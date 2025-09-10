Concedieri de pensionari la Calea Ferată – Peste 37% din angajați trimiși acasă – Compania anunță diminuări la restanțele salariale
Politik, 10 septembrie 2025 20:40
Veniturile operaționale lunare ale CFM au depășit pragul de 60 milioane lei, ceea ce a permis reducerea restanțelor la salarii și achitarea obligațiilor față de furnizori și stat, potrivit unui comunicat al Căilor Ferate a Moldovei. În lunile iulie și august 2025, restanțele salariale s-au redus de la 7–8 luni la 4 luni.
Veniturile operaționale lunare ale CFM au depășit pragul de 60 milioane lei, ceea ce a permis reducerea restanțelor la salarii și achitarea obligațiilor față de furnizori și stat, potrivit unui comunicat al Căilor Ferate a Moldovei. În lunile iulie și august 2025, restanțele salariale s-au redus de la 7–8 luni la 4 luni.
Președintele Republicii Moldova a anunțat la Roma că, începând cu 8 noiembrie 2025, cetățenii moldoveni stabiliți în Italia vor putea converti permisele de conducere moldovenești fără a susține examene suplimentare. Acordul, semnat la Roma în data de 9 iulie 2025, se aplică persoanelor cu reședință permanentă în Italia și facilitează preschimbarea rapidă și simplificată a permiselor.
Arest preventiv pentru 30 de zile pentru fostul vicedirector SIS, Alexandru Bălan, acuzat de trădare și transmiterea de informații secrete către KGB din Belarus
Curtea de Apel București a dispus miercuri arestarea preventivă pentru 30 de zile a lui Alexandru Bălan, fost director adjunct al Serviciului de Informații și Securitate din Republica Moldova, acuzat de trădare și transmiterea de informații secrete către KGB din Belarus. Alexandru Bălan, în vârstă de 47 de ani, cu dublă cetățenie – moldovenească și română.
Maia Sandu la întrevederea cu premierul, Giorgia Meloni: „Am simțit prietenia sinceră a Italiei și sprijinul pentru țara noastră"
Președintele Maia Sandu, a avut miercuri, 10 septembrie, o serie de întrevederi oficiale la Roma, cu prim-ministrul Italiei, Giorgia Meloni, și cu președintele Senatului, Ignazio La Russa. „Relațiile dintre Republica Moldova și Italia sunt astăzi mai bune ca niciodată. La Roma, în discuțiile cu Prim-ministra Giorgia Meloni și Președintele Senatului, Ignazio La Russa, am simțit prietenia sinceră a Italiei și sprijinul pentru țara noastră."
Partidul Nostru – 5% din veniturile de la vânzarea alcoolului și produselor de tutun vor fi direcționate pentru dezvoltarea sportului și tineretului
Partidul Nostru va propune în viitorul proiect de buget ca 5% din veniturile la vânzarea alcoolului și produselor de tutun să fie utilizate pentru dezvoltarea sportului și tineretului „Astăzi, sportul se dezvoltă doar datorită implicării oamenilor de afaceri: dacă un sportiv sau o echipă are sponsor – lucrurile se mișcă; dacă nu – sportivul rămâne fără sprijin."
SURSE – Republica Moldova ar fi declarat persona non grata un diplomat care ar fi lucrat cu gruparea din care făcea parte Alexandru Balan
Alexandru Balan este de mai bine de trei ore în fața magistraților de la Curtea de Apel București. Judecătorii analizează acum dosarul acestuia și vor stabili dacă îl vor aresta preventiv pentru următoarele 30 de zile sau vor opta pentru o altă măsură împotriva lui, vorbim fie de arest la domiciliu, fie de control judiciar.
Importul de pește din Ucraina afectează întreprinderile piscicole din Moldova. Câteva mii de tone de pește sunt aduse anual din Ucraina, iar asta distorsionează piața locală a declarat Oleg Andronic, administratorul Societății pe Acțiuni Piscicola "Gura Bîcului", notează Agro TV Moldova. Potrivit acestuia, peștele importat din Odesa este cu 50 la sută mai ieftin decât cel produs local.
Parlamentul European cere deschiderea rapidă a negocierilor de aderare și sprijinirea Republicii Moldova în fața ingerințelor Rusiei
Într-o rezoluție adoptată miercuri după discursul privind Starea Uniunii Europene și la o zi după ce președinta Republicii Moldova s-a adresat Parlamentului European, eurodeputații au criticat intensificarea operațiunilor hibride și încercările de ingerință ale Rusiei înainte de alegerile parlamentare din Republica Moldova din 28 septembrie și au cerut țărilor UE să deschid rapid negocierile de aderare.
