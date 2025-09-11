ANSP: Numărul cazurilor de COVID-19 a crescut cu 19% într-o săptămână
SafeNews, 11 septembrie 2025 06:10
În perioada 1–7 septembrie, în ţară au fost înregistrate 1017 cazuri de COVID-19, ceea ce reprezintă o creștere de 19% comparativ cu săptămâna precedentă, anunţă Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP). Dintre acestea, 375 cazuri au fost raportate în rândul copiilor. ANSP recomandă cetățenilor respectarea măsurilor de protecție pentru reducerea riscului de infectare: păstrarea distanței
Acum 10 minute
06:20
Datele Serviciului Vamal, expediate redacției BANI.MD, arată că în perioada ianuarie–iunie 2025 s-au înregistrat o creștere vizibilă a importului de autoturisme de lux și de colecție comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. La categoria autoturisme de lux, Moldova a importat 3 unități Bentley, în valoare de circa 6,85 milioane lei, față de același număr
Acum 30 minute
06:10
Acum 12 ore
18:00
VIDEO // Partidul Moldova Mare anunță lupta pentru „identitate și credință” în campania electorală # SafeNews
Președintele Partidului Moldova Mare a lansat astăzi un mesaj la adresa actualei guvernări, acuzând regimul PAS că a transformat democrația într-un instrument de control și că acționează împotriva intereselor naționale ale Republicii Moldova. Într-un discurs susținut în fața simpatizanților, liderul formațiunii a declarat că actuala conducere, în frunte cu Maia Sandu și Dorin Recean, ar
Acum 24 ore
17:00
Un bărbat cu cetățenie ucraineană a fost oprit de autorități pe Aeroportul Internațional Chișinău, după ce a încercat să transporte peste graniță 27.000 de dolari americani, fără a-i declara. Incidentul a avut loc în zona de plecări internaționale, înaintea unei curse spre Tbilisi. Pasagerul a ales coridorul verde, destinat celor care nu transportă bunuri sau
16:50
Viktor Ianukovici, fostul președinte prorus al Ucrainei, pierde definitiv procesul împotriva sancțiunilor UE # SafeNews
Fostul președinte ucrainean Viktor Ianukovici a pierdut miercuri, la Curtea de Justiție a Uniunii Europene, procesul prin care încerca să ridice sancțiunile impuse de Bruxelles încă din 2014, după fuga sa în Rusia, relatează Politico. Viktor Ianukovici a fost președintele Ucrainei între 2010 și 2014, înainte de a fi înlăturat de protestele Euromaidan și de
16:30
Ursula von der Leyen propune o limită de vârstă pentru utilizarea rețelelor sociale în UE # SafeNews
Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, s-a pronunţat miercuri în favoarea unei limite de vârstă pentru utilizarea reţelelor sociale în Uniunea Europeană, relatează dpa, preluat de Agerpres. În cadrul discursului privind Starea UE, adresat Parlamentului European în Strasbourg, Ursula von der Leyen a declarat că va numi un grup de experţi până la sfârşitul
16:00
VIDEO // Ruslan Petrusenco: „Toate localitățile din Moldova trebuie să se dezvolte, nu doar capitala” # SafeNews
Toate orașele și satele din Moldova trebuie să se dezvolte, pentru a oferi locuri de muncă bine plătite și condiții decente de trai pentru locuitorii săi. Declarația a fost făcută de Ruslan Petrusenco, președintele Organizației Teritoriale Chișinău a Partidului „Respect Moldova", într-un mesaj video. „Moldova are nevoie de mai multe orașe bine dezvoltate, care să devină
16:00
Articolul LIVE // Ședința Comisiei Electorale Centrale din 10 septembrie 2025 apare prima dată în SafeNews.
