerii României cunoscuți şi cu Eurojust, scrie digi24.ro. […]
17:40
VIDEO // Guvernul, după reținerea ex-vicedirectorului SIS: „Vom curăța instituțiile de cei care lucrează pentru alte state"
Purtătorul de cuvânt al Guvernului Republicii Moldova, Daniel Vodă, a declarat că autoritățile sunt hotărâte să continue procesul de curățare a instituțiilor de persoane care acționează în interesul altor state. Reacția vine în contextul reținerii lui Alexandru Bălan, fost adjunct al Serviciului de Informații și Securitate (SIS), cercetat pentru trădare și divulgare de informații secrete […]
17:10
Moscova neagă orice intenție de a lovi ținte din Polonia, după incidentul cu drone. Precizarea lui Peskov
Moscova neagă orice intenție de a lovi ținte din Polonia, după ce mai multe drone rusești au pătruns în spațiul aerian polonez în cursul nopții de marți spre miercuri. Secretarul de presă al Kremlinului, Dmitri Peskov, a refuzat să comenteze incidentul, îndemnând jurnaliștii să se adreseze Ministerului rus al Apărării, competent în astfel de situații. […]
16:30
Partidul „Mișcarea Respect Moldova" anunță aderarea la formațiune a unei noi personalități cu experiență și prestigiu. Este vorba despre Nicolae Molozea, consilier raional Ștefan Vodă, fost deputat în Parlamentul Republicii Moldova și ex-președintele raionului Ștefan Vodă. Nicolae Molozea dispune de o vastă experiență în administrația publică și în activitatea legislativă, fiind cunoscut pentru implicarea sa […]
16:20
VIDEO // Blocul Patriotic a prezentat componenta economică a programului „Economie avansată"
Candidații la funcția de deputat din partea Blocului electoral Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei, au prezentat astăzi, în cadrul unui briefing, componenta economică a Programului electoral – „Economie avansată". Accentul a fost pus pe măsurile urgente care urmează a fi implementate imediat după venirea la guvernare. Președintele de onoare al PSRM, Zinaida […]
16:10
Într-o rezoluție adoptată miercuri, cu 490 de voturi pentru, 65 împotrivă și 86 de abțineri, Parlamentul European condamnă ferm intensificarea operațiunilor hibride și a tentativelor de ingerință ale Rusiei în Republica Moldova, în contextul alegerilor parlamentare din 28 septembrie. Potrivit textului publicat pe europarl.europa.eu, aceste acțiuni vizează destabilizarea țării și deturnarea parcursului său democratic și […]
16:10
VIDEO // Cebotari: „PAS a compromis tot ce se cheamă meritocrație și a transformat instituțiile publice în filiale"
Fondatorul Partidului Democrat Modern din Moldova, Vladimir Cebotari, a acuzat guvernarea PAS că a distrus principiul meritocrației și a transformat instituțiile statului în instrumente de partid. „PAS a compromis tot ce se cheamă meritocrație și a transformat instituțiile publice în filiale!", a declarat Cebotari. „Partidul de la putere, după ce și-a dus de nas alegătorii […]
15:30
Socialiștii au depus o moțiune simplă în Parlament împotriva politicilor Ministerului Muncii și Protecției Sociale în domeniul comunicării publice. Inițiativa vine ca reacție la declarațiile ministrului Alexei Buzu, considerate ofensatoare la adresa cetățenilor care nu susțin Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS). Socialiștii îl acuză pe Alexei Buzu și de implicare în activități electorale în timpul […]
15:20
Producătorii și importatorii vor fi obligați să gestioneze deșeurile generate de produsele lor
Producătorii și importatorii vor fi responsabili de colectarea și reciclarea deșeurilor generate. Cabinetul de miniștri a aprobat o hotărâre în acest sens. Scopul deciziei este de a reduce poluarea și presiunea asupra mediului. Proiectul prevede consolidarea sistemului de responsabilitate extinsă a producătorului (REP), mecanism prin care producătorii și importatorii sunt obligați să gestioneze produsele după […]
14:40
