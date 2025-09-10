Concedieri de pensionari la Calea Ferată – Peste 37% din angajați trimiși acasă – Compania anunță diminuări la restanțele salariale

17:10

Alexandru Balan este de mai bine de trei ore în fața magistraților de la Curtea de Apel București. Judecătorii analizează acum dosarul acestuia și vor stabili dacă îl vor aresta preventiv pentru următoarele 30 de zile sau vor opta pentru o altă măsură împotriva lui, vorbim fie de arest la domiciliu, fie de control judiciar. ... SURSE – Republica Moldova ar fi declarat persona non grata un diplomat care ar fi lucrat cu gruparea din care făcea parte Alexandru Balan