Datele ministerului Agriculturii – 4.000 de hectare de floarea-soarelui, afectate de secetă
Suprafața totală a terenurilor agricole afectate de seceta din anul curent constituie circa 41 093,98 hectare, un impact semnificativ, dar mai redus comparativ cu anul 2024, când condițiile de secetă extremă și temperaturile ridicate au lovit mult mai dur culturile agricole, potrivit informațiilor ministerului Agriculturii, notează bani.md Cele mai mari pierderi s-au înregistrat în partea de nord a țării.
Partidul Nostru – Vom investi mai mult în cultură, educație și sănătate prin revizuirea cheltuielilor publice
Liderul Partidului Nostru, Renato Usatîi spune că formațiunea sa va solicita în viitorul Parlament investiții mai multe în cultură, educație și sănătate prin revizuirea cheltuielilor publice „De multe ori, poate nu am un discurs de actor, dar uneori trebuie să spui lucrurilor pe nume ca să-i trezești pe cei de la guvernare."
MAI anunță o dată prealabilă când Vladimir Plahotniuc ar urma să fie adus Moldova – Pe 25 septembrie, cu doar trei zile înainte de alegeri
Vladimir Plahotniuc ar urma să fie extrădat în Republica Moldova joi, 25 septembrie, cu doar trei zile înainte de alegerile parlamentare. Anunţul a fost făcut miercuri, 10 septembrie de către ministrul Afacerilor Interne, Daniella Misail Nichitin. „Este deja expediată solicitarea cu demersul de extrădare. Poliția a pregătit planul de extrădare, respectiv sunt analizate toate opțiunile de transport."
Expert Promo-LEX – Plahotniuc trebuie trimis în arest doar în baza probelor, dar nu pentru că așa vrea un politician sau societatea
Procurorii care instrumentează dosarul în care este vizat Vlad Plahotniuc ar trebuie să prezinte probe concludente, iar cazul său nu trebuie să fie „un exercițiu sub presiune publică, aleatoriu, pentru că așa vreau un politician sau societatea". Opinia aparține avocatului și expertului în justiție la Asociația Promo-LEX, Vadim Vieru, exprimată într-o emisiune la Radio Moldova.
Fostul vicedirector SIS, Alexandru Bălan, acuzat de trădare, dus la Curtea de Apel București cu propunere de arestare
Alexandru Bălan, fost director adjunct al Serviciului de Informații și Securitate din Republica Moldova, acuzat de trădare și transmiterea de informații secrete către KGB din Belarus, va fi prezentat miercuri, 10 septembrie, la Curtea de Apel București, unde procurorii DIICOT cer arestarea sa preventivă. Procesul este programat pentru ora 14:00, informează agerpres.ro Bălan, în vârstă de 47 de ani, cu dublă cetățenie.
La Chișinău a început ediția a X-a a Reuniunii Teatrelor Naționale Românești sub genericul „Scena unei lumi libere"
Astăzi, 10 septembrie, la Chișinău a fost deschisă ediția aniversară a X-a a Reuniunii Teatrelor Naționale Românești, desfășurată sub genericul „Scena unei lumi libere". Între 10 și 21 septembrie 2025, România și Republica Moldova marchează împreună prin teatru valori precum cultura, libertatea și dialogul. Deschiderea oficială a avut loc printr-o conferință de presă.
MAE de la Chișinău a publicat lista completă a secțiilor de votare din străinătate pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie
Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova a publicat listele complete cu adresele celor 301 secții de votare din străinătate, pentru ca cetățenii din diasporă să poată participa la alegeri. Autoritățile reamintesc că fiecare cetățean al Republicii Moldova poate vota la orice secție de votare, indiferent de statutul său pe teritoriul statului gazdă, prezentând unul dintre documentele de identitate valabile.
Tensiuni la hotarul de est al NATO – Polonia a doborât drone rusești în spațiul său aerian după un atac aerian rus asupra vestului Ucrainei – Varșovia a cerut convocarea Consiliului Alianței
Forțele armate poloneze afirmă că drone rusești au fost doborâte în spațiul său aerian iar mai multe aeroporturi din Polonia au fost închise, transmite BBC. Polonia a declarat că miercuri a mobilizat propriile forțe aeriene și cele ale NATO pentru a doborî drone, după un atac aerian rus asupra vestului Ucrainei, fiind pentru prima dată când Polonia confirmă oficial doborârea de drone rusești pe teritoriul său.
