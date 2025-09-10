Cazul Irinei, ucraineanca ucisă animalic într-un tren în Carolina de Nord, ia proporţii politice în SUA
UNIMEDIA, 10 septembrie 2025 09:50
După mai multe săptămâni de tăcere mediatică, presa americană a început să scrie tot mai mult despre atacul brutal care a avut loc într-un tren din Carolina de Nord şi căruia i-a căzut victimă tânăra refugiată ucraineană, Irina Zaruţka, cu atât mai mult cu cât cazul a început să fie invocat inclusiv de administraţia Trump pentru a-şi justifica politicile anticriminalitate, scrie news.ro.
• • •
Alte ştiri de UNIMEDIA
Acum 5 minute
10:10
Șeful ELCEN de la București, pus sub acuzare: Ar fi luat mită de aproape 8 mii de Euro de la un om de afaceri din Moldova, cu interese și în Rusia # UNIMEDIA
Directorul general Elcen, compania care produce energie termică pentru sistemul centralizat de încălzire al Bucureștiului, Claudiu Crețu, a fost pus sub acuzare de DNA și are interdicție de a-și exercita funcția, au spus surse judiciare pentru Digi24. Claudiu Crețu a plecat marți seara de la DNA, unde a fost audiat de procurori. Anchetatorii spun că a luat mită de la un om de afaceri din Republica Moldova, care are interese și în Rusia, în schimbul urgentării unor plăți.
10:10
(video) „Раз, два, три... пять - нормально”. „Tren” de boliduri de lux boțite: S-au lovit în lanț, în sectorul Rîșcani # UNIMEDIA
Un accident în lanț a avut loc pe data de 9 septembrie în sectorul Rîșcani. Potrivit Poliției, impactul a avut loc între 5 mașini.
Acum 15 minute
10:00
Consiliul Institutului Național al Justiției are un nou președinte. Fotoliul l-a ocupat Olimpia Gribincea, licențiată în drept, care este soția lui Vladislav Gribincea, fostul director CRJM, proaspăt judecător la Curtea Supremă de Justiție.
10:00
(galerie foto) „Blocați totul”: Franța se pregătește de proteste de amploare, peste 80.000 de polițiști mobilizați # UNIMEDIA
Deși președintele francez Emmanuel Macron nu a întârziat să numească un nou prim-ministru, demonstrațiile de miercuri marchează începutul unui sezon prelungit de tulburări și nemulțumiri profunde în Franța, scrie digi24.ro.
Acum 30 minute
09:50
Cazul Irinei, ucraineanca ucisă animalic într-un tren în Carolina de Nord, ia proporţii politice în SUA # UNIMEDIA
După mai multe săptămâni de tăcere mediatică, presa americană a început să scrie tot mai mult despre atacul brutal care a avut loc într-un tren din Carolina de Nord şi căruia i-a căzut victimă tânăra refugiată ucraineană, Irina Zaruţka, cu atât mai mult cu cât cazul a început să fie invocat inclusiv de administraţia Trump pentru a-şi justifica politicile anticriminalitate, scrie news.ro.
Acum o oră
09:40
(stop cadru) „Бывает”: Grigore Manoli, discuție nocturnă cu Igor Dodon, pe TikTok: Nu sunteți supărăcios? Mi-a fost rușine când erați președinte # UNIMEDIA
Președintele Partidului Socialiștilor din Republica Moldova și tiktokerul Grigore Manoli au discutat într-o intervenție pe rețele, noaptea trecută. Manoli i-a spus lui Dodon că „prima dată când i-a fost rușine că e din Moldova a fost atunci când ultimul era președinte”. Vezi cum a reacționat Igor Dodon.
09:30
UNICEF: Obezitatea depăşeşte subponderalitatea în rândul tinerilor din întreaga lume. A fost atins „un punct de cotitură”: 188 mil. de copii sunt obezi # UNIMEDIA
La nivel global, obezitatea este mai răspândită în rândul copiilor de vârstă şcolară şi al adolescenţilor decât subponderalitatea, potrivit unui nou raport al UNICEF, care atribuie această schimbare mediului alimentar din ce în ce mai nesănătos în întreaga lume, transmite Reuters, potrivit news.ro.
