Meteo, 11 septembrie 2025: vreme înnorată, dar fără precipitații
Observatorul de Nord, 11 septembrie 2025 06:10
Conform prognozelor meteorologilor astăzi, 11 septembrie 2025, în raioanele de nord ale Republicii Moldova vom avea vreme înnorată, dar fără precipitații. Valorile termice se vor încadra între +17 și +24 de grade Celsius. Umiditatea aerului va fi de 45 procente, iar vântul va bate cu viteza de 19 km/oră. Mâine vremea se va răci. Post-ul Meteo, 11 septembrie 2025: vreme înnorată, dar fără precipitații apare prima dată în Observatorul de Nord.
• • •
Alte ştiri de Observatorul de Nord
Acum 30 minute
06:10
Conform prognozelor meteorologilor astăzi, 11 septembrie 2025, în raioanele de nord ale Republicii Moldova vom avea vreme înnorată, dar fără precipitații. Valorile termice se vor încadra între +17 și +24 de grade Celsius. Umiditatea aerului va fi de 45 procente, iar vântul va bate cu viteza de 19 km/oră. Mâine vremea se va răci. Post-ul Meteo, 11 septembrie 2025: vreme înnorată, dar fără precipitații apare prima dată în Observatorul de Nord.
Acum 24 ore
16:20
Un caz de violență între eleve a avut loc luni, 8 septembrie, în curtea unei școli din raionul Soroca. În timpul recreației dintre lecțiile a 5-a și a 6-a, o fată a fost agresată de mai multe colege, scenele fiind filmate de alți elevi și ajungând rapid pe rețelele sociale. Directoarea instituției a spus că […] Post-ul Bătaie între eleve la o școală din raionul Soroca / VIDEO apare prima dată în Observatorul de Nord.
16:10
Alți 66 de soroceni amendați pentru corupere electorală cu bani din Rusia: în total sunt peste 250 # Observatorul de Nord
Judecătoria Soroca a emis alte 66 de hotărâri contravenționale împotriva unor cetățeni din raionul nostru care au primit bani din Federația Rusă pentru a vota blocul electoral „Victoria-Pobeda” la prezidențialele și NU la referendumul din 2024. Amenzile ajung până la 37.500 de lei, iar cei sancționați au rămas fără sprijinul partidului pentru care au riscat. […] Post-ul Alți 66 de soroceni amendați pentru corupere electorală cu bani din Rusia: în total sunt peste 250 apare prima dată în Observatorul de Nord.
14:00
Conferința Regională AFAM – Visul Prinde Aripi: Cetatea Viselor Care Prind Aripi # Observatorul de Nord
Pe 12 septembrie 2025, ora 09:30 – 14:30 la Palatul Culturii din Soroca, te așteaptă un eveniment dedicat femeilor curajoase, antreprenoare și inovatoare – „Cetatea Viselor Care Prind Aripi”.Un spațiu unde ideile prind viață, poveștile inspiră și colaborările deschid noi orizonturi. Femei curajoase, antreprenoare, inovatoare – vă invităm la un eveniment dedicat celor care transformă […] Post-ul Conferința Regională AFAM – Visul Prinde Aripi: Cetatea Viselor Care Prind Aripi apare prima dată în Observatorul de Nord.
14:00
Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP) continuă supravegherea epidemiologică a infecției COVID-19 și monitorizarea circulației virusului SARS-CoV-2 la nivel național și teritorial. Conform datelor săptămânale, în perioada 1–7 septembrie 2025 (săptămâna 36/2025), au fost înregistrate 1017 cazuri de COVID-19, ceea ce reprezintă o creștere cu 19% comparativ cu săptămâna precedentă. Din totalul cazurilor, 375 (37%) […] Post-ul Într-o sîptămână au fost înregistrate 1017 cazuri de COVID-19 apare prima dată în Observatorul de Nord.