Guvernul a aprobat crearea Centrului Național de Management al Crizelor, care va coordona, la nivel național, acțiunile de prevenire și intervenție în situații de urgență. Astfel, în caz de cutremure, inundații, pandemii sau atacuri cibernetice, populația va beneficia de un sprijin mai rapid și mai bine organizat din partea statului. Potrivit executivului, Centrul va acționa ca un hub central de coordonare.
Premierul Recean laudă ghidajul lui Bolea la CFM – Veniturile lunare ale întreprinderii au crescut la 60 de milioane de lei
Premierul Dorin Recean a comentat sitația de la Calea Ferată din Moldova. Recean a declarat că există progrese, iar deciziile luate de Guvern, investițiile corecte în infrastructură și accesul la piața europeană au dus la creșterea veniturilor lunare – peste 60 de milioane de lei. Azi, angajații CFM gestionează un flux de transport de 3 ori mai mare decât acum doi ani.
Blocul Patriotic a prezentat viziunea economică a Programului său electoral – „Economie avansată"
Candidații la funcția de deputat din partea Blocului electoral Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei, au prezentat astăzi, în cadrul unui brief
De la Strasburg la Roma – Președintele Sandu va efectua o vizită de lucru în Republica Italiană și la Sfântul Scaun # Politik
După ce s-a aflat la Strasburg, Președintele țǎrii, Maia Sandu, va efectua, în perioada 10–12 septembrie 2025, o vizită de lucru în Republica Italiană și la Sfântul Scaun. Conform Administrației Prezidențiale, la Roma, șefa statului se va întâlni cu Președinta Consiliului de Miniștri al Italiei, Giorgia Meloni, pentru a discuta despre aprofundarea relațiilor bilaterale, sprijinul ... De la Strasburg la Roma – Președintele Sandu va efectua o vizită de lucru în Republica Italiană și la Sfântul Scaun The post De la Strasburg la Roma – Președintele Sandu va efectua o vizită de lucru în Republica Italiană și la Sfântul Scaun appeared first on Politik.
Fostul șef al Biroului Vamal Centru, Iurie Gorea sub lupa ANI – Autoritatea de Integritate a inițiat un control al averii sale # Politik
Autoritatea Națională de Integritate a anunțat că a inițiat, la 8 septembrie 2025, un control al averii și intereselor personale în privința lui Iurie Gorea, fost șef al Biroului Vamal Centru. Decizia a fost luată după o sesizare transmisă la 7 august 2025 de Centrul Național Anticorupție, privind posibila încălcare a regimului declarării averii și ... Fostul șef al Biroului Vamal Centru, Iurie Gorea sub lupa ANI – Autoritatea de Integritate a inițiat un control al averii sale The post Fostul șef al Biroului Vamal Centru, Iurie Gorea sub lupa ANI – Autoritatea de Integritate a inițiat un control al averii sale appeared first on Politik.
Moldova își umple stocurile cu gaze naturale – Ministrul Energiei – Necesarul de gaze pentru 2025-2026, asigurat în proporție de 90% # Politik
Compania Energocom a achiziționat deja circa 90 la sută din necesarul de gaze naturale pentru sezonul rece 2025-2026, ceea ce înseamnă o cantitate de aproximativ 700 de milioane de metri cubi de gaze. Anunțul a fost făcut astăzi de ministrul Energiei, Dorin Junghietu, informează MOLDPRES. „Autoritățile, prin intermediul Energocom, au achiziționat deja, peste 90 la ... Moldova își umple stocurile cu gaze naturale – Ministrul Energiei – Necesarul de gaze pentru 2025-2026, asigurat în proporție de 90% The post Moldova își umple stocurile cu gaze naturale – Ministrul Energiei – Necesarul de gaze pentru 2025-2026, asigurat în proporție de 90% appeared first on Politik.
Ministrul Buzu așteptat în Parlament – PSRM a depus o moțiune de cenzură împotriva politicilor ministerului Muncii și Protecției Sociale # Politik
Deputații PSRM, Alla Darovannaia și Vladimir Odnostalco au înregistrat o moțiune de cenzură împotriva politicilor Ministerului Muncii și Protecției Sociale în domeniul comunicării publice. Demersul vine în urma adresării ofensatoare a ministrului Alexei Buzu la adresa cetățenilor care nu susțin PAS. În acest context, PSRM a organizat pe 8 septembrie un protest în fața Ministerului ... Ministrul Buzu așteptat în Parlament – PSRM a depus o moțiune de cenzură împotriva politicilor ministerului Muncii și Protecției Sociale The post Ministrul Buzu așteptat în Parlament – PSRM a depus o moțiune de cenzură împotriva politicilor ministerului Muncii și Protecției Sociale appeared first on Politik.