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) al Republicii Moldova a anunțat că un colaborator al Ambasadei Republicii Belarus la Chișinău a fost declarat persona non grata și urmează să părăsească țara conform procedurilor diplomatice internaționale, comunică MOLDPRES. Potrivit purtătorul de cuvânt al MAE, Tatiana Barac, oficialul urmează să părăsească teritoriul Republicii Moldova în termenul prevăzut de procedura […]
14:10
Vlad Plahotniuc ar urma să fie adus în R. Moldova în data de 25 septembrie, a anunțat ministra de Interne, Daniella Misail-Nichitin, după ședința Guvernului. „Sunt analizate toate opțiunile posibile și, în cel mai scurt timp, va fi adus în R. Moldova", a declarat ea jurnaliștilor. Întrebată dacă este adevărat faptul că acesta ar urma […]
13:40
Materialele și substanțele care intră în contact direct cu apa potabilă vor fi testate în baza unui nou Regulament, aprobat de Guvern. Până în prezent, acestea nu erau reglementate sanitar, fapt ce putea afecta calitatea apei potabile. Pentru a proteja sănătatea populației și a garanta calitatea înaltă, Regulamentul stabilește normele sanitare ale tuturor materialelor și […]
13:20
Un angajat al Ambasadei Republicii Belarus în Moldova ar fi fost declarat persona non grata de autoritățile de la Chișinău. Despre aceasta scrie IPN, făcând trimitere la sursele sale, însă până în prezent nu a fost făcut niciun anunț oficial din partea autorităților. Reprezentanții Biroului de presă al Ministerului Afacerilor Externe nu au confirmat și […]
12:40
Duba cu jandarmi în care a fost adus la București ex-vicedirectorul SIS, acuzat de spionaj, făcută praf de un TIR
Echipajul de jandarmi care l-a adus la București pe Alexandru Bălan, fost director adjunct al Serviciului de Informații și Securitate din Republica Moldova, acuzat de trădare și transmiterea de informații secrete către KGB din Belarus, a fost implicat într-un accident rutier, pe drumul de întoarcere spre vestul țării, scrie presa de peste Prut. Coliziunea a […]
12:10
Ambasadorul Republicii Moldova în Turcia, Oleg Serebrian, a înmânat oficial scrisorile de acreditare președintelui Turciei, Recep Tayyip Erdoğan, în cadrul unei ceremonii care a avut loc la Palatul Prezidențial din Ankara. Președintele Erdoğan i-a urat succes noului ambasador și a spus că Turcia este deschisă să continue să dezvolte relațiile bune dintre cele două țări. […]
11:40
DOC// Ambasada Moldovei în Irlanda oferă explicații după acuzațiile de campanie în favoarea PAS
Ambasada Republicii Moldova în Irlanda a venit cu precizări oficiale în urma contestației depuse la Comisia Electorală Centrală de către Blocul Electoral „Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei", care acuză instituția de încălcarea legislației electorale, scrie Unimedia.info. Contestația vizează o postare video publicată pe pagina oficială de Facebook a Ambasadei, în data de […]
11:10
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va efectua, în perioada 10–12 septembrie 2025, o vizită de lucru în Republica Italiană și la Sfântul Scaun. La Roma, șefa statului va avea o întrevedere cu Președinta Consiliului de Miniștri al Italiei, Giorgia Meloni, pentru a discuta despre aprofundarea relațiilor bilaterale, sprijinul Italiei pentru parcursul european al țării noastre, […]
10:40
VIDEO // Dorin Recean: Guvernul alocă 100 de milioane de lei pentru despăgubirea fermierilor afectați de intemperii
Guvernul Republicii Moldova va sprijini cetățenii și fermierii care au suferit pierderi în urma intemperiilor din primăvara și vara acestui an. În cadrul unei ședințe a Comisiei pentru Situații Excepționale, s-a decis alocarea a 100 de milioane de lei pentru despăgubirea agricultorilor afectați de înghețurile târzii și fenomenele meteo extreme din luna iulie. „Vom ajuta […]
10:10