15:50
VIDEO // Bărbat din Orhei prins băut criță pe motocicletă, cu fiul minor în spate și fără permis # SafeNews
Un bărbat în vârstă de 30 de ani a fost depistat de polițiști în localitatea Mitoc, raionul Orhei, conducând o motocicletă în condiții extrem de periculoase. Acesta se afla într-o stare avansată de ebrietate și nu deținea permis de conducere. Și mai grav, în spatele său era transportat fiul său minor, fără niciun echipament de
15:50
Vance: „Trump nu vede niciun rost în izolarea economică a Rusiei. Să fim sinceri, au mult petrol” # SafeNews
Președintele SUA, Donald Trump, nu crede că Rusia ar trebui izolată de economia globală dincolo de contextul războiului său împotriva Ucrainei, a declarat vicepreședintele JD Vance. Declarația vine în contextul în care, în ciuda amenințărilor repetate ale lui Trump, administrația sa a impus doar sancțiuni limitate Rusiei și, în unele cazuri, a redus restricțiile. „Președintele
15:40
VIDEO // Maia Sandu, întâmpinată la Roma de Giorgia Meloni în cadrul unei ceremonii solemne # SafeNews
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, în vizită oficială la Roma, unde a avut o întrevedere cu Președinta Consiliului de Miniștri al Italiei, Giorgia Meloni. În cadrul discuțiilor, cele două oficiale ar fi abordat teme precum aprofundarea relațiilor bilaterale, sprijinul Italiei pentru parcursul european al Republicii Moldova, extinderea cooperării economice, precum și susținerea oferită comunității moldovenești
15:40
Explozii puternice la Vilnius: mai multe vagoane de tren cu gaz lichefiat ale companiei poloneze Orlen au luat foc # SafeNews
Explozii puternice s-au auzit, miercuri dimineață, în suburbiile capitalei Lituaniei, Vilnius, după ce mai multe vagoane de tren încărcate cu gaz lichefiat au luat foc, au anunțat autoritățile, potrivit ABC News. O persoană a fost rănită, potrivit departamentului de pompieri. Coloane de fum erau vizibile în tot Vilniusul, iar locuitorii din zonă au fost avertizați
15:20
VIDEO // Doi bărbați din Chișinău, reținuți pentru trafic de droguri în valoare de 100.000 de lei # SafeNews
Doi bărbați de 40 și 42 de ani, originari din Chișinău, sunt suspectați de comercializarea substanțelor narcotice, după ce au fost reținuți de oamenii legii în urma unei operațiuni desfășurate de Inspectoratul de Poliție Buiucani, în colaborare cu polițiștii din BPDS „Fulger" și procurorii. În cadrul perchezițiilor efectuate la domiciliile acestora, au fost depistate și
15:10
Rezoluție adoptată: Parlamentul European susține deschiderea negocierilor de aderare cu R. Moldova # SafeNews
Parlamentul European a votat astăzi o rezoluție prin care solicită lansarea negocierilor oficiale de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană, pe capitole distincte. Inițiativa a fost susținută de o majoritate largă a eurodeputaților, evidențiind sprijinul ferm pentru integrarea europeană a Moldovei. Potrivit europarlamentarului Siegfried Mureșan, președintele Delegației Parlamentului European pentru relațiile cu Republica Moldova,
14:30
Noi reguli pentru protejarea apei potabile: Materialele care intră în contact direct cu apa vor fi testate sanitar # SafeNews
Pentru prima dată, materialele și substanțele care vin în contact direct cu apa potabilă vor fi supuse unui control sanitar riguros, în baza unui nou regulament aprobat de Guvern. Măsura vine ca răspuns la lipsa unui cadru clar de reglementare în acest domeniu, care până acum a reprezentat un potențial risc pentru siguranța apei consumate
14:30
UE va lansa o misiune de supraveghere a flancului estic. Ursula von der Leyen anunță construirea unui „zid de drone” # SafeNews