În ajun de alegeri, Guvernul alocă 100 de milioane de lei pentru fermierii afectați de înghețurile din primăvară # Politik
În plină campanie electorală pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie, premierul Dorin Recean a anunțat miercuri, 10 septembrie, că Guvernul va acorda un ajutor financiar de 100 de milioane de lei fermierilor care au suferit pierderi în urma înghețurilor din primăvara acestui an. „Guvernul susține cetățenii care au avut de suferit în urma intemperiilor din ... În ajun de alegeri, Guvernul alocă 100 de milioane de lei pentru fermierii afectați de înghețurile din primăvară The post În ajun de alegeri, Guvernul alocă 100 de milioane de lei pentru fermierii afectați de înghețurile din primăvară appeared first on Politik.
Renato Usatîi – Partidul Nostru va readuce renumitul certificat de calitate „GOST” în economia națională # Politik
Renato Usatîi, președintele Partidul Nostru a declarat la o întâlnire cu alegătorii că formațiunea sa ia în calcul restbilirea certificatului de calitate “GOST în economia națională „Tineretul nu prea a apucat, cu părere de rău. Dar cei care sunt de vârsta mea și mai maturi, dumneavoastră cred că cunoașteți cuvântul „GOST”. GOST-ul era „Constituția calității”: ... Renato Usatîi – Partidul Nostru va readuce renumitul certificat de calitate „GOST” în economia națională The post Renato Usatîi – Partidul Nostru va readuce renumitul certificat de calitate „GOST” în economia națională appeared first on Politik.
Măcel la Oslo – Moldova a pierdut în fața Norvegiei, scor 1-11, în cel de-al 5-lea meci din preliminariile CM 2026 – Demisia lui Cleșcenco planează # Politik
Echipa națională de fotbal a Republicii Moldova a pierdut cu un neverosimil 11:1 în fața Norvegiei pe stadionul Ullevaal din Oslo în al 5-lea meci în preliminariile Campionatului Mondial din 2026. Au marcat: Felix Myhre (6), Erling Haaland (11, 36, 43, 52, 83), Martin Odegaard (45+1), Thelo Aasgaard (67, 76, 79-penalty, 90+1) / Leo Ostigård ... Măcel la Oslo – Moldova a pierdut în fața Norvegiei, scor 1-11, în cel de-al 5-lea meci din preliminariile CM 2026 – Demisia lui Cleșcenco planează The post Măcel la Oslo – Moldova a pierdut în fața Norvegiei, scor 1-11, în cel de-al 5-lea meci din preliminariile CM 2026 – Demisia lui Cleșcenco planează appeared first on Politik.
Președintele francez Emmanuel Macron a decis să-l numească pe șeful Ministerului Apărării, Sebastien Lecornu, în funcția de prim-ministru, a anunțat Palatul Elysee în urmă cu puțin timp. Noul premier nominalizat a fost însărcinat să „consulte” „forțele politice reprezentate în Parlament”, spune Élysée. Și asta, „în vederea adoptării bugetului pentru națiune și a construirii acordurilor esențiale ... Președintele Macron a nominalizat un nou premier – Cine este Sébastien Lecornu The post Președintele Macron a nominalizat un nou premier – Cine este Sébastien Lecornu appeared first on Politik.
În luna august, exporturile de benzină din Republica Moldova către Ucraina au atins 10,1 mii de tone, de patru ori mai mult decât în luna iulie. Potrivit informaţiilor, această creștere a avut loc în contextul în care Ucraina a redus, per total, importurile de combustibil cu 25%, până la 164.000 de tone. Scăderea generală a ... Exporturile de benzină din Moldova către Ucraina în creștere în luna august The post Exporturile de benzină din Moldova către Ucraina în creștere în luna august appeared first on Politik.
Alegeri parlamentare – PAS promite creștere economică de 5% anual și dublarea exporturilor până în 2030 # Politik
Partidul Acțiune și Solidaritate anunță că, în contextul parcursului de aderare la Uniunea Europeană, își propune să asigure un ritm susținut de creștere economică de cel puțin 5% anual până în 2027. În acest sens, formațiunea își propune să stimuleze investițiile private, să sprijine producătorii autohtoni, să asigure un cadru fiscal stabil și simplificat și ... Alegeri parlamentare – PAS promite creștere economică de 5% anual și dublarea exporturilor până în 2030 The post Alegeri parlamentare – PAS promite creștere economică de 5% anual și dublarea exporturilor până în 2030 appeared first on Politik.