09:20
(live) Protest matinal la IGP. Inima Moldovei cere demisia lui Viorel Cernăuțeanu: „Poliția e bâta guvernării PAS” # UNIMEDIA
Partidul Republican Inima Moldovei, parte a Blocului Electoral Patriotic, protestează în fața Inspectoratului General de Poliție. „Viorel Cernăuțeanu trebuie să demisioneze, deoarece, în loc să lupte cu criminalitatea, el execută ordinele politice ale PAS de a persecuta partidul Inima Moldovei”, spun manifestanții. IGP nu a venit, deocamdată, cu o reacție.
09:20
Rusia schimbă regulile pentru plata taxelor rutiere. Operatorii de transport moldoveni, vizați de noile prevederi # UNIMEDIA
Începând cu 1 septembrie 2025, au intrat în vigoare modificări ale legislației Federației Ruse privind achitarea taxelor pentru utilizarea drumurilor cu plată, anunță Agenția Națională Transport Auto (ANTA).
09:20
Cum să-ți transformi dormitorul într-un spațiu de lux cu un pat personalizat. Sfaturi de la Almir.md # UNIMEDIA
Luxul adevărat nu începe cu bijuterii sau vacanțe exotice. Luxul adevărat începe acasă, în spațiul unde îți petreci cele mai intime și liniștite momente: dormitorul. Îți dai seama de asta atunci când intri într-o cameră și totul pare creat pentru tine, de la lumina difuză, până la felul în care patul devine centrul universului tău de seară. Dar ca să ajungi la acel sentiment de „acasă” transformat în lux, nu e suficient să alegi un mobilier standard. Ai nevoie de o piesă centrală creată pentru tine și numai pentru tine – un pat personalizat.
09:20
Polonia a doborât, în premieră, drone rusești care au încălcat spațiul aerian al țării NATO: Populația din mai multe regiuni, îndemnată să rămână în casă # UNIMEDIA
Polonia a declarat că miercuri a mobilizat propriile forțe aeriene și cele ale NATO pentru a doborî drone, după un atac aerian al Rusiei asupra vestului Ucrainei, fiind pentru prima dată de la începutul războiului când Varșovia a angajat forțe în spațiul său aerian, transmite Reuters. Premierul Donald Tusk a convocat o ședință de urgență a guvernului, scrie hotnews.ro.
Acum 2 ore
09:10
Volvo XC60 și-a câștigat de mult timp reputația drept unul dintre cele mai populare SUV-uri premium din lume. Acum modelul este și mai performant: inginerii Volvo l-au făcut mai confortabil, mai inteligent și mai tehnologizat. Designul exterior este mai expresiv, interiorul mai elegant, iar soluțiile digitale și sistemele de asistență pentru șofer au fost duse la un nivel superior.
09:10
(live) Protest matinal la IGP:.Inima Moldovei cere demisia lui Viorel Cernățeanu: „Poliția e bâta guvernării PAS” # UNIMEDIA
Partidul Republican Inima Moldovei, parte a Blocului Electoral Patriotic, protestează în fața Inspectoratului General de Poliție. „Viorel Cernăuțeanu trebuie să demisioneze, deoarece, în loc să lupte cu criminalitatea, el execută ordinele politice ale PAS de a persecuta partidul Inima Moldovei”, spun manifestanții. IGP nu a venit, deocamdată, cu o reacție.
09:00
Pe 10 septembrie, Tratatul de la Saint Germain a reconfigurat granițele Europei Centrale, iar Canada a intrat în Al Doilea Război Mondial.
09:00
Petr Vlah, candidat pe lista AUR Moldova: Soluţionarea crizei demografice trebuie să devină o prioritate absolută a țării # UNIMEDIA
Petr Vlah, candidat pe lista AUR Moldova, consideră că una dintre cele mai grave probleme cu care se confruntă Republica Moldova este criza demografică. Într-o postare pe Facebook, el spune că nimic nu va avea sens dacă nu fi soluționată criza demografică acută cu care se confruntă Republica Moldova.