Liderii europeni au promis o apărare mai puternică la frontieră, anunțând planuri de a lansa o misiune de „supraveghere a flancului estic" și de a construi un „zid de drone" pentru a proteja spațiul aerian al UE. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat noi planuri de consolidare a securității UE. „Trebuie să
14:00
Şapte drone şi resturi ale unei rachete, de origine neidentificată, au fost găsite până acum în Polonia după intruziunea din spaţiul aerian din cursul nopţii, a anunţat miercuri purtătoarea de cuvânt a Ministerului polonez de Interne, Karolina Galecka, relateză The Guardian. În cadrul aceluiaşi briefing de presă, purtătorul de cuvânt al Comandamentului operaţional al forţelor
13:50
Moldova va avea un Centru Național de Management al Crizelor: Guvernul dă undă verde unei noi structuri pentru situații de urgență # SafeNews
Guvernul Republicii Moldova a decis înființarea Centrului Național de Management al Crizelor, o instituție nouă care va coordona intervențiile și măsurile de prevenire în fața unor riscuri majore precum dezastrele naturale, amenințările cibernetice sau urgențele sanitare. Structura va avea responsabilitatea de a gestiona eficient situațiile critice printr-un sistem permanent de monitorizare și reacție. Activitatea sa
13:30
Drone ostile doborâte în Polonia. Liderii europeni îşi exprimă solidaritatea. Ursula von der Leyen: „Europa îşi va apăra fiecare centimetru pătrat din teritoriul său” # SafeNews
Mai mulţi lideri europeni şi-au exprimat solidaritatea cu Polonia după ce dronele ruseşti au încălcat peste noapte spaţiul aerian al Poloniei. În discursul său despre starea Uniunii, ţinut miercuri în Parlamentul European, preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a răspuns, de asemenea, la incidentul petrecut în Polonia în cursul nopţii, relatează The Guardian şi
13:00
Un diplomat al Ambasadei Belarus la Chișinău, declarat persona non grata de autoritățile moldovene # SafeNews
Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova a confirmat miercuri, 10 septembrie, că un colaborator al Ambasadei Republicii Belarus la Chișinău a fost declarat persona non grata pe teritoriul țării. Diplomatul vizat urmează să părăsească teritoriul Republicii Moldova într-un termen restrâns, conform procedurilor diplomatice. Autoritățile moldovene nu au oferit detalii oficiale privind motivele care au stat
12:50
Doi conducători auto au fost depistați de polițiștii din Ialoveni în timp ce se aflau la volan în stare de ebrietate și fără permis de conducere, punând în pericol siguranța rutieră. Cazurile au avut loc în două localități diferite ale raionului. Primul incident s-a produs în localitatea Țipala, unde un autoturism Seat a atras atenția
12:40
VIDEO // Diaspora își face vocea auzită: AUR din Republica Moldova lansează campania “Diaspora susține AUR” # SafeNews
Partidul Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) din Republica Moldova a lansat campania „Diaspora susține AUR", prin care basarabenii stabiliți în străinătate își fac auzită vocea prin mesaje video publice. Potrivit unui comunicat emis presei, primul mesaj a venit de la Nicolae Mîrleanu, originar din Republica Moldova și stabilit la Frankfurt, Germania. Acesta a subliniat că
12:40
Varșovia a cerut oficial activarea articolului 4 al Tratatului NATO, după intrarea dronelor rusești în Polonia. Ce prevede acesta # SafeNews
NATO a anunțat că este în strânsă legătură cu Polonia și cu alți aliați în legătură cu dronele care au intrat în spațiul aerian polonez, scrie Reuters. Premierul Donald Tusk a anunțat, miercuri, că Polonia va invoca articolul 4 din Tratatul NATO, solicitând o consultare formală în cadrul alianței, o măsură convenită între el și
12:30
VIDEO // Rețea de traficanți de droguri, destructurată în nordul țării. Percheziții în mai multe locații din orașul Drochia și satul Visoca # SafeNews