În zilele de 11 și 12 septembrie 2025 vor avea loc lucrări de montaj la priza de apă aferentă conductei de utilități, pe coronamentul barajului hidrotehnic Stânca–Costești. Despre aceasta anunță Poliția de Frontieră, făcând trimitere la colegii din România. Intervențiile sunt programate să se desfășoare joi, 11 septembrie, între orele 08:00 și 16:00, respectiv vineri, […]
10:00
Maia Sandu a discutat la Strasbourg despre sprijinul pentru parcursul european al Moldovei
În cadrul unei vizite oficiale la Strasbourg, Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut întrevederi cu mai mulți lideri europeni de rang înalt, printre care Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, Înaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe și politica de securitate, Kaja Kallas, precum și cu liderii principalelor grupuri politice din legislativul european: Partidul Popular […]
Ieri
09:10
Alertă în Polonia: drone rusești au fost doborâte de armată după înc
Armata poloneză a anunțat miercuri dimineață doborârea unor drone care au încălcat spațiul aerian al țării în timpul unui atac rusesc asupra Ucrainei, ceea ce reprezintă o potențială provocare majoră pentru securitatea Europei. Premierul Donald Tusk a declarat pe rețelele de socializare că forțele militare poloneze au folosit arme împotriva acestor „obiecte de tip dronă” […] The post Alertă în Polonia: drone rusești au fost doborâte de armată după încălcarea spațiului aerian appeared first on Omniapres.
07:10
9 septembrie 2025
17:30
VIDEO // CEC reacționează după acuzațiile lui Ion Ceban privind furtul buletinelor de vot: ”Alegerile se realizează în condiții de transparență deplină” # Omniapres
Comisia Electorală Centrală (CEC) a venit cu o reacție după ce Ion Ceban, unul dintre liderii Blocului electoral „Alternativa”, a publicat pe rețelele sociale un videoclip în care acuză partidul de guvernare de posibile fraude electorale la alegerile parlamentare. În postare, Ceban afirmă că „așa cum s-au furat buletine de vot la ultimele alegeri locale, […] The post VIDEO // CEC reacționează după acuzațiile lui Ion Ceban privind furtul buletinelor de vot: ”Alegerile se realizează în condiții de transparență deplină” appeared first on Omniapres.
17:10
Fosta șefă a Oficiului Glodeni din partidul „Șor”, condamnată la peste 5 ani de închisoare # Omniapres
Fosta președintă a Oficiului Teritorial Glodeni al Partidului „Șor” a fost condamnată la 5 ani și 6 luni de închisoare pentru acceptarea finanțării ilegale a partidului din partea unui grup criminal organizat. Sentința a fost pronunțată la 8 septembrie de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani. Instanța a constatat că femeia a acționat în calitate de complice, […] The post Fosta șefă a Oficiului Glodeni din partidul „Șor”, condamnată la peste 5 ani de închisoare appeared first on Omniapres.
16:40
Un nou video fals, creat cu ajutorul inteligenței artificiale, care îl înfățișează pe premierul Dorin Recean, circulă pe Facebook și YouTube. Potrivit autorităților, clipul a fost promovat plătit și are ca scop răspândirea de informații false legate de tarifele din sectorul energetic. Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Daniel Vodă, a confirmat că este vorba despre […] The post VIDEO // Guvernul, despre un video cu Dorin Recean: „Este un fals promovat” appeared first on Omniapres.
16:20
Marian Lupu: „Sistemul medical merită Respect, așa cum am demonstrat la Spitalul din Criuleni” # Omniapres
Partidul „Respect Moldova” va construi un sistem de sănătate în care fiecare cetățean să fie tratat cu demnitate și grijă, având acces egal la servicii medicale de calitate și tratamente moderne. Angajamentul a fost anunțat de președintele formațiunii, Marian Lupu, în cadrul unei vizite efectuate la Spitalul Raional Criuleni, împreună cu vicepreședintele Partidului „Respect Moldova”, […] The post Marian Lupu: „Sistemul medical merită Respect, așa cum am demonstrat la Spitalul din Criuleni” appeared first on Omniapres.