14:00
Confirmat! Vlad Plahotniuc ar urma să fie adus în Republica Moldova pe data de 25 septembrie # Observatorul de Nord
Ministra de Interne, Daniella Misail-Nichitin, a confirmat astăzi că Vladimir Plahotniuc ar urma să fie adus în Republica Moldova pe 25 septembrie. Urmează a fi rezervate biletele pentru echipa care va merge să-l aducă acasă. Vă reamintim că, recent, în cadrul emisiunii moderatorului Anantolie Golea, de la TV8, liderul Partidului Nostru, Renato Usatâi, a declarat […] Post-ul Confirmat! Vlad Plahotniuc ar urma să fie adus în Republica Moldova pe data de 25 septembrie apare prima dată în Observatorul de Nord.
13:10
Un tânăr de 17 ani din raionul Soroca a fost reținut în flagrant, în momentul în care ridica droguri de tip sare / Video # Observatorul de Nord
Ofițerii Direcției Investigații „Nord” a INI, în comun cu polițiștii și procurorii din Drochia, au desfășurat o serie de percheziții și acțiuni speciale în cadrul unui dosar penal inițiat pentru circulația ilegală a drogurilor, transmite politia.md. În timpul perchezițiilor cu care s-a descins la mai multe adrese din orașul Drochia și satul Visoca din raionul […] Post-ul Un tânăr de 17 ani din raionul Soroca a fost reținut în flagrant, în momentul în care ridica droguri de tip sare / Video apare prima dată în Observatorul de Nord.
13:00
„Palatele” romilor din Soroca sunt o atracție pentru turiștii care ne vizitează țara, în special pentru cei care vânează content. O casă inspirat din arhitectura Casei Albe de la Washington, situată în cartierul romilor din Soroca, numit Beverlly Hills, a lăsat mască doi vloggeri români aflați în zonă. Andreia și Ionuț Chiperi au ajuns la […] Post-ul Doi vloggeri români, șocați de „palatele” romilor de la Soroca! apare prima dată în Observatorul de Nord.
11:00
Recent, 19 biblioteci publice din raionul Soroca au primit o donație importantă de carte din România. Aceasta a fost oferită prin grija Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova din cadrul Guvernului României, cu sprijinul Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova. Donația face parte din proiectul „Dotarea bibliotecilor din Republica Moldova, ediția a II-a” și include 177 […] Post-ul Cărți noi pentru 19 biblioteci din Soroca / GALERIE FOTO apare prima dată în Observatorul de Nord.
11:00
„Barbie de România”, la volanul unui TIR roz. Cine este şoferiţa care atrage atenţia pe orice autostradă din Europa # Observatorul de Nord
Într-o lume a șoselelor dominată în mare parte de bărbați, o româncă a reușit să își creeze un univers unic pe patru roți. Povestea ei a devenit rapid virală, nu doar pentru că TIR-ul pe care îl conduce este vopsit într-o culoare imposibil de trecut cu vederea, ci și pentru felul în care și-a transformat […] Post-ul „Barbie de România”, la volanul unui TIR roz. Cine este şoferiţa care atrage atenţia pe orice autostradă din Europa apare prima dată în Observatorul de Nord.
10:50
Alegeri parlamentare 2025 – 19 floreșteni se regăsesc pe listele parlamentare a 8 concurenți electorali # Observatorul de Nord
Conform datelor oficale, Comisia Electorală Centrală a înregistrat 19 floreșteni care au fost incluși în listele a 8 formațiuni participante în scrutinul din 28 septembrie 2025. Iată numele lor și numărul în liste: Cernolevschi Svetlana – nr.86, Partidul Acțiune și Solidaritate Moraru Stela – nr.57, Partidul Social Democrat EuropeanBurduja Radu – nr.5, Partidul Mișcarea Respect […] Post-ul Alegeri parlamentare 2025 – 19 floreșteni se regăsesc pe listele parlamentare a 8 concurenți electorali apare prima dată în Observatorul de Nord.
10:50
Pe internet circulă un video în care apare chipul premierului Dorin Recean, însoțit de titlul „Costul gazului în Moldova va fi redus de peste 2 ori începând cu 8 septembrie”. ATENȚIE, videoul este trucat cu inteligența artificială. Acest lucru se poate vedea clar prin mișcările faciale nefirești și absența clipitului. Nici Dorin Recean, nici Guvernul și nici […] Post-ul Deepfake cu premierul Recean și „reducerea costului gazului în Moldova” apare prima dată în Observatorul de Nord.