O grupare implicată în distribuirea de droguri a fost destructurată de polițiștii și procurorii din nordul țării, în urma mai multor percheziții efectuate în Drochia, Visoca și Chișinău. În cadrul operațiunii au fost ridicate droguri pregătite pentru vânzare, bani în numerar, aparatură de cântărire și telefoane mobile, iar un tânăr de 17 ani a fost
12:20
Accident suspect: Duba jandarmeriei care îl trasporta pe Alexandru Balan, fost adjunct la SIS, acuzat de trădare în România, spulberată de un TIR # SafeNews
O misiune de maximă securitate, care a vizat transportul la București al lui Alexandru Bălan, fost director adjunct al Serviciului de Informații și Securitate (SIS) din Republica Moldova, s-a încheiat cu un incident rutier grav, potrivit „Obiectiv de Arges". Echipajul de jandarmi însărcinat cu escorta a fost implicat într-o coliziune cu un TIR, pe drumul de
12:00
Un judecător de la CSJ scapă de sancțiuni după ce a fost prins că lucrează pământul armatei # SafeNews
Colegiul disciplinar al Consiliului Superior al Magistraturii (CSJ) a încetat examinarea cauzei pe numele judecătorului Ghenadie Eremciuc transferat temporar de la Judecătoria Bălți la Curtea Supremă de Justiție (CSJ). El a fost acuzat, în urma unei sesizări depuse de membrul CSM, Ion Guzun, că ar lucra neautorizat peste 12 hectare amplasate într-o localitate din raionul
11:50
Prima reacție a Rusiei după ce dronele sale au fost doborâte în spațiul aerian al Poloniei # SafeNews
Mai multe drone folosite de către Federația Rusă, miercuri, pentru a ataca Ucraina, au pătruns în spațiul aerian al Poloniei și au fost doborâte de către forțele militare aliate staționate în această țară. Atacul Rusiei a fost condamnat de către autoritățile de la Varșovia și aliații europeni. Moscova, prin vocea ambasadorului său din Varșovia, a
11:40
Dorin Recean: „Restanțele salariale de la „Calea Ferată din Moldova”, reduse de la opt la patru luni” # SafeNews
Restanțele salariale acumulate de cei aproximativ 5.000 de angajați ai Întreprinderii de Stat „Calea Ferată din Moldova" (CFM) au fost reduse semnificativ, de la opt luni la patru luni. Anunțul a fost făcut de prim-ministrul Dorin Recean în cadrul ședinței Guvernului din 10 septembrie. Potrivit acestuia, există un plan bine stabilit pentru achitarea integrală a
11:30
VIDEO // Fabrică clandestină de țigări descoperită la 5 km de vama Leușeni–Albița, un suspect reținut # SafeNews
Un bărbat de 40 de ani, cetățean al Rusiei și Armeniei, a fost reținut după ce procurorii PCCOCS, împreună cu ofițerii Serviciului Vamal, au descoperit o fabrică ilegală de țigări situată la aproximativ 5 km de postul vamal Leușeni–Albița. În urma perchezițiilor efectuate atât la fața locului, cât și în alte locații din afara capitalei,
11:20
Guvernul a aprobat crearea unui nou sistem digital pentru controlul produselor cu potențial militar # SafeNews
Guvernul Republicii Moldova a dat undă verde de crearea unui nou sistem informatic care va moderniza și digitaliza procesul de autorizare pentru circulația mărfurilor cu utilizare strategică. Platforma va permite companiilor să depună online cererile necesare pentru importul, exportul sau tranzitul bunurilor sensibile
10:50
Copil de 2 ani, abandonat în portbagajul maşinii de părinţii care voiau să ia masa în oraş # SafeNews
Un copil de doar 2 ani a fost salvat de polițiști după ce a fost găsit închis în portbagajul unei mașini parcate în Viena. Părinții ar fi vrut doar să ia masa la restaurant și l-au lăsat pe micuț singur în mașină. Poliția a spart geamul autoturismului pentru a-l elibera, iar acum cazul este în […] Articolul Copil de 2 ani, abandonat în portbagajul maşinii de părinţii care voiau să ia masa în oraş apare prima dată în SafeNews.