Usatîi despre extrădarea lui Plahotniuc – Ar urma să fie adus la Chișinău pe data 25 septembrie pentru ca PAS să-și facă PR electoral # Politik
Partidul de guvernare ar urma să îi propună lui Vladimir Plahotniuc să îi ajute neoficial să obțină majoritatea la alegerile parlamentare din 28 septembrie. Dezvăluirea a fost făcută de liderul „Partidului Nostru”, Renato Usatîi, în cadrul unei emisiuni la TV8. Potrivit lui, Plahotniuc are susținerea mai multor primari și șefi de organizații teritoriale importante, iar ... Usatîi despre extrădarea lui Plahotniuc – Ar urma să fie adus la Chișinău pe data 25 septembrie pentru ca PAS să-și facă PR electoral The post Usatîi despre extrădarea lui Plahotniuc – Ar urma să fie adus la Chișinău pe data 25 septembrie pentru ca PAS să-și facă PR electoral appeared first on Politik.
LIVE: Președintele, Maia Sandu susține un discurs în plenul Parlamentului European despre noile amenințări la adresa democrațiilor europene # Politik
Președintele Maia Sandu susține marți, 9 septembrie, un discurs în fața Parlamentului European, în cadrul sesiunii plenare de la Strasbourg. Potrivit Preşedinţiei, şeful statului va aborda noile amenințări la adresa democrațiilor europene și va discuta modul în care Europa își poate proteja valorile și unitatea în fața acestor provocări. În cadrul vizitei în Franța, Maia ... LIVE: Președintele, Maia Sandu susține un discurs în plenul Parlamentului European despre noile amenințări la adresa democrațiilor europene The post LIVE: Președintele, Maia Sandu susține un discurs în plenul Parlamentului European despre noile amenințări la adresa democrațiilor europene appeared first on Politik.
Partidul Nostru a sesizat CEC-ul privind abuzurile electorale ale PAS și ale ministrului Alexei Buzu # Politik
Partidul Nostru a depus mai multe sesizări către autoritățile competente în legătură cu încălcările grave comise de reprezentanți ai Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) în campania electorală. 1. Ministrul Alexei Buzu face campanie pentru PAS, din funcția publică și insultă alegătorii La 7 septembrie 2025, în satul Pelenia, raionul Drochia, ministrul Muncii și Protecției Sociale, ... Partidul Nostru a sesizat CEC-ul privind abuzurile electorale ale PAS și ale ministrului Alexei Buzu The post Partidul Nostru a sesizat CEC-ul privind abuzurile electorale ale PAS și ale ministrului Alexei Buzu appeared first on Politik.
Victor Bogatico, candidatul Partidului Nostru: Vom lichida consiliile raionale – Sunt o povară financiară inutilă pentru orașe și bugetul statului # Politik
Primarul orașului Rîșcani și candidat la funcția de deputat din partea Partidului Nostru, Victor Bogatico, a lansat un apel ferm pentru lichidarea consiliilor raionale, pe care le consideră o povară financiară inutilă pentru orașe. El propune ca banii alocați acestor structuri să fie redirecționați către proiecte care aduc beneficii reale locuitorilor. În contextul campaniei electorale, ... Victor Bogatico, candidatul Partidului Nostru: Vom lichida consiliile raionale – Sunt o povară financiară inutilă pentru orașe și bugetul statului The post Victor Bogatico, candidatul Partidului Nostru: Vom lichida consiliile raionale – Sunt o povară financiară inutilă pentru orașe și bugetul statului appeared first on Politik.
Datele Fiscului – Moldova are peste 8 000 de milionari în lei, cei mai mulți sunt în Chișinău # Politik
Numărul milionarilor în lei din Republica Moldova a ajuns anul trecut la 8 019 persoane, cu venituri totale declarate de 28 de miliarde de lei, potrivit datelor Serviciului Fiscal de Stat, citate de Europa Liberă. Cei mai mulți milionari locuiesc în Chișinău – 6 120 de persoane, majoritatea în sectoarele Centru și Râșcani. În capitală, ... Datele Fiscului – Moldova are peste 8 000 de milionari în lei, cei mai mulți sunt în Chișinău The post Datele Fiscului – Moldova are peste 8 000 de milionari în lei, cei mai mulți sunt în Chișinău appeared first on Politik.