09:10
Încă o femeie din Soroca a născut în ambulață – mama și nou-năcutul se simt bine # Observatorul de Nord
La data de 8 septembrie, echipa SAMU Soroca a avut parte de o intervenție deosebită, plină de emoții pozitive. La ora 03:02 soțul unei femei însărcinate a sunat de urgență la Serviciul 112 pe motiv că soția sa prezenta semne caracteristice travaliului, transmite Centrul Național de asistență Medicală Urgentă Prespitalicească . Pentru deservirea […] Post-ul Încă o femeie din Soroca a născut în ambulață – mama și nou-năcutul se simt bine apare prima dată în Observatorul de Nord.
09:10
Inspectoratul de Poliție Soroca aduce la cunoștința cetățenilor câteva reguli esențiale privind utilizarea mijloacelor de transport electric – trotinete, mopede, biciclete electrice sau alte vehicule similare. 1. Înmatriculare obligatorie Vehiculele electrice trebuie să fie înmatriculate sau înregistrate, conform HG nr. 357/2009. 2. Clasificare legală: biciclete cu motor și mopede cu 2 roți (≤ 45 km/h, […] Post-ul Dacă ai trotinetă, moped sau bicicletă electrică trebuie să știi apare prima dată în Observatorul de Nord.
08:30
Profil Electoral // Partidul Alianța Liberalilor și Democraților (ALDE): „capcană” pentru Șor, lider sub acoperire și cele 12 legăminte electorale # Observatorul de Nord
Pe parcursul celor doi ani de la re/botezul politic, Alianța Liberalilor și Democraților pentru Europa (ALDE) a reușit să ajungă de mai multe ori în gura târgului. Rumorile au fost generate în special de rolul liderei formațiunii, Arina Spătaru, în deconspirarea schemei prin care banii trimiși de Ilan Șor, condamnat la 15 ani de […] Post-ul Profil Electoral // Partidul Alianța Liberalilor și Democraților (ALDE): „capcană” pentru Șor, lider sub acoperire și cele 12 legăminte electorale apare prima dată în Observatorul de Nord.
08:20
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică nu a modificat prețurile la carburanți pentru ziua de miercuri, 10 septembrie 2025. Astfel, un litru de benzină va fi comercializat cu 23 de lei și 25 de bani, iar un litru de motorină va ajunge să coste la pompă 19 lei și 72 de bani. Post-ul Astăzi prețul la carburanți nu s-a schimbat apare prima dată în Observatorul de Nord.
08:10
Horoscopul zilei de 10 septembrie 2025. Peștii sunt recunoscători pentru ceea ce au. Află ce se întâmplă cu zodia ta # Observatorul de Nord
Horoscopul zilei de 10 septembrie 2025 mai arată că zodiile vor avea de înfruntat numeroase provocări, dar acestea pot fi transformate în oportunități de creștere și evoluție personală. Este o zi plină de energie, care le oferă nativilor șansa să iasă din zona de confort. Cei care nu se tem să riște vor avea parte […] Post-ul Horoscopul zilei de 10 septembrie 2025. Peștii sunt recunoscători pentru ceea ce au. Află ce se întâmplă cu zodia ta apare prima dată în Observatorul de Nord.
08:10
Curs valutar, 10 septembrie 2025: euro costă 19 lei și 55 de bani, iar dolarul valorează 16 lei și 64 de bani # Observatorul de Nord
Conform cursului oficial de schimb valutar, afișat de Banca Națională a Moldovei pentru astăzi, 10 septembrie 2025, un euro costă 19,55 lei, iar dolarul american valorează 16,64 lei. Leul românesc poate fi cumpărat cu 3,85 lei, hrivna ucraineană costă 40 de bani, iar rubla rusească valorează 19 bani. Post-ul Curs valutar, 10 septembrie 2025: euro costă 19 lei și 55 de bani, iar dolarul valorează 16 lei și 64 de bani apare prima dată în Observatorul de Nord.