08:40
(video) Moartea lui Anatol Fedoruța, învăluită în mister. Tatăl tânărului acuză lipsa investigațiilor: „Seara l-au găsit mort, iar a 2-a zi mi-au întors actele și telefonul” # UNIMEDIA
Tatăl tânărului dispărut de la Aeroport după ce a aterizat din Londra, Anatol Fedoruța, care a fost găsit strangulat într-o pădure din raionul Orhei, acuză oamenii legii de lipsa investigațiilor și critică modul în care aceștia gestionează ancheta. Potrivit lui, lucrurile personale ale fiului său: telefonul, actele și portofelul, i-au fost returnate fără a fi supuse unor expertize. „Funia, un pachet cu țigări, o sticlă așa și stau acolo pe locul unde a fost găsit cadavrul”, declară Ion Fedoruța în podcastul „Verdict” cu Dorin Podlisnic.
08:30
Conjuncția planetară de astăzi aduce schimbări și provocări pentru fiecare semn zodiacal. Află ceți rezervă horoscopul, ca să știi cum să acționezi.
08:20
Ursula von der Leyen prezintă astăzi Starea Uniunii. POLITICO: Discursul va scoate la iveală diviziunile din UE # UNIMEDIA
Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, va rosti miercuri, în Parlamentul European, discursul anual despre starea Uniunii, în care va prezenta principalele priorităţi şi viziunea UE pentru anul următor. La doar 10 luni de la începutul celui de-al doilea mandat la conducere, von der Leyen se află însă sub o presiune puternică. Pare să fi supărat pe toată lumea, aşa că un discurs care în mod normal ar fi fost unul de rutină se va transforma în ceva cu totul diferit, consideră POLITICO., citat de presa română.
08:20
Vladimir Cebotari: Lozincile guvernării nu au umplut farfuriile moldovenilor, care o duc tot mai greu # UNIMEDIA
„Actuala guvernare este sortită eșecului, după ce a pervetit noțiunea de reformă și le-a adus oamenilor lozinci, în loc de fapte.” Este declarația fondatorului Partidului Democrat Modern din Moldova, Vlad Cebotari, care susține că moldovenii nu mai pot fi duși de nas, iar tot dezmățul actualei puteri nu va rămâne nepedepsit.
Acum 4 ore
08:10
Descoperind Turcia prin vin și istorie: Un press trip pe coasta Mării Marmara și în insula Bozcaada # UNIMEDIA
Turcia nu înseamnă doar Istanbul, Cappadocia sau stațiuni de litoral. Țara are un potențial turistic uriaș și în zona vinului, un domeniu mai puțin cunoscut publicului internațional, dar care se dezvoltă rapid. Acest lucru a fost demonstrat în cadrul unui press trip organizat de Autoritatea pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului din Turcia (TGA), la care au participat jurnaliști din România și Republica Moldova.
08:00
Leul moldovenesc a înregistrat o întărire în raport cu euro și dolarul american, conform datelor publicate de Banca Națională a Moldovei.
07:40
Apocalipsa de la Oslo: Moldova, spulberată de Norvegia, scor 11-1. Haaland a înscris de cinci ori într-un masacru istoric # UNIMEDIA
Echipa națională a Moldovei a suferit una dintre cele mai usturătoare înfrângeri din istoria sa, fiind zdrobită în deplasare de Norvegia, scor 11-1, în a cincea etapă a preliminariilor pentru Campionatul Mondial din 2026. Pe stadionul Ullevaal din Oslo, Erling Haaland a fost călăul "tricolorilor", reușind să marcheze de cinci ori într-o seară de coșmar pentru fotbalul moldovean, scrie sport.ro.
07:20
Vine toamna și afară: Dimineața ar putea ploua, în unele regiuni ale țării. Cum va fi vremea astăzi # UNIMEDIA
Vremea în Republica Moldova va fi, astăzi, variabilă, cu episoade de ploi și intervale însorite, iar locuitorii ar trebui să fie pregătiți pentru posibile modificări rapide ale vremii.