Fostul vicedirector SIS, Alexandru Bălan adus la DIICOT București pentru audieri în dosarul de trădare # Politik
Fostul director adjunct al Serviciului de Informații și Securitate (SIS) al Republicii Moldova, Alexandru Bălan, a fost adus marți dimineață la București pentru audieri la Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT). El a fost reținut luni pe aeroportul din Timișoara, fiind acuzat de trădare prin transmiterea de informații secrete de ... Fostul vicedirector SIS, Alexandru Bălan adus la DIICOT București pentru audieri în dosarul de trădare The post Fostul vicedirector SIS, Alexandru Bălan adus la DIICOT București pentru audieri în dosarul de trădare appeared first on Politik.
Plicurile pentru votul prin corespondență au fost expediate către cetǎțenii moldoveni din diaspora – Anunțul MAE de la Chișinău # Politik
Reprezentanții Ministerului Afacerilor Externe (MAE) al Republicii Moldova au anunțat, marți 9 septembrie 2025, că materialele electorale necesare pentru votul prin corespondență au fost pregătite și expediate către cele patru secții de votare special constituite în acest scop. Plicurile cu buletinele de vot vor ajunge la alegătorii din cele 10 țări unde se desfășoară această ... Plicurile pentru votul prin corespondență au fost expediate către cetǎțenii moldoveni din diaspora – Anunțul MAE de la Chișinău The post Plicurile pentru votul prin corespondență au fost expediate către cetǎțenii moldoveni din diaspora – Anunțul MAE de la Chișinău appeared first on Politik.
Vehiculele înmatriculate în statele străine trebuie să plătească taxele pentru utilizarea drumurilor cu plată, înainte de ieșirea de pe teritoriul Federației Ruse, conform unor reguli noi, care au intrat în vigoare de la 1 septembrie curent. Reprezentanții Agenției Naționale Transport Auto (ANTA) informeazǎ cǎ pe sectoarele cu taxă ale autostrăzilor A-113 Центральная кольцевая автомобильная дорога ... ANTA avertizează transportatorii moldoveni privind noile taxe rutiere din Federația Rusǎ The post ANTA avertizează transportatorii moldoveni privind noile taxe rutiere din Federația Rusǎ appeared first on Politik.
Ministrul Buzu şi-a luat concendiu pentru a participa la campania electorală – Socialiștii i-au cerut demisia ”Uitați-vă în oglindă și vedeți cum i-ați numit pe cei care vă plătesc salariul” # Politik
Ministrul Muncii și Protecției Sociale, Alexei Buzu, a anunțat marți, 9 septembrie, că și-a luat concediu neplătit pentru a se implica în campania electorală pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie. „Pe 3 septembrie am solicitat și mi-a fost aprobat concediu din cont propriu și neplătit pentru 8 zile calendaristice – la datele de 4, 9, ... Ministrul Buzu şi-a luat concendiu pentru a participa la campania electorală – Socialiștii i-au cerut demisia ”Uitați-vă în oglindă și vedeți cum i-ați numit pe cei care vă plătesc salariul” The post Ministrul Buzu şi-a luat concendiu pentru a participa la campania electorală – Socialiștii i-au cerut demisia ”Uitați-vă în oglindă și vedeți cum i-ați numit pe cei care vă plătesc salariul” appeared first on Politik.
Maia Sandu, vizită oficială la Strasbourg – Discurs în Parlamentul European și vizită la Consiliul Europei # Politik
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, efectuează, o vizită oficială, la Strasbourg. Șeful statului va susține un discurs în plenul Parlamentului European și va avea mai multe întrevederi cu demnitari europeni. Totodată, Președintele Sandu se va întâlni cu oficiali ai Consiliului Europei, în contextul în care Republica Moldova urmează să preia, începând cu luna noiembrie 2025, ... Maia Sandu, vizită oficială la Strasbourg – Discurs în Parlamentul European și vizită la Consiliul Europei The post Maia Sandu, vizită oficială la Strasbourg – Discurs în Parlamentul European și vizită la Consiliul Europei appeared first on Politik.
Franța în criză politică profundă – Guvernul Bayrou a căzut la votul de încredere – Macron își pierde al patrulea premier în decurs de 20 de luni # Politik
Guvernul francez condus de Francois Bayrou a pierdut, luni seara, votul de încredere în Adunarea Naţională. 364 de membri ai Parlamentului au votat împotriva sa și 194 pentru. Este pentru prima dată în istoria celei de-a cincea Republici când un şef de guvern este înfrânt în urma unui vot de încredere, scrie Le Figaro. Guvernul ... Franța în criză politică profundă – Guvernul Bayrou a căzut la votul de încredere – Macron își pierde al patrulea premier în decurs de 20 de luni The post Franța în criză politică profundă – Guvernul Bayrou a căzut la votul de încredere – Macron își pierde al patrulea premier în decurs de 20 de luni appeared first on Politik.