08:00
Din cei 8019 milionari moldoveni, în lei, 46 sunt din raioanul Soroca, iar la Florești și Drochia numărul milionarilor este mai mare # Observatorul de Nord
Majoritatea dintre cei 8019 milionari oficiali, în lei, din R. Moldova activează și locuiesc la Chișinău și în raioanele de centru ale țării, potrivit datelor Serviciului Fiscal de Stat, oferite Europei Libere, transmite moldova.europalibera.org La Chișinău, sunt 6.120 de milionari, ceea ce reprezintă peste 76% din numărul total al milionarilor din țară. Cei mai mulți […] Post-ul Din cei 8019 milionari moldoveni, în lei, 46 sunt din raioanul Soroca, iar la Florești și Drochia numărul milionarilor este mai mare apare prima dată în Observatorul de Nord.
07:30
Video fals despre numărarea voturilor, distribuit de un candidat, dezmințit de Comisia Electorală Centrală # Observatorul de Nord
Comisia Electorală Centrală (CEC) avertizează opinia publică în legătură cu distribuirea pe rețelele sociale a unui material video vechi de doi ani, promovat în prezent de un candidat la funcția de deputat, comunică moldpres.md Potrivit CEC, în înregistrare sunt vehiculate informații false despre presupuse nereguli în procesul de numărare a buletinelor de vot, sugerându-se că […] Post-ul Video fals despre numărarea voturilor, distribuit de un candidat, dezmințit de Comisia Electorală Centrală apare prima dată în Observatorul de Nord.
06:50
Tinerii politicieni la dezbaterea de la „Moldova Youth Forum 2025”: discrepanțe între declarații și realitate # Observatorul de Nord
În cadrul unei dezbateri organizate la Moldova Youth Forum 2025, patru tineri reprezentanți ai forțelor politice candidate la alegerile parlamentare din 28 septembrie și-au prezentat viziunile și soluțiile pentru problemele societății, cu accent pe situația tinerilor. În timpul dezbaterii, tinerii politicieni au făcut și unele afirmații manipulatorii și chiar false. Ele se referă la numărul […] Post-ul Tinerii politicieni la dezbaterea de la „Moldova Youth Forum 2025”: discrepanțe între declarații și realitate apare prima dată în Observatorul de Nord.
Ieri
06:10
În raioanele de nord ale Republicii Moldova, conform prognozelor meteorologilor astăzi, 10 septembrie 2025, vom avea o vreme autentică de toamnă, cu mult soare și fără precipitații. Valorile termice se vor încadra între +16 și +27 de grade Crelsius, probabilitatea unor ploi este de 5 la sută, umiditatea aerului va fi de 42 procente, iar […] Post-ul Meteo, 10 septembrie 2025: mult soare și fără precipitații apare prima dată în Observatorul de Nord.
9 septembrie 2025
19:20
Sfânta Masă din altarul bisericii din Bădiceni a fost sfințită după 159 ani / GALERIE FOTO # Observatorul de Nord
Astăzi la Bădiceni, la biserica cu hramul „Adormirea Maicii Domnului” a fost înlocuită și sfințită Sfânta Masă din altarul locașului, la 159 ani de la sfințirea inițială. Slujba a adunat clerici din mai multe parohii, conduși de ÎPS Ioan, Arhiepiscop de Soroca și Drochia. După rânduiala sfințirii Sfintei Mese, a urmat Liturghia, în cadrul căreia, […] Post-ul Sfânta Masă din altarul bisericii din Bădiceni a fost sfințită după 159 ani / GALERIE FOTO apare prima dată în Observatorul de Nord.
18:40
Soroca se pregătește să găzduiască ediția a XIV-a a Festivalului Național al Mărului, eveniment care va reuni producători, artiști și vizitatori din Republica Moldova. Consiliul Raional Soroca a stabilit, prin dispoziția semnată de președintele Veaceslav Rusnac, că duminică, 12 octombrie 2025, cetatea medievală și centrul orașului vor fi gazdele celui mai important eveniment agricol și […] Post-ul Festivalul Național al Mărului revine la Soroca pe 12 octombrie 2025 apare prima dată în Observatorul de Nord.