07:00
Sébastien Lecornu, numit de Macron în funcţia de prim-ministru al Franţei: Intrat în politică la 16 ani, el l-a susţinut cândva pe Nicolas Sarkozy # UNIMEDIA
Sébastien Lecornu, cel care a rămas în cabinete succesive ale Franţei în calitate de ministru al apărării şi care provine din partidul prezidenţial de centru-dreapta Renaissance, deşi anterior a fost un conservator, a fost numit marţi seara de preşedintele Emmanuel Macron în funcţia de prim-ministru, în locul lui Francois Bayrou, care a demisionat în urma unui vot de cenzură, scrie news.ro.
Acum 12 ore
22:10
(video/foto) Sărbătoare mare în familia Marcelei Paladi: Tânără l-a încreștinat pe fiul său, Ionuț. Imagini de la eveniment, alături de Mitropolitul Vladimir # UNIMEDIA
Marcela Paladi, tânăra schilodită în accidentul de pe viaduct, și-a încreștinat astăzi băiatul. Rânduiala a fost săvârșită de Mitropolitul Vladimir.
21:50
(video) Și-a lăsat Porsche-ul pe banda destinată transportului public și a mers la cumpărături: Șoferița, sancționată de poliție # UNIMEDIA
O tânără a fost filmată de șoferul unui troleibuz, în timp ce și-a lăsam Porsche-ul pe banda destinată transportului public. Poliția a identificat șoferița și a sancționat-o.
21:40
Ambasada Republicii Moldova în Franța informează cetățenii moldoveni care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Republica Franceză că principalele sindicate din domeniile transport public, feroviar, aerian, educație, servicii publice, sănătate, comerț și industrie au anunțat declanșarea unei greve generale naționale pentru miercuri, 10 septembrie 2025.
21:20
(video) Ministra Sănătății din Suedia a leșinat în timpul unei conferințe de presă: Momentul șocant a fost surprins live # UNIMEDIA
Ministra Sănătății din Suedia, Elisabet Lann, a leșinat chiar în timpul unei conferințe de presă a guvernului și s-a prăbușit peste pupitru în timpul unei declarații a unui coleg din guvern, scrie presa română.
Acum 24 ore
21:10
Consiliul de administrare al Î.S. „Moldelectrica” anunță lansarea concursului pentru ocuparea funcției de Director general.
20:40
Prințul Harry, din nou față în față cu William: Frații aflați în conflict primesc un avertisment „dureros” # UNIMEDIA
Prințul Harry se află într-o vizită rară în Marea Britanie, dar tensiunile cu fratele său, Prințul William, rămân departe de a fi rezolvate, scrie protv.ro.
20:10
Atenție, șoferi! Poliția va efectua astăzi acțiuni de urmărire penală, după un accident soldat cu deces, la Mălăiești: Traseul, blocat # UNIMEDIA
Poliția Națională informează că în această seară, începând cu ora 22:00, pe o porțiune a traseului național R-6, care tranzitează localitatea Mălăiești din Orhei, circulația rutieră va fi suspendată, pentru jumătate de oră, din ambele sensuri.
20:00
(video) Fostul vicedirector SIS, Alexandru Bălan, acuzat că a divulgat informații secrete către KGB al Belarus, reținut pentru 24 de ore # UNIMEDIA
Alexandru Bălan, fostul adjunct al spionajului din Republica Moldova acuzat că a divulgat informații secrete către KGB al Belarus a fost reținut pentru 24 de ore. Potrivit g4media, el a fost circa 8 ore la audieri la DIICOT.
19:50
Un YouTuber cu 1,5 milioane de fani s-a prăbușit și a murit chiar după un live. Ce simptom a manifestat în timp ce era în direct cu abonații # UNIMEDIA
Na Dong-hyun, un influencer sud-coreean care avea aproape 1,5 milioane de abonați pe YouTube, a fost găsit decedat după ce nu a participat la o întâlnire și nu a răspuns la apeluri, scrie presa română.