Blocul „Alternativa” şi-a prezentat programul de guvernare – Prețuri accesibile la gaz, dezvoltarea agriculturii și a localităţilor # Politik
Primarul Chişinăului și liderul Blocului electoral „Alternativa”, Ion Ceban, a prezentat public luni, 8 septembrie, Programul de Guvernare al formațiunii, în cadrul unei conferințe de presă. „Spre deosebire de alte partide care mizează pe populism și promisiuni nerealizabile, Blocul electoral „Alternativa” propune un model concret de dezvoltare a Republicii Moldova, bazat pe experiența acumulată la ... Blocul „Alternativa” şi-a prezentat programul de guvernare – Prețuri accesibile la gaz, dezvoltarea agriculturii și a localităţilor The post Blocul „Alternativa” şi-a prezentat programul de guvernare – Prețuri accesibile la gaz, dezvoltarea agriculturii și a localităţilor appeared first on Politik.
Un fost vicedirector SIS, cercetat internaţional după ce ar fi divulgat secrete de stat ale României către KGB -ul din Belarus # Politik
Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism a României (DIICOT) a anunțat luni, 8 septembrie, că a pus în aplicare un mandat de aducere emis pe numele unui fost șef din cadrul Serviciului de Informații și Securitate (SIS),al Republicii Moldova. Bărbatul în vârstă de 47 de ani este acuzat de trădare, după ... Un fost vicedirector SIS, cercetat internaţional după ce ar fi divulgat secrete de stat ale României către KGB -ul din Belarus The post Un fost vicedirector SIS, cercetat internaţional după ce ar fi divulgat secrete de stat ale României către KGB -ul din Belarus appeared first on Politik.
Renovări stradale la Bălți – Primarul Petcov: Vrem să degajăm una dintre principalele artere de transport ale orașului # Politik
La Bălți, pe strada Ivan Franco, pe segmentul cuprins între strada Decebal și trecerea de cale ferată, a fost finalizată construcția trotuarului din pavaj și au fost instalate bordure pe marginea drumului. Primarul municipiului, Alexandr Petkov, a declarat că lucrările de reparație a drumului vor continua imediat după finalizarea lucrărilor de reabilitare a podurilor, pentru ... Renovări stradale la Bălți – Primarul Petcov: Vrem să degajăm una dintre principalele artere de transport ale orașului The post Renovări stradale la Bălți – Primarul Petcov: Vrem să degajăm una dintre principalele artere de transport ale orașului appeared first on Politik.
A început tipărirea buletinelor de vot – CEC va expedia 2 472 de buletine pentru votul prin corespondență la alegerile parlamentare # Politik
Comisia Electorală Centrală (CEC) a anunțat luni, 8 septembrie, că a început tipărirea buletinelor de vot care vor fi utilizate pentru votul prin corespondență în cadrul alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025. Potrivit CEC, în total vor fi tipărite 2 472 de buletine de vot, toate în limba română. Fiecare buletin are o lățime de ... A început tipărirea buletinelor de vot – CEC va expedia 2 472 de buletine pentru votul prin corespondență la alegerile parlamentare The post A început tipărirea buletinelor de vot – CEC va expedia 2 472 de buletine pentru votul prin corespondență la alegerile parlamentare appeared first on Politik.
Sondaj – Aceleași tendințe, două blocuri și două partide acced în viitorul Parlament – Peste 52% dintre cetățeni susțin aderarea Republicii Moldova la UE # Politik
Patru formațiuni politice ar putea accede în viitorul Parlament al Republicii Moldova, potrivit unui sondaj de opinie făcut public astăzi de compania de cercetare iData, în ajunul alegerilor legislative din 28 septembrie 2025. Este vorba despre blocul Patriotic (format din PSRM, PCRM „Inima Moldovei”, „Viitorul Moldovei”), Partidul Acțiune și Solidaritate, Partidul Nostru și Blocul Alternativa. ... Sondaj – Aceleași tendințe, două blocuri și două partide acced în viitorul Parlament – Peste 52% dintre cetățeni susțin aderarea Republicii Moldova la UE The post Sondaj – Aceleași tendințe, două blocuri și două partide acced în viitorul Parlament – Peste 52% dintre cetățeni susțin aderarea Republicii Moldova la UE appeared first on Politik.