18:00
Maia Sandu, în Parlamentul European: „Viitorul Republicii Moldova depinde de curajul cu care ne apărăm votul” / VIDEO # Observatorul de Nord
Președinta Maia Sandu a transmis un mesaj ferm în plenul Parlamentului European, avertizând asupra pericolelor la adresa democrației și subliniind că alegerile din 28 septembrie vor decide direcția Republicii Moldova: spre consolidarea democratică europeană sau spre destabilizare prin influențe rusești. În fața eurodeputaților, Maia Sandu a vorbit despre provocările cu care se confruntă statele democratice, […] Post-ul Maia Sandu, în Parlamentul European: „Viitorul Republicii Moldova depinde de curajul cu care ne apărăm votul” / VIDEO apare prima dată în Observatorul de Nord.
17:50
92.5 milioane lei pentru indemnizațiile de maternitate și pentru indemnizațiile de incapacitate temporară de muncă # Observatorul de Nord
Casa Națională de Asigurări Sociale informează, că a fost finanțată plata pentru indemnizațiile de maternitate și pentru indemnizațiile de incapacitate temporară de muncă, în valoare totală de 92.5 milioane lei. Beneficiarii pot ridica banii după ce plățile sunt procesate prin serviciul guvernamental de plăți electronice (MPay). Reamintim, că la rubrica Întrebări frecvente de pe pagina-web […] Post-ul 92.5 milioane lei pentru indemnizațiile de maternitate și pentru indemnizațiile de incapacitate temporară de muncă apare prima dată în Observatorul de Nord.
16:50
Lucrările de reparație a străzilor Oleinicov și Decebal din Soroca pe ultima sută de metri / VIDEO # Observatorul de Nord
În luna august, la Soroca au început lucrările de reparație a porțiunii de drum ce cuprinde străzile Oleinicov, Decebal și intersecția cu Ștefan cel Mare. Pe durata lucrărilor, traficul în zonă a fost restricționat, fapt ce a îngreunat circulația pentru șoferi și locuitori. La sfârșitul lunii august, porțiunea a fost redeschisă pentru circulație, însă lucrările […] Post-ul Lucrările de reparație a străzilor Oleinicov și Decebal din Soroca pe ultima sută de metri / VIDEO apare prima dată în Observatorul de Nord.
16:10
La 13 septembrie 2025, Soroca va găzdui ediția a XXIV-a a Festivalului Etniilor „Unitate prin diversitate”, un eveniment care adună comunitățile din raion într-o atmosferă de cultură, muzică și tradiții. Evenimentul va începe la ora 10:00, la Palatul de Cultură Soroca. Festivalul promite o zi plină de culoare și tradiții. Cei care vor fi prezenți […] Post-ul Soroca va găzdui ediția a XXIV-a a Festivalului Etniilor apare prima dată în Observatorul de Nord.
15:40
Școala de Arte Plastice din Drochia: Locul unde talentul copiilor prinde culoare / VIDEO # Observatorul de Nord
De peste 40 de ani, Școala de Arte Plastice pentru Copii din Drochia este un spațiu unde micii artiști descoperă frumusețea desenului și a culorii. Aici vin an de an zeci de elevi pasionați, care, pe lângă studiul în clase, își petrec orele de creație și în aer liber, pictând parcuri, biserici, drumuri și clădiri […] Post-ul Școala de Arte Plastice din Drochia: Locul unde talentul copiilor prinde culoare / VIDEO apare prima dată în Observatorul de Nord.
15:30
Astăzi, 9 septembrie, Ion Suruceanu își sărbătorește ziua de naștere. Artistul, născut în 1949 la Suruceni, a devenit de-a lungul timpului un simbol al muzicii ușoare din Republica Moldova. De mai bine de cinci decenii, cântecele sale adună săli pline și răsună la radio și televiziune. Melodii precum „Numai tu”, „Ce seară minunată”, „Anii tinereții” […] Post-ul Astăzi, Ion Suruceanu își sărbătorește ziua de naștere apare prima dată în Observatorul de Nord.