19:30
Tânărul, filmat în timp ce evadează dintr-un apartament, ar fi membru al unui grup de escrocherii online: Acesta a încercat să fugă în timp ce ofițerii au descins cu percheziții # UNIMEDIA
Tânărul care a încercat să fugă astăzi de ofițeri, ar fi membru al unui grup de escrocherii online. Potrivit informațiilor, mai multe persoane din Republica Moldova, cât și din afara țării, au fost prejudiciate.
19:10
Decizia guvernului de la Varşovia vine pe fondul exerciţiilor militare Zapad-2025, desfăşurate în vestul Rusiei şi în Belarus. Exerciţiile au stârnit îngrijorări privind securitatea naţională, în rândul statelor vecine, scrie presa română.
19:00
Marian Lupu: „Sistemul medical merită Respect, așa cum am demonstrat la Spitalul din Criuleni” # UNIMEDIA
Alegeri 2025. Partidul „Respect Moldova” va construi un sistem de sănătate în care fiecare cetățean să fie tratat cu demnitate și grijă, având acces egal la servicii medicale de calitate și tratamente moderne. Angajamentul a fost anunțat de președintele formațiunii, Marian Lupu, în cadrul unei vizite efectuate la Spitalul Raional Criuleni, împreună cu vicepreședintele Partidului „Respect Moldova”, Veaceslav Burlac, fost președinte al raionului Criuleni.
18:40
(video) Ce a strigat Șoșoacă după discursul Maiei Sandu din plenul Parlamentului European: Reacția eurodeputaților # UNIMEDIA
Maia Sandu a ținut un discurs istoric în Parlamentul European, marți, despre incursiunile forțelor ruse în alegerile din Republica Moldova. Lidera de la Chișinău a vorbit pe larg despre metodele pe care Kremlinul le folosește pentru a deturna parcursul european al țării sale. La final s-a distins o singură voce din plenul legislativului european, a Dianei Șoșoacă, scrie digi24.ro.
18:20
(stop cadru) Renato Usatîi nu se oprește: „Domnule Radu Marian, există două tipuri de dalb*iobi...” # UNIMEDIA
Război de declarații între Renato Usatîi și Radu Marian. Liderul Partidului Nostru, l-a atacat din nou pe deputatul PAS, numindu-l necenzurat și declarând că va rămâne toată viața „sincer și direct”.
18:10
Captură dublă la Palanca: 43 de baterii ascunse sub tapițerie și bijuterii „aurii”, dosite într-o valiză # UNIMEDIA
Dublă captură a vameșilor moldoveni la punctul de trecere Palanca. În doar câteva ore, aceștia au dejucat două tentative de contrabandă venite din Ucraina.
18:00
Capete de porc, plasate în fața mai multor moschei din Paris: „O nouă și tristă etapă în ascensiunea urii anti-musulmane” # UNIMEDIA
Cel puțin cinci capete de porc au fost plasate în fața mai multor moschei din Paris, au anunțat polițiștii francezi. Ministerul de Interne al țării a condamnat actele, numindu-le „scandaloase”, transmite adevarul.ro.
17:50
(doc) Zinaida Popa, desemnată noua directoare generală a Moldexpo. Ce punctaj a acumulat în concursul APP # UNIMEDIA
Președinta PAS din CMC, Zinaida Popa, a fost desemnată drept noua directoare generală a Centrului Internațional de Expoziții „Moldexpo” S.A., aceasta acumulând un punctaj final de 8,98 din 10, peste pragul minim admis de 6 puncte, anunță APP.
17:30
Armata israeliană cere evacuarea completă a orașului Gaza: „Este doar începutul ofensivei terestre” # UNIMEDIA
Locuitorii orașului Gaza au primit ordinul de a evacua imediat, pe fondul unei ofensive terestre iminente anunțate de armata israeliană, într-un moment în care regiunea se află deja într-o criză umanitară fără precedent, scrie adevarul.ro.