10:40
Directorul ELCEN din România acuzat de luare de mită de la fratele unui cetățean moldovean cu afaceri în Rusia # SafeNews
Directorul general al ELCEN, Claudiu Crețu, a fost plasat sub control judiciar pentru o durată de 60 de zile. Acesta este acuzat de săvârșirea a două infracțiuni de luare de mită, potrivit Digi24.ro. Aceeași măsură a fost luată și față de directorul comercial al ELCEN, Cristian Zamfiroi, pentru două infracțiuni de complicitate la luare de […] Articolul Directorul ELCEN din România acuzat de luare de mită de la fratele unui cetățean moldovean cu afaceri în Rusia apare prima dată în SafeNews.
10:30
VIDEO // Protest matinal la IGP: Activiștii „Inima Moldovei” cer demisia șefului Viorel Cernăuțeanu # SafeNews
Activiștii Partidului Republican „Inima Moldovei” au protestat astăzi în fața sediului Inspectoratului General de Poliție (IGP) și au cerut demisia șefului IGP, Viorel Cernăuțeanu. Ei consideră că acesta trebuie să demisioneze, deoarece, în loc să lupte cu criminalitatea, execută ordinele politice ale PAS de a persecuta „Inima Moldovei”. Potrivit liderului partidului, Irina Vlah, sub conducerea […] Articolul VIDEO // Protest matinal la IGP: Activiștii „Inima Moldovei” cer demisia șefului Viorel Cernăuțeanu apare prima dată în SafeNews.
10:20
Guvernul oferă sprijin fermierilor afectați de vremea nefavorabilă, alocând 100 de milioane de lei pentru agricultură și fonduri suplimentare pentru reparații locale # SafeNews
În urma ședinței Comisiei pentru Situații Excepționale, Guvernul Republicii Moldova a alocat o sumă de 100 de milioane de lei pentru Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare. Fondurile vor fi folosite pentru a compensa agricultorii care au avut de suferit din cauza condițiilor meteo dificile din primăvara și vara acestui an, a anunțat premierul Dorin Recean. […] Articolul Guvernul oferă sprijin fermierilor afectați de vremea nefavorabilă, alocând 100 de milioane de lei pentru agricultură și fonduri suplimentare pentru reparații locale apare prima dată în SafeNews.
10:20
FOTO // Tensiunile escaladează: o dronă rusească a lovit o clădire rezidențială în Polonia, potrivit presei locale # SafeNews
O dronă rusă a lovit o clădire rezidențială în regiunea Lublin, potrivit presei locale. Polsat News relatează că acoperișul clădirii și parcarea au fost avariate, dar nimeni nu a fost rănit. Mai multe drone rusești au încălcat spațiul aerian al Poloniei în noaptea de marți spre miercuri. Citând un inspector de poliție local, Polsat afirmă: „Resturile […] Articolul FOTO // Tensiunile escaladează: o dronă rusească a lovit o clădire rezidențială în Polonia, potrivit presei locale apare prima dată în SafeNews.
10:10
Cadavrele a doi bărbați au fost găsite într-o încăpere auxiliară a unei ferme. Descoperirea macabră a avut loc ieri, în jurul orei 09:45, în localitatea Bardar din raionul Ialoveni. Victimele s-au dovedit a fi doi bărbați cu vârste de 22 de ani și respectiv 43 de ani. Aceștia au decedat în timp ce curățau un […] Articolul Doi bărbați din Ialoveni, uciși de gazele dintr-un butoi cu bălegar apare prima dată în SafeNews.
10:00
Un bărbat a alertat poliția, după ce a dat peste cadavrul fratelui său. Descoperirea macabră a fost înregistrată în după-amiaza zilei de ieri, în jurul orei 14:15, în localitatea Mihăileni, din raionul Rîșcani, transmite SafeNews.md cu referire la PulsMedia.MD. Dânsul a mers în ospeție la fratele său, un bărbat în vârstă de 47 de ani, […] Articolul Un bărbat și-a găsit fratele spânzurat, la Rîșcani apare prima dată în SafeNews.