15:10
Dosarul în care o femeie de 85 de ani din Soroca a fost lovită de un minor pe trotinetă electrică a ajuns în instanță. Prima ședință a avut loc pe 4 septembrie, iar următoarea este programată pe 9 octombrie 2025. Rudele victimei spun că starea de sănătate a acesteia rămâne grav afectată. Femeia este dependentă […] Post-ul Victima accidentului din Soroca continuă lupta pentru sănătate și dreptate apare prima dată în Observatorul de Nord.
14:50
RAM Impact organizează un nou eveniment la Soroca, unde va avea loc adunarea generală a creatorilor de conținut din Nord-Est, pe 13 septembrie la Palatul de Cultură. Întâlnirea reunește creatori de conținut, artiști și experți media pentru a discuta despre folosirea responsabilă a divertismentului online, alegerea surselor de încredere, colaborarea dintre diferite voci care, […] Post-ul Un nou eveniment RAM Impact la Soroca apare prima dată în Observatorul de Nord.
13:30
Alte 10 profiluri de integritate: foști și actuali miniștri și deputați care pretind la un mandat de parlamentar # Observatorul de Nord
În cadrul campaniei de informare „Pentru un Parlament Curat 2025”, Asociația Presei Independente (API) și portalul MoldovaCurata.md realizează profilurile de integritate ale unor candidați la funcția de deputat din partea partidelor și blocurilor cu cele mai mari șanse de accedere în Parlamentul Republicii Moldova și ale unor candidați independenți. Profilurile sunt documentate de jurnaliști de […] Post-ul Alte 10 profiluri de integritate: foști și actuali miniștri și deputați care pretind la un mandat de parlamentar apare prima dată în Observatorul de Nord.
12:20
Medicul de familie Natalia Ceban-Afteni: „Am ales să revin în satul meu de baștină și nu am regretat nicio clipă” / VIDEO # Observatorul de Nord
La OMF Șeptelici, medicul de familie Natalia Ceban-Afteni activează de cinci ani, atât în satul Șeptelici, cât și în satul Șolcani. Absolventă a Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”, unde a urmat șase ani de studii și trei ani de rezidențiat în specialitatea medicină de familie, Natalia spune că alegerea profesiei a […] Post-ul Medicul de familie Natalia Ceban-Afteni: „Am ales să revin în satul meu de baștină și nu am regretat nicio clipă” / VIDEO apare prima dată în Observatorul de Nord.
12:00
Falsul unui activist „șorist”: în Franţa şi Germania pensiile nu sunt achitate # Observatorul de Nord
Alexandr Procopenco, un adept activ al oligarhului fugar Ilan Şor, a declarat că în Franţa şi Germania guvernele nu sunt în stare să le achite pensionarilor pensiile. Potrivit acestuia, autorităţile moldoveneşti „ne duc în acel loc unde deja de pe acum e rău”. Fals! Nu există niciun fel de dificultăţi ce ţin de achitarea pensiilor. […] Post-ul Falsul unui activist „șorist”: în Franţa şi Germania pensiile nu sunt achitate apare prima dată în Observatorul de Nord.
11:50
Moldovan National Youth Orchestra revine în fața publicului cu o serie de concerte în aer liber, organizate sub genericul „Concerte în aer liber ca-n Europa”. Evenimentele vor avea loc în șase localități din Republica Moldova și vor aduce pe scenă un program muzical variat, de la clasic la rock. Scopul proiectului este de a aduce […] Post-ul Moldovan National Youth Orchestra pornește într-un nou turneu prin țară apare prima dată în Observatorul de Nord.
10:20
Un bărbat din Soroca a fost amendat cu 1500 de lei pentru un apel fals la serviciul unic 112. Incidentul s-a produs în noaptea de 27 iulie, când acesta a anunțat în mod intenționat că o persoană ar fi fost agresată de tatăl său. Poliția a constatat că alerta a fost falsă, iar contravenientul și-a […] Post-ul Un bărbat din Soroca, amendat pentru chemarea falsă a poliției apare prima dată în Observatorul de Nord.