Partidul Nostru propune anularea serviciului militar obligatoriu și trecerea la o armată pe bază de contract # Politik
Partidul Nostru propune anularea serviciului militar obligatoriu și trecerea la o armată pe bază de contract Tinerii vin la mine și mă întreabă: „Domnule Renato, chiar o să fie anulată armata obligatorie?” Le spun clar: Da, va fi anulată! Pentru că este o aberație să obligi zeci de mii de copii să trăiască cu frica ... Partidul Nostru propune anularea serviciului militar obligatoriu și trecerea la o armată pe bază de contract The post Partidul Nostru propune anularea serviciului militar obligatoriu și trecerea la o armată pe bază de contract appeared first on Politik.
Ministrul Buzu îşi cere scuze după ce a folosit termenul „bîdle” în raport cu alegătorii – „Oameni buni, am greșit, am utilizat un cuvânt nepotrivit” # Politik
Ministrul Muncii și Protecției Sociale, Alexei Buzu, a transmis luni, 8 septembrie, un mesaj video pe rețelele de socializare, în care și-a cerut scuze public pentru declarațiile jignitoare făcute în timpul unei acțiuni de campanie, în cadrul căreia a sugerat că cetățenii care nu vor vota Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) la parlamentare ar fi ... Ministrul Buzu îşi cere scuze după ce a folosit termenul „bîdle” în raport cu alegătorii – „Oameni buni, am greșit, am utilizat un cuvânt nepotrivit” The post Ministrul Buzu îşi cere scuze după ce a folosit termenul „bîdle” în raport cu alegătorii – „Oameni buni, am greșit, am utilizat un cuvânt nepotrivit” appeared first on Politik.
Promisiuni sociale – Blocul Patriotic propune alocarea a câte 50.000 de lei la nașterea fiecărui copil și reducerea TVA pentru produsele destinate copiilor # Politik
Acordarea a 50 000 de lei la nașterea fiecărui copil, prin programul „Capitalul familiei”, este una dintre propunerile centrale ale programului electoral lansat de Blocul Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei (BEP). Măsura face parte dintr-un pachet amplu, dedicat sprijinirii maternității și familiilor tinere, precum și scutirea de impozitul pe venit pentru părinți ... Promisiuni sociale – Blocul Patriotic propune alocarea a câte 50.000 de lei la nașterea fiecărui copil și reducerea TVA pentru produsele destinate copiilor The post Promisiuni sociale – Blocul Patriotic propune alocarea a câte 50.000 de lei la nașterea fiecărui copil și reducerea TVA pentru produsele destinate copiilor appeared first on Politik.
SURSE – Fostul șef al Serviciului Vamal și ex deputat, Viorel Melnic ar fi fost reținut de oamenii legii în cadrul unor dosare de corupere electorală și spălare de bani # Politik
Viorel Melnic, fost deputat și unul dintre colaboratorii apropiați ai lui Ilan Șor, ar fi fost reținut duminică, 7 septembrie, notează ZdG. md Până în prezent, autoritățile nu au făcut o confirmare oficială privind această reținere. Purtătoarea de cuvânt a Centrului Național Anticorupție, Angela Starinschi, ne-a comunicat că mai multe persoane au fost reținute ieri ... SURSE – Fostul șef al Serviciului Vamal și ex deputat, Viorel Melnic ar fi fost reținut de oamenii legii în cadrul unor dosare de corupere electorală și spălare de bani The post SURSE – Fostul șef al Serviciului Vamal și ex deputat, Viorel Melnic ar fi fost reținut de oamenii legii în cadrul unor dosare de corupere electorală și spălare de bani appeared first on Politik.
Un nou record pentru exportul de rapiță pentru Moldova – Principala destinație a exporturilor rămâne UE # Politik
Rapița a devenit vedeta exporturilor agricole ale Republicii Moldova în sezonul 2025–2026, arată analiza economistului Iurie Rija, notează bani.md În perioada iulie–august 2025 au fost exportate 192.501 tone, la un preț mediu de 8,91 lei pe kilogram. Este un nou record, cu 12,5% peste cel din 2023, când volumul livrărilor a fost de 171.041 tone, ... Un nou record pentru exportul de rapiță pentru Moldova – Principala destinație a exporturilor rămâne UE The post Un nou record pentru exportul de rapiță pentru Moldova – Principala destinație a exporturilor rămâne UE appeared first on Politik.