16:10
FOTO // Camion cu mere din Moldova, folosit pentru contrabandă cu 300 kg de droguri în Rusia # Omniapres
Autoritățile ruse au descoperit 300 de kilograme de droguri ascunse într-un camion care transporta mere din Republica Moldova. Marfa a fost oprită la intrarea în regiunea Moscovei, iar drogurile erau camuflate în podeaua semiremorcii. Potrivit Serviciului Federal Vamal al Rusiei (FTS), captura a fost realizată în urma unei operațiuni comune cu Serviciul Federal de Securitate […] The post FOTO // Camion cu mere din Moldova, folosit pentru contrabandă cu 300 kg de droguri în Rusia appeared first on Omniapres.
15:40
Analist politic: Sancţiunile internaţionale şi naţionale nu au nicio relevanţă în contextul participării la alegeri # Omniapres
Sancțiunile internaționale și naționale nu au nicio relevanță în contextul participării la alegeri, susține analistul politic Cornel Ciurea într-un editorial. El consideră că polemicile din spațiul public, în care se compară persoanele aflate pe listele de sancțiuni cu cele asociate acestora, sunt eronate. „În ultimele zile, în spaţiul public au fost mai multe polemici la […] The post Analist politic: Sancţiunile internaţionale şi naţionale nu au nicio relevanţă în contextul participării la alegeri appeared first on Omniapres.
15:10
Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, a transmis de la tribuna forului european un mesaj ferm de susținere pentru Republica Moldova, subliniind că viitorul acesteia este în Uniunea Europeană și că sprijinul comunității europene rămâne neclintit. Declarațiile oficialei au precedat discursul susținut în fața eurodeputaților de președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, comunică MOLDPRES. „Împărtășim valorile democrației, […] The post Roberta Metsola: Viitorul Republicii Moldova este în Uniunea Europeană appeared first on Omniapres.
14:40
VIDEO // Trei persoane reținute la Chișinău pentru droguri în valoare de peste 500 000 de lei # Omniapres
Trei persoane, cu vârste cuprinse între 26 și 37 de ani, au fost reținute de polițiștii Batalionului de Patrulare și Reacționare Operativă (BPRO) al Direcției de Poliție Chișinău, în cadrul unor acțiuni desfășurate în sectoarele Botanica, Buiucani și Durlești. Acestea sunt cercetate penal pentru distribuirea și deținerea de substanțe narcotice, valoarea totală a drogurilor ridicându-se […] The post VIDEO // Trei persoane reținute la Chișinău pentru droguri în valoare de peste 500 000 de lei appeared first on Omniapres.
14:00
VIDEO // Maia Sandu, în Parlamentul European: „Rusia vrea să captureze Moldova prin alegeri” # Omniapres
Președinta Maia Sandu a susținut marți, 9 septembrie, un discurs în plenul Parlamentului European, la Strasbourg, în care a avertizat că Federația Rusă desfășoară un „război hibrid fără limite” împotriva Moldovei, cu scopul de a destabiliza țara prin influențarea alegerilor din 28 septembrie și transformarea sa într-o platformă de atac împotriva Ucrainei și a Uniunii […] The post VIDEO // Maia Sandu, în Parlamentul European: „Rusia vrea să captureze Moldova prin alegeri” appeared first on Omniapres.
13:30
Partidul Nostru a depus sesizări la CEC: acuză abuzuri electorale ale PAS și ale ministrului Alexei Buzu # Omniapres
Partidul Nostru a anunțat că a depus mai multe sesizări către autoritățile de resort, invocând încălcări grave ale legislației electorale comise de reprezentanți ai Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) și de ministrul Muncii și Protecției Sociale, Alexei Buzu. Potrivit formațiunii, pe 7 septembrie, la Pelenia, raionul Drochia, ministrul Buzu a participat la acțiuni electorale ale […] The post Partidul Nostru a depus sesizări la CEC: acuză abuzuri electorale ale PAS și ale ministrului Alexei Buzu appeared first on Omniapres.