10:10
În ultimele săptămâni, pe rețelele sociale și pe anumite site-uri obscure a început să circule un zvon potrivit căruia, dacă partidul PAS va câștiga alegerile parlamentare din 28 septembrie, președinta Maia Sandu ar urma să trimită 700 de voluntari din Republica Moldova pe frontul din Ucraina. Potrivit experților consultați de portalul Stopfals.md, această informație este […] Post-ul Zvon fals: „Maia Sandu va trimite 700 de voluntari în Ucraina” apare prima dată în Observatorul de Nord.
10:00
Viorel Cernăuțeanu: „100 de milioane de dolari este doar a treia parte din suma investită de Rusia în procesul electoral din R. Moldova” # Observatorul de Nord
Șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu, a acordat un interviu în exclusivitate Agenției Informaționale de Stat „MOLDPRES”. În cadrul acestuia, conducerea Poliției Naționale a vorbit despre campania „Nu te juca cu votul, că vei pierde totul”, protestele regizate de gruparea criminală Șor, miza Federației Ruse în alegerile parlamentare din 28 septembrie curent, tentativele de […] Post-ul Viorel Cernăuțeanu: „100 de milioane de dolari este doar a treia parte din suma investită de Rusia în procesul electoral din R. Moldova” apare prima dată în Observatorul de Nord.
09:30
Profil Electoral: Partidul Social Democrat European: trecutul legat de Vlad Plahotniuc și schimbarea la față # Observatorul de Nord
Comisia Electorală Centrală a înregistrat 21 de concurenți electorali, pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025. Astfel, electoratul va avea o misiune pe cât de importantă, pe atât de responsabilă or, pentru a alege corect este nevoie de cât mai multe informații despre candidații la un loc în legislativ. În acest context, colegii de la […] Post-ul Profil Electoral: Partidul Social Democrat European: trecutul legat de Vlad Plahotniuc și schimbarea la față apare prima dată în Observatorul de Nord.
09:00
În plină perioadă electorală, internetul s-a transformat într-o adevărată piață a sondajelor politice. Platforme obscure, pagini anonime și chiar site-uri, aparent credibile, au început să publice așa-numite sondaje, care de fapt sunt niște chestionare fără publicarea unor rezultate, care pretind că studiază opiniile cetățenilor. De ce sunt grave aceste practici? Pentru că, de regulă, sondajele […] Post-ul „Piața neagră” a sondajelor electorale din Republica Moldova apare prima dată în Observatorul de Nord.
08:10
Curs valutar, 9 septembrie 2025: euro crește cu cinci bani, iar dolarul scade cu un ban # Observatorul de Nord
Conform cursului oficial de schimb valutar, afișate de Banca Națională a Moldovei astăzi, 9 septembrie 2025, un euro va avea valoarea de 19 lei și 57 de bani, cu 5 bani mai mult decât ieri. Dolarul american se ieftinește cu un ban și va avea valoarea 16 lei și 68 de bani. Leul românesc va […] Post-ul Curs valutar, 9 septembrie 2025: euro crește cu cinci bani, iar dolarul scade cu un ban apare prima dată în Observatorul de Nord.
07:50
7,9 milioane de dolari pentru extinderea practicilor de management sustenabil al peisajului în bazinul râului Nistru # Observatorul de Nord
Republica Moldova va beneficia de un grant de 7,9 milioane de dolari pentru extinderea practicilor de management sustenabil al peisajului în bazinul râului Nistru. Membrii Comisiei politică externă și integrare europeană au aprobat avizul consultativ pentru încheierea unui Acord de grant dintre țara noastră și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BIRD). Banii sunt destinați […] Post-ul 7,9 milioane de dolari pentru extinderea practicilor de management sustenabil al peisajului în bazinul râului Nistru apare prima dată în Observatorul de Nord.
07:50
Pe data de 25 septembrie, dimineața, Vlad Plahotniuc va fi adus în Republica Moldova – de la Renato Usatâi cetire # Observatorul de Nord
Invitat la emisiunea jurnalistului Anatolie Golea de la TV8, Renato Usatâi a dat o „veste-bombă” – joi, 25 septembrie, cu o cursă avia de dimineață, va fi adus de la Atena, în Republica Moldova, Vladimir Plahotniuc. Liderul Partidului Nostru, Renato Usatâi, a mai declarat că această extrădare ar aduce o plus valoare guvernării actuale […] Post-ul Pe data de 25 septembrie, dimineața, Vlad Plahotniuc va fi adus în Republica Moldova – de la Renato Usatâi cetire apare prima dată în Observatorul de Nord.
