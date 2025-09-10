Partidul Nostru – Vom investi mai mult în cultură, educație și sănătate prin revizuirea cheltuielilor publice

15:20

Vladimir Plahotniuc ar urma să fie extrădat în Republica Moldova joi, 25 septembrie, cu doar trei zile înainte de alegerile parlamentare. Anunţul a fost făcut miercuri, 10 septembrie de către ministrul Afacerilor Interne, Daniella Misail Nichitin. „Este deja expediată solicitarea cu demersul de extrădare. Poliția a pregătit planul de extrădare, respectiv sunt analizate toate opțiunile ... MAI anunță o dată prealabilă când Vladimir Plahotniuc ar urma să fie adus Moldova – Pe 25 septembrie, cu doar trei zile înainte de alegeri The post MAI anunță o dată prealabilă când Vladimir Plahotniuc ar urma să fie adus Moldova – Pe 25 septembrie, cu doar trei zile înainte de alegeri appeared first on Politik.