10:00
LIVE // Discursul Președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, în fața Parlamentului European privind Starea Uniunii # SafeNews
Discursul Președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, în fața Parlamentului European privind Starea Uniunii Articolul LIVE // Discursul Președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, în fața Parlamentului European privind Starea Uniunii apare prima dată în SafeNews.
10:00
Ședința Guvernului Republicii Moldova din 10 septembrie 2025 Articolul LIVE // Ședința Guvernului Republicii Moldova din 10 septembrie 2025 apare prima dată în SafeNews.
09:50
Restricții de circulație la PTF Costești–Stânca în zilele de 11 și 12 septembrie din cauza unor lucrări la baraj # SafeNews
În zilele de 11 și 12 septembrie 2025, traficul rutier prin Punctul de Trecere a Frontierei Costești–Stânca va fi afectat temporar ca urmare a unor lucrări de infrastructură ce vor avea loc pe barajul hidrotehnic din zonă. Potrivit autorităților, intervențiile vizează instalarea unor echipamente tehnice la priza de apă a conductei de utilități și vor […] Articolul Restricții de circulație la PTF Costești–Stânca în zilele de 11 și 12 septembrie din cauza unor lucrări la baraj apare prima dată în SafeNews.
09:40
Rusia testează „intenționat” NATO. Generalul care a condus armata americană din Europa, avertisment după decizia în premieră a Poloniei # SafeNews
Cel mai nou atac al Rusiei în Ucraina a determinat Polonia să își mobilizeze miercuri propriile sisteme de apărare aeriană și cele ale NATO pentru a doborî drone în spațiul său aerian. Este pentru prima dată, de la începutul războiului, când Varșovia s-a implicat în conflictul din țara vecină, numind încălcarea spațiului său aerian drept […] Articolul Rusia testează „intenționat” NATO. Generalul care a condus armata americană din Europa, avertisment după decizia în premieră a Poloniei apare prima dată în SafeNews.
09:30
„Blocați totul”: Franța se pregătește de proteste de amploare, peste 80.000 de polițiști mobilizați # SafeNews
Deși președintele francez Emmanuel Macron nu a întârziat să numească un nou prim-ministru, demonstrațiile de miercuri marchează începutul unui sezon prelungit de tulburări și nemulțumiri profunde în Franța. După prăbușirea guvernului premierului François Bayrou, luni seară, Franța pare să se îndrepte spre o nouă perioadă de tulburări. Pe fondul frustrării provocate de planurile de austeritate, […] Articolul „Blocați totul”: Franța se pregătește de proteste de amploare, peste 80.000 de polițiști mobilizați apare prima dată în SafeNews.
09:20
Prima reacție de la Kiev după ce armata poloneză a doborât drone rusești. „Vor zbura și mai departe în Europa” # SafeNews
Kiev a afirmat miercuri că Vladimir Putin nu încetează „să testeze Occidentul” și va continua să o facă atâta timp cât nu se va confrunta cu „niciun răspuns ferm”, după ce Polonia a denunțat un „act de agresiune” în spațiul său aerian în timpul unui atac rus nocturn împotriva Ucrainei, transmite AFP. „Putin continuă să intensifice, să […] Articolul Prima reacție de la Kiev după ce armata poloneză a doborât drone rusești. „Vor zbura și mai departe în Europa” apare prima dată în SafeNews.
09:00
„De la promisiune la progres”: Ursula von der Leyen susține, astăzi, în Parlamentul European, discursul privind starea Uniunii Europene # SafeNews
Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene, prezintă, astăzi, în cadrul sesiunii plenare a Parlamentului European, începând cu ora 10:00, discursul privind starea Uniunii Europene (SOTEU). Intitulat „De la promisiune la progres”, discursul din 10 septembrie este primul de acest fel de la preluarea de către Ursula von der Leyen a celui de-al doilea mandat […] Articolul „De la promisiune la progres”: Ursula von der Leyen susține, astăzi, în Parlamentul European, discursul privind starea Uniunii Europene apare prima dată în SafeNews.
08:50
Maia Sandu, la Strasbourg: Discuții cu Alain Berset, Secretarul General al Consiliului Europei, înainte ca Moldova să preia conducerea Comitetului de Miniștri # SafeNews
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, s-a întâlnit la Strasbourg cu Secretarul General al Consiliului Europei, Alain Berset, în cadrul unei vizite menite să consolideze relațiile bilaterale și să pregătească preluarea de către Chișinău a Președinției Comitetului de Miniștri al organizației europene, în perioada noiembrie 2025 – mai 2026. Discuțiile dintre cei doi oficiali s-au concentrat […] Articolul Maia Sandu, la Strasbourg: Discuții cu Alain Berset, Secretarul General al Consiliului Europei, înainte ca Moldova să preia conducerea Comitetului de Miniștri apare prima dată în SafeNews.
08:30
Proiectul „Ghost Shark”. Australia investește masiv într-o flotă de drone de atac subacvatice # SafeNews
Australia va desfăşura o flotă de drone de atac subacvatice de mari dimensiuni „Ghost Shark”, în cadrul unui program care costă peste 1 miliard de dolari (941 de milioane de euro), a anunţat miercuri guvernul de la Canberra, citat de AFP. „Acest echipament va permite efectuarea de misiuni de informaţii, supraveghere, recunoaştere şi atac”, a […] Articolul Proiectul „Ghost Shark”. Australia investește masiv într-o flotă de drone de atac subacvatice apare prima dată în SafeNews.
08:20
VIDEO // Unitatea specială „Angels” a Marinei ucrainene a salvat mai mulți soldați ascunși timp de trei ani într-un spital ocupat de ruși # SafeNews
Patru soldați ucraineni care au petrecut trei ani ascunși într-un spital situat în teritoriul ocupat de Rusia au fost salvați într-o misiune îndrăzneață efectuată de forțele speciale din Kiev. Bărbații au fost răniți în luptă în 2022 și au rămas în spital, identitatea lor fiind ascunsă cu ajutorul personalului medical care i-a protejat de trupele […] Articolul VIDEO // Unitatea specială „Angels” a Marinei ucrainene a salvat mai mulți soldați ascunși timp de trei ani într-un spital ocupat de ruși apare prima dată în SafeNews.
08:00
Soția fostului prim-ministru al Nepalului a murit după ce protestatarii le-au incendiat casa. # SafeNews
Soția fostului prim-ministru al Nepalului, Jala Nath Khanal, a decedat după ce protestatarii au închis-o în casă și i-au incendiat locuința. Protestele din Nepal au început după ce, pe 5 septembrie, autoritățile au anunțat interzicerea mai multor rețele sociale în țară. Manifestanții nu s-au oprit nici după ce decizia a fost anulată pe 9 septembrie, […] Articolul Soția fostului prim-ministru al Nepalului a murit după ce protestatarii le-au incendiat casa. apare prima dată în SafeNews.
07:50
Experții organizației Euro NCAP au supus unui test de coliziune două modele europene de automobile ale companiei Togg, un producător auto turc care a început să construiască mașini abia în 2018. Ambele automobile electrice au obținut un rezultat excelent de cinci stele. De asemenea, specialiștii au efectuat teste de impact pentru alte 16 automobile noi, […] Articolul Studiu: Mașinile turcești și chinezești, mai sigure decât cele europene apare prima dată în SafeNews.
07:50
În perioada 31 octombrie – 2 noiembrie, țara noastră va găzdui pentru prima dată în istorie Campionatul European de Judo pentru sportivi sub 23 de ani. Arena principală a competiției va fi complexul modern „Chișinău Arena”, unde se vor aduna cei mai buni tineri judocani din Europa, scrie noi.md. La turneu vor participa reprezentanți din peste […] Articolul Moldova va găzdui Campionatul European de Judo. apare prima dată în SafeNews.