07:10
Horoscopul zilei de 9 septembrie 2025. Gemenii sunt fericiți. Află ce se întâmplă cu zodia ta # Observatorul de Nord
Intimitatea este la cote maxime pentru nativi, mai ales astăzi. În particular, cele mai multe dintre legături vor aduce bucurie și zâmbet. Astrele le sugerează nativilor să aibă încredere în propriile forțe și să nu lase ca nimic să-i afecteze. Descoperă ce îți rezervă astrele în funcție de zodia în care te-ai născut. Berbec: 21 […] Post-ul Horoscopul zilei de 9 septembrie 2025. Gemenii sunt fericiți. Află ce se întâmplă cu zodia ta apare prima dată în Observatorul de Nord.
06:50
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a stabilit pentru astăzi, 9 septembrie, un preț maxim de comercializare a benzinei de 23 de lei și 25 de bani, în scădere cu 2 bani. Și motorina se ieftinește cu 2 bani. Astfel un litru va putea fi cumpărat cu 19 lei și 72 de bani. Post-ul Astăzi, 9 septembrie 2025, prețul la benzină și motorină este mai mic apare prima dată în Observatorul de Nord.
Mai mult de 2 zile în urmă
06:10
În raioanele de nord ale Republicii Moldova, conform prognozelor meteorologiloor astăzi, 9 septembrie 2025, vom avea o zi frumoasă, cu mult soare și fără precipitații. Astfel, temperatura aerului se va încadra între +16 și +26 grade Celsius, probabilitatea unor precipitații este de 20 procente, umdidtatea aerului va fi de 47 la sută, iar vântul va […] Post-ul Meteo, 9 septembrie 2025: zi fără precipitații și cu mult soare apare prima dată în Observatorul de Nord.
06:10
Acum, la trecere de ani, ani încerc să-mi aduc aminte de prima mea întâlnire cu Râul copilării mele. Și de fiecare dată îmi vine în memorie una si aceeaşi scenă. Lunca Nistrului scăldată în mireasma lăcrimioarelor şi cântecul privighetorilor, sărbătorea Primăvara. Părinţii mei, Daria şi Andronie dădeau de zor cu bătrâna sapă, salvând păpuşoiul firav din […] Post-ul Nistrul – râul copilăriei mele apare prima dată în Observatorul de Nord.
8 septembrie 2025
19:40
Igor Dodon speculează din nou la subiectul închiderii școlilor, deși s-a implicat personal în proces # Observatorul de Nord
La o întâlnire electorală recentă, Igor Dodon a promis că „va lichidea” formula actuală de finanțare a instituțiilor de învățământ „pentru a păstra școlile mici”, declarând că aceasta ar fi fost introdusă de Maia Sandu. În realitate, chiar Igor Dodon a fost printre cei care și-au pus semnătura pe Concepţia optimizării numărului angajaţilor din […] Post-ul Igor Dodon speculează din nou la subiectul închiderii școlilor, deși s-a implicat personal în proces apare prima dată în Observatorul de Nord.
16:50
În atenția călătorilor! Circulația prin punctul de trecere a frontierei de la Costești–Stânca va fi îngreunată # Observatorul de Nord
Conform informației prezentate de Poliția de Frontieră, în zilele de 9 și 10 septembrie 2025, circulația prin punctul de trecere a frontierei de la Costești–Stânca va fi îngreunată din cauza unor lucrări de montaj la priza de apă aferentă conductei de utilități de pe coronamentul barajului hidrotehnic. Astfel, pe 9 septembrie, între orele 08:00–16:00, și pe […] Post-ul În atenția călătorilor! Circulația prin punctul de trecere a frontierei de la Costești–Stânca va fi îngreunată apare prima dată în Observatorul de Nord.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.