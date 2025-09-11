Plahotniuc va fi extrădat în săptămâna alegerilor, Balan a fost plasat în arest

20:40

Scandal între locatarii unui bloc de pe strada Testemiţanu din municipiul Chişinău şi proprietarul unui restaurant aflat la parterul imobilului. Oamenii se plâng că fumul de la bucătăria localului este eliminat prin nişte guri de aerisire în curtea blocului şi nu mai pot să deschidă geamurile apartamentelor din cauza mirosurilor. În replică, proprietarul restaurantului susţine că dispune de toate autorizaţiile de funcţionare, dar sistemul de aerisire urmează să fie îmbunătăţit. Problema durează de aproximativ un an, de când a început să funcţioneze localul.