13:10
Ministerul Afacerilor Externe anunță că materialele electorale pentru votul prin corespondență au fost pregătite și expediate către cele patru secții de votare special constituite pentru acest proces. Buletinele de vot vor ajunge la alegătorii din cele 10 state în care este organizat votul prin corespondență: Statele Unite ale Americii, Canada, Norvegia, Suedia, Finlanda, Islanda, Japonia, […] The post Plicurile pentru votul prin corespondență au fost expediate către diaspora appeared first on Omniapres.
12:40
Percheziții matinale au fost efectuate de ofițerii CNA și procurorii din Cahul la domiciliile, automobilele și birourile a doi viceprimari din Comrat, vizați într-un dosar de abuz de serviciu. Unul dintre aceștia a fost reținut pentru 72 de ore. Cei doi sunt bănuiți că ar fi acționat concertat pentru a obține foloase materiale necuvenite din […] The post Percheziții la doi viceprimari din Comrat, vizați într-un dosar de abuz de serviciu appeared first on Omniapres.
12:10
Fostul șef din SIS al R. Moldova, acuzat că ar fi divulgat secrete de stat ale României către KGB, audiat la DIICOT # Omniapres
Fostul șef din Serviciul de Informații și Securitate al Republicii Moldova, Alexandru Bălan care ar fi divulgat secrete de stat ale României către KGB, va ajunge marți la DIICOT, unde va fi audiat. Pentru a-l captura, DIICOT a colaborat cu SRI și cu autorități din Cehia, Polonia, Ungaria și Moldova. Fostul șef din serviciul de […] The post Fostul șef din SIS al R. Moldova, acuzat că ar fi divulgat secrete de stat ale României către KGB, audiat la DIICOT appeared first on Omniapres.
11:40
Ministrul Muncii și Protecției Sociale, Alexei Buzu, și-a luat concediu neplătit pentru a se implica în campania electorală, în contextul alegerilor parlamentare programate pentru 28 septembrie 2025. Potrivit unei postări pe Facebook, Buzu a solicitat și a primit aprobarea pentru un concediu din cont propriu, valabil timp de 8 zile calendaristice: 4, 9, 11, 15, […] The post DOC // Alexei Buzu se retrage temporar de la minister pentru a participa în campanie appeared first on Omniapres.
11:10
Fermierii din raionul Dubăsari, afectați de taxe ilegale și restricții impuse de structurile din regiunea transnistreană # Omniapres
Biroul politici de reintegrare atrage atenția asupra dificultăților persistente cu care se confruntă agricultorii din raionul Dubăsari, proprietari de terenuri situate după traseul Camenca–Tiraspol. Accesul la aceste terenuri, care anterior era reglementat prin mecanisme speciale, este afectat în ultimii ani de noi bariere impuse de autoritățile din regiune, care îngreunează desfășurarea normală a activităților agricole. […] The post Fermierii din raionul Dubăsari, afectați de taxe ilegale și restricții impuse de structurile din regiunea transnistreană appeared first on Omniapres.
10:40
Șefa MAI: Telegram ignoră solicitările autorităților de la Chișinău privind conținuturile periculoase # Omniapres
Rețelele de socializare, în special TikTok și Telegram, sunt intens utilizate în campaniile de dezinformare, inclusiv de grupări care promovează agende ostile parcursului european al Republicii Moldova. Declarația a fost făcută de ministra afacerilor interne, Daniella Misail-Nichitin, într-un interviu acordat IPN. Potrivit acesteia, Ministerul Afacerilor Interne colaborează strâns cu Serviciul de Informații și Securitate, Procuratura, […] The post Șefa MAI: Telegram ignoră solicitările autorităților de la Chișinău privind conținuturile periculoase appeared first on Omniapres.
10:20
Usatîi: ”PAS ar urma să îi promită lui Plahotniuc garanții de securitate în schimbul susținerii la alegeri” # Omniapres
Fostul lider democrat Vlad Plahotniuc, reținut în Grecia, ar urma să fie extrădat în Republica Moldova pe 25 septembrie, cu doar o zi până la ziua tăcerii și cu trei înainte de alegeri parlamentare. Declarația a fost făcută de către președintele formațiunii ”Partidul Nostru”, Renato Usatîi, la o emisiune de la TV8. „Au fost cumpărate […] The post Usatîi: ”PAS ar urma să îi promită lui Plahotniuc garanții de securitate în schimbul susținerii la alegeri” appeared first on Omniapres.
10:10
Fost șef-adjunct al SIS, reținut în România sub acuzația de trădare. Reacția serviciilor speciale de la Chișinău # Omniapres
Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) a pus în aplicare un mandat de aducere pe numele unui fost ofițer de rang înalt din cadrul Serviciului de Informații și Securitate (SIS) al Republicii Moldova, acuzat de trădare. Potrivit informațiilor digi24.ro, este vorba despre Alexandru Balan, fost șef-adjunct al SIS. Bărbatul, în […] The post Fost șef-adjunct al SIS, reținut în România sub acuzația de trădare. Reacția serviciilor speciale de la Chișinău appeared first on Omniapres.
09:40
VIDEO // CEC îl sancționează pe Ion Ceban cu avertisment pentru nerespectarea Codului electoral. Ceban acuză „standarde duble” # Omniapres
Comisia Electorală Centrală (CEC) a aplicat o sancțiune sub formă de avertisment candidatului Ion Ceban, înscris pe lista Blocului electoral „Alternativa”, pentru nerespectarea prevederilor Codului electoral. Potrivit CEC, Ceban nu și-a suspendat activitatea din funcția pe care o deține, deși era obligat să o facă odată cu începerea campaniei electorale, în conformitate cu articolul 16, […] The post VIDEO // CEC îl sancționează pe Ion Ceban cu avertisment pentru nerespectarea Codului electoral. Ceban acuză „standarde duble” appeared first on Omniapres.
Mai mult de 2 zile în urmă
09:10
Primăria Municipiului Chișinău anunță că, în perioada 08 – 10 septembrie 2025, între orele 08:00 și 18:00, va fi suspendat complet traficul rutier pe strada Nicolae Costin, pe tronsonul cuprins între străzile Onisifor Ghibu și Liviu Deleanu. Restricția este necesară pentru desfășurarea lucrărilor de frezare a părții carosabile pe segmentul menționat. Pe durata lucrărilor, circulația […] The post Atenție, șoferi! Traficul blocat pe un tronson al străzii Nicolae Costin appeared first on Omniapres.
07:00
8 septembrie 2025
19:50
Reprezentanții PSRM au organizat astăzi o acțiune de protest în fața Ministerului Muncii și Protecției Sociale, solicitând demisia ministrului Alexei Buzu. Acțiunea a fost determinată de utilizarea de către ministru a unui limbaj ofensator la adresa cetățenilor și de politicile promovate de minister, care au condus la sărăcirea populației și la exodul masiv al acesteia. […] The post Socialiștii cer demisia ministrului Alexei Buzu appeared first on Omniapres.
17:50
Victoria Furtună acuză guvernarea de lipsă de respect față de cetățeni după afirmațiile ministrului Buzu # Omniapres
Lidera Partidului Moldova Mare, Victoria Furtună, a venit cu o reacție dură la adresa ministrului Muncii și Protecției Sociale, Alexei Buzu, după ce acesta a folosit termenul „bîdle” într-un discurs ținut în fața locuitorilor din satul Pelinia, raionul Drochia. „Afirmațiile ofensatoare, de care s-a grăbit ulterior să se dezică, se reflectă în fiecare acțiune întreprinsă […] The post Victoria Furtună acuză guvernarea de lipsă de respect față de cetățeni după afirmațiile ministrului Buzu appeared first on Omniapres.