17:00
(video) „Эй, пацан, прыгай на дерево!” Evadare spectaculoasă în capitală. Un tânăr sare peste balustrade, la etajul 4, cu portmoneul în mână, în timp ce polițiștii intră în bloc # UNIMEDIA
Scene ca într-un film de acțiune s-au derulat în plină zi la Chișinău, unde un tânăr a sărit peste balustrade, la etajul 4, cu portmoneul în mână, în timp ce polițiștii se ridicau în grabă în clădire. Imagini video cu evadarea spectaculoasă au fost publicate pe rețele de internauți.
16:30
Apple lansează iPhone 17, cel mai subțire telefon din istoria companiei. Cât va costa și la ce să ne așteptăm # UNIMEDIA
Gigantul Apple promite fanilor săi un nou model de iPhone, mai subţire ca niciodată, în cadrul evenimentului anual de prezentare a produselor sale, anunţând, în plus, că intenţionează să lanseze seria 11 de Apple Watch și să actualizeze căștile AirPods, scrie adevarul.ro.
15:50
(video) Ședința CSM: Plenul a intervievat candații pentru transferul temporar la Curtea de Apel Nord. Cine a trecut proba # UNIMEDIA
Consiliul Superior al Magistraturii se întrunește într-o nouă ședință, astăzi, 9 august. Pe ordinea de zi figurează 19 de subiecte, printre care și 9 demersuri.
15:50
(video) Marian îi răspunde lui Usatîi, după declarațiile care au sugerat că romii sunt hoți: „Toată viața mea am trăit cinstit, nu ca Renato, care s-a lăfăit în lux din bani murdari” # UNIMEDIA
Deputatul PAS, Radu Marian, l-a acuzat pe politicianul Renato Usatîi de instigare la ură, după ce acesta a făcut afirmații la adresa romilor, pe care parlamentarul le-a catalogat drept ofensatoare. „Să-i fie rușine”, a spus Marian.
15:30
(video 18+) Momentul cumplit în care Irina, o refugiată ucraineană de 23 de ani, este înjunghiată mortal în metrou, în SUA # UNIMEDIA
O tânără refugiată din Ucraina a fost ucisă cu sânge rece în Charlotte, Carolina de Nord. Atacul a avut loc într-un tren de metrou din cartierul South End, iar imaginile de supraveghere arată ultimele momente din viața tinerei, transmite adevarul.ro.
15:20
Președinta Oficiului Șor din Glodeni, condamnată la 5 ani și 6 luni de închisoare pentru „finanțare ilegală”: I-au fost confiscate și 5,3 mil. lei și un Iphone # UNIMEDIA
Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a pronunțat o sentință de condamnare în privința Președintei Oficiului Teritorial Glodeni al fostului Partid Politic ,,Șor”, privind săvârșirea infracțiunii - acceptarea cu bună știință a finanțării partidului politic din partea unui grup criminal organizat, în formă prelungită, în calitate de complice, se arată într-un comunicat.
15:10
Expert: Sancţiunile internaţionale şi naţionale nu au nici o relevanţă în contextul participării la alegeri # UNIMEDIA
„În ultimele zile, în spaţiul public au fost mai multe polemici la tema: de ce unele persoane din liste de sancţiuni candidează în alegerile parlamentare, iar altor persoane, care sunt doar asociate cu cei din liste de sancţiuni, li s-a refuzat acest drept? Personal, consider că accentele în astfel de polemici sunt puse greşit, iar persoanele din listele de sancţiuni şi cele asociate cu persoane sancţionate nu trebuie comparate. Iar adevărul este că sancţiunile internaţionale şi naţionale nu au nici o relevanţă în contextul participării la alegeri” - a constatat analistul politic Cornel Ciurea într-un editorial.
14:40
Țigări electronice, cosmetică și piese auto, ascunse în microbuze. Vameșii au descoperit marfă nedeclarată de peste 100 mii lei # UNIMEDIA
Ofițerii Echipelor Mobile ale Vămii au documentat în dimineața zilei de 9 septembrie două tentative de transport ilicit de mărfuri, în cadrul misiunilor de control desfășurate pe traseele naționale